Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,36
|-2,86
|-26,88
|Acıpayam Selüloz
|4,04
|1,00
|-36,58
|Adana Çimento (A)
|6,82
|10,00
|-29,76
|Adana Çimento (B)
|5,66
|9,90
|-20,62
|Adana Çimento (C)
|1,88
|9,94
|-15,70
|Adel Kalemcilik
|8,80
|-0,23
|-43,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,85
|-5,56
|-40,49
|Afyon Çimento
|4,22
|1,69
|-32,80
|Ak Enerji
|0,66
|1,54
|-39,45
|Akbank
|5,86
|-3,78
|-27,74
|Akçansa
|6,63
|2,00
|-33,96
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,26
|6,78
|-40,28
|Akfen GMYO
|1,81
|-3,72
|-55,31
|Akın Tekstil
|7,20
|0,70
|-47,79
|Akiş GMYO
|2,42
|-3,20
|-40,10
|Akmerkez GMYO
|21,00
|-1,78
|-11,32
|Aksa
|6,01
|-1,64
|-23,23
|Aksa Enerji
|3,22
|3,87
|-15,26
|Aksigorta
|4,43
|-1,56
|-18,23
|Aksu Enerji
|5,71
|-1,21
|-61,60
|Alarko Carrıer
|32,00
|-0,37
|-46,67
|Alarko GMYO
|9,77
|1,45
|-35,65
|Alarko Holding
|3,73
|-0,80
|-37,31
|Albaraka Türk
|1,05
|0,96
|-31,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,62
|-5,78
|-20,10
|Alkim Kağıt
|4,68
|0,43
|-16,13
|Alkim Kimya
|42,10
|-1,45
|9,86
|Altınyağ
|0,47
|4,44
|14,63
|Altınyunus Çeşme
|5,86
|9,94
|-41,34
|Anadolu Cam
|2,48
|2,48
|-43,12
|Anadolu Efes
|16,39
|-3,02
|-28,99
|Anadolu Grubu Holding
|11,68
|2,01
|-33,60
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|-6,86
|-14,62
|Anadolu Isuzu
|7,16
|0,85
|-41,17
|Anadolu Sigorta
|4,70
|-0,21
|6,82
|Anel Elektrik
|2,46
|-1,20
|-23,36
|Arçelik
|13,69
|-3,59
|-34,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,86
|0,08
|Arena Bilgisayar
|7,48
|-1,45
|-0,66
|Armada Bilgisayar
|11,49
|-1,88
|-29,90
|Arsan Tekstil
|2,32
|-3,73
|-35,20
|Artı Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|-20,99
|Aselsan
|21,74
|-1,09
|3,82
|Aslan Çimento
|34,76
|10,00
|-13,01
|Ata GMYO
|3,31
|0,61
|-26,93
|Atakule GMYO
|0,98
|-2,00
|-48,96
|Atlantis Yatırım Holding
|1,03
|-1,90
|3,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-2,06
|-34,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,98
|-3,94
|-21,23
|Avrasya GMYO
|0,98
|-3,92
|-35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|0,98
|-2,00
|-46,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,00
|0,01
|2,65
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|-41,56
|Ayen Enerji
|1,97
|0,00
|-43,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,66
|0,00
|-24,20
|Aygaz
|8,11
|-2,99
|-33,23
|Bagfaş
|10,23
|-0,68
|-39,18
|Bak Ambalaj
|4,24
|2,17
|-42,31
|Balatacılar Balatacılık
|1,57
|-9,77
|26,61
|Bantaş Ambalaj
|1,77
|0,00
|-29,76
|Banvit
|14,59
|0,00
|-21,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,38
|-2,06
|-8,11
|Batı Çimento
|1,86
|-2,11
|-43,81
|Batısöke Çimento
|0,74
|0,00
|-43,51
|Bera Holding
|2,05
|-1,44
|-46,75
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|-9,74
|-35,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,53
|-0,65
|-37,55
|Beyaz Filo
|2,38
|1,28
|-24,68
|Bilici Yatırım
|6,20
|-0,16
|41,88
|Bim Mağazalar
|49,20
|7,94
|5,44
|Birko Mensucat
|0,24
|4,35
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,94
|-1,05
|-17,54
|Bizim Mağazaları
|6,82
|6,07
|-38,94
|Bolu Çimento
|3,14
|9,79
|-33,19
|Bomonti Elektrik
|0,97
|-9,35
|-24,22
|Borusan Mannesmann
|6,98
|-0,99
|-39,04
|Borusan Yat. Paz.
|43,20
|-2,53
|-30,15
|Bosch Fren Sistemleri
|162,10
|0,31
|-44,08
|Bossa
|5,30
|-6,19
|-34,24
|Brisa
|6,54
|-1,21
|-31,23
|Burçelik
|4,24
|-1,40
|-27,02
|Burçelik Vana
|11,00
|5,26
|13,29
|Bursa Çimento
|2,71
|2,26
|-32,31
|Carrefoursa
|4,66
|-4,12
|-1,06
|Casa Emtia Petrol
|7,06
|-9,95
|-24,81
|Ceo Event Medya
|5,00
|-1,77
|-39,32
|Coca Cola İçecek
|33,42
|-1,71
|-13,64
|Cosmos Yat. Holding
|1,80
|2,86
|-11,76
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|-4,31
|-30,56
|Çelebi
|53,40
|-3,44
|-47,70
|Çelik Halat
|6,09
|8,17
|-6,31
|Çemaş Döküm
|0,67
|0,00
|-46,55
|Çemtaş
|4,79
|3,01
|-42,15
|Çimbeton
|25,74
|3,21
|-37,62
|Çimentaş
|9,23
|2,78
|-38,47
|Çimsa
|5,87
|1,03
|-35,35
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-1,60
|-42,32
|Dagi Giyim
|1,45
|-0,68
|-42,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,82
|-1,09
|-19,47
|Dardanel
|3,15
|-9,74
|-16,89
|Datagate Bilgisayar
|5,25
|0,38
|-32,78
|Demısaş Döküm
|2,17
|-0,46
|-37,64
|Denge Holding
|0,85
|3,66
|-37,96
|Deniz GMYO
|2,65
|0,00
|-47,52
|Denizli Cam
|5,08
|1,60
|-39,09
|Derimod
|3,22
|-9,30
|-54,90
|Derlüks Deri
|1,85
|-2,63
|-54,66
|Desa Deri
|2,16
|-8,09
|-52,42
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-7,03
|-18,87
|Deva Holding
|7,41
|-4,51
|-17,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,61
|3,39
|-21,79
|Ditaş Doğan
|8,00
|5,26
|-16,32
|DO-CO
|221,00
|-9,91
|-60,82
|Doğan Burda
|2,69
|5,49
|-55,68
|Doğan Holding
|1,30
|2,36
|-29,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|0,00
|-36,97
|Doğusan
|1,12
|0,00
|-46,15
|Doğuş GMYO
|3,20
|-6,43
|-29,36
|Doğuş Otomotiv
|5,63
|-8,01
|-40,86
|Döktaş Dökümcülük
|14,69
|-9,99
|-53,58
|Duran Doğan Basım
|11,89
|8,68
|-15,31
|Dyo Boya
|3,00
|2,04
|-38,78
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|-9,70
|-19,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,22
|-9,18
|-28,59
|Edip Gayrimenkul
|0,95
|-7,77
|-31,65
|Ege Endüstri
|433,00
|-3,58
|-25,41
|Ege Gübre
|32,40
|0,31
|-34,94
|Ege Profil
|8,16
|0,62
|-31,83
|Ege Seramik
|2,75
|-4,51
|-25,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|-9,52
|-40,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|-5,13
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|-5,26
|-10,00
|Egeplast
|9,00
|-6,25
|-28,00
|Ekiz Kimya
|0,67
|-8,22
|9,84
|Emek Elektrik
|1,05
|-1,87
|-33,96
|Eminiş Ambalaj
|1,73
|0,58
|13,82
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|-0,90
|-24,66
|Enerjisa Enerji
|6,93
|-0,14
|-6,22
|Enka İnşaat
|5,72
|0,70
|-10,90
|Erbosan
|15,60
|-0,64
|-37,55
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|1,62
|-16,81
|Ersu Gıda
|2,00
|-9,91
|-3,38
|Escort Teknoloji
|1,32
|-9,59
|-5,04
|Etiler Gıda
|1,43
|0,70
|-41,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|-49,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|-42,40
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-38,14
|Euro Yatırım Holding
|0,82
|-2,38
|-45,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,35
|2,65
|-49,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,40
|-2,04
|-47,48
|F-M İzmit Piston
|37,02
|0,05
|-25,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,50
|4,65
|-41,48
|Ford Otosan
|46,50
|-8,55
|-34,37
|Formet Çelik Kapı
|1,70
|-2,86
|-43,33
|Frigo Pak Gıda
|6,30
|-3,08
|-51,39
|Galatasaray Sportif
|1,59
|-4,22
|-21,67
|Garanti Bankası
|8,00
|-4,65
|-28,19
|Garanti Faktoring
|3,21
|0,00
|-17,05
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-4,63
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,58
|-2,93
|106,79
|Gedik Yatırım Holding
|11,07
|-3,40
|43,95
|Gediz Ambalaj
|5,34
|0,56
|-21,01
|Gentaş
|1,74
|-4,92
|-20,55
|Gersan Elektrik
|1,81
|1,12
|-43,26
|Global Men. Değ.
|1,25
|0,81
|-33,51
|Global Yat. Holding
|2,28
|-2,15
|-53,18
|Good-Year
|2,90
|-3,33
|-28,40
|Göltaş Çimento
|10,12
|1,40
|-43,11
|Gözde Girişim
|2,27
|-3,81
|-55,84
|GSD Denizcilik
|1,40
|-0,71
|-45,31
|GSD Holding
|0,92
|0,00
|-38,26
|Gübre Fabrik.
|12,50
|-0,56
|38,27
|Güler Yat. Holding
|1,51
|9,42
|-25,62
|Güneş Sigorta
|1,69
|0,60
|-22,48
|Halk GMYO
|1,09
|2,83
|-10,66
|Halk Sigorta
|2,35
|9,81
|18,69
|Hatay Tekstil
|4,80
|-3,81
|-30,13
|Hedef Girişim
|1,36
|-2,86
|-47,89
|Hektaş
|8,02
|-2,20
|0,00
|HUB Girişim
|12,67
|-9,95
|34,95
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|2,67
|-32,46
|ICBC Turkey Bank
|2,96
|-1,00
|-43,83
|İdealist Danışmanlık
|1,96
|0,00
|-40,96
|İdealist GMYO
|2,00
|-0,50
|-34,64
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|-9,63
|-46,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,77
|-3,75
|-35,83
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|-9,82
|-42,00
|İhlas Holding
|0,45
|-2,17
|-50,55
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|-7,27
|-50,00
|İndeks Bilgisayar
|6,10
|-4,39
|-37,11
|Info Yatırım
|8,40
|-5,62
|İntema
|6,03
|-7,09
|-34,88
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|-2,67
|-24,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,98
|2,22
|-25,34
(Sürecek)