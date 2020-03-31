Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,73
|4,22
|-6,99
|Acıpayam Selüloz
|5,29
|2,92
|-16,95
|Adana Çimento (A)
|7,10
|-0,56
|-26,88
|Adana Çimento (B)
|6,20
|2,65
|-13,04
|Adana Çimento (C)
|1,72
|1,78
|-22,87
|Adel Kalemcilik
|9,98
|6,06
|-36,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,03
|5,10
|-27,89
|Afyon Çimento
|4,96
|3,33
|-21,02
|Ak Enerji
|0,76
|5,56
|-30,28
|Akbank
|5,60
|1,63
|-30,95
|Akçansa
|7,04
|2,18
|-27,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|5,07
|-31,28
|Akfen GMYO
|2,49
|9,69
|-38,52
|Akın Tekstil
|8,60
|6,57
|-37,64
|Akiş GMYO
|2,56
|4,07
|-36,63
|Akmerkez GMYO
|21,24
|1,14
|-10,30
|Aksa
|6,34
|2,76
|-19,01
|Aksa Enerji
|3,32
|3,11
|-12,63
|Aksigorta
|4,65
|8,14
|-14,17
|Aksu Enerji
|7,19
|0,28
|-51,65
|Alarko Carrıer
|38,92
|5,47
|-35,13
|Alarko GMYO
|11,30
|9,39
|-25,57
|Alarko Holding
|4,12
|3,78
|-30,76
|Albaraka Türk
|1,10
|2,80
|-28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,93
|6,41
|65,53
|Alkim Kağıt
|5,68
|5,58
|1,79
|Alkim Kimya
|49,88
|1,71
|30,17
|Altınyağ
|0,56
|9,80
|36,59
|Altınyunus Çeşme
|11,12
|4,91
|11,31
|Anadolu Cam
|3,13
|9,06
|-28,21
|Anadolu Efes
|17,23
|0,17
|-25,35
|Anadolu Grubu Holding
|13,97
|0,79
|-20,58
|Anadolu Hayat Emek.
|5,30
|2,12
|-12,90
|Anadolu Isuzu
|8,46
|3,17
|-30,48
|Anadolu Sigorta
|4,51
|0,00
|8,58
|Anel Elektrik
|2,92
|3,18
|-9,03
|Arçelik
|13,54
|1,35
|-35,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,22
|6,26
|Arena Bilgisayar
|9,58
|2,24
|27,22
|Armada Bilgisayar
|16,61
|3,81
|1,34
|Arsan Tekstil
|2,80
|2,56
|-21,79
|Artı Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|-8,64
|Aselsan
|23,60
|1,55
|12,70
|Aslan Çimento
|33,38
|1,95
|-16,47
|Ata GMYO
|3,73
|0,27
|-17,66
|Atakule GMYO
|1,25
|9,65
|-34,90
|Atlantis Yatırım Holding
|1,20
|-4,76
|20,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,11
|6,73
|-22,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,29
|1,76
|-0,86
|Avrasya GMYO
|1,12
|7,69
|-25,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|8,57
|-37,36
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,90
|0,01
|2,72
|Avrupa Yatırım Holding
|0,92
|2,22
|-40,26
|Ayen Enerji
|2,48
|6,44
|-28,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|0,56
|-17,35
|Aygaz
|8,40
|1,69
|-30,84
|Bagfaş
|11,70
|5,60
|-30,44
|Bak Ambalaj
|6,78
|-2,45
|-7,76
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|0,00
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|2,92
|9,77
|15,87
|Banvit
|16,22
|0,75
|-12,65
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|0,81
|-3,47
|Batı Çimento
|2,11
|7,65
|-36,25
|Batısöke Çimento
|0,82
|9,33
|-37,40
|Bera Holding
|2,79
|5,28
|-27,53
|Berkosan Yalıtım
|2,48
|2,90
|-9,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,95
|5,41
|-20,41
|Beyaz Filo
|2,65
|3,92
|-16,14
|Bilici Yatırım
|6,25
|1,79
|43,02
|Bim Mağazalar
|50,15
|0,10
|7,48
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,03
|5,10
|-9,65
|Bizim Mağazaları
|9,55
|0,42
|-14,50
|Bolu Çimento
|3,34
|0,00
|-28,94
|Bomonti Elektrik
|1,10
|10,00
|-14,06
|Borusan Mannesmann
|7,44
|3,91
|-35,02
|Borusan Yat. Paz.
|51,50
|1,08
|-16,73
|Bosch Fren Sistemleri
|185,70
|2,09
|-35,94
|Bossa
|6,98
|3,41
|-13,40
|Brisa
|7,20
|2,27
|-23,23
|Burçelik
|5,26
|7,79
|-9,47
|Burçelik Vana
|12,97
|-0,23
|33,57
|Bursa Çimento
|3,13
|9,82
|-21,82
|Carrefoursa
|6,41
|0,47
|36,09
|Casa Emtia Petrol
|9,25
|9,21
|-1,49
|Ceo Event Medya
|5,68
|4,80
|-31,07
|Coca Cola İçecek
|35,00
|2,04
|-9,56
|Cosmos Yat. Holding
|2,14
|-3,17
|4,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,11
|5,50
|-26,74
|Çelebi
|58,00
|5,84
|-43,19
|Çelik Halat
|6,93
|5,16
|6,62
|Çemaş Döküm
|0,75
|4,17
|-40,17
|Çemtaş
|5,57
|9,86
|-32,73
|Çimbeton
|28,50
|3,64
|-30,93
|Çimentaş
|10,79
|5,27
|-28,07
|Çimsa
|6,32
|2,43
|-30,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|6,25
|-25,39
|Dagi Giyim
|1,90
|9,83
|-24,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,49
|9,69
|10,18
|Dardanel
|4,20
|5,00
|10,82
|Datagate Bilgisayar
|6,62
|6,43
|-15,24
|Demısaş Döküm
|2,50
|5,49
|-28,16
|Denge Holding
|0,93
|2,20
|-32,12
|Deniz GMYO
|3,17
|9,69
|-37,23
|Denizli Cam
|5,69
|4,79
|-31,77
|Derimod
|4,84
|9,26
|-32,21
|Derlüks Deri
|2,50
|9,65
|-38,73
|Desa Deri
|3,47
|4,52
|-23,57
|Despec Bilgisayar
|4,69
|9,84
|10,61
|Deva Holding
|10,43
|1,86
|16,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|3,17
|-16,67
|Ditaş Doğan
|10,64
|9,92
|11,30
|DO-CO
|264,40
|1,69
|-53,12
|Doğan Burda
|3,41
|9,29
|-43,82
|Doğan Holding
|1,53
|4,79
|-16,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|5,83
|-23,03
|Doğusan
|1,67
|9,87
|-19,71
|Doğuş GMYO
|3,89
|8,96
|-14,13
|Doğuş Otomotiv
|6,89
|3,92
|-27,63
|Döktaş Dökümcülük
|15,27
|9,94
|-51,75
|Duran Doğan Basım
|16,92
|2,67
|20,51
|Dyo Boya
|3,97
|5,87
|-18,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,77
|4,15
|28,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,13
|-0,39
|0,20
|Edip Gayrimenkul
|1,55
|9,93
|11,51
|Ege Endüstri
|496,90
|2,45
|-14,40
|Ege Gübre
|41,20
|2,18
|-17,27
|Ege Profil
|9,64
|3,66
|-19,47
|Ege Seramik
|3,20
|4,58
|-13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,54
|3,85
|38,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|11,00
|2,80
|-12,00
|Ekiz Kimya
|1,49
|9,56
|144,26
|Emek Elektrik
|1,36
|8,80
|-14,47
|Eminiş Ambalaj
|2,12
|0,95
|39,47
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|2,63
|-19,86
|Enerjisa Enerji
|6,78
|5,61
|-8,25
|Enka İnşaat
|6,22
|8,93
|-3,12
|Erbosan
|16,19
|2,66
|-35,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,51
|0,54
|-16,92
|Ersu Gıda
|3,47
|9,81
|67,63
|Escort Teknoloji
|2,56
|9,87
|84,17
|Etiler Gıda
|1,90
|6,15
|-22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,22
|7,96
|-26,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,99
|10,00
|-20,80
|Euro Yat. Ort.
|1,00
|9,89
|-15,25
|Euro Yatırım Holding
|1,01
|9,78
|-32,67
|Fenerbahçe Futbol
|8,76
|3,55
|-39,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,82
|4,06
|-38,29
|F-M İzmit Piston
|40,10
|3,99
|-15,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,39
|8,36
|-3,90
|Ford Otosan
|49,28
|4,76
|-25,46
|Formet Çelik Kapı
|2,01
|0,50
|-33,00
|Frigo Pak Gıda
|9,06
|2,84
|-30,09
|Galatasaray Sportif
|2,22
|9,90
|9,36
|Garanti Bankası
|8,13
|1,12
|-27,02
|Garanti Faktoring
|3,58
|5,92
|-7,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,16
|9,43
|7,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,09
|9,97
|240,89
|Gedik Yatırım Holding
|19,97
|9,97
|159,69
|Gediz Ambalaj
|7,75
|8,85
|14,64
|Gentaş
|1,99
|6,42
|-9,13
|Gersan Elektrik
|2,27
|9,66
|-28,84
|Global Men. Değ.
|1,84
|9,52
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,55
|6,69
|-47,64
|Good-Year
|3,43
|5,21
|-15,31
|Göltaş Çimento
|11,15
|4,89
|-37,32
|Gözde Girişim
|2,87
|9,96
|-44,16
|GSD Denizcilik
|2,02
|9,78
|-21,09
|GSD Holding
|1,21
|10,00
|-18,79
|Gübre Fabrik.
|14,63
|2,88
|61,84
|Güler Yat. Holding
|2,37
|9,72
|16,75
|Güneş Sigorta
|2,17
|9,60
|-0,46
|Halk GMYO
|1,22
|2,52
|0,00
|Halk Sigorta
|2,50
|9,65
|26,26
|Hatay Tekstil
|7,09
|4,73
|3,20
|Hedef Girişim
|1,80
|4,65
|-31,03
|Hektaş
|10,03
|2,66
|25,06
|HUB Girişim
|20,42
|9,90
|117,50
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|2,27
|-21,05
|ICBC Turkey Bank
|4,08
|9,97
|-22,58
|İdealist Danışmanlık
|2,17
|2,84
|-34,64
|İdealist GMYO
|2,57
|1,18
|-16,01
|İhlas Ev Aletleri
|2,12
|3,41
|-32,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|9,38
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|9,65
|-26,58
|İhlas Holding
|0,51
|8,51
|-43,96
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|9,09
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|7,85
|4,95
|-19,07
|Info Yatırım
|8,49
|-2,97
|-4,61
|İntema
|7,26
|10,00
|-21,60
|İpek Doğal Enerji
|8,01
|4,16
|3,76
|İskenderun Demir Çelik
|6,28
|0,16
|-21,60
(Sürecek)