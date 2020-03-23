Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 9,42 -18,82
Acıpayam Selüloz 3,90 -2,50 -38,78
Adana Çimento (A) 6,54 -3,82 -32,65
Adana Çimento (B) 4,63 -9,39 -35,06
Adana Çimento (C) 1,82 -9,00 -18,39
Adel Kalemcilik 8,62 -2,71 -45,10
Adese Alışveriş Ticaret 0,86 2,38 -39,79
Afyon Çimento 3,96 -4,12 -36,94
Ak Enerji 0,64 -1,54 -41,28
Akbank 5,36 -2,90 -33,91
Akçansa 6,40 -3,32 -36,25
Akdenız Güvenlık Hız. 1,22 -2,40 -42,18
Akfen GMYO 1,67 -8,24 -58,77
Akın Tekstil 6,94 -3,21 -49,67
Akiş GMYO 2,27 -5,81 -43,81
Akmerkez GMYO 19,83 -6,73 -16,26
Aksa 5,92 -4,52 -24,38
Aksa Enerji 3,06 -5,56 -19,47
Aksigorta 4,11 -4,64 -24,14
Aksu Enerji 5,71 -1,38 -61,60
Alarko Carrıer 32,88 -0,66 -45,20
Alarko GMYO 9,77 -5,15 -35,65
Alarko Holding 3,51 -5,90 -41,01
Albaraka Türk 1,03 -4,63 -32,68
Alcatel Lucent Teletaş 12,30 9,92 2,16
Alkim Kağıt 4,92 -0,81 -11,83
Alkim Kimya 43,94 -1,48 14,67
Altınyağ 0,50 0,00 21,95
Altınyunus Çeşme 7,39 9,97 -26,03
Anadolu Cam 2,37 -4,44 -45,64
Anadolu Efes 17,02 -3,90 -26,26
Anadolu Grubu Holding 13,00 8,24 -26,09
Anadolu Hayat Emek. 5,45 -1,09 -20,32
Anadolu Isuzu 7,51 -1,05 -38,29
Anadolu Sigorta 4,62 0,00 5,00
Anel Elektrik 2,53 -2,69 -21,18
Arçelik 12,42 -6,41 -40,40
ARD Bilişim Teknolojileri 11,41 -2,40
Arena Bilgisayar 8,61 8,99 14,34
Armada Bilgisayar 12,35 4,13 -24,65
Arsan Tekstil 2,27 -6,97 -36,59
Artı Yatırım Holding 0,61 -4,69 -24,69
Aselsan 20,80 -2,80 -0,67
Aslan Çimento 32,04 -5,93 -19,82
Ata GMYO 3,35 -2,33 -26,05
Atakule GMYO 0,98 -4,85 -48,96
Atlantis Yatırım Holding 1,19 5,31 19,00
Atlas Yat. Ort. 0,95 -4,04 -34,03
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,18 9,92 -5,45
Avrasya GMYO 0,96 -4,00 -36,42
Avrasya Petrol ve Tur. 0,95 -5,00 -47,80
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,30 0,01 2,68
Avrupa Yatırım Holding 0,83 -7,78 -46,10
Ayen Enerji 1,94 -3,00 -44,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 -6,11 -22,83
Aygaz 7,60 -4,40 -37,43
Bagfaş 10,79 3,95 -35,85
Bak Ambalaj 4,89 9,89 -33,47
Balatacılar Balatacılık 1,70 8,97 37,10
Bantaş Ambalaj 1,85 3,93 -26,59
Banvit 15,22 4,18 -18,04
Baştaş Başkent Çimento 2,25 -9,64 -13,13
Batı Çimento 1,81 -5,24 -45,32
Batısöke Çimento 0,69 -4,17 -47,33
Bera Holding 2,11 1,44 -45,19
Berkosan Yalıtım 2,25 6,13 -17,88
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 -6,21 -44,49
Beyaz Filo 2,37 -5,20 -25,00
Bilici Yatırım 6,05 -3,51 38,44
Bim Mağazalar 52,00 4,38 11,44
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -20,18
Bizim Mağazaları 9,07 9,94 -18,80
Bolu Çimento 3,07 0,00 -34,68
Bomonti Elektrik 0,99 -6,60 -22,66
Borusan Mannesmann 6,60 -3,65 -42,36
Borusan Yat. Paz. 44,50 -2,15 -28,05
Bosch Fren Sistemleri 160,30 -0,93 -44,71
Bossa 5,12 -3,94 -36,48
Brisa 6,37 -2,00 -33,02
Burçelik 4,56 1,33 -21,51
Burçelik Vana 12,50 0,00 28,73
Bursa Çimento 2,53 -5,24 -36,80
Carrefoursa 5,35 9,86 13,59
Casa Emtia Petrol 7,48 0,00 -20,34
Ceo Event Medya 4,90 -2,58 -40,53
Coca Cola İçecek 33,80 -1,34 -12,66
Cosmos Yat. Holding 1,85 1,09 -9,31
Credıtwest Faktorıng 1,89 -5,03 -34,38
Çelebi 47,02 -7,80 -53,95
Çelik Halat 6,23 -9,71 -4,15
Çemaş Döküm 0,65 -5,80 -48,15
Çemtaş 4,49 -4,67 -45,77
Çimbeton 24,00 -5,81 -41,83
Çimentaş 9,00 -3,74 -40,00
Çimsa 6,00 -0,99 -33,92
Çuhadaroğlu Metal 1,80 -1,64 -43,57
Dagi Giyim 1,32 -7,04 -47,20
Dagi Yatırım Holding 1,75 -5,41 -22,57
Dardanel 3,42 9,97 -9,76
Datagate Bilgisayar 5,66 5,99 -27,53
Demısaş Döküm 2,31 -0,43 -33,62
Denge Holding 0,85 0,00 -37,96
Deniz GMYO 2,59 -5,82 -48,71
Denizli Cam 4,89 -4,31 -41,37
Derimod 3,08 -0,65 -56,86
Derlüks Deri 1,86 -3,12 -54,41
Desa Deri 2,42 10,00 -46,70
Despec Bilgisayar 3,61 9,73 -14,86
Deva Holding 9,35 10,00 4,00
Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 -3,17 -21,79
Ditaş Doğan 8,00 -5,88 -16,32
DO-CO 252,90 -0,47 -55,16
Doğan Burda 2,72 -5,23 -55,19
Doğan Holding 1,55 7,64 -15,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -5,66 -39,39
Doğusan 1,05 -4,55 -49,52
Doğuş GMYO 3,03 -5,31 -33,11
Doğuş Otomotiv 5,10 -1,92 -46,43
Döktaş Dökümcülük 11,68 -9,95 -63,09
Duran Doğan Basım 15,40 7,54 9,69
Dyo Boya 2,99 -3,55 -38,98
Eczacıbaşı İlaç 3,65 9,94 -1,62
Eczacıbaşı Yatırım 8,60 9,97 -14,94
Edip Gayrimenkul 0,95 -5,00 -31,65
Ege Endüstri 392,70 -5,10 -32,35
Ege Gübre 33,32 -1,24 -33,09
Ege Profil 8,35 0,24 -30,24
Ege Seramik 2,58 -2,64 -30,46
Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 0,00 -31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 -5,13 -5,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 0,00 -5,00
Egeplast 9,30 -6,81 -25,60
Ekiz Kimya 0,86 7,50 40,98
Emek Elektrik 0,93 -7,92 -41,51
Eminiş Ambalaj 1,52 -8,43 0,00
Emlak Konut GMYO 1,07 -3,60 -26,71
Enerjisa Enerji 6,58 -2,95 -10,96
Enka İnşaat 5,85 2,99 -8,88
Erbosan 13,98 -5,99 -44,04
Ereğli Demir Çelik 7,58 -3,56 -16,15
Ersu Gıda 1,99 9,94 -3,86
Escort Teknoloji 1,46 9,77 5,04
Etiler Gıda 1,89 9,88 -22,86
Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 1,18 -48,50
Euro Trend Yat. Ort. 0,74 0,00 -40,80
Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 -37,29
Euro Yatırım Holding 0,78 2,63 -48,00
Fenerbahçe Futbol 6,87 -4,18 -52,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -3,15 -46,17
F-M İzmit Piston 39,18 3,87 -21,45
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,34 9,88 -30,56
Ford Otosan 45,84 5,23 -30,67
Formet Çelik Kapı 1,75 -2,78 -41,67
Frigo Pak Gıda 7,83 9,97 -39,58
Galatasaray Sportif 1,33 -6,99 -34,48
Garanti Bankası 6,91 -7,37 -37,97
Garanti Faktoring 3,13 -3,40 -19,12
Garanti Yat. Ort. 0,90 -10,00 -16,67
Gedik Y. Men. Değ. 12,81 -2,95 128,75
Gedik Yatırım Holding 14,71 9,94 91,29
Gediz Ambalaj 5,80 9,85 -14,20
Gentaş 1,74 -2,79 -20,55
Gersan Elektrik 1,72 -4,97 -46,08
Global Men. Değ. 1,25 -0,79 -33,51
Global Yat. Holding 2,07 -7,17 -57,49
Good-Year 2,74 -4,20 -32,35
Göltaş Çimento 9,79 -2,78 -44,97
Gözde Girişim 2,25 -2,60 -56,23
GSD Denizcilik 1,56 3,31 -39,06
GSD Holding 0,89 -3,26 -40,27
Gübre Fabrik. 14,52 10,00 60,62
Güler Yat. Holding 2,00 9,89 -1,48
Güneş Sigorta 1,64 -4,65 -24,77
Halk GMYO 1,05 -4,55 -13,93
Halk Sigorta 2,20 -5,17 11,11
Hatay Tekstil 4,48 -5,88 -34,79
Hedef Girişim 1,44 -2,70 -44,83
Hektaş 8,48 4,95 5,74
HUB Girişim 13,64 10,00 45,28
Hürriyet Gzt. 0,75 -3,85 -34,21
ICBC Turkey Bank 2,91 -3,00 -44,78
İdealist Danışmanlık 1,94 -3,96 -41,57
İdealist GMYO 1,94 -3,96 -36,60
İhlas Ev Aletleri 1,73 -2,81 -44,73
İhlas Gayrimenkul 0,69 -8,00 -42,50
İhlas Gazetecilik 3,50 -1,69 -48,60
İhlas Holding 0,39 -7,14 -57,14
İhlas Yayın Holding 0,44 -8,33 -56,86
İndeks Bilgisayar 6,42 4,56 -33,81
Info Yatırım 8,50 1,19 -4,49
İntema 6,09 1,84 -34,23
İpek Doğal Enerji 6,21 -0,48 -19,56
İskenderun Demir Çelik 6,29 0,00 -21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:50 Kaynak: AA

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