Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,90 3,26 2,15 Acıpayam Selüloz 5,30 -0,75 -16,80 Adana Çimento (A) 7,84 -1,51 -19,26 Adana Çimento (B) 6,71 1,82 -5,89 Adana Çimento (C) 1,96 1,03 -12,11 Adel Kalemcilik 10,89 -2,33 -30,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,32 5,60 -7,58 Afyon Çimento 5,27 -4,70 -16,08 Ak Enerji 0,83 -5,68 -23,85 Akbank 6,77 -1,02 -16,52 Akçansa 7,77 -1,65 -22,61 Akdenız Güvenlık Hız. 1,51 -5,63 -28,44 Akfen GMYO 2,73 -6,51 -32,59 Akın Tekstil 9,92 -9,65 -28,06 Akiş GMYO 3,51 -3,84 -13,12 Akmerkez GMYO 23,70 -2,39 0,08 Aksa 6,61 -4,20 -15,57 Aksa Enerji 3,45 -1,15 -9,21 Aksigorta 6,22 -0,32 2,13 Aksu Enerji 8,00 -8,36 -46,20 Alarko Carrıer 39,22 -5,54 -34,63 Alarko GMYO 10,33 -3,91 -31,96 Alarko Holding 4,19 -6,05 -29,58 Albaraka Türk 1,20 -0,83 -21,57 Alcatel Lucent Teletaş 16,21 -13,55 34,63 Alkim Kağıt 5,62 -2,94 0,72 Alkim Kimya 46,40 -1,49 21,09 Altınyağ 0,59 -9,23 43,90 Altınyunus Çeşme 7,32 -2,14 -26,73 Anadolu Cam 3,02 -5,63 -30,73 Anadolu Efes 20,00 -2,44 -13,34 Anadolu Grubu Holding 14,15 -1,19 -19,56 Anadolu Hayat Emek. 7,55 0,00 10,38 Anadolu Isuzu 9,12 -6,46 -25,06 Anadolu Sigorta 4,96 0,00 12,73 Anel Elektrik 2,63 -0,75 -18,07 Arçelik 16,55 -2,19 -20,59 ARD Bilişim Teknolojileri 13,03 -4,68 Arena Bilgisayar 8,96 -5,58 18,99 Armada Bilgisayar 16,16 -8,70 -1,40 Arsan Tekstil 3,11 -11,40 -13,13 Artı Yatırım Holding 0,90 0,00 11,11 Aselsan 26,16 1,00 24,93 Aslan Çimento 35,22 0,86 -11,86 Ata GMYO 3,65 2,24 -19,43 Atakule GMYO 1,35 -4,93 -29,69 Atlantis Yatırım Holding 1,28 -0,78 28,00 Atlas Yat. Ort. 1,30 0,00 -9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,23 -0,97 2,08 Avrasya GMYO 1,52 -10,06 0,66 Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 -7,64 -20,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,50 0,01 2,61 Avrupa Yatırım Holding 1,20 -6,25 -22,08 Ayen Enerji 2,50 -7,06 -27,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 -6,78 0,46 Aygaz 10,55 -1,03 -17,83 Bagfaş 10,99 -2,22 -34,66 Bak Ambalaj 5,72 4,38 -22,18 Balatacılar Balatacılık 2,35 -9,96 89,52 Bantaş Ambalaj 2,04 -5,56 -19,05 Banvit 16,70 -1,18 -10,07 Baştaş Başkent Çimento 2,79 -3,46 7,72 Batı Çimento 2,55 -4,49 -22,96 Batısöke Çimento 0,96 -3,03 -26,72 Bera Holding 2,76 -6,76 -28,31 Berkosan Yalıtım 2,95 -14,74 7,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,89 -9,57 -22,86 Beyaz Filo 2,85 -8,06 -9,81 Bilici Yatırım 7,15 -2,05 63,62 Bim Mağazalar 55,40 7,99 18,73 Birko Mensucat 0,28 -9,68 -9,68 Birlik Mensucat 1,00 -0,99 -12,28 Bizim Mağazaları 9,38 19,04 -16,03 Bolu Çimento 3,58 -1,92 -23,83 Bomonti Elektrik 1,18 -9,23 -7,81 Borusan Mannesmann 7,89 -3,55 -31,09 Borusan Yat. Paz. 51,65 -7,77 -16,49 Bosch Fren Sistemleri 207,20 -3,63 -28,53 Bossa 7,88 -2,72 -2,23 Brisa 7,25 -2,03 -23,76 Burçelik 5,72 -5,45 -1,55 Burçelik Vana 14,50 -2,68 49,33 Bursa Çimento 3,00 -1,96 -25,06 Carrefoursa 7,11 19,90 50,96 Casa Emtia Petrol 10,00 -1,38 6,50 Ceo Event Medya 5,59 -5,89 -32,16 Coca Cola İçecek 41,24 -2,51 6,56 Cosmos Yat. Holding 2,36 -0,84 15,69 Credıtwest Faktorıng 2,15 2,38 -25,35 Çelebi 70,50 -5,56 -30,95 Çelik Halat 6,35 -7,97 -2,31 Çemaş Döküm 0,92 -8,00 -26,61 Çemtaş 5,57 1,83 -32,73 Çimbeton 31,14 -5,92 -24,53 Çimentaş 11,89 -5,63 -20,73 Çimsa 7,73 -4,33 -14,87 Çuhadaroğlu Metal 2,39 -7,72 -25,08 Dagi Giyim 1,98 -7,91 -20,80 Dagi Yatırım Holding 2,52 -7,01 11,50 Dardanel 4,80 8,84 26,65 Datagate Bilgisayar 7,10 -4,18 -9,09 Demısaş Döküm 2,80 -6,35 -19,54 Denge Holding 1,08 -8,47 -21,17 Deniz GMYO 3,39 -8,13 -32,87 Denizli Cam 6,15 -3,30 -26,26 Derimod 5,38 -8,19 -24,65 Derlüks Deri 2,50 -8,42 -38,73 Desa Deri 3,52 -6,38 -22,47 Despec Bilgisayar 5,04 -4,73 18,87 Deva Holding 9,94 19,90 10,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -5,56 -12,82 Ditaş Doğan 8,93 -8,69 -6,59 DO-CO 370,00 -6,09 -34,40 Doğan Burda 3,35 -7,46 -44,81 Doğan Holding 1,54 -1,28 -16,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 -7,79 -13,94 Doğusan 1,55 -9,36 -25,48 Doğuş GMYO 4,88 -11,59 7,73 Doğuş Otomotiv 8,35 -5,33 -12,29 Döktaş Dökümcülük 20,86 -13,01 -34,08 Duran Doğan Basım 13,80 -4,76 -1,71 Dyo Boya 3,95 -7,28 -19,39 Eczacıbaşı İlaç 3,99 19,82 7,55 Eczacıbaşı Yatırım 11,02 19,91 9,00 Edip Gayrimenkul 1,48 -3,90 6,47 Ege Endüstri 519,00 -4,14 -10,59 Ege Gübre 38,12 -4,17 -23,45 Ege Profil 10,16 0,40 -15,12 Ege Seramik 4,03 0,00 8,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -6,67 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -4,35 12,82 Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00 Egeplast 13,30 6,40 6,40 Ekiz Kimya 1,09 -0,91 78,69 Emek Elektrik 1,49 -6,88 -6,29 Eminiş Ambalaj 1,94 -9,35 27,63 Emlak Konut GMYO 1,24 -3,13 -15,07 Enerjisa Enerji 7,15 -6,04 -3,25 Enka İnşaat 5,70 -2,73 -11,21 Erbosan 18,20 -5,06 -27,14 Ereğli Demir Çelik 8,46 -2,31 -6,42 Ersu Gıda 2,78 8,59 34,30 Escort Teknoloji 2,05 -14,94 47,48 Etiler Gıda 1,79 -9,60 -26,94 Euro Kapital Yat. Ort. 1,11 -7,50 -33,53 Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -6,86 -24,00 Euro Yat. Ort. 0,95 -5,00 -19,49 Euro Yatırım Holding 1,23 -7,52 -18,00 Fenerbahçe Futbol 8,32 -7,56 -42,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -6,25 -37,64 F-M İzmit Piston 41,66 2,11 -16,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,14 -5,68 -20,16 Ford Otosan 70,15 -0,64 -0,99 Formet Çelik Kapı 2,00 -2,44 -33,33 Frigo Pak Gıda 8,64 -10,00 -33,33 Galatasaray Sportif 2,37 -7,78 16,75 Garanti Bankası 9,58 2,46 -14,00 Garanti Faktoring 4,05 -4,71 4,65 Garanti Yat. Ort. 1,27 -8,63 17,59 Gedik Y. Men. Değ. 14,00 1,82 150,00 Gedik Yatırım Holding 14,96 -9,00 94,54 Gediz Ambalaj 6,33 0,48 -6,36 Gentaş 2,28 0,88 4,11 Gersan Elektrik 2,45 -5,77 -23,20 Global Men. Değ. 1,74 -10,31 -7,45 Global Yat. Holding 3,47 -1,98 -28,75 Good-Year 3,76 -1,83 -7,16 Göltaş Çimento 12,00 0,50 -32,55 Gözde Girişim 3,29 8,94 -35,99 GSD Denizcilik 1,87 -6,97 -26,95 GSD Holding 1,16 -1,69 -22,15 Gübre Fabrik. 16,28 4,76 80,09 Güler Yat. Holding 1,47 0,00 -27,59 Güneş Sigorta 2,07 -3,27 -5,05 Halk GMYO 1,37 -0,72 12,30 Halk Sigorta 3,05 -7,29 54,04 Hatay Tekstil 7,44 -5,58 8,30 Hedef Girişim 1,83 1,10 -29,89 Hektaş 8,79 1,03 9,60 HUB Girişim 20,00 -7,66 113,02 Hürriyet Gzt. 1,11 -3,48 -2,63 ICBC Turkey Bank 3,68 0,00 -30,17 İdealist Danışmanlık 2,50 -9,75 -24,70 İdealist GMYO 2,30 -13,21 -24,84 İhlas Ev Aletleri 3,18 -10,42 1,60 İhlas Gayrimenkul 1,12 -5,88 -6,67 İhlas Gazetecilik 3,87 -2,52 -43,17 İhlas Holding 0,65 -1,52 -28,57 İhlas Yayın Holding 0,81 -7,95 -20,59 İndeks Bilgisayar 8,54 -4,47 -11,96 Info Yatırım 8,95 0,56 0,56 İntema 8,31 -2,24 -10,26 İpek Doğal Enerji 7,35 -3,42 -4,79 İskenderun Demir Çelik 6,73 -4,27 -15,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)