Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 4,22 -6,99
Acıpayam Selüloz 5,29 2,92 -16,95
Adana Çimento (A) 7,10 -0,56 -26,88
Adana Çimento (B) 6,20 2,65 -13,04
Adana Çimento (C) 1,72 1,78 -22,87
Adel Kalemcilik 9,98 6,06 -36,43
Adese Alışveriş Ticaret 1,03 5,10 -27,89
Afyon Çimento 4,96 3,33 -21,02
Ak Enerji 0,76 5,56 -30,28
Akbank 5,60 1,63 -30,95
Akçansa 7,04 2,18 -27,38
Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 5,07 -31,28
Akfen GMYO 2,49 9,69 -38,52
Akın Tekstil 8,60 6,57 -37,64
Akiş GMYO 2,56 4,07 -36,63
Akmerkez GMYO 21,24 1,14 -10,30
Aksa 6,34 2,76 -19,01
Aksa Enerji 3,32 3,11 -12,63
Aksigorta 4,65 8,14 -14,17
Aksu Enerji 7,19 0,28 -51,65
Alarko Carrıer 38,92 5,47 -35,13
Alarko GMYO 11,30 9,39 -25,57
Alarko Holding 4,12 3,78 -30,76
Albaraka Türk 1,10 2,80 -28,10
Alcatel Lucent Teletaş 19,93 6,41 65,53
Alkim Kağıt 5,68 5,58 1,79
Alkim Kimya 49,88 1,71 30,17
Altınyağ 0,56 9,80 36,59
Altınyunus Çeşme 11,12 4,91 11,31
Anadolu Cam 3,13 9,06 -28,21
Anadolu Efes 17,23 0,17 -25,35
Anadolu Grubu Holding 13,97 0,79 -20,58
Anadolu Hayat Emek. 5,30 2,12 -12,90
Anadolu Isuzu 8,46 3,17 -30,48
Anadolu Sigorta 4,51 0,00 8,58
Anel Elektrik 2,92 3,18 -9,03
Arçelik 13,54 1,35 -35,03
ARD Bilişim Teknolojileri 12,22 6,26
Arena Bilgisayar 9,58 2,24 27,22
Armada Bilgisayar 16,61 3,81 1,34
Arsan Tekstil 2,80 2,56 -21,79
Artı Yatırım Holding 0,74 0,00 -8,64
Aselsan 23,60 1,55 12,70
Aslan Çimento 33,38 1,95 -16,47
Ata GMYO 3,73 0,27 -17,66
Atakule GMYO 1,25 9,65 -34,90
Atlantis Yatırım Holding 1,20 -4,76 20,00
Atlas Yat. Ort. 1,11 6,73 -22,92
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,29 1,76 -0,86
Avrasya GMYO 1,12 7,69 -25,83
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 8,57 -37,36
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,90 0,01 2,72
Avrupa Yatırım Holding 0,92 2,22 -40,26
Ayen Enerji 2,48 6,44 -28,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,56 -17,35
Aygaz 8,40 1,69 -30,84
Bagfaş 11,70 5,60 -30,44
Bak Ambalaj 6,78 -2,45 -7,76
Balatacılar Balatacılık 1,75 0,00 41,13
Bantaş Ambalaj 2,92 9,77 15,87
Banvit 16,22 0,75 -12,65
Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,81 -3,47
Batı Çimento 2,11 7,65 -36,25
Batısöke Çimento 0,82 9,33 -37,40
Bera Holding 2,79 5,28 -27,53
Berkosan Yalıtım 2,48 2,90 -9,49
Beşiktaş Futbol Yat. 1,95 5,41 -20,41
Beyaz Filo 2,65 3,92 -16,14
Bilici Yatırım 6,25 1,79 43,02
Bim Mağazalar 50,15 0,10 7,48
Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35
Birlik Mensucat 1,03 5,10 -9,65
Bizim Mağazaları 9,55 0,42 -14,50
Bolu Çimento 3,34 0,00 -28,94
Bomonti Elektrik 1,10 10,00 -14,06
Borusan Mannesmann 7,44 3,91 -35,02
Borusan Yat. Paz. 51,50 1,08 -16,73
Bosch Fren Sistemleri 185,70 2,09 -35,94
Bossa 6,98 3,41 -13,40
Brisa 7,20 2,27 -23,23
Burçelik 5,26 7,79 -9,47
Burçelik Vana 12,97 -0,23 33,57
Bursa Çimento 3,13 9,82 -21,82
Carrefoursa 6,41 0,47 36,09
Casa Emtia Petrol 9,25 9,21 -1,49
Ceo Event Medya 5,68 4,80 -31,07
Coca Cola İçecek 35,00 2,04 -9,56
Cosmos Yat. Holding 2,14 -3,17 4,90
Credıtwest Faktorıng 2,11 5,50 -26,74
Çelebi 58,00 5,84 -43,19
Çelik Halat 6,93 5,16 6,62
Çemaş Döküm 0,75 4,17 -40,17
Çemtaş 5,57 9,86 -32,73
Çimbeton 28,50 3,64 -30,93
Çimentaş 10,79 5,27 -28,07
Çimsa 6,32 2,43 -30,40
Çuhadaroğlu Metal 2,38 6,25 -25,39
Dagi Giyim 1,90 9,83 -24,00
Dagi Yatırım Holding 2,49 9,69 10,18
Dardanel 4,20 5,00 10,82
Datagate Bilgisayar 6,62 6,43 -15,24
Demısaş Döküm 2,50 5,49 -28,16
Denge Holding 0,93 2,20 -32,12
Deniz GMYO 3,17 9,69 -37,23
Denizli Cam 5,69 4,79 -31,77
Derimod 4,84 9,26 -32,21
Derlüks Deri 2,50 9,65 -38,73
Desa Deri 3,47 4,52 -23,57
Despec Bilgisayar 4,69 9,84 10,61
Deva Holding 10,43 1,86 16,02
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67
Ditaş Doğan 10,64 9,92 11,30
DO-CO 264,40 1,69 -53,12
Doğan Burda 3,41 9,29 -43,82
Doğan Holding 1,53 4,79 -16,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 5,83 -23,03
Doğusan 1,67 9,87 -19,71
Doğuş GMYO 3,89 8,96 -14,13
Doğuş Otomotiv 6,89 3,92 -27,63
Döktaş Dökümcülük 15,27 9,94 -51,75
Duran Doğan Basım 16,92 2,67 20,51
Dyo Boya 3,97 5,87 -18,98
Eczacıbaşı İlaç 4,77 4,15 28,57
Eczacıbaşı Yatırım 10,13 -0,39 0,20
Edip Gayrimenkul 1,55 9,93 11,51
Ege Endüstri 496,90 2,45 -14,40
Ege Gübre 41,20 2,18 -17,27
Ege Profil 9,64 3,66 -19,47
Ege Seramik 3,20 4,58 -13,75
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 10,00 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 3,85 38,46
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00
Egeplast 11,00 2,80 -12,00
Ekiz Kimya 1,49 9,56 144,26
Emek Elektrik 1,36 8,80 -14,47
Eminiş Ambalaj 2,12 0,95 39,47
Emlak Konut GMYO 1,17 2,63 -19,86
Enerjisa Enerji 6,78 5,61 -8,25
Enka İnşaat 6,22 8,93 -3,12
Erbosan 16,19 2,66 -35,19
Ereğli Demir Çelik 7,51 0,54 -16,92
Ersu Gıda 3,47 9,81 67,63
Escort Teknoloji 2,56 9,87 84,17
Etiler Gıda 1,90 6,15 -22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,22 7,96 -26,95
Euro Trend Yat. Ort. 0,99 10,00 -20,80
Euro Yat. Ort. 1,00 9,89 -15,25
Euro Yatırım Holding 1,01 9,78 -32,67
Fenerbahçe Futbol 8,76 3,55 -39,46
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,82 4,06 -38,29
F-M İzmit Piston 40,10 3,99 -15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 8,36 -3,90
Ford Otosan 49,28 4,76 -25,46
Formet Çelik Kapı 2,01 0,50 -33,00
Frigo Pak Gıda 9,06 2,84 -30,09
Galatasaray Sportif 2,22 9,90 9,36
Garanti Bankası 8,13 1,12 -27,02
Garanti Faktoring 3,58 5,92 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,16 9,43 7,41
Gedik Y. Men. Değ. 19,09 9,97 240,89
Gedik Yatırım Holding 19,97 9,97 159,69
Gediz Ambalaj 7,75 8,85 14,64
Gentaş 1,99 6,42 -9,13
Gersan Elektrik 2,27 9,66 -28,84
Global Men. Değ. 1,84 9,52 -2,13
Global Yat. Holding 2,55 6,69 -47,64
Good-Year 3,43 5,21 -15,31
Göltaş Çimento 11,15 4,89 -37,32
Gözde Girişim 2,87 9,96 -44,16
GSD Denizcilik 2,02 9,78 -21,09
GSD Holding 1,21 10,00 -18,79
Gübre Fabrik. 14,63 2,88 61,84
Güler Yat. Holding 2,37 9,72 16,75
Güneş Sigorta 2,17 9,60 -0,46
Halk GMYO 1,22 2,52 0,00
Halk Sigorta 2,50 9,65 26,26
Hatay Tekstil 7,09 4,73 3,20
Hedef Girişim 1,80 4,65 -31,03
Hektaş 10,03 2,66 25,06
HUB Girişim 20,42 9,90 117,50
Hürriyet Gzt. 0,90 2,27 -21,05
ICBC Turkey Bank 4,08 9,97 -22,58
İdealist Danışmanlık 2,17 2,84 -34,64
İdealist GMYO 2,57 1,18 -16,01
İhlas Ev Aletleri 2,12 3,41 -32,27
İhlas Gayrimenkul 1,05 9,38 -12,50
İhlas Gazetecilik 5,00 9,65 -26,58
İhlas Holding 0,51 8,51 -43,96
İhlas Yayın Holding 0,72 9,09 -29,41
İndeks Bilgisayar 7,85 4,95 -19,07
Info Yatırım 8,49 -2,97 -4,61
İntema 7,26 10,00 -21,60
İpek Doğal Enerji 8,01 4,16 3,76
İskenderun Demir Çelik 6,28 0,16 -21,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:38 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti         
01:01
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı         
00:25
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü         
23:55
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti         
23:44
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır         
23:19
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
23:04
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok         
23:02
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı         
21:52
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 01:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]