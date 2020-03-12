Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -13,16 -11,29 Acıpayam Selüloz 4,51 -14,91 -29,20 Adana Çimento (A) 7,47 -4,72 -23,07 Adana Çimento (B) 5,96 -11,18 -16,41 Adana Çimento (C) 1,93 -1,53 -13,45 Adel Kalemcilik 9,48 -12,95 -39,62 Adese Alışveriş Ticaret 1,06 -19,70 -25,79 Afyon Çimento 4,60 -12,71 -26,75 Ak Enerji 0,67 -19,28 -38,53 Akbank 6,26 -7,53 -22,81 Akçansa 7,17 -7,72 -28,59 Akdenız Güvenlık Hız. 1,21 -19,87 -42,65 Akfen GMYO 2,19 -19,78 -45,93 Akın Tekstil 8,43 -15,02 -38,87 Akiş GMYO 2,95 -15,95 -26,98 Akmerkez GMYO 22,40 -5,49 -5,41 Aksa 6,50 -1,66 -16,97 Aksa Enerji 3,20 -7,25 -15,79 Aksigorta 5,98 -3,86 -1,81 Aksu Enerji 6,60 -17,50 -55,62 Alarko Carrıer 36,00 -8,21 -40,00 Alarko GMYO 9,04 -12,49 -40,46 Alarko Holding 3,61 -13,84 -39,33 Albaraka Türk 1,09 -9,17 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 12,97 -19,99 7,72 Alkim Kağıt 5,19 -7,65 -6,99 Alkim Kimya 47,20 1,72 23,17 Altınyağ 0,54 -8,47 31,71 Altınyunus Çeşme 6,23 -14,89 -37,64 Anadolu Cam 2,67 -11,59 -38,76 Anadolu Efes 17,95 -10,25 -22,23 Anadolu Grubu Holding 12,70 -10,25 -27,80 Anadolu Hayat Emek. 7,46 -1,19 9,06 Anadolu Isuzu 7,70 -15,57 -36,73 Anadolu Sigorta 4,92 -0,81 11,82 Anel Elektrik 2,44 -7,22 -23,99 Arçelik 15,17 -8,34 -27,21 ARD Bilişim Teknolojileri 10,43 -19,95 Arena Bilgisayar 7,59 -15,29 0,80 Armada Bilgisayar 13,74 -14,98 -16,17 Arsan Tekstil 2,52 -18,97 -29,61 Artı Yatırım Holding 0,81 -10,00 0,00 Aselsan 24,36 -6,88 16,33 Aslan Çimento 34,70 -1,48 -13,16 Ata GMYO 3,42 -6,30 -24,50 Atakule GMYO 1,10 -18,52 -42,71 Atlantis Yatırım Holding 1,24 -3,13 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,11 -14,62 -22,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,15 -0,56 1,51 Avrasya GMYO 1,22 -19,74 -19,21 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -20,00 -36,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,60 0,01 2,62 Avrupa Yatırım Holding 1,08 -10,00 -29,87 Ayen Enerji 2,02 -19,20 -41,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,98 -10,00 -9,59 Aygaz 9,77 -7,39 -23,91 Bagfaş 10,05 -8,55 -40,25 Bak Ambalaj 4,81 -15,91 -34,56 Balatacılar Balatacılık 2,12 -9,79 70,97 Bantaş Ambalaj 1,67 -18,14 -33,73 Banvit 16,29 -2,46 -12,28 Baştaş Başkent Çimento 2,53 -9,32 -2,32 Batı Çimento 2,18 -14,51 -34,14 Batısöke Çimento 0,79 -17,71 -39,69 Bera Holding 2,32 -15,94 -39,74 Berkosan Yalıtım 2,51 -14,92 -8,39 Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 -19,05 -37,55 Beyaz Filo 2,57 -9,82 -18,67 Bilici Yatırım 6,65 -6,99 52,17 Bim Mağazalar 52,25 -5,69 11,98 Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13 Birlik Mensucat 0,98 -2,00 -14,04 Bizim Mağazaları 7,88 -15,99 -29,45 Bolu Çimento 3,42 -4,47 -27,23 Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41 Borusan Mannesmann 7,01 -11,15 -38,78 Borusan Yat. Paz. 45,50 -11,91 -26,43 Bosch Fren Sistemleri 177,00 -14,58 -38,94 Bossa 6,52 -17,26 -19,11 Brisa 7,18 -0,97 -24,50 Burçelik 4,87 -14,86 -16,18 Burçelik Vana 12,33 -14,97 26,98 Bursa Çimento 2,73 -9,00 -31,81 Carrefoursa 5,87 -17,44 24,63 Casa Emtia Petrol 9,67 -3,30 2,98 Ceo Event Medya 5,00 -10,55 -39,32 Coca Cola İçecek 38,14 -7,52 -1,45 Cosmos Yat. Holding 2,13 -9,75 4,41 Credıtwest Faktorıng 2,10 -2,33 -27,08 Çelebi 62,00 -12,06 -39,28 Çelik Halat 5,20 -18,11 -20,00 Çemaş Döküm 0,74 -19,57 -40,97 Çemtaş 4,90 -12,03 -40,82 Çimbeton 27,38 -12,07 -33,64 Çimentaş 10,11 -14,97 -32,60 Çimsa 6,89 -10,87 -24,12 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -12,97 -34,80 Dagi Giyim 1,69 -14,65 -32,40 Dagi Yatırım Holding 2,15 -14,68 -4,87 Dardanel 4,32 -10,00 13,98 Datagate Bilgisayar 5,71 -19,58 -26,89 Demısaş Döküm 2,37 -15,36 -31,90 Denge Holding 0,98 -9,26 -28,47 Deniz GMYO 2,81 -17,11 -44,36 Denizli Cam 5,58 -9,27 -33,09 Derimod 4,31 -19,89 -39,64 Derlüks Deri 2,00 -20,00 -50,98 Desa Deri 2,82 -19,89 -37,89 Despec Bilgisayar 4,04 -19,84 -4,72 Deva Holding 10,63 6,94 18,24 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -8,82 -20,51 Ditaş Doğan 7,15 -19,93 -25,21 DO-CO 325,00 -12,16 -42,38 Doğan Burda 2,85 -14,93 -53,05 Doğan Holding 1,42 -7,79 -22,83 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -19,72 -30,91 Doğusan 1,32 -14,84 -36,54 Doğuş GMYO 3,91 -19,88 -13,69 Doğuş Otomotiv 7,17 -14,13 -24,68 Döktaş Dökümcülük 17,74 -14,96 -43,94 Duran Doğan Basım 12,00 -13,04 -14,53 Dyo Boya 3,18 -19,49 -35,10 Eczacıbaşı İlaç 4,51 13,03 21,56 Eczacıbaşı Yatırım 10,90 -1,09 7,81 Edip Gayrimenkul 1,26 -14,86 -9,35 Ege Endüstri 497,00 -4,24 -14,38 Ege Gübre 34,12 -10,49 -31,49 Ege Profil 9,22 -9,25 -22,97 Ege Seramik 3,52 -12,66 -5,12 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -7,14 -18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 -9,09 2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,25 -7,41 25,00 Egeplast 11,97 -10,00 -4,24 Ekiz Kimya 0,99 -9,17 62,30 Emek Elektrik 1,27 -14,77 -20,13 Eminiş Ambalaj 2,00 3,09 31,58 Emlak Konut GMYO 1,15 -7,26 -21,23 Enerjisa Enerji 6,89 -3,64 -6,77 Enka İnşaat 5,50 -3,51 -14,33 Erbosan 16,47 -9,51 -34,07 Ereğli Demir Çelik 8,15 -3,66 -9,85 Ersu Gıda 2,83 1,80 36,71 Escort Teknoloji 1,75 -14,63 25,90 Etiler Gıda 1,78 -0,56 -27,35 Euro Kapital Yat. Ort. 0,95 -14,41 -43,11 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 -14,74 -35,20 Euro Yat. Ort. 0,81 -14,74 -31,36 Euro Yatırım Holding 0,99 -19,51 -34,00 Fenerbahçe Futbol 7,09 -14,78 -51,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -18,25 -49,02 F-M İzmit Piston 35,30 -15,27 -29,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,92 -19,87 -36,02 Ford Otosan 66,15 -5,70 -6,63 Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33 Frigo Pak Gıda 7,78 -9,95 -39,97 Galatasaray Sportif 1,90 -19,83 -6,40 Garanti Bankası 8,74 -8,77 -21,54 Garanti Faktoring 3,34 -17,53 -13,70 Garanti Yat. Ort. 1,08 -14,96 0,00 Gedik Y. Men. Değ. 12,89 -7,93 130,18 Gedik Yatırım Holding 12,73 -14,91 65,54 Gediz Ambalaj 5,79 -8,53 -14,35 Gentaş 2,09 -8,33 -4,57 Gersan Elektrik 1,96 -20,00 -38,56 Global Men. Değ. 1,48 -14,94 -21,28 Global Yat. Holding 2,85 -17,87 -41,48 Good-Year 3,28 -12,77 -19,01 Göltaş Çimento 10,73 -10,58 -39,69 Gözde Girişim 2,71 -17,63 -47,28 GSD Denizcilik 1,54 -17,65 -39,84 GSD Holding 1,03 -11,21 -30,87 Gübre Fabrik. 14,70 -9,71 62,61 Güler Yat. Holding 1,41 -4,08 -30,54 Güneş Sigorta 1,70 -17,87 -22,02 Halk GMYO 1,18 -13,87 -3,28 Halk Sigorta 2,75 -9,84 38,89 Hatay Tekstil 5,96 -19,89 -13,25 Hedef Girişim 1,61 -12,02 -38,31 Hektaş 8,69 -1,14 8,35 HUB Girişim 16,00 -20,00 70,42 Hürriyet Gzt. 0,91 -18,02 -20,18 ICBC Turkey Bank 3,20 -13,04 -39,28 İdealist Danışmanlık 2,28 -8,80 -31,33 İdealist GMYO 1,96 -14,78 -35,95 İhlas Ev Aletleri 2,55 -19,81 -18,53 İhlas Gayrimenkul 0,90 -19,64 -25,00 İhlas Gazetecilik 3,60 -6,98 -47,14 İhlas Holding 0,52 -20,00 -42,86 İhlas Yayın Holding 0,65 -19,75 -36,27 İndeks Bilgisayar 7,47 -12,53 -22,99 Info Yatırım 8,95 0,56 İntema 7,50 -9,75 -19,01 İpek Doğal Enerji 6,39 -13,06 -17,23 İskenderun Demir Çelik 6,36 -5,50 -20,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)