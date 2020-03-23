Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|9,42
|-18,82
|Acıpayam Selüloz
|3,90
|-2,50
|-38,78
|Adana Çimento (A)
|6,54
|-3,82
|-32,65
|Adana Çimento (B)
|4,63
|-9,39
|-35,06
|Adana Çimento (C)
|1,82
|-9,00
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|8,62
|-2,71
|-45,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,86
|2,38
|-39,79
|Afyon Çimento
|3,96
|-4,12
|-36,94
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|-41,28
|Akbank
|5,36
|-2,90
|-33,91
|Akçansa
|6,40
|-3,32
|-36,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,22
|-2,40
|-42,18
|Akfen GMYO
|1,67
|-8,24
|-58,77
|Akın Tekstil
|6,94
|-3,21
|-49,67
|Akiş GMYO
|2,27
|-5,81
|-43,81
|Akmerkez GMYO
|19,83
|-6,73
|-16,26
|Aksa
|5,92
|-4,52
|-24,38
|Aksa Enerji
|3,06
|-5,56
|-19,47
|Aksigorta
|4,11
|-4,64
|-24,14
|Aksu Enerji
|5,71
|-1,38
|-61,60
|Alarko Carrıer
|32,88
|-0,66
|-45,20
|Alarko GMYO
|9,77
|-5,15
|-35,65
|Alarko Holding
|3,51
|-5,90
|-41,01
|Albaraka Türk
|1,03
|-4,63
|-32,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,30
|9,92
|2,16
|Alkim Kağıt
|4,92
|-0,81
|-11,83
|Alkim Kimya
|43,94
|-1,48
|14,67
|Altınyağ
|0,50
|0,00
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|7,39
|9,97
|-26,03
|Anadolu Cam
|2,37
|-4,44
|-45,64
|Anadolu Efes
|17,02
|-3,90
|-26,26
|Anadolu Grubu Holding
|13,00
|8,24
|-26,09
|Anadolu Hayat Emek.
|5,45
|-1,09
|-20,32
|Anadolu Isuzu
|7,51
|-1,05
|-38,29
|Anadolu Sigorta
|4,62
|0,00
|5,00
|Anel Elektrik
|2,53
|-2,69
|-21,18
|Arçelik
|12,42
|-6,41
|-40,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,41
|-2,40
|Arena Bilgisayar
|8,61
|8,99
|14,34
|Armada Bilgisayar
|12,35
|4,13
|-24,65
|Arsan Tekstil
|2,27
|-6,97
|-36,59
|Artı Yatırım Holding
|0,61
|-4,69
|-24,69
|Aselsan
|20,80
|-2,80
|-0,67
|Aslan Çimento
|32,04
|-5,93
|-19,82
|Ata GMYO
|3,35
|-2,33
|-26,05
|Atakule GMYO
|0,98
|-4,85
|-48,96
|Atlantis Yatırım Holding
|1,19
|5,31
|19,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-4,04
|-34,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,18
|9,92
|-5,45
|Avrasya GMYO
|0,96
|-4,00
|-36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|0,95
|-5,00
|-47,80
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,30
|0,01
|2,68
|Avrupa Yatırım Holding
|0,83
|-7,78
|-46,10
|Ayen Enerji
|1,94
|-3,00
|-44,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,69
|-6,11
|-22,83
|Aygaz
|7,60
|-4,40
|-37,43
|Bagfaş
|10,79
|3,95
|-35,85
|Bak Ambalaj
|4,89
|9,89
|-33,47
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|8,97
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|1,85
|3,93
|-26,59
|Banvit
|15,22
|4,18
|-18,04
|Baştaş Başkent Çimento
|2,25
|-9,64
|-13,13
|Batı Çimento
|1,81
|-5,24
|-45,32
|Batısöke Çimento
|0,69
|-4,17
|-47,33
|Bera Holding
|2,11
|1,44
|-45,19
|Berkosan Yalıtım
|2,25
|6,13
|-17,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|-6,21
|-44,49
|Beyaz Filo
|2,37
|-5,20
|-25,00
|Bilici Yatırım
|6,05
|-3,51
|38,44
|Bim Mağazalar
|52,00
|4,38
|11,44
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,91
|-1,09
|-20,18
|Bizim Mağazaları
|9,07
|9,94
|-18,80
|Bolu Çimento
|3,07
|0,00
|-34,68
|Bomonti Elektrik
|0,99
|-6,60
|-22,66
|Borusan Mannesmann
|6,60
|-3,65
|-42,36
|Borusan Yat. Paz.
|44,50
|-2,15
|-28,05
|Bosch Fren Sistemleri
|160,30
|-0,93
|-44,71
|Bossa
|5,12
|-3,94
|-36,48
|Brisa
|6,37
|-2,00
|-33,02
|Burçelik
|4,56
|1,33
|-21,51
|Burçelik Vana
|12,50
|0,00
|28,73
|Bursa Çimento
|2,53
|-5,24
|-36,80
|Carrefoursa
|5,35
|9,86
|13,59
|Casa Emtia Petrol
|7,48
|0,00
|-20,34
|Ceo Event Medya
|4,90
|-2,58
|-40,53
|Coca Cola İçecek
|33,80
|-1,34
|-12,66
|Cosmos Yat. Holding
|1,85
|1,09
|-9,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,89
|-5,03
|-34,38
|Çelebi
|47,02
|-7,80
|-53,95
|Çelik Halat
|6,23
|-9,71
|-4,15
|Çemaş Döküm
|0,65
|-5,80
|-48,15
|Çemtaş
|4,49
|-4,67
|-45,77
|Çimbeton
|24,00
|-5,81
|-41,83
|Çimentaş
|9,00
|-3,74
|-40,00
|Çimsa
|6,00
|-0,99
|-33,92
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|-1,64
|-43,57
|Dagi Giyim
|1,32
|-7,04
|-47,20
|Dagi Yatırım Holding
|1,75
|-5,41
|-22,57
|Dardanel
|3,42
|9,97
|-9,76
|Datagate Bilgisayar
|5,66
|5,99
|-27,53
|Demısaş Döküm
|2,31
|-0,43
|-33,62
|Denge Holding
|0,85
|0,00
|-37,96
|Deniz GMYO
|2,59
|-5,82
|-48,71
|Denizli Cam
|4,89
|-4,31
|-41,37
|Derimod
|3,08
|-0,65
|-56,86
|Derlüks Deri
|1,86
|-3,12
|-54,41
|Desa Deri
|2,42
|10,00
|-46,70
|Despec Bilgisayar
|3,61
|9,73
|-14,86
|Deva Holding
|9,35
|10,00
|4,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,61
|-3,17
|-21,79
|Ditaş Doğan
|8,00
|-5,88
|-16,32
|DO-CO
|252,90
|-0,47
|-55,16
|Doğan Burda
|2,72
|-5,23
|-55,19
|Doğan Holding
|1,55
|7,64
|-15,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|-5,66
|-39,39
|Doğusan
|1,05
|-4,55
|-49,52
|Doğuş GMYO
|3,03
|-5,31
|-33,11
|Doğuş Otomotiv
|5,10
|-1,92
|-46,43
|Döktaş Dökümcülük
|11,68
|-9,95
|-63,09
|Duran Doğan Basım
|15,40
|7,54
|9,69
|Dyo Boya
|2,99
|-3,55
|-38,98
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|9,94
|-1,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,60
|9,97
|-14,94
|Edip Gayrimenkul
|0,95
|-5,00
|-31,65
|Ege Endüstri
|392,70
|-5,10
|-32,35
|Ege Gübre
|33,32
|-1,24
|-33,09
|Ege Profil
|8,35
|0,24
|-30,24
|Ege Seramik
|2,58
|-2,64
|-30,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,22
|0,00
|-31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|-5,13
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|0,00
|-5,00
|Egeplast
|9,30
|-6,81
|-25,60
|Ekiz Kimya
|0,86
|7,50
|40,98
|Emek Elektrik
|0,93
|-7,92
|-41,51
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|-8,43
|0,00
|Emlak Konut GMYO
|1,07
|-3,60
|-26,71
|Enerjisa Enerji
|6,58
|-2,95
|-10,96
|Enka İnşaat
|5,85
|2,99
|-8,88
|Erbosan
|13,98
|-5,99
|-44,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|-3,56
|-16,15
|Ersu Gıda
|1,99
|9,94
|-3,86
|Escort Teknoloji
|1,46
|9,77
|5,04
|Etiler Gıda
|1,89
|9,88
|-22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,86
|1,18
|-48,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|-40,80
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|-37,29
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|2,63
|-48,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,87
|-4,18
|-52,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-3,15
|-46,17
|F-M İzmit Piston
|39,18
|3,87
|-21,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,34
|9,88
|-30,56
|Ford Otosan
|45,84
|5,23
|-30,67
|Formet Çelik Kapı
|1,75
|-2,78
|-41,67
|Frigo Pak Gıda
|7,83
|9,97
|-39,58
|Galatasaray Sportif
|1,33
|-6,99
|-34,48
|Garanti Bankası
|6,91
|-7,37
|-37,97
|Garanti Faktoring
|3,13
|-3,40
|-19,12
|Garanti Yat. Ort.
|0,90
|-10,00
|-16,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,81
|-2,95
|128,75
|Gedik Yatırım Holding
|14,71
|9,94
|91,29
|Gediz Ambalaj
|5,80
|9,85
|-14,20
|Gentaş
|1,74
|-2,79
|-20,55
|Gersan Elektrik
|1,72
|-4,97
|-46,08
|Global Men. Değ.
|1,25
|-0,79
|-33,51
|Global Yat. Holding
|2,07
|-7,17
|-57,49
|Good-Year
|2,74
|-4,20
|-32,35
|Göltaş Çimento
|9,79
|-2,78
|-44,97
|Gözde Girişim
|2,25
|-2,60
|-56,23
|GSD Denizcilik
|1,56
|3,31
|-39,06
|GSD Holding
|0,89
|-3,26
|-40,27
|Gübre Fabrik.
|14,52
|10,00
|60,62
|Güler Yat. Holding
|2,00
|9,89
|-1,48
|Güneş Sigorta
|1,64
|-4,65
|-24,77
|Halk GMYO
|1,05
|-4,55
|-13,93
|Halk Sigorta
|2,20
|-5,17
|11,11
|Hatay Tekstil
|4,48
|-5,88
|-34,79
|Hedef Girişim
|1,44
|-2,70
|-44,83
|Hektaş
|8,48
|4,95
|5,74
|HUB Girişim
|13,64
|10,00
|45,28
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-3,85
|-34,21
|ICBC Turkey Bank
|2,91
|-3,00
|-44,78
|İdealist Danışmanlık
|1,94
|-3,96
|-41,57
|İdealist GMYO
|1,94
|-3,96
|-36,60
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|-2,81
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|0,69
|-8,00
|-42,50
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|-1,69
|-48,60
|İhlas Holding
|0,39
|-7,14
|-57,14
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|-8,33
|-56,86
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|4,56
|-33,81
|Info Yatırım
|8,50
|1,19
|-4,49
|İntema
|6,09
|1,84
|-34,23
|İpek Doğal Enerji
|6,21
|-0,48
|-19,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|0,00
|-21,47
(Sürecek)