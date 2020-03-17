Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,40 -8,50 -24,73 Acıpayam Selüloz 4,00 -3,61 -37,21 Adana Çimento (A) 6,20 -7,46 -36,15 Adana Çimento (B) 5,15 -9,97 -27,77 Adana Çimento (C) 1,71 -9,52 -23,32 Adel Kalemcilik 8,82 -0,90 -43,82 Adese Alışveriş Ticaret 0,90 -9,09 -36,99 Afyon Çimento 4,15 -4,60 -33,92 Ak Enerji 0,65 -2,99 -40,37 Akbank 6,09 2,01 -24,91 Akçansa 6,50 -2,11 -35,26 Akdenız Güvenlık Hız. 1,18 -3,28 -44,08 Akfen GMYO 1,88 -9,18 -53,58 Akın Tekstil 7,15 -7,86 -48,15 Akiş GMYO 2,50 -8,76 -38,12 Akmerkez GMYO 21,38 2,10 -9,71 Aksa 6,11 -1,13 -21,95 Aksa Enerji 3,10 -1,59 -18,42 Aksigorta 4,50 -5,86 -16,94 Aksu Enerji 5,78 -6,32 -61,13 Alarko Carrıer 32,12 -6,08 -46,47 Alarko GMYO 9,63 3,22 -36,57 Alarko Holding 3,76 3,01 -36,81 Albaraka Türk 1,04 -2,80 -32,03 Alcatel Lucent Teletaş 10,21 -9,96 -15,20 Alkim Kağıt 4,66 -2,10 -16,49 Alkim Kimya 42,72 -2,02 11,48 Altınyağ 0,45 -10,00 9,76 Altınyunus Çeşme 5,33 -7,47 -46,65 Anadolu Cam 2,42 -3,97 -44,50 Anadolu Efes 16,90 -2,31 -26,78 Anadolu Grubu Holding 11,45 -3,29 -34,91 Anadolu Hayat Emek. 6,27 -4,13 -8,33 Anadolu Isuzu 7,10 -7,19 -41,66 Anadolu Sigorta 4,71 0,00 7,05 Anel Elektrik 2,49 0,00 -22,43 Arçelik 14,20 1,57 -31,86 ARD Bilişim Teknolojileri 11,85 4,13 Arena Bilgisayar 7,59 -2,69 0,80 Armada Bilgisayar 11,71 -9,99 -28,55 Arsan Tekstil 2,41 -3,60 -32,68 Artı Yatırım Holding 0,64 -9,86 -20,99 Aselsan 21,98 -4,10 4,97 Aslan Çimento 31,60 -8,25 -20,92 Ata GMYO 3,29 -1,50 -27,37 Atakule GMYO 1,00 -4,76 -47,92 Atlantis Yatırım Holding 1,05 -6,25 5,00 Atlas Yat. Ort. 0,97 -8,49 -32,64 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,43 -9,93 -18,01 Avrasya GMYO 1,02 -9,73 -32,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,00 -9,09 -45,05 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,90 0,01 2,64 Avrupa Yatırım Holding 0,90 -8,16 -41,56 Ayen Enerji 1,97 -2,48 -43,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,66 -7,78 -24,20 Aygaz 8,36 -4,46 -31,17 Bagfaş 10,30 4,25 -38,76 Bak Ambalaj 4,15 -6,32 -43,54 Balatacılar Balatacılık 1,74 -9,84 40,32 Bantaş Ambalaj 1,77 -1,67 -29,76 Banvit 14,59 0,00 -21,43 Baştaş Başkent Çimento 2,43 2,53 -6,18 Batı Çimento 1,90 -7,32 -42,60 Batısöke Çimento 0,74 -3,90 -43,51 Bera Holding 2,08 -8,37 -45,97 Berkosan Yalıtım 1,95 -9,72 -28,83 Beşiktaş Futbol Yat. 1,54 1,32 -37,14 Beyaz Filo 2,35 -6,37 -25,63 Bilici Yatırım 6,21 0,00 42,11 Bim Mağazalar 45,58 -3,02 -2,31 Birko Mensucat 0,23 -4,17 -25,81 Birlik Mensucat 0,95 -6,86 -16,67 Bizim Mağazaları 6,43 -8,79 -42,44 Bolu Çimento 2,86 -9,78 -39,15 Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41 Borusan Mannesmann 7,05 0,71 -38,43 Borusan Yat. Paz. 44,32 -0,54 -28,34 Bosch Fren Sistemleri 161,60 -1,94 -44,26 Bossa 5,65 -8,28 -29,90 Brisa 6,62 -2,07 -30,39 Burçelik 4,30 -6,32 -25,99 Burçelik Vana 10,45 -9,99 7,62 Bursa Çimento 2,65 -2,57 -33,81 Carrefoursa 4,86 -10,00 3,18 Casa Emtia Petrol 7,84 -7,76 -16,51 Ceo Event Medya 5,09 2,83 -38,23 Coca Cola İçecek 34,00 -5,50 -12,14 Cosmos Yat. Holding 1,75 0,57 -14,22 Credıtwest Faktorıng 2,09 0,97 -27,43 Çelebi 55,30 -9,93 -45,84 Çelik Halat 5,63 7,24 -13,38 Çemaş Döküm 0,67 -6,94 -46,55 Çemtaş 4,65 -2,52 -43,84 Çimbeton 24,94 -2,35 -39,55 Çimentaş 8,98 -7,14 -40,13 Çimsa 5,81 -4,75 -36,01 Çuhadaroğlu Metal 1,87 -4,59 -41,38 Dagi Giyim 1,46 -8,75 -41,60 Dagi Yatırım Holding 1,84 -2,65 -18,58 Dardanel 3,49 -9,82 -7,92 Datagate Bilgisayar 5,23 -5,25 -33,03 Demısaş Döküm 2,18 -6,84 -37,36 Denge Holding 0,82 -8,89 -40,15 Deniz GMYO 2,65 -4,68 -47,52 Denizli Cam 5,00 -5,30 -40,05 Derimod 3,55 -9,90 -50,28 Derlüks Deri 1,90 -3,06 -53,43 Desa Deri 2,35 -9,96 -48,24 Despec Bilgisayar 3,70 -7,27 -12,74 Deva Holding 7,76 -9,98 -13,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,59 -3,28 -24,36 Ditaş Doğan 7,60 7,80 -20,50 DO-CO 245,30 -9,98 -56,51 Doğan Burda 2,55 -5,20 -57,99 Doğan Holding 1,27 -2,31 -30,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -5,45 -36,97 Doğusan 1,12 -9,68 -46,15 Doğuş GMYO 3,42 -9,28 -24,50 Doğuş Otomotiv 6,12 -10,00 -35,71 Döktaş Dökümcülük 16,32 -7,06 -48,43 Duran Doğan Basım 10,94 -6,01 -22,08 Dyo Boya 2,94 -3,92 -40,00 Eczacıbaşı İlaç 3,30 -9,84 -11,05 Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -9,97 -21,36 Edip Gayrimenkul 1,03 -9,65 -25,90 Ege Endüstri 449,10 -4,24 -22,64 Ege Gübre 32,30 -3,00 -35,14 Ege Profil 8,11 -4,59 -32,25 Ege Seramik 2,88 -7,99 -22,37 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -8,70 -34,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 5,41 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -9,52 -5,00 Egeplast 9,60 -9,94 -23,20 Ekiz Kimya 0,73 -9,88 19,67 Emek Elektrik 1,07 -9,32 -32,70 Eminiş Ambalaj 1,72 -7,03 13,16 Emlak Konut GMYO 1,11 -1,77 -23,97 Enerjisa Enerji 6,94 -2,25 -6,09 Enka İnşaat 5,68 1,25 -11,53 Erbosan 15,70 -2,91 -37,15 Ereğli Demir Çelik 7,40 -0,94 -18,14 Ersu Gıda 2,22 -9,76 7,25 Escort Teknoloji 1,46 -9,88 5,04 Etiler Gıda 1,42 -7,19 -42,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 -7,61 -49,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,71 -6,58 -43,20 Euro Yat. Ort. 0,73 -5,19 -38,14 Euro Yatırım Holding 0,84 -7,69 -44,00 Fenerbahçe Futbol 7,16 1,70 -50,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 -2,00 -46,39 F-M İzmit Piston 37,00 2,83 -25,82 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,30 -7,13 -44,08 Ford Otosan 50,85 -10,00 -28,23 Formet Çelik Kapı 1,75 -7,89 -41,67 Frigo Pak Gıda 6,50 -9,22 -49,85 Galatasaray Sportif 1,66 -9,78 -18,23 Garanti Bankası 8,39 2,44 -24,69 Garanti Faktoring 3,21 -2,43 -17,05 Garanti Yat. Ort. 1,08 5,88 0,00 Gedik Y. Men. Değ. 11,93 -4,41 113,04 Gedik Yatırım Holding 11,46 -9,12 49,02 Gediz Ambalaj 5,31 -1,85 -21,45 Gentaş 1,83 -6,63 -16,44 Gersan Elektrik 1,79 -5,79 -43,89 Global Men. Değ. 1,24 -9,49 -34,04 Global Yat. Holding 2,33 -9,69 -52,16 Good-Year 3,00 -5,36 -25,93 Göltaş Çimento 9,98 -0,50 -43,90 Gözde Girişim 2,36 -9,23 -54,09 GSD Denizcilik 1,41 -6,00 -44,92 GSD Holding 0,92 -7,07 -38,26 Gübre Fabrik. 12,57 -9,96 39,05 Güler Yat. Holding 1,38 -1,43 -32,02 Güneş Sigorta 1,68 -2,33 -22,94 Halk GMYO 1,06 -3,64 -13,11 Halk Sigorta 2,14 -9,70 8,08 Hatay Tekstil 4,99 -9,93 -27,37 Hedef Girişim 1,40 -9,09 -46,36 Hektaş 8,20 1,61 2,24 HUB Girişim 14,07 -9,98 49,86 Hürriyet Gzt. 0,75 -7,41 -34,21 ICBC Turkey Bank 2,99 -0,99 -43,26 İdealist Danışmanlık 1,96 -9,68 -40,96 İdealist GMYO 2,01 -3,37 -34,31 İhlas Ev Aletleri 1,87 -9,66 -40,26 İhlas Gayrimenkul 0,80 -6,98 -33,33 İhlas Gazetecilik 4,38 9,50 -35,68 İhlas Holding 0,46 -6,12 -49,45 İhlas Yayın Holding 0,55 -8,33 -46,08 İndeks Bilgisayar 6,38 -6,59 -34,23 Info Yatırım 8,40 -1,18 -5,62 İntema 6,49 -7,02 -29,91 İpek Doğal Enerji 6,00 -3,85 -22,28 İskenderun Demir Çelik 5,85 -2,82 -26,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)