Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 -9,47 -17,74
Acıpayam Selüloz 4,15 -9,59 -34,85
Adana Çimento (A) 6,70 -9,95 -31,00
Adana Çimento (B) 5,72 -5,45 -19,78
Adana Çimento (C) 1,89 -2,58 -15,25
Adel Kalemcilik 8,90 -9,46 -43,31
Adese Alışveriş Ticaret 0,99 -9,17 -30,69
Afyon Çimento 4,35 -9,94 -30,73
Ak Enerji 0,67 -8,22 -38,53
Akbank 5,97 -7,44 -26,39
Akçansa 6,64 -9,29 -33,86
Akdenız Güvenlık Hız. 1,22 -8,27 -42,18
Akfen GMYO 2,07 -10,00 -48,89
Akın Tekstil 7,76 -9,98 -43,73
Akiş GMYO 2,74 -9,87 -32,18
Akmerkez GMYO 20,94 -5,68 -11,57
Aksa 6,18 -9,38 -21,06
Aksa Enerji 3,15 -7,62 -17,11
Aksigorta 4,78 -7,36 -11,77
Aksu Enerji 6,17 -9,66 -58,51
Alarko Carrıer 34,20 -10,00 -43,00
Alarko GMYO 9,33 -6,14 -38,55
Alarko Holding 3,65 -8,06 -38,66
Albaraka Türk 1,07 -7,76 -30,07
Alcatel Lucent Teletaş 11,34 -10,00 -5,81
Alkim Kağıt 4,76 -9,68 -14,70
Alkim Kimya 43,60 -9,99 13,78
Altınyağ 0,50 -9,09 21,95
Altınyunus Çeşme 5,76 -9,86 -42,34
Anadolu Cam 2,52 -10,00 -42,20
Anadolu Efes 17,30 -9,33 -25,04
Anadolu Grubu Holding 11,84 -9,96 -32,69
Anadolu Hayat Emek. 6,54 -9,92 -4,39
Anadolu Isuzu 7,65 -9,47 -37,14
Anadolu Sigorta 4,71 -2,69 7,05
Anel Elektrik 2,49 -4,23 -22,43
Arçelik 13,98 -8,33 -32,92
ARD Bilişim Teknolojileri 11,38 -0,78
Arena Bilgisayar 7,80 -6,47 3,59
Armada Bilgisayar 13,01 -9,97 -20,62
Arsan Tekstil 2,50 -9,09 -30,17
Artı Yatırım Holding 0,71 -8,97 -12,35
Aselsan 22,92 -9,98 9,46
Aslan Çimento 34,44 -1,66 -13,81
Ata GMYO 3,34 -8,24 -26,27
Atakule GMYO 1,05 -9,48 -45,31
Atlantis Yatırım Holding 1,12 -9,68 12,00
Atlas Yat. Ort. 1,06 -9,40 -26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,69 -10,00 -8,97
Avrasya GMYO 1,13 -9,60 -25,17
Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 -9,84 -39,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,80 0,01 2,64
Avrupa Yatırım Holding 0,98 -8,41 -36,36
Ayen Enerji 2,02 -9,01 -41,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -10,00 -17,81
Aygaz 9,25 -6,38 -27,96
Bagfaş 9,88 -6,97 -41,26
Bak Ambalaj 4,43 -9,59 -39,73
Balatacılar Balatacılık 1,93 -9,81 55,65
Bantaş Ambalaj 1,80 -1,64 -28,57
Banvit 14,59 -9,99 -21,43
Baştaş Başkent Çimento 2,37 -9,89 -8,49
Batı Çimento 2,05 -9,69 -38,07
Batısöke Çimento 0,77 -8,33 -41,22
Bera Holding 2,27 -9,92 -41,04
Berkosan Yalıtım 2,16 -10,00 -21,17
Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 -9,52 -37,96
Beyaz Filo 2,51 -9,06 -20,57
Bilici Yatırım 6,21 -9,08 42,11
Bim Mağazalar 47,00 -6,84 0,73
Birko Mensucat 0,24 -7,69 -22,58
Birlik Mensucat 1,02 -4,67 -10,53
Bizim Mağazaları 7,05 -9,96 -36,88
Bolu Çimento 3,17 -7,85 -32,55
Bomonti Elektrik 1,18 7,27 -7,81
Borusan Mannesmann 7,00 -7,04 -38,86
Borusan Yat. Paz. 44,56 -9,98 -27,95
Bosch Fren Sistemleri 164,80 -9,99 -43,15
Bossa 6,16 -9,94 -23,57
Brisa 6,76 -9,87 -28,92
Burçelik 4,59 -10,00 -21,00
Burçelik Vana 11,61 -10,00 19,57
Bursa Çimento 2,72 -8,11 -32,06
Carrefoursa 5,40 -9,85 14,65
Casa Emtia Petrol 8,50 -9,38 -9,48
Ceo Event Medya 4,95 -6,60 -39,93
Coca Cola İçecek 35,98 -8,45 -7,03
Cosmos Yat. Holding 1,74 -9,84 -14,71
Credıtwest Faktorıng 2,07 -9,61 -28,13
Çelebi 61,40 -9,97 -39,86
Çelik Halat 5,25 -8,22 -19,23
Çemaş Döküm 0,72 -8,86 -42,56
Çemtaş 4,77 -8,80 -42,39
Çimbeton 25,54 -9,69 -38,10
Çimentaş 9,67 -9,88 -35,53
Çimsa 6,10 -9,90 -32,82
Çuhadaroğlu Metal 1,96 -8,84 -38,56
Dagi Giyim 1,60 -9,60 -36,00
Dagi Yatırım Holding 1,89 -9,57 -16,37
Dardanel 3,87 -10,00 2,11
Datagate Bilgisayar 5,52 -9,80 -29,32
Demısaş Döküm 2,34 -7,51 -32,76
Denge Holding 0,90 -10,00 -34,31
Deniz GMYO 2,78 -8,85 -44,95
Denizli Cam 5,28 -8,49 -36,69
Derimod 3,94 -9,84 -44,82
Derlüks Deri 1,96 -9,68 -51,96
Desa Deri 2,61 -9,69 -42,51
Despec Bilgisayar 3,99 -9,93 -5,90
Deva Holding 8,62 -9,93 -4,12
Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 -4,69 -21,79
Ditaş Doğan 7,05 -9,50 -26,26
DO-CO 272,50 -9,98 -51,68
Doğan Burda 2,69 -9,43 -55,68
Doğan Holding 1,30 -9,72 -29,35
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 -9,84 -33,33
Doğusan 1,24 -9,49 -40,38
Doğuş GMYO 3,77 -9,81 -16,78
Doğuş Otomotiv 6,80 -9,93 -28,57
Döktaş Dökümcülük 17,56 -9,99 -44,51
Duran Doğan Basım 11,64 -9,63 -17,09
Dyo Boya 3,06 -10,00 -37,55
Eczacıbaşı İlaç 3,66 -9,85 -1,35
Eczacıbaşı Yatırım 8,83 -9,99 -12,66
Edip Gayrimenkul 1,14 -9,52 -17,99
Ege Endüstri 469,00 -9,62 -19,21
Ege Gübre 33,30 -9,90 -33,13
Ege Profil 8,50 -9,28 -28,99
Ege Seramik 3,13 -9,80 -15,63
Egeli & Co Tarım Girişim 0,23 -8,00 -28,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 -5,13 -5,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -8,70 5,00
Egeplast 10,66 -9,97 -14,72
Ekiz Kimya 0,81 -10,00 32,79
Emek Elektrik 1,18 -9,92 -25,79
Eminiş Ambalaj 1,85 -9,76 21,71
Emlak Konut GMYO 1,13 -5,83 -22,60
Enerjisa Enerji 7,10 -0,70 -3,92
Enka İnşaat 5,61 -4,92 -12,62
Erbosan 16,17 -6,96 -35,27
Ereğli Demir Çelik 7,47 -7,09 -17,37
Ersu Gıda 2,46 -9,89 18,84
Escort Teknoloji 1,62 -9,50 16,55
Etiler Gıda 1,53 -9,47 -37,55
Euro Kapital Yat. Ort. 0,92 -9,80 -44,91
Euro Trend Yat. Ort. 0,76 -9,52 -39,20
Euro Yat. Ort. 0,77 -9,41 -34,75
Euro Yatırım Holding 0,91 -9,90 -39,33
Fenerbahçe Futbol 7,04 -9,63 -51,35
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -2,34 -45,30
F-M İzmit Piston 35,98 -6,55 -27,87
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,63 -9,92 -39,79
Ford Otosan 56,50 -9,96 -20,25
Formet Çelik Kapı 1,90 -5,00 -36,67
Frigo Pak Gıda 7,16 -9,94 -44,75
Galatasaray Sportif 1,84 -9,80 -9,36
Garanti Bankası 8,19 -9,10 -26,48
Garanti Faktoring 3,29 -8,10 -14,99
Garanti Yat. Ort. 1,02 -9,73 -5,56
Gedik Y. Men. Değ. 12,48 -6,31 122,86
Gedik Yatırım Holding 12,61 -9,93 63,98
Gediz Ambalaj 5,41 -9,68 -19,97
Gentaş 1,96 -9,68 -10,50
Gersan Elektrik 1,90 -9,95 -40,44
Global Men. Değ. 1,37 -9,87 -27,13
Global Yat. Holding 2,58 -9,79 -47,02
Good-Year 3,17 -8,91 -21,73
Göltaş Çimento 10,03 -9,88 -43,62
Gözde Girişim 2,60 -9,72 -49,42
GSD Denizcilik 1,50 -9,64 -41,41
GSD Holding 0,99 -9,17 -33,56
Gübre Fabrik. 13,96 -9,59 54,42
Güler Yat. Holding 1,40 -2,10 -31,03
Güneş Sigorta 1,72 -8,02 -21,10
Halk GMYO 1,10 -9,84 -9,84
Halk Sigorta 2,37 -9,89 19,70
Hatay Tekstil 5,54 -9,92 -19,36
Hedef Girişim 1,54 -8,88 -41,00
Hektaş 8,07 -8,81 0,62
HUB Girişim 15,63 -9,97 66,48
Hürriyet Gzt. 0,81 -10,00 -28,95
ICBC Turkey Bank 3,02 -9,85 -42,69
İdealist Danışmanlık 2,17 -8,05 -34,64
İdealist GMYO 2,08 -1,42 -32,03
İhlas Ev Aletleri 2,07 -10,00 -33,87
İhlas Gayrimenkul 0,86 -9,47 -28,33
İhlas Gazetecilik 4,00 3,36 -41,26
İhlas Holding 0,49 -9,26 -46,15
İhlas Yayın Holding 0,60 -9,09 -41,18
İndeks Bilgisayar 6,83 -9,89 -29,59
Info Yatırım 8,50 -4,49
İntema 6,98 -9,94 -24,62
İpek Doğal Enerji 6,24 -9,96 -19,17
İskenderun Demir Çelik 6,02 -8,79 -24,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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