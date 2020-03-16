Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 -9,47 -17,74 Acıpayam Selüloz 4,15 -9,59 -34,85 Adana Çimento (A) 6,70 -9,95 -31,00 Adana Çimento (B) 5,72 -5,45 -19,78 Adana Çimento (C) 1,89 -2,58 -15,25 Adel Kalemcilik 8,90 -9,46 -43,31 Adese Alışveriş Ticaret 0,99 -9,17 -30,69 Afyon Çimento 4,35 -9,94 -30,73 Ak Enerji 0,67 -8,22 -38,53 Akbank 5,97 -7,44 -26,39 Akçansa 6,64 -9,29 -33,86 Akdenız Güvenlık Hız. 1,22 -8,27 -42,18 Akfen GMYO 2,07 -10,00 -48,89 Akın Tekstil 7,76 -9,98 -43,73 Akiş GMYO 2,74 -9,87 -32,18 Akmerkez GMYO 20,94 -5,68 -11,57 Aksa 6,18 -9,38 -21,06 Aksa Enerji 3,15 -7,62 -17,11 Aksigorta 4,78 -7,36 -11,77 Aksu Enerji 6,17 -9,66 -58,51 Alarko Carrıer 34,20 -10,00 -43,00 Alarko GMYO 9,33 -6,14 -38,55 Alarko Holding 3,65 -8,06 -38,66 Albaraka Türk 1,07 -7,76 -30,07 Alcatel Lucent Teletaş 11,34 -10,00 -5,81 Alkim Kağıt 4,76 -9,68 -14,70 Alkim Kimya 43,60 -9,99 13,78 Altınyağ 0,50 -9,09 21,95 Altınyunus Çeşme 5,76 -9,86 -42,34 Anadolu Cam 2,52 -10,00 -42,20 Anadolu Efes 17,30 -9,33 -25,04 Anadolu Grubu Holding 11,84 -9,96 -32,69 Anadolu Hayat Emek. 6,54 -9,92 -4,39 Anadolu Isuzu 7,65 -9,47 -37,14 Anadolu Sigorta 4,71 -2,69 7,05 Anel Elektrik 2,49 -4,23 -22,43 Arçelik 13,98 -8,33 -32,92 ARD Bilişim Teknolojileri 11,38 -0,78 Arena Bilgisayar 7,80 -6,47 3,59 Armada Bilgisayar 13,01 -9,97 -20,62 Arsan Tekstil 2,50 -9,09 -30,17 Artı Yatırım Holding 0,71 -8,97 -12,35 Aselsan 22,92 -9,98 9,46 Aslan Çimento 34,44 -1,66 -13,81 Ata GMYO 3,34 -8,24 -26,27 Atakule GMYO 1,05 -9,48 -45,31 Atlantis Yatırım Holding 1,12 -9,68 12,00 Atlas Yat. Ort. 1,06 -9,40 -26,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,69 -10,00 -8,97 Avrasya GMYO 1,13 -9,60 -25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 -9,84 -39,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,80 0,01 2,64 Avrupa Yatırım Holding 0,98 -8,41 -36,36 Ayen Enerji 2,02 -9,01 -41,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -10,00 -17,81 Aygaz 9,25 -6,38 -27,96 Bagfaş 9,88 -6,97 -41,26 Bak Ambalaj 4,43 -9,59 -39,73 Balatacılar Balatacılık 1,93 -9,81 55,65 Bantaş Ambalaj 1,80 -1,64 -28,57 Banvit 14,59 -9,99 -21,43 Baştaş Başkent Çimento 2,37 -9,89 -8,49 Batı Çimento 2,05 -9,69 -38,07 Batısöke Çimento 0,77 -8,33 -41,22 Bera Holding 2,27 -9,92 -41,04 Berkosan Yalıtım 2,16 -10,00 -21,17 Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 -9,52 -37,96 Beyaz Filo 2,51 -9,06 -20,57 Bilici Yatırım 6,21 -9,08 42,11 Bim Mağazalar 47,00 -6,84 0,73 Birko Mensucat 0,24 -7,69 -22,58 Birlik Mensucat 1,02 -4,67 -10,53 Bizim Mağazaları 7,05 -9,96 -36,88 Bolu Çimento 3,17 -7,85 -32,55 Bomonti Elektrik 1,18 7,27 -7,81 Borusan Mannesmann 7,00 -7,04 -38,86 Borusan Yat. Paz. 44,56 -9,98 -27,95 Bosch Fren Sistemleri 164,80 -9,99 -43,15 Bossa 6,16 -9,94 -23,57 Brisa 6,76 -9,87 -28,92 Burçelik 4,59 -10,00 -21,00 Burçelik Vana 11,61 -10,00 19,57 Bursa Çimento 2,72 -8,11 -32,06 Carrefoursa 5,40 -9,85 14,65 Casa Emtia Petrol 8,50 -9,38 -9,48 Ceo Event Medya 4,95 -6,60 -39,93 Coca Cola İçecek 35,98 -8,45 -7,03 Cosmos Yat. Holding 1,74 -9,84 -14,71 Credıtwest Faktorıng 2,07 -9,61 -28,13 Çelebi 61,40 -9,97 -39,86 Çelik Halat 5,25 -8,22 -19,23 Çemaş Döküm 0,72 -8,86 -42,56 Çemtaş 4,77 -8,80 -42,39 Çimbeton 25,54 -9,69 -38,10 Çimentaş 9,67 -9,88 -35,53 Çimsa 6,10 -9,90 -32,82 Çuhadaroğlu Metal 1,96 -8,84 -38,56 Dagi Giyim 1,60 -9,60 -36,00 Dagi Yatırım Holding 1,89 -9,57 -16,37 Dardanel 3,87 -10,00 2,11 Datagate Bilgisayar 5,52 -9,80 -29,32 Demısaş Döküm 2,34 -7,51 -32,76 Denge Holding 0,90 -10,00 -34,31 Deniz GMYO 2,78 -8,85 -44,95 Denizli Cam 5,28 -8,49 -36,69 Derimod 3,94 -9,84 -44,82 Derlüks Deri 1,96 -9,68 -51,96 Desa Deri 2,61 -9,69 -42,51 Despec Bilgisayar 3,99 -9,93 -5,90 Deva Holding 8,62 -9,93 -4,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 -4,69 -21,79 Ditaş Doğan 7,05 -9,50 -26,26 DO-CO 272,50 -9,98 -51,68 Doğan Burda 2,69 -9,43 -55,68 Doğan Holding 1,30 -9,72 -29,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 -9,84 -33,33 Doğusan 1,24 -9,49 -40,38 Doğuş GMYO 3,77 -9,81 -16,78 Doğuş Otomotiv 6,80 -9,93 -28,57 Döktaş Dökümcülük 17,56 -9,99 -44,51 Duran Doğan Basım 11,64 -9,63 -17,09 Dyo Boya 3,06 -10,00 -37,55 Eczacıbaşı İlaç 3,66 -9,85 -1,35 Eczacıbaşı Yatırım 8,83 -9,99 -12,66 Edip Gayrimenkul 1,14 -9,52 -17,99 Ege Endüstri 469,00 -9,62 -19,21 Ege Gübre 33,30 -9,90 -33,13 Ege Profil 8,50 -9,28 -28,99 Ege Seramik 3,13 -9,80 -15,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,23 -8,00 -28,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 -5,13 -5,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -8,70 5,00 Egeplast 10,66 -9,97 -14,72 Ekiz Kimya 0,81 -10,00 32,79 Emek Elektrik 1,18 -9,92 -25,79 Eminiş Ambalaj 1,85 -9,76 21,71 Emlak Konut GMYO 1,13 -5,83 -22,60 Enerjisa Enerji 7,10 -0,70 -3,92 Enka İnşaat 5,61 -4,92 -12,62 Erbosan 16,17 -6,96 -35,27 Ereğli Demir Çelik 7,47 -7,09 -17,37 Ersu Gıda 2,46 -9,89 18,84 Escort Teknoloji 1,62 -9,50 16,55 Etiler Gıda 1,53 -9,47 -37,55 Euro Kapital Yat. Ort. 0,92 -9,80 -44,91 Euro Trend Yat. Ort. 0,76 -9,52 -39,20 Euro Yat. Ort. 0,77 -9,41 -34,75 Euro Yatırım Holding 0,91 -9,90 -39,33 Fenerbahçe Futbol 7,04 -9,63 -51,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -2,34 -45,30 F-M İzmit Piston 35,98 -6,55 -27,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,63 -9,92 -39,79 Ford Otosan 56,50 -9,96 -20,25 Formet Çelik Kapı 1,90 -5,00 -36,67 Frigo Pak Gıda 7,16 -9,94 -44,75 Galatasaray Sportif 1,84 -9,80 -9,36 Garanti Bankası 8,19 -9,10 -26,48 Garanti Faktoring 3,29 -8,10 -14,99 Garanti Yat. Ort. 1,02 -9,73 -5,56 Gedik Y. Men. Değ. 12,48 -6,31 122,86 Gedik Yatırım Holding 12,61 -9,93 63,98 Gediz Ambalaj 5,41 -9,68 -19,97 Gentaş 1,96 -9,68 -10,50 Gersan Elektrik 1,90 -9,95 -40,44 Global Men. Değ. 1,37 -9,87 -27,13 Global Yat. Holding 2,58 -9,79 -47,02 Good-Year 3,17 -8,91 -21,73 Göltaş Çimento 10,03 -9,88 -43,62 Gözde Girişim 2,60 -9,72 -49,42 GSD Denizcilik 1,50 -9,64 -41,41 GSD Holding 0,99 -9,17 -33,56 Gübre Fabrik. 13,96 -9,59 54,42 Güler Yat. Holding 1,40 -2,10 -31,03 Güneş Sigorta 1,72 -8,02 -21,10 Halk GMYO 1,10 -9,84 -9,84 Halk Sigorta 2,37 -9,89 19,70 Hatay Tekstil 5,54 -9,92 -19,36 Hedef Girişim 1,54 -8,88 -41,00 Hektaş 8,07 -8,81 0,62 HUB Girişim 15,63 -9,97 66,48 Hürriyet Gzt. 0,81 -10,00 -28,95 ICBC Turkey Bank 3,02 -9,85 -42,69 İdealist Danışmanlık 2,17 -8,05 -34,64 İdealist GMYO 2,08 -1,42 -32,03 İhlas Ev Aletleri 2,07 -10,00 -33,87 İhlas Gayrimenkul 0,86 -9,47 -28,33 İhlas Gazetecilik 4,00 3,36 -41,26 İhlas Holding 0,49 -9,26 -46,15 İhlas Yayın Holding 0,60 -9,09 -41,18 İndeks Bilgisayar 6,83 -9,89 -29,59 Info Yatırım 8,50 -4,49 İntema 6,98 -9,94 -24,62 İpek Doğal Enerji 6,24 -9,96 -19,17 İskenderun Demir Çelik 6,02 -8,79 -24,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)