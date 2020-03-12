Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -13,16 -11,29
Acıpayam Selüloz 4,51 -14,91 -29,20
Adana Çimento (A) 7,47 -4,72 -23,07
Adana Çimento (B) 5,96 -11,18 -16,41
Adana Çimento (C) 1,93 -1,53 -13,45
Adel Kalemcilik 9,48 -12,95 -39,62
Adese Alışveriş Ticaret 1,06 -19,70 -25,79
Afyon Çimento 4,60 -12,71 -26,75
Ak Enerji 0,67 -19,28 -38,53
Akbank 6,26 -7,53 -22,81
Akçansa 7,17 -7,72 -28,59
Akdenız Güvenlık Hız. 1,21 -19,87 -42,65
Akfen GMYO 2,19 -19,78 -45,93
Akın Tekstil 8,43 -15,02 -38,87
Akiş GMYO 2,95 -15,95 -26,98
Akmerkez GMYO 22,40 -5,49 -5,41
Aksa 6,50 -1,66 -16,97
Aksa Enerji 3,20 -7,25 -15,79
Aksigorta 5,98 -3,86 -1,81
Aksu Enerji 6,60 -17,50 -55,62
Alarko Carrıer 36,00 -8,21 -40,00
Alarko GMYO 9,04 -12,49 -40,46
Alarko Holding 3,61 -13,84 -39,33
Albaraka Türk 1,09 -9,17 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 12,97 -19,99 7,72
Alkim Kağıt 5,19 -7,65 -6,99
Alkim Kimya 47,20 1,72 23,17
Altınyağ 0,54 -8,47 31,71
Altınyunus Çeşme 6,23 -14,89 -37,64
Anadolu Cam 2,67 -11,59 -38,76
Anadolu Efes 17,95 -10,25 -22,23
Anadolu Grubu Holding 12,70 -10,25 -27,80
Anadolu Hayat Emek. 7,46 -1,19 9,06
Anadolu Isuzu 7,70 -15,57 -36,73
Anadolu Sigorta 4,92 -0,81 11,82
Anel Elektrik 2,44 -7,22 -23,99
Arçelik 15,17 -8,34 -27,21
ARD Bilişim Teknolojileri 10,43 -19,95
Arena Bilgisayar 7,59 -15,29 0,80
Armada Bilgisayar 13,74 -14,98 -16,17
Arsan Tekstil 2,52 -18,97 -29,61
Artı Yatırım Holding 0,81 -10,00 0,00
Aselsan 24,36 -6,88 16,33
Aslan Çimento 34,70 -1,48 -13,16
Ata GMYO 3,42 -6,30 -24,50
Atakule GMYO 1,10 -18,52 -42,71
Atlantis Yatırım Holding 1,24 -3,13 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,11 -14,62 -22,92
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,15 -0,56 1,51
Avrasya GMYO 1,22 -19,74 -19,21
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -20,00 -36,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,60 0,01 2,62
Avrupa Yatırım Holding 1,08 -10,00 -29,87
Ayen Enerji 2,02 -19,20 -41,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,98 -10,00 -9,59
Aygaz 9,77 -7,39 -23,91
Bagfaş 10,05 -8,55 -40,25
Bak Ambalaj 4,81 -15,91 -34,56
Balatacılar Balatacılık 2,12 -9,79 70,97
Bantaş Ambalaj 1,67 -18,14 -33,73
Banvit 16,29 -2,46 -12,28
Baştaş Başkent Çimento 2,53 -9,32 -2,32
Batı Çimento 2,18 -14,51 -34,14
Batısöke Çimento 0,79 -17,71 -39,69
Bera Holding 2,32 -15,94 -39,74
Berkosan Yalıtım 2,51 -14,92 -8,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 -19,05 -37,55
Beyaz Filo 2,57 -9,82 -18,67
Bilici Yatırım 6,65 -6,99 52,17
Bim Mağazalar 52,25 -5,69 11,98
Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13
Birlik Mensucat 0,98 -2,00 -14,04
Bizim Mağazaları 7,88 -15,99 -29,45
Bolu Çimento 3,42 -4,47 -27,23
Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41
Borusan Mannesmann 7,01 -11,15 -38,78
Borusan Yat. Paz. 45,50 -11,91 -26,43
Bosch Fren Sistemleri 177,00 -14,58 -38,94
Bossa 6,52 -17,26 -19,11
Brisa 7,18 -0,97 -24,50
Burçelik 4,87 -14,86 -16,18
Burçelik Vana 12,33 -14,97 26,98
Bursa Çimento 2,73 -9,00 -31,81
Carrefoursa 5,87 -17,44 24,63
Casa Emtia Petrol 9,67 -3,30 2,98
Ceo Event Medya 5,00 -10,55 -39,32
Coca Cola İçecek 38,14 -7,52 -1,45
Cosmos Yat. Holding 2,13 -9,75 4,41
Credıtwest Faktorıng 2,10 -2,33 -27,08
Çelebi 62,00 -12,06 -39,28
Çelik Halat 5,20 -18,11 -20,00
Çemaş Döküm 0,74 -19,57 -40,97
Çemtaş 4,90 -12,03 -40,82
Çimbeton 27,38 -12,07 -33,64
Çimentaş 10,11 -14,97 -32,60
Çimsa 6,89 -10,87 -24,12
Çuhadaroğlu Metal 2,08 -12,97 -34,80
Dagi Giyim 1,69 -14,65 -32,40
Dagi Yatırım Holding 2,15 -14,68 -4,87
Dardanel 4,32 -10,00 13,98
Datagate Bilgisayar 5,71 -19,58 -26,89
Demısaş Döküm 2,37 -15,36 -31,90
Denge Holding 0,98 -9,26 -28,47
Deniz GMYO 2,81 -17,11 -44,36
Denizli Cam 5,58 -9,27 -33,09
Derimod 4,31 -19,89 -39,64
Derlüks Deri 2,00 -20,00 -50,98
Desa Deri 2,82 -19,89 -37,89
Despec Bilgisayar 4,04 -19,84 -4,72
Deva Holding 10,63 6,94 18,24
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -8,82 -20,51
Ditaş Doğan 7,15 -19,93 -25,21
DO-CO 325,00 -12,16 -42,38
Doğan Burda 2,85 -14,93 -53,05
Doğan Holding 1,42 -7,79 -22,83
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -19,72 -30,91
Doğusan 1,32 -14,84 -36,54
Doğuş GMYO 3,91 -19,88 -13,69
Doğuş Otomotiv 7,17 -14,13 -24,68
Döktaş Dökümcülük 17,74 -14,96 -43,94
Duran Doğan Basım 12,00 -13,04 -14,53
Dyo Boya 3,18 -19,49 -35,10
Eczacıbaşı İlaç 4,51 13,03 21,56
Eczacıbaşı Yatırım 10,90 -1,09 7,81
Edip Gayrimenkul 1,26 -14,86 -9,35
Ege Endüstri 497,00 -4,24 -14,38
Ege Gübre 34,12 -10,49 -31,49
Ege Profil 9,22 -9,25 -22,97
Ege Seramik 3,52 -12,66 -5,12
Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -7,14 -18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 -9,09 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,25 -7,41 25,00
Egeplast 11,97 -10,00 -4,24
Ekiz Kimya 0,99 -9,17 62,30
Emek Elektrik 1,27 -14,77 -20,13
Eminiş Ambalaj 2,00 3,09 31,58
Emlak Konut GMYO 1,15 -7,26 -21,23
Enerjisa Enerji 6,89 -3,64 -6,77
Enka İnşaat 5,50 -3,51 -14,33
Erbosan 16,47 -9,51 -34,07
Ereğli Demir Çelik 8,15 -3,66 -9,85
Ersu Gıda 2,83 1,80 36,71
Escort Teknoloji 1,75 -14,63 25,90
Etiler Gıda 1,78 -0,56 -27,35
Euro Kapital Yat. Ort. 0,95 -14,41 -43,11
Euro Trend Yat. Ort. 0,81 -14,74 -35,20
Euro Yat. Ort. 0,81 -14,74 -31,36
Euro Yatırım Holding 0,99 -19,51 -34,00
Fenerbahçe Futbol 7,09 -14,78 -51,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -18,25 -49,02
F-M İzmit Piston 35,30 -15,27 -29,23
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,92 -19,87 -36,02
Ford Otosan 66,15 -5,70 -6,63
Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33
Frigo Pak Gıda 7,78 -9,95 -39,97
Galatasaray Sportif 1,90 -19,83 -6,40
Garanti Bankası 8,74 -8,77 -21,54
Garanti Faktoring 3,34 -17,53 -13,70
Garanti Yat. Ort. 1,08 -14,96 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 12,89 -7,93 130,18
Gedik Yatırım Holding 12,73 -14,91 65,54
Gediz Ambalaj 5,79 -8,53 -14,35
Gentaş 2,09 -8,33 -4,57
Gersan Elektrik 1,96 -20,00 -38,56
Global Men. Değ. 1,48 -14,94 -21,28
Global Yat. Holding 2,85 -17,87 -41,48
Good-Year 3,28 -12,77 -19,01
Göltaş Çimento 10,73 -10,58 -39,69
Gözde Girişim 2,71 -17,63 -47,28
GSD Denizcilik 1,54 -17,65 -39,84
GSD Holding 1,03 -11,21 -30,87
Gübre Fabrik. 14,70 -9,71 62,61
Güler Yat. Holding 1,41 -4,08 -30,54
Güneş Sigorta 1,70 -17,87 -22,02
Halk GMYO 1,18 -13,87 -3,28
Halk Sigorta 2,75 -9,84 38,89
Hatay Tekstil 5,96 -19,89 -13,25
Hedef Girişim 1,61 -12,02 -38,31
Hektaş 8,69 -1,14 8,35
HUB Girişim 16,00 -20,00 70,42
Hürriyet Gzt. 0,91 -18,02 -20,18
ICBC Turkey Bank 3,20 -13,04 -39,28
İdealist Danışmanlık 2,28 -8,80 -31,33
İdealist GMYO 1,96 -14,78 -35,95
İhlas Ev Aletleri 2,55 -19,81 -18,53
İhlas Gayrimenkul 0,90 -19,64 -25,00
İhlas Gazetecilik 3,60 -6,98 -47,14
İhlas Holding 0,52 -20,00 -42,86
İhlas Yayın Holding 0,65 -19,75 -36,27
İndeks Bilgisayar 7,47 -12,53 -22,99
Info Yatırım 8,95 0,56
İntema 7,50 -9,75 -19,01
İpek Doğal Enerji 6,39 -13,06 -17,23
İskenderun Demir Çelik 6,36 -5,50 -20,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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