Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,36 0,00 -26,88
Acıpayam Selüloz 4,02 -0,50 -36,89
Adana Çimento (A) 6,87 0,73 -29,25
Adana Çimento (B) 5,25 -7,24 -26,37
Adana Çimento (C) 1,97 4,79 -11,66
Adel Kalemcilik 8,78 -0,23 -44,08
Adese Alışveriş Ticaret 0,82 -3,53 -42,59
Afyon Çimento 4,08 -3,32 -35,03
Ak Enerji 0,64 -3,03 -41,28
Akbank 5,68 -3,07 -29,96
Akçansa 6,62 -0,15 -34,06
Akdenız Güvenlık Hız. 1,24 -1,59 -41,23
Akfen GMYO 1,79 -1,10 -55,80
Akın Tekstil 7,14 -0,83 -48,22
Akiş GMYO 2,34 -3,31 -42,08
Akmerkez GMYO 21,32 1,52 -9,97
Aksa 6,03 0,33 -22,97
Aksa Enerji 3,23 0,31 -15,00
Aksigorta 4,30 -2,93 -20,63
Aksu Enerji 5,62 -1,58 -62,21
Alarko Carrıer 32,22 0,69 -46,30
Alarko GMYO 10,02 2,56 -34,00
Alarko Holding 3,72 -0,27 -37,48
Albaraka Türk 1,07 1,90 -30,07
Alcatel Lucent Teletaş 10,18 5,82 -15,45
Alkim Kağıt 4,82 2,99 -13,62
Alkim Kimya 43,16 2,52 12,63
Altınyağ 0,51 8,51 24,39
Altınyunus Çeşme 6,44 9,90 -35,54
Anadolu Cam 2,51 1,21 -42,43
Anadolu Efes 17,14 4,58 -25,74
Anadolu Grubu Holding 11,90 1,88 -32,35
Anadolu Hayat Emek. 5,43 -7,02 -20,61
Anadolu Isuzu 6,90 -3,63 -43,30
Anadolu Sigorta 4,59 -2,34 4,32
Anel Elektrik 2,46 0,00 -23,36
Arçelik 13,10 -4,31 -37,14
ARD Bilişim Teknolojileri 11,50 -3,04
Arena Bilgisayar 7,79 4,14 3,45
Armada Bilgisayar 11,30 -1,65 -31,06
Arsan Tekstil 2,41 3,88 -32,68
Artı Yatırım Holding 0,70 9,37 -13,58
Aselsan 21,10 -2,94 0,76
Aslan Çimento 32,98 -5,12 -17,47
Ata GMYO 3,41 3,02 -24,72
Atakule GMYO 1,01 3,06 -47,40
Atlantis Yatırım Holding 1,04 0,97 4,00
Atlas Yat. Ort. 0,95 0,00 -34,03
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,05 0,64 -20,73
Avrasya GMYO 0,98 0,00 -35,10
Avrasya Petrol ve Tur. 0,98 0,00 -46,15
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,10 0,01 2,66
Avrupa Yatırım Holding 0,88 -2,22 -42,86
Ayen Enerji 1,97 0,00 -43,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,64 -1,20 -25,11
Aygaz 7,92 -2,34 -34,79
Bagfaş 10,01 -2,15 -40,49
Bak Ambalaj 4,38 3,30 -40,41
Balatacılar Balatacılık 1,42 -9,55 14,52
Bantaş Ambalaj 1,75 -1,13 -30,56
Banvit 14,47 -0,82 -22,08
Baştaş Başkent Çimento 2,44 2,52 -5,79
Batı Çimento 1,90 2,15 -42,60
Batısöke Çimento 0,72 -2,70 -45,04
Bera Holding 2,05 0,00 -46,75
Berkosan Yalıtım 1,93 9,66 -29,56
Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 -6,54 -41,63
Beyaz Filo 2,42 1,68 -23,42
Bilici Yatırım 6,18 -0,32 41,42
Bim Mağazalar 52,20 6,10 11,87
Birko Mensucat 0,23 -4,17 -25,81
Birlik Mensucat 0,92 -2,13 -19,30
Bizim Mağazaları 7,50 9,97 -32,86
Bolu Çimento 3,20 1,91 -31,91
Bomonti Elektrik 0,97 0,00 -24,22
Borusan Mannesmann 6,84 -2,01 -40,26
Borusan Yat. Paz. 44,26 2,45 -28,44
Bosch Fren Sistemleri 160,50 -0,99 -44,64
Bossa 5,16 -2,64 -35,98
Brisa 6,38 -2,45 -32,91
Burçelik 4,21 -0,71 -27,54
Burçelik Vana 11,50 4,55 18,43
Bursa Çimento 2,67 -1,48 -33,31
Carrefoursa 4,47 -4,08 -5,10
Casa Emtia Petrol 6,98 -1,13 -25,67
Ceo Event Medya 5,00 0,00 -39,32
Coca Cola İçecek 33,40 -0,06 -13,70
Cosmos Yat. Holding 1,67 -7,22 -18,14
Credıtwest Faktorıng 2,00 0,00 -30,56
Çelebi 49,80 -6,74 -51,22
Çelik Halat 6,69 9,85 2,92
Çemaş Döküm 0,67 0,00 -46,55
Çemtaş 4,68 -2,30 -43,48
Çimbeton 24,80 -3,65 -39,89
Çimentaş 9,09 -1,52 -39,40
Çimsa 5,80 -1,19 -36,12
Çuhadaroğlu Metal 1,77 -3,80 -44,51
Dagi Giyim 1,42 -2,07 -43,20
Dagi Yatırım Holding 1,77 -2,75 -21,68
Dardanel 2,95 -6,35 -22,16
Datagate Bilgisayar 5,20 -0,95 -33,42
Demısaş Döküm 2,38 9,68 -31,61
Denge Holding 0,83 -2,35 -39,42
Deniz GMYO 2,69 1,51 -46,73
Denizli Cam 5,10 0,39 -38,85
Derimod 2,90 -9,94 -59,38
Derlüks Deri 1,83 -1,08 -55,15
Desa Deri 2,00 -7,41 -55,95
Despec Bilgisayar 3,15 -8,43 -25,71
Deva Holding 7,73 4,32 -14,02
Diriteks Diriliş Tekstil 0,60 -1,64 -23,08
Ditaş Doğan 8,50 6,25 -11,09
DO-CO 231,00 4,52 -59,04
Doğan Burda 2,95 9,67 -51,40
Doğan Holding 1,31 0,77 -28,80
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 0,00 -36,97
Doğusan 1,08 -3,57 -48,08
Doğuş GMYO 3,08 -3,75 -32,01
Doğuş Otomotiv 5,17 -8,17 -45,69
Döktaş Dökümcülük 13,23 -9,94 -58,19
Duran Doğan Basım 13,03 9,59 -7,19
Dyo Boya 3,02 0,67 -38,37
Eczacıbaşı İlaç 3,02 1,34 -18,60
Eczacıbaşı Yatırım 7,11 -1,52 -29,67
Edip Gayrimenkul 0,94 -1,05 -32,37
Ege Endüstri 405,00 -6,47 -30,23
Ege Gübre 32,94 1,67 -33,86
Ege Profil 8,11 -0,61 -32,25
Ege Seramik 2,66 -3,27 -28,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 5,26 -37,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 0,00 -5,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 0,00 -10,00
Egeplast 9,10 1,11 -27,20
Ekiz Kimya 0,73 8,96 19,67
Emek Elektrik 0,99 -5,71 -37,74
Eminiş Ambalaj 1,68 -2,89 10,53
Emlak Konut GMYO 1,11 0,91 -23,97
Enerjisa Enerji 6,80 -1,88 -7,98
Enka İnşaat 5,61 -1,92 -12,62
Erbosan 15,14 -2,95 -39,39
Ereğli Demir Çelik 7,70 2,39 -14,82
Ersu Gıda 1,80 -10,00 -13,04
Escort Teknoloji 1,21 -8,33 -12,95
Etiler Gıda 1,57 9,79 -35,92
Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 -2,35 -50,30
Euro Trend Yat. Ort. 0,71 -1,39 -43,20
Euro Yat. Ort. 0,73 0,00 -38,14
Euro Yatırım Holding 0,77 -6,10 -48,67
Fenerbahçe Futbol 7,12 -3,13 -50,79
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 2,50 -46,17
F-M İzmit Piston 37,52 1,35 -24,78
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,42 -1,78 -42,52
Ford Otosan 44,16 -5,03 -37,67
Formet Çelik Kapı 1,75 2,94 -41,67
Frigo Pak Gıda 6,62 5,08 -48,92
Galatasaray Sportif 1,44 -9,43 -29,06
Garanti Bankası 7,58 -5,25 -31,96
Garanti Faktoring 3,24 0,93 -16,28
Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33
Gedik Y. Men. Değ. 12,73 9,93 127,32
Gedik Yatırım Holding 12,17 9,94 58,26
Gediz Ambalaj 5,09 -4,68 -24,70
Gentaş 1,78 2,30 -18,72
Gersan Elektrik 1,80 -0,55 -43,57
Global Men. Değ. 1,20 -4,00 -36,17
Global Yat. Holding 2,18 -4,39 -55,24
Good-Year 2,82 -2,76 -30,37
Göltaş Çimento 10,05 -0,69 -43,51
Gözde Girişim 2,25 -0,88 -56,23
GSD Denizcilik 1,47 5,00 -42,58
GSD Holding 0,91 -1,09 -38,93
Gübre Fabrik. 12,00 -4,00 32,74
Güler Yat. Holding 1,66 9,93 -18,23
Güneş Sigorta 1,70 0,59 -22,02
Halk GMYO 1,10 0,92 -9,84
Halk Sigorta 2,22 -5,53 12,12
Hatay Tekstil 4,64 -3,33 -32,46
Hedef Girişim 1,43 5,15 -45,21
Hektaş 7,92 -1,25 -1,25
HUB Girişim 11,41 -9,94 21,53
Hürriyet Gzt. 0,75 -2,60 -34,21
ICBC Turkey Bank 2,95 -0,34 -44,02
İdealist Danışmanlık 1,98 1,02 -40,36
İdealist GMYO 1,98 -1,00 -35,29
İhlas Ev Aletleri 1,78 5,33 -43,13
İhlas Gayrimenkul 0,74 -3,90 -38,33
İhlas Gazetecilik 3,56 -9,87 -47,72
İhlas Holding 0,43 -4,44 -52,75
İhlas Yayın Holding 0,49 -3,92 -51,96
İndeks Bilgisayar 6,03 -1,15 -37,84
Info Yatırım 8,40 -5,62
İntema 5,85 -2,99 -36,83
İpek Doğal Enerji 6,06 3,77 -21,50
İskenderun Demir Çelik 5,96 -0,33 -25,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:44 Kaynak: AA

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