Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|2,42
|-9,14
|Acıpayam Selüloz
|4,59
|1,77
|-27,94
|Adana Çimento (A)
|7,44
|-0,40
|-23,38
|Adana Çimento (B)
|6,05
|1,51
|-15,15
|Adana Çimento (C)
|1,94
|0,52
|-13,00
|Adel Kalemcilik
|9,83
|3,69
|-37,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,09
|2,83
|-23,69
|Afyon Çimento
|4,83
|5,00
|-23,09
|Ak Enerji
|0,73
|8,96
|-33,03
|Akbank
|6,45
|3,04
|-20,47
|Akçansa
|7,32
|2,09
|-27,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,33
|9,92
|-36,97
|Akfen GMYO
|2,30
|5,02
|-43,21
|Akın Tekstil
|8,62
|2,25
|-37,49
|Akiş GMYO
|3,04
|3,05
|-24,75
|Akmerkez GMYO
|22,20
|-0,89
|-6,25
|Aksa
|6,82
|4,92
|-12,88
|Aksa Enerji
|3,41
|6,56
|-10,26
|Aksigorta
|5,16
|-3,01
|-4,76
|Aksu Enerji
|6,83
|3,48
|-54,07
|Alarko Carrıer
|38,00
|5,56
|-36,67
|Alarko GMYO
|9,94
|9,96
|-34,53
|Alarko Holding
|3,97
|9,97
|-33,28
|Albaraka Türk
|1,16
|6,42
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,60
|-2,85
|4,65
|Alkim Kağıt
|5,27
|1,54
|-5,56
|Alkim Kimya
|48,44
|2,63
|26,41
|Altınyağ
|0,55
|1,85
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|6,39
|2,57
|-36,04
|Anadolu Cam
|2,80
|4,87
|-35,78
|Anadolu Efes
|19,08
|6,30
|-17,33
|Anadolu Grubu Holding
|13,15
|3,54
|-25,24
|Anadolu Hayat Emek.
|7,26
|-2,68
|6,14
|Anadolu Isuzu
|8,45
|9,74
|-30,57
|Anadolu Sigorta
|4,84
|-1,63
|10,00
|Anel Elektrik
|2,60
|6,56
|-19,00
|Arçelik
|15,25
|0,53
|-26,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,47
|9,97
|Arena Bilgisayar
|8,34
|9,88
|10,76
|Armada Bilgisayar
|14,45
|5,17
|-11,84
|Arsan Tekstil
|2,75
|9,13
|-23,18
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-3,70
|-3,70
|Aselsan
|25,46
|4,52
|21,59
|Aslan Çimento
|35,02
|0,92
|-12,36
|Ata GMYO
|3,64
|6,43
|-19,65
|Atakule GMYO
|1,16
|5,45
|-39,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|0,00
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|5,41
|-18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|-0,35
|1,15
|Avrasya GMYO
|1,25
|2,46
|-17,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|5,17
|-32,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,70
|0,01
|2,63
|Avrupa Yatırım Holding
|1,07
|-0,93
|-30,52
|Ayen Enerji
|2,22
|9,90
|-36,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|1,01
|-8,68
|Aygaz
|9,88
|1,13
|-23,05
|Bagfaş
|10,62
|5,67
|-36,86
|Bak Ambalaj
|4,90
|1,87
|-33,33
|Balatacılar Balatacılık
|2,14
|0,94
|72,58
|Bantaş Ambalaj
|1,83
|9,58
|-27,38
|Banvit
|16,21
|-0,49
|-12,71
|Baştaş Başkent Çimento
|2,63
|3,95
|1,54
|Batı Çimento
|2,27
|4,13
|-31,42
|Batısöke Çimento
|0,84
|6,33
|-35,88
|Bera Holding
|2,52
|8,62
|-34,55
|Berkosan Yalıtım
|2,40
|-4,38
|-12,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|9,80
|-31,43
|Beyaz Filo
|2,76
|7,39
|-12,66
|Bilici Yatırım
|6,83
|2,71
|56,29
|Bim Mağazalar
|50,45
|-3,44
|8,12
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,07
|9,18
|-6,14
|Bizim Mağazaları
|7,83
|-0,63
|-29,90
|Bolu Çimento
|3,44
|0,58
|-26,81
|Bomonti Elektrik
|1,10
|2,80
|-14,06
|Borusan Mannesmann
|7,53
|7,42
|-34,24
|Borusan Yat. Paz.
|49,50
|8,79
|-19,97
|Bosch Fren Sistemleri
|183,10
|3,45
|-36,84
|Bossa
|6,84
|4,91
|-15,14
|Brisa
|7,50
|4,46
|-21,14
|Burçelik
|5,10
|4,72
|-12,22
|Burçelik Vana
|12,90
|4,62
|32,85
|Bursa Çimento
|2,96
|8,42
|-26,06
|Carrefoursa
|5,99
|2,04
|27,18
|Casa Emtia Petrol
|9,38
|-3,00
|-0,11
|Ceo Event Medya
|5,30
|6,00
|-35,68
|Coca Cola İçecek
|39,30
|3,04
|1,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,93
|-9,39
|-5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,29
|9,05
|-20,49
|Çelebi
|68,20
|10,00
|-33,20
|Çelik Halat
|5,72
|10,00
|-12,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|6,76
|-36,98
|Çemtaş
|5,23
|6,73
|-36,84
|Çimbeton
|28,28
|3,29
|-31,46
|Çimentaş
|10,73
|6,13
|-28,47
|Çimsa
|6,77
|-1,74
|-25,44
|Çuhadaroğlu Metal
|2,15
|3,37
|-32,60
|Dagi Giyim
|1,77
|4,73
|-29,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,09
|-2,79
|-7,52
|Dardanel
|4,30
|-0,46
|13,46
|Datagate Bilgisayar
|6,12
|7,18
|-21,64
|Demısaş Döküm
|2,53
|6,75
|-27,30
|Denge Holding
|1,00
|2,04
|-27,01
|Deniz GMYO
|3,05
|8,54
|-39,60
|Denizli Cam
|5,77
|3,41
|-30,82
|Derimod
|4,37
|1,39
|-38,80
|Derlüks Deri
|2,17
|8,50
|-46,81
|Desa Deri
|2,89
|2,48
|-36,34
|Despec Bilgisayar
|4,43
|9,65
|4,48
|Deva Holding
|9,57
|-9,97
|6,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|3,23
|-17,95
|Ditaş Doğan
|7,79
|8,95
|-18,51
|DO-CO
|302,70
|-6,86
|-46,33
|Doğan Burda
|2,97
|4,21
|-51,07
|Doğan Holding
|1,44
|1,41
|-21,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|7,02
|-26,06
|Doğusan
|1,37
|3,79
|-34,13
|Doğuş GMYO
|4,18
|6,91
|-7,73
|Doğuş Otomotiv
|7,55
|5,30
|-20,69
|Döktaş Dökümcülük
|19,51
|9,98
|-38,35
|Duran Doğan Basım
|12,88
|7,33
|-8,26
|Dyo Boya
|3,40
|6,92
|-30,61
|Eczacıbaşı İlaç
|4,06
|-9,98
|9,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,81
|-10,00
|-2,97
|Edip Gayrimenkul
|1,26
|0,00
|-9,35
|Ege Endüstri
|518,90
|4,41
|-10,61
|Ege Gübre
|36,96
|8,32
|-25,78
|Ege Profil
|9,37
|1,63
|-21,72
|Ege Seramik
|3,47
|-1,42
|-6,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,25
|-3,85
|-21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|-2,50
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,23
|-8,00
|15,00
|Egeplast
|11,84
|-1,09
|-5,28
|Ekiz Kimya
|0,90
|-9,09
|47,54
|Emek Elektrik
|1,31
|3,15
|-17,61
|Eminiş Ambalaj
|2,05
|2,50
|34,87
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|4,35
|-17,81
|Enerjisa Enerji
|7,15
|3,77
|-3,25
|Enka İnşaat
|5,90
|7,27
|-8,10
|Erbosan
|17,38
|5,53
|-30,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,04
|-1,35
|-11,06
|Ersu Gıda
|2,73
|-3,53
|31,88
|Escort Teknoloji
|1,79
|2,29
|28,78
|Etiler Gıda
|1,69
|-5,06
|-31,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,02
|7,37
|-38,92
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|3,70
|-32,80
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|4,94
|-27,97
|Euro Yatırım Holding
|1,01
|2,02
|-32,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,79
|9,87
|-46,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|9,87
|-43,98
|F-M İzmit Piston
|38,50
|9,07
|-22,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,14
|4,47
|-33,16
|Ford Otosan
|62,75
|-5,14
|-11,43
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|0,00
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|7,95
|2,19
|-38,66
|Galatasaray Sportif
|2,04
|7,37
|0,49
|Garanti Bankası
|9,01
|3,09
|-19,12
|Garanti Faktoring
|3,58
|7,19
|-7,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,13
|4,63
|4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,32
|3,34
|137,86
|Gedik Yatırım Holding
|14,00
|9,98
|82,05
|Gediz Ambalaj
|5,99
|3,45
|-11,39
|Gentaş
|2,17
|3,83
|-0,91
|Gersan Elektrik
|2,11
|7,65
|-33,86
|Global Men. Değ.
|1,52
|2,70
|-19,15
|Global Yat. Holding
|2,86
|0,35
|-41,27
|Good-Year
|3,48
|6,10
|-14,07
|Göltaş Çimento
|11,13
|3,73
|-37,44
|Gözde Girişim
|2,88
|6,27
|-43,97
|GSD Denizcilik
|1,66
|7,79
|-35,16
|GSD Holding
|1,09
|5,83
|-26,85
|Gübre Fabrik.
|15,44
|5,03
|70,80
|Güler Yat. Holding
|1,43
|1,42
|-29,56
|Güneş Sigorta
|1,87
|10,00
|-14,22
|Halk GMYO
|1,22
|3,39
|0,00
|Halk Sigorta
|2,63
|-4,36
|32,83
|Hatay Tekstil
|6,15
|3,19
|-10,48
|Hedef Girişim
|1,69
|4,97
|-35,25
|Hektaş
|8,85
|1,84
|10,35
|HUB Girişim
|17,36
|8,50
|84,90
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|ICBC Turkey Bank
|3,35
|4,69
|-36,43
|İdealist Danışmanlık
|2,36
|3,51
|-28,92
|İdealist GMYO
|2,11
|7,65
|-31,05
|İhlas Ev Aletleri
|2,30
|-9,80
|-26,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|5,56
|-20,83
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|7,50
|-43,17
|İhlas Holding
|0,54
|3,85
|-40,66
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|1,54
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|7,58
|1,47
|-21,86
|Info Yatırım
|8,50
|-5,03
|-4,49
|İntema
|7,75
|3,33
|-16,31
|İpek Doğal Enerji
|6,93
|8,45
|-10,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|3,77
|-17,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)