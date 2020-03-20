Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,38 1,47 -25,81 Acıpayam Selüloz 4,00 -0,50 -37,21 Adana Çimento (A) 6,80 -1,02 -29,97 Adana Çimento (B) 5,11 -2,67 -28,33 Adana Çimento (C) 2,00 1,52 -10,31 Adel Kalemcilik 8,86 0,91 -43,57 Adese Alışveriş Ticaret 0,84 2,44 -41,19 Afyon Çimento 4,13 1,23 -34,24 Ak Enerji 0,65 1,56 -40,37 Akbank 5,52 -2,82 -31,94 Akçansa 6,62 0,00 -34,06 Akdenız Güvenlık Hız. 1,25 0,81 -40,76 Akfen GMYO 1,82 1,68 -55,06 Akın Tekstil 7,17 0,42 -48,01 Akiş GMYO 2,41 2,99 -40,35 Akmerkez GMYO 21,26 -0,28 -10,22 Aksa 6,20 2,82 -20,80 Aksa Enerji 3,24 0,31 -14,74 Aksigorta 4,31 0,23 -20,45 Aksu Enerji 5,79 3,02 -61,06 Alarko Carrıer 33,10 2,73 -44,83 Alarko GMYO 10,30 2,79 -32,16 Alarko Holding 3,73 0,27 -37,31 Albaraka Türk 1,08 0,93 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 11,19 9,92 -7,06 Alkim Kağıt 4,96 2,90 -11,11 Alkim Kimya 44,60 3,34 16,39 Altınyağ 0,50 -1,96 21,95 Altınyunus Çeşme 6,72 4,35 -32,73 Anadolu Cam 2,48 -1,20 -43,12 Anadolu Efes 17,71 3,33 -23,27 Anadolu Grubu Holding 12,01 0,92 -31,72 Anadolu Hayat Emek. 5,51 1,47 -19,44 Anadolu Isuzu 7,59 10,00 -37,63 Anadolu Sigorta 4,62 0,65 5,00 Anel Elektrik 2,60 5,69 -19,00 Arçelik 13,27 1,30 -36,32 ARD Bilişim Teknolojileri 11,69 1,65 Arena Bilgisayar 7,90 1,41 4,91 Armada Bilgisayar 11,86 4,96 -27,64 Arsan Tekstil 2,44 1,24 -31,84 Artı Yatırım Holding 0,64 -8,57 -20,99 Aselsan 21,40 1,42 2,20 Aslan Çimento 34,06 3,27 -14,76 Ata GMYO 3,43 0,59 -24,28 Atakule GMYO 1,03 1,98 -46,35 Atlantis Yatırım Holding 1,13 8,65 13,00 Atlas Yat. Ort. 0,99 4,21 -31,25 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,99 8,51 -13,99 Avrasya GMYO 1,00 2,04 -33,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,00 2,04 -45,05 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,20 0,01 2,67 Avrupa Yatırım Holding 0,90 2,27 -41,56 Ayen Enerji 2,00 1,52 -42,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 9,76 -17,81 Aygaz 7,95 0,38 -34,55 Bagfaş 10,38 3,70 -38,29 Bak Ambalaj 4,45 1,60 -39,46 Balatacılar Balatacılık 1,56 9,86 25,81 Bantaş Ambalaj 1,78 1,71 -29,37 Banvit 14,61 0,97 -21,32 Baştaş Başkent Çimento 2,49 2,05 -3,86 Batı Çimento 1,91 0,53 -42,30 Batısöke Çimento 0,72 0,00 -45,04 Bera Holding 2,08 1,46 -45,97 Berkosan Yalıtım 2,12 9,84 -22,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,40 -40,82 Beyaz Filo 2,50 3,31 -20,89 Bilici Yatırım 6,27 1,46 43,48 Bim Mağazalar 49,82 -4,56 6,77 Birko Mensucat 0,24 4,35 -22,58 Birlik Mensucat 0,92 0,00 -19,30 Bizim Mağazaları 8,25 10,00 -26,14 Bolu Çimento 3,07 -4,06 -34,68 Bomonti Elektrik 1,06 9,28 -17,19 Borusan Mannesmann 6,85 0,15 -40,17 Borusan Yat. Paz. 45,48 2,76 -26,47 Bosch Fren Sistemleri 161,80 0,81 -44,19 Bossa 5,33 3,29 -33,87 Brisa 6,50 1,88 -31,65 Burçelik 4,50 6,89 -22,55 Burçelik Vana 12,50 8,70 28,73 Bursa Çimento 2,67 0,00 -33,31 Carrefoursa 4,87 8,95 3,40 Casa Emtia Petrol 7,48 7,16 -20,34 Ceo Event Medya 5,03 0,60 -38,96 Coca Cola İçecek 34,26 2,57 -11,47 Cosmos Yat. Holding 1,83 9,58 -10,29 Credıtwest Faktorıng 1,99 -0,50 -30,90 Çelebi 51,00 2,41 -50,05 Çelik Halat 6,90 3,14 6,15 Çemaş Döküm 0,69 2,99 -44,95 Çemtaş 4,71 0,64 -43,12 Çimbeton 25,48 2,74 -38,25 Çimentaş 9,35 2,86 -37,67 Çimsa 6,06 4,48 -33,26 Çuhadaroğlu Metal 1,83 3,39 -42,63 Dagi Giyim 1,42 0,00 -43,20 Dagi Yatırım Holding 1,85 4,52 -18,14 Dardanel 3,11 5,42 -17,94 Datagate Bilgisayar 5,34 2,69 -31,63 Demısaş Döküm 2,32 -2,52 -33,33 Denge Holding 0,85 2,41 -37,96 Deniz GMYO 2,75 2,23 -45,54 Denizli Cam 5,11 0,20 -38,73 Derimod 3,10 6,90 -56,58 Derlüks Deri 1,92 4,92 -52,94 Desa Deri 2,20 10,00 -51,54 Despec Bilgisayar 3,29 4,44 -22,41 Deva Holding 8,50 9,96 -5,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 5,00 -19,23 Ditaş Doğan 8,50 0,00 -11,09 DO-CO 254,10 10,00 -54,95 Doğan Burda 2,87 -2,71 -52,72 Doğan Holding 1,44 9,92 -21,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,92 -35,76 Doğusan 1,10 1,85 -47,12 Doğuş GMYO 3,20 3,90 -29,36 Doğuş Otomotiv 5,20 0,58 -45,38 Döktaş Dökümcülük 12,97 -1,97 -59,01 Duran Doğan Basım 14,32 9,90 1,99 Dyo Boya 3,10 2,65 -36,73 Eczacıbaşı İlaç 3,32 9,93 -10,51 Eczacıbaşı Yatırım 7,82 9,99 -22,65 Edip Gayrimenkul 1,00 6,38 -28,06 Ege Endüstri 413,80 2,17 -28,72 Ege Gübre 33,74 2,43 -32,25 Ege Profil 8,33 2,71 -30,41 Ege Seramik 2,65 -0,38 -28,57 Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 10,00 -31,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 5,41 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 5,56 -5,00 Egeplast 9,98 9,67 -20,16 Ekiz Kimya 0,80 9,59 31,15 Emek Elektrik 1,01 2,02 -36,48 Eminiş Ambalaj 1,66 -1,19 9,21 Emlak Konut GMYO 1,11 0,00 -23,97 Enerjisa Enerji 6,78 -0,29 -8,25 Enka İnşaat 5,68 1,25 -11,53 Erbosan 14,87 -1,78 -40,47 Ereğli Demir Çelik 7,86 2,08 -13,05 Ersu Gıda 1,81 0,56 -12,56 Escort Teknoloji 1,33 9,92 -4,32 Etiler Gıda 1,72 9,55 -29,80 Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 2,41 -49,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,74 4,23 -40,80 Euro Yat. Ort. 0,74 1,37 -37,29 Euro Yatırım Holding 0,76 -1,30 -49,33 Fenerbahçe Futbol 7,17 0,70 -50,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 3,25 -44,42 F-M İzmit Piston 37,72 0,53 -24,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,86 9,95 -36,80 Ford Otosan 46,68 5,71 -34,11 Formet Çelik Kapı 1,80 2,86 -40,00 Frigo Pak Gıda 7,12 7,55 -45,06 Galatasaray Sportif 1,43 -0,69 -29,56 Garanti Bankası 7,46 -1,58 -33,03 Garanti Faktoring 3,24 0,00 -16,28 Garanti Yat. Ort. 1,00 1,01 -7,41 Gedik Y. Men. Değ. 13,20 3,69 135,71 Gedik Yatırım Holding 13,38 9,94 73,99 Gediz Ambalaj 5,28 3,73 -21,89 Gentaş 1,79 0,56 -18,26 Gersan Elektrik 1,81 0,56 -43,26 Global Men. Değ. 1,26 5,00 -32,98 Global Yat. Holding 2,23 2,29 -54,21 Good-Year 2,86 1,42 -29,38 Göltaş Çimento 10,07 0,20 -43,40 Gözde Girişim 2,31 2,67 -55,06 GSD Denizcilik 1,51 2,72 -41,02 GSD Holding 0,92 1,10 -38,26 Gübre Fabrik. 13,20 10,00 46,02 Güler Yat. Holding 1,82 9,64 -10,34 Güneş Sigorta 1,72 1,18 -21,10 Halk GMYO 1,10 0,00 -9,84 Halk Sigorta 2,32 4,50 17,17 Hatay Tekstil 4,76 2,59 -30,71 Hedef Girişim 1,48 3,50 -43,30 Hektaş 8,08 2,02 0,75 HUB Girişim 12,40 8,68 32,07 Hürriyet Gzt. 0,78 4,00 -31,58 ICBC Turkey Bank 3,00 1,69 -43,07 İdealist Danışmanlık 2,02 2,02 -39,16 İdealist GMYO 2,02 2,02 -33,99 İhlas Ev Aletleri 1,78 0,00 -43,13 İhlas Gayrimenkul 0,75 1,35 -37,50 İhlas Gazetecilik 3,56 0,00 -47,72 İhlas Holding 0,42 -2,33 -53,85 İhlas Yayın Holding 0,48 -2,04 -52,94 İndeks Bilgisayar 6,14 1,82 -36,70 Info Yatırım 8,40 0,00 -5,62 İntema 5,98 2,22 -35,42 İpek Doğal Enerji 6,24 2,97 -19,17 İskenderun Demir Çelik 6,29 5,54 -21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)