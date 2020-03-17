Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,40 -8,50 -24,73
Acıpayam Selüloz 4,00 -3,61 -37,21
Adana Çimento (A) 6,20 -7,46 -36,15
Adana Çimento (B) 5,15 -9,97 -27,77
Adana Çimento (C) 1,71 -9,52 -23,32
Adel Kalemcilik 8,82 -0,90 -43,82
Adese Alışveriş Ticaret 0,90 -9,09 -36,99
Afyon Çimento 4,15 -4,60 -33,92
Ak Enerji 0,65 -2,99 -40,37
Akbank 6,09 2,01 -24,91
Akçansa 6,50 -2,11 -35,26
Akdenız Güvenlık Hız. 1,18 -3,28 -44,08
Akfen GMYO 1,88 -9,18 -53,58
Akın Tekstil 7,15 -7,86 -48,15
Akiş GMYO 2,50 -8,76 -38,12
Akmerkez GMYO 21,38 2,10 -9,71
Aksa 6,11 -1,13 -21,95
Aksa Enerji 3,10 -1,59 -18,42
Aksigorta 4,50 -5,86 -16,94
Aksu Enerji 5,78 -6,32 -61,13
Alarko Carrıer 32,12 -6,08 -46,47
Alarko GMYO 9,63 3,22 -36,57
Alarko Holding 3,76 3,01 -36,81
Albaraka Türk 1,04 -2,80 -32,03
Alcatel Lucent Teletaş 10,21 -9,96 -15,20
Alkim Kağıt 4,66 -2,10 -16,49
Alkim Kimya 42,72 -2,02 11,48
Altınyağ 0,45 -10,00 9,76
Altınyunus Çeşme 5,33 -7,47 -46,65
Anadolu Cam 2,42 -3,97 -44,50
Anadolu Efes 16,90 -2,31 -26,78
Anadolu Grubu Holding 11,45 -3,29 -34,91
Anadolu Hayat Emek. 6,27 -4,13 -8,33
Anadolu Isuzu 7,10 -7,19 -41,66
Anadolu Sigorta 4,71 0,00 7,05
Anel Elektrik 2,49 0,00 -22,43
Arçelik 14,20 1,57 -31,86
ARD Bilişim Teknolojileri 11,85 4,13
Arena Bilgisayar 7,59 -2,69 0,80
Armada Bilgisayar 11,71 -9,99 -28,55
Arsan Tekstil 2,41 -3,60 -32,68
Artı Yatırım Holding 0,64 -9,86 -20,99
Aselsan 21,98 -4,10 4,97
Aslan Çimento 31,60 -8,25 -20,92
Ata GMYO 3,29 -1,50 -27,37
Atakule GMYO 1,00 -4,76 -47,92
Atlantis Yatırım Holding 1,05 -6,25 5,00
Atlas Yat. Ort. 0,97 -8,49 -32,64
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,43 -9,93 -18,01
Avrasya GMYO 1,02 -9,73 -32,45
Avrasya Petrol ve Tur. 1,00 -9,09 -45,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,90 0,01 2,64
Avrupa Yatırım Holding 0,90 -8,16 -41,56
Ayen Enerji 1,97 -2,48 -43,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,66 -7,78 -24,20
Aygaz 8,36 -4,46 -31,17
Bagfaş 10,30 4,25 -38,76
Bak Ambalaj 4,15 -6,32 -43,54
Balatacılar Balatacılık 1,74 -9,84 40,32
Bantaş Ambalaj 1,77 -1,67 -29,76
Banvit 14,59 0,00 -21,43
Baştaş Başkent Çimento 2,43 2,53 -6,18
Batı Çimento 1,90 -7,32 -42,60
Batısöke Çimento 0,74 -3,90 -43,51
Bera Holding 2,08 -8,37 -45,97
Berkosan Yalıtım 1,95 -9,72 -28,83
Beşiktaş Futbol Yat. 1,54 1,32 -37,14
Beyaz Filo 2,35 -6,37 -25,63
Bilici Yatırım 6,21 0,00 42,11
Bim Mağazalar 45,58 -3,02 -2,31
Birko Mensucat 0,23 -4,17 -25,81
Birlik Mensucat 0,95 -6,86 -16,67
Bizim Mağazaları 6,43 -8,79 -42,44
Bolu Çimento 2,86 -9,78 -39,15
Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41
Borusan Mannesmann 7,05 0,71 -38,43
Borusan Yat. Paz. 44,32 -0,54 -28,34
Bosch Fren Sistemleri 161,60 -1,94 -44,26
Bossa 5,65 -8,28 -29,90
Brisa 6,62 -2,07 -30,39
Burçelik 4,30 -6,32 -25,99
Burçelik Vana 10,45 -9,99 7,62
Bursa Çimento 2,65 -2,57 -33,81
Carrefoursa 4,86 -10,00 3,18
Casa Emtia Petrol 7,84 -7,76 -16,51
Ceo Event Medya 5,09 2,83 -38,23
Coca Cola İçecek 34,00 -5,50 -12,14
Cosmos Yat. Holding 1,75 0,57 -14,22
Credıtwest Faktorıng 2,09 0,97 -27,43
Çelebi 55,30 -9,93 -45,84
Çelik Halat 5,63 7,24 -13,38
Çemaş Döküm 0,67 -6,94 -46,55
Çemtaş 4,65 -2,52 -43,84
Çimbeton 24,94 -2,35 -39,55
Çimentaş 8,98 -7,14 -40,13
Çimsa 5,81 -4,75 -36,01
Çuhadaroğlu Metal 1,87 -4,59 -41,38
Dagi Giyim 1,46 -8,75 -41,60
Dagi Yatırım Holding 1,84 -2,65 -18,58
Dardanel 3,49 -9,82 -7,92
Datagate Bilgisayar 5,23 -5,25 -33,03
Demısaş Döküm 2,18 -6,84 -37,36
Denge Holding 0,82 -8,89 -40,15
Deniz GMYO 2,65 -4,68 -47,52
Denizli Cam 5,00 -5,30 -40,05
Derimod 3,55 -9,90 -50,28
Derlüks Deri 1,90 -3,06 -53,43
Desa Deri 2,35 -9,96 -48,24
Despec Bilgisayar 3,70 -7,27 -12,74
Deva Holding 7,76 -9,98 -13,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,59 -3,28 -24,36
Ditaş Doğan 7,60 7,80 -20,50
DO-CO 245,30 -9,98 -56,51
Doğan Burda 2,55 -5,20 -57,99
Doğan Holding 1,27 -2,31 -30,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -5,45 -36,97
Doğusan 1,12 -9,68 -46,15
Doğuş GMYO 3,42 -9,28 -24,50
Doğuş Otomotiv 6,12 -10,00 -35,71
Döktaş Dökümcülük 16,32 -7,06 -48,43
Duran Doğan Basım 10,94 -6,01 -22,08
Dyo Boya 2,94 -3,92 -40,00
Eczacıbaşı İlaç 3,30 -9,84 -11,05
Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -9,97 -21,36
Edip Gayrimenkul 1,03 -9,65 -25,90
Ege Endüstri 449,10 -4,24 -22,64
Ege Gübre 32,30 -3,00 -35,14
Ege Profil 8,11 -4,59 -32,25
Ege Seramik 2,88 -7,99 -22,37
Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -8,70 -34,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 5,41 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -9,52 -5,00
Egeplast 9,60 -9,94 -23,20
Ekiz Kimya 0,73 -9,88 19,67
Emek Elektrik 1,07 -9,32 -32,70
Eminiş Ambalaj 1,72 -7,03 13,16
Emlak Konut GMYO 1,11 -1,77 -23,97
Enerjisa Enerji 6,94 -2,25 -6,09
Enka İnşaat 5,68 1,25 -11,53
Erbosan 15,70 -2,91 -37,15
Ereğli Demir Çelik 7,40 -0,94 -18,14
Ersu Gıda 2,22 -9,76 7,25
Escort Teknoloji 1,46 -9,88 5,04
Etiler Gıda 1,42 -7,19 -42,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 -7,61 -49,10
Euro Trend Yat. Ort. 0,71 -6,58 -43,20
Euro Yat. Ort. 0,73 -5,19 -38,14
Euro Yatırım Holding 0,84 -7,69 -44,00
Fenerbahçe Futbol 7,16 1,70 -50,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 -2,00 -46,39
F-M İzmit Piston 37,00 2,83 -25,82
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,30 -7,13 -44,08
Ford Otosan 50,85 -10,00 -28,23
Formet Çelik Kapı 1,75 -7,89 -41,67
Frigo Pak Gıda 6,50 -9,22 -49,85
Galatasaray Sportif 1,66 -9,78 -18,23
Garanti Bankası 8,39 2,44 -24,69
Garanti Faktoring 3,21 -2,43 -17,05
Garanti Yat. Ort. 1,08 5,88 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 11,93 -4,41 113,04
Gedik Yatırım Holding 11,46 -9,12 49,02
Gediz Ambalaj 5,31 -1,85 -21,45
Gentaş 1,83 -6,63 -16,44
Gersan Elektrik 1,79 -5,79 -43,89
Global Men. Değ. 1,24 -9,49 -34,04
Global Yat. Holding 2,33 -9,69 -52,16
Good-Year 3,00 -5,36 -25,93
Göltaş Çimento 9,98 -0,50 -43,90
Gözde Girişim 2,36 -9,23 -54,09
GSD Denizcilik 1,41 -6,00 -44,92
GSD Holding 0,92 -7,07 -38,26
Gübre Fabrik. 12,57 -9,96 39,05
Güler Yat. Holding 1,38 -1,43 -32,02
Güneş Sigorta 1,68 -2,33 -22,94
Halk GMYO 1,06 -3,64 -13,11
Halk Sigorta 2,14 -9,70 8,08
Hatay Tekstil 4,99 -9,93 -27,37
Hedef Girişim 1,40 -9,09 -46,36
Hektaş 8,20 1,61 2,24
HUB Girişim 14,07 -9,98 49,86
Hürriyet Gzt. 0,75 -7,41 -34,21
ICBC Turkey Bank 2,99 -0,99 -43,26
İdealist Danışmanlık 1,96 -9,68 -40,96
İdealist GMYO 2,01 -3,37 -34,31
İhlas Ev Aletleri 1,87 -9,66 -40,26
İhlas Gayrimenkul 0,80 -6,98 -33,33
İhlas Gazetecilik 4,38 9,50 -35,68
İhlas Holding 0,46 -6,12 -49,45
İhlas Yayın Holding 0,55 -8,33 -46,08
İndeks Bilgisayar 6,38 -6,59 -34,23
Info Yatırım 8,40 -1,18 -5,62
İntema 6,49 -7,02 -29,91
İpek Doğal Enerji 6,00 -3,85 -22,28
İskenderun Demir Çelik 5,85 -2,82 -26,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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