Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,90 3,26 2,15
Acıpayam Selüloz 5,30 -0,75 -16,80
Adana Çimento (A) 7,84 -1,51 -19,26
Adana Çimento (B) 6,71 1,82 -5,89
Adana Çimento (C) 1,96 1,03 -12,11
Adel Kalemcilik 10,89 -2,33 -30,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,32 5,60 -7,58
Afyon Çimento 5,27 -4,70 -16,08
Ak Enerji 0,83 -5,68 -23,85
Akbank 6,77 -1,02 -16,52
Akçansa 7,77 -1,65 -22,61
Akdenız Güvenlık Hız. 1,51 -5,63 -28,44
Akfen GMYO 2,73 -6,51 -32,59
Akın Tekstil 9,92 -9,65 -28,06
Akiş GMYO 3,51 -3,84 -13,12
Akmerkez GMYO 23,70 -2,39 0,08
Aksa 6,61 -4,20 -15,57
Aksa Enerji 3,45 -1,15 -9,21
Aksigorta 6,22 -0,32 2,13
Aksu Enerji 8,00 -8,36 -46,20
Alarko Carrıer 39,22 -5,54 -34,63
Alarko GMYO 10,33 -3,91 -31,96
Alarko Holding 4,19 -6,05 -29,58
Albaraka Türk 1,20 -0,83 -21,57
Alcatel Lucent Teletaş 16,21 -13,55 34,63
Alkim Kağıt 5,62 -2,94 0,72
Alkim Kimya 46,40 -1,49 21,09
Altınyağ 0,59 -9,23 43,90
Altınyunus Çeşme 7,32 -2,14 -26,73
Anadolu Cam 3,02 -5,63 -30,73
Anadolu Efes 20,00 -2,44 -13,34
Anadolu Grubu Holding 14,15 -1,19 -19,56
Anadolu Hayat Emek. 7,55 0,00 10,38
Anadolu Isuzu 9,12 -6,46 -25,06
Anadolu Sigorta 4,96 0,00 12,73
Anel Elektrik 2,63 -0,75 -18,07
Arçelik 16,55 -2,19 -20,59
ARD Bilişim Teknolojileri 13,03 -4,68
Arena Bilgisayar 8,96 -5,58 18,99
Armada Bilgisayar 16,16 -8,70 -1,40
Arsan Tekstil 3,11 -11,40 -13,13
Artı Yatırım Holding 0,90 0,00 11,11
Aselsan 26,16 1,00 24,93
Aslan Çimento 35,22 0,86 -11,86
Ata GMYO 3,65 2,24 -19,43
Atakule GMYO 1,35 -4,93 -29,69
Atlantis Yatırım Holding 1,28 -0,78 28,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 0,00 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,23 -0,97 2,08
Avrasya GMYO 1,52 -10,06 0,66
Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 -7,64 -20,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,50 0,01 2,61
Avrupa Yatırım Holding 1,20 -6,25 -22,08
Ayen Enerji 2,50 -7,06 -27,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 -6,78 0,46
Aygaz 10,55 -1,03 -17,83
Bagfaş 10,99 -2,22 -34,66
Bak Ambalaj 5,72 4,38 -22,18
Balatacılar Balatacılık 2,35 -9,96 89,52
Bantaş Ambalaj 2,04 -5,56 -19,05
Banvit 16,70 -1,18 -10,07
Baştaş Başkent Çimento 2,79 -3,46 7,72
Batı Çimento 2,55 -4,49 -22,96
Batısöke Çimento 0,96 -3,03 -26,72
Bera Holding 2,76 -6,76 -28,31
Berkosan Yalıtım 2,95 -14,74 7,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,89 -9,57 -22,86
Beyaz Filo 2,85 -8,06 -9,81
Bilici Yatırım 7,15 -2,05 63,62
Bim Mağazalar 55,40 7,99 18,73
Birko Mensucat 0,28 -9,68 -9,68
Birlik Mensucat 1,00 -0,99 -12,28
Bizim Mağazaları 9,38 19,04 -16,03
Bolu Çimento 3,58 -1,92 -23,83
Bomonti Elektrik 1,18 -9,23 -7,81
Borusan Mannesmann 7,89 -3,55 -31,09
Borusan Yat. Paz. 51,65 -7,77 -16,49
Bosch Fren Sistemleri 207,20 -3,63 -28,53
Bossa 7,88 -2,72 -2,23
Brisa 7,25 -2,03 -23,76
Burçelik 5,72 -5,45 -1,55
Burçelik Vana 14,50 -2,68 49,33
Bursa Çimento 3,00 -1,96 -25,06
Carrefoursa 7,11 19,90 50,96
Casa Emtia Petrol 10,00 -1,38 6,50
Ceo Event Medya 5,59 -5,89 -32,16
Coca Cola İçecek 41,24 -2,51 6,56
Cosmos Yat. Holding 2,36 -0,84 15,69
Credıtwest Faktorıng 2,15 2,38 -25,35
Çelebi 70,50 -5,56 -30,95
Çelik Halat 6,35 -7,97 -2,31
Çemaş Döküm 0,92 -8,00 -26,61
Çemtaş 5,57 1,83 -32,73
Çimbeton 31,14 -5,92 -24,53
Çimentaş 11,89 -5,63 -20,73
Çimsa 7,73 -4,33 -14,87
Çuhadaroğlu Metal 2,39 -7,72 -25,08
Dagi Giyim 1,98 -7,91 -20,80
Dagi Yatırım Holding 2,52 -7,01 11,50
Dardanel 4,80 8,84 26,65
Datagate Bilgisayar 7,10 -4,18 -9,09
Demısaş Döküm 2,80 -6,35 -19,54
Denge Holding 1,08 -8,47 -21,17
Deniz GMYO 3,39 -8,13 -32,87
Denizli Cam 6,15 -3,30 -26,26
Derimod 5,38 -8,19 -24,65
Derlüks Deri 2,50 -8,42 -38,73
Desa Deri 3,52 -6,38 -22,47
Despec Bilgisayar 5,04 -4,73 18,87
Deva Holding 9,94 19,90 10,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -5,56 -12,82
Ditaş Doğan 8,93 -8,69 -6,59
DO-CO 370,00 -6,09 -34,40
Doğan Burda 3,35 -7,46 -44,81
Doğan Holding 1,54 -1,28 -16,30
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 -7,79 -13,94
Doğusan 1,55 -9,36 -25,48
Doğuş GMYO 4,88 -11,59 7,73
Doğuş Otomotiv 8,35 -5,33 -12,29
Döktaş Dökümcülük 20,86 -13,01 -34,08
Duran Doğan Basım 13,80 -4,76 -1,71
Dyo Boya 3,95 -7,28 -19,39
Eczacıbaşı İlaç 3,99 19,82 7,55
Eczacıbaşı Yatırım 11,02 19,91 9,00
Edip Gayrimenkul 1,48 -3,90 6,47
Ege Endüstri 519,00 -4,14 -10,59
Ege Gübre 38,12 -4,17 -23,45
Ege Profil 10,16 0,40 -15,12
Ege Seramik 4,03 0,00 8,63
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -6,67 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -4,35 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00
Egeplast 13,30 6,40 6,40
Ekiz Kimya 1,09 -0,91 78,69
Emek Elektrik 1,49 -6,88 -6,29
Eminiş Ambalaj 1,94 -9,35 27,63
Emlak Konut GMYO 1,24 -3,13 -15,07
Enerjisa Enerji 7,15 -6,04 -3,25
Enka İnşaat 5,70 -2,73 -11,21
Erbosan 18,20 -5,06 -27,14
Ereğli Demir Çelik 8,46 -2,31 -6,42
Ersu Gıda 2,78 8,59 34,30
Escort Teknoloji 2,05 -14,94 47,48
Etiler Gıda 1,79 -9,60 -26,94
Euro Kapital Yat. Ort. 1,11 -7,50 -33,53
Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -6,86 -24,00
Euro Yat. Ort. 0,95 -5,00 -19,49
Euro Yatırım Holding 1,23 -7,52 -18,00
Fenerbahçe Futbol 8,32 -7,56 -42,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -6,25 -37,64
F-M İzmit Piston 41,66 2,11 -16,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,14 -5,68 -20,16
Ford Otosan 70,15 -0,64 -0,99
Formet Çelik Kapı 2,00 -2,44 -33,33
Frigo Pak Gıda 8,64 -10,00 -33,33
Galatasaray Sportif 2,37 -7,78 16,75
Garanti Bankası 9,58 2,46 -14,00
Garanti Faktoring 4,05 -4,71 4,65
Garanti Yat. Ort. 1,27 -8,63 17,59
Gedik Y. Men. Değ. 14,00 1,82 150,00
Gedik Yatırım Holding 14,96 -9,00 94,54
Gediz Ambalaj 6,33 0,48 -6,36
Gentaş 2,28 0,88 4,11
Gersan Elektrik 2,45 -5,77 -23,20
Global Men. Değ. 1,74 -10,31 -7,45
Global Yat. Holding 3,47 -1,98 -28,75
Good-Year 3,76 -1,83 -7,16
Göltaş Çimento 12,00 0,50 -32,55
Gözde Girişim 3,29 8,94 -35,99
GSD Denizcilik 1,87 -6,97 -26,95
GSD Holding 1,16 -1,69 -22,15
Gübre Fabrik. 16,28 4,76 80,09
Güler Yat. Holding 1,47 0,00 -27,59
Güneş Sigorta 2,07 -3,27 -5,05
Halk GMYO 1,37 -0,72 12,30
Halk Sigorta 3,05 -7,29 54,04
Hatay Tekstil 7,44 -5,58 8,30
Hedef Girişim 1,83 1,10 -29,89
Hektaş 8,79 1,03 9,60
HUB Girişim 20,00 -7,66 113,02
Hürriyet Gzt. 1,11 -3,48 -2,63
ICBC Turkey Bank 3,68 0,00 -30,17
İdealist Danışmanlık 2,50 -9,75 -24,70
İdealist GMYO 2,30 -13,21 -24,84
İhlas Ev Aletleri 3,18 -10,42 1,60
İhlas Gayrimenkul 1,12 -5,88 -6,67
İhlas Gazetecilik 3,87 -2,52 -43,17
İhlas Holding 0,65 -1,52 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,81 -7,95 -20,59
İndeks Bilgisayar 8,54 -4,47 -11,96
Info Yatırım 8,95 0,56 0,56
İntema 8,31 -2,24 -10,26
İpek Doğal Enerji 7,35 -3,42 -4,79
İskenderun Demir Çelik 6,73 -4,27 -15,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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