Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 -2,89 -9,68
Acıpayam Selüloz 5,15 -2,65 -19,15
Adana Çimento (A) 7,06 -0,56 -27,29
Adana Çimento (B) 6,05 -2,42 -15,15
Adana Çimento (C) 1,76 2,33 -21,08
Adel Kalemcilik 10,97 9,92 -30,13
Adese Alışveriş Ticaret 1,07 3,88 -25,09
Afyon Çimento 4,85 -2,22 -22,77
Ak Enerji 0,76 0,00 -30,28
Akbank 5,47 -2,32 -32,55
Akçansa 6,93 -1,56 -28,52
Akdenız Güvenlık Hız. 1,46 0,69 -30,81
Akfen GMYO 2,47 -0,80 -39,01
Akın Tekstil 8,37 -2,67 -39,30
Akiş GMYO 2,64 3,13 -34,65
Akmerkez GMYO 21,26 0,09 -10,22
Aksa 6,50 2,52 -16,97
Aksa Enerji 3,37 1,51 -11,32
Aksigorta 4,67 0,43 -13,80
Aksu Enerji 7,11 -1,11 -52,19
Alarko Carrıer 38,34 -1,49 -36,10
Alarko GMYO 11,36 0,53 -25,18
Alarko Holding 4,35 5,58 -26,89
Albaraka Türk 1,09 -0,91 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 18,47 -7,33 53,41
Alkim Kağıt 5,50 -3,17 -1,43
Alkim Kimya 50,40 1,04 31,52
Altınyağ 0,61 8,93 48,78
Altınyunus Çeşme 12,23 9,98 22,42
Anadolu Cam 3,20 2,24 -26,61
Anadolu Efes 17,60 2,15 -23,74
Anadolu Grubu Holding 13,63 -2,43 -22,51
Anadolu Hayat Emek. 5,22 -1,51 -14,22
Anadolu Isuzu 8,39 -0,83 -31,06
Anadolu Sigorta 4,51 0,00 8,58
Anel Elektrik 2,95 1,03 -8,10
Arçelik 13,23 -2,29 -36,52
ARD Bilişim Teknolojileri 11,88 -2,78
Arena Bilgisayar 9,34 -2,51 24,04
Armada Bilgisayar 16,54 -0,42 0,92
Arsan Tekstil 2,72 -2,86 -24,02
Artı Yatırım Holding 0,76 2,70 -6,17
Aselsan 22,88 -3,05 9,26
Aslan Çimento 32,72 -1,98 -18,12
Ata GMYO 3,70 -0,80 -18,32
Atakule GMYO 1,25 0,00 -34,90
Atlantis Yatırım Holding 1,24 3,33 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,15 3,60 -20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,11 -1,35 -2,20
Avrasya GMYO 1,18 5,36 -21,85
Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 9,65 -31,32
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 8,14 11,08
Avrupa Yatırım Holding 0,94 2,17 -38,96
Ayen Enerji 2,47 -0,40 -28,82
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -0,55 -17,81
Aygaz 8,51 1,31 -29,94
Bagfaş 12,81 9,49 -23,84
Bak Ambalaj 6,62 -2,36 -9,93
Balatacılar Balatacılık 1,72 -1,71 38,71
Bantaş Ambalaj 2,63 -9,93 4,37
Banvit 15,96 -1,60 -14,05
Baştaş Başkent Çimento 2,51 0,40 -3,09
Batı Çimento 2,11 0,00 -36,25
Batısöke Çimento 0,84 2,44 -35,88
Bera Holding 2,71 -2,87 -29,61
Berkosan Yalıtım 2,43 -2,02 -11,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 0,51 -20,00
Beyaz Filo 2,63 -0,75 -16,77
Bilici Yatırım 6,23 -0,32 42,56
Bim Mağazalar 51,30 2,29 9,94
Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35
Birlik Mensucat 1,01 -1,94 -11,40
Bizim Mağazaları 9,23 -3,35 -17,37
Bolu Çimento 3,31 -0,90 -29,57
Bomonti Elektrik 1,21 10,00 -5,47
Borusan Mannesmann 7,81 4,97 -31,79
Borusan Yat. Paz. 51,20 -0,58 -17,22
Bosch Fren Sistemleri 183,00 -1,45 -36,87
Bossa 6,85 -1,86 -15,01
Brisa 7,19 -0,14 -23,34
Burçelik 5,17 -1,71 -11,02
Burçelik Vana 11,68 -9,95 20,29
Bursa Çimento 3,22 2,88 -19,57
Carrefoursa 6,18 -3,59 31,21
Casa Emtia Petrol 9,77 5,62 4,05
Ceo Event Medya 5,67 -0,18 -31,19
Coca Cola İçecek 35,40 1,14 -8,53
Cosmos Yat. Holding 2,11 -1,40 3,43
Credıtwest Faktorıng 2,06 -2,37 -28,47
Çelebi 57,95 -0,09 -43,24
Çelik Halat 6,75 -2,60 3,85
Çemaş Döküm 0,79 5,33 -36,98
Çemtaş 6,12 9,87 -26,09
Çimbeton 29,28 2,74 -29,04
Çimentaş 11,86 9,92 -20,93
Çimsa 6,29 -0,47 -30,73
Çuhadaroğlu Metal 2,32 -2,52 -27,27
Dagi Giyim 2,09 10,00 -16,40
Dagi Yatırım Holding 2,73 9,64 20,80
Dardanel 4,62 10,00 21,90
Datagate Bilgisayar 6,50 -1,81 -16,77
Demısaş Döküm 2,75 10,00 -20,98
Denge Holding 0,91 -2,15 -33,58
Deniz GMYO 3,21 1,26 -36,44
Denizli Cam 6,25 9,84 -25,06
Derimod 5,32 9,92 -25,49
Derlüks Deri 2,54 1,60 -37,75
Desa Deri 3,43 -1,15 -24,45
Despec Bilgisayar 4,55 -2,99 7,31
Deva Holding 9,86 -5,47 9,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -3,08 -19,23
Ditaş Doğan 10,10 -5,08 5,65
DO-CO 265,00 0,23 -53,01
Doğan Burda 3,38 -0,88 -44,32
Doğan Holding 1,48 -3,27 -19,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 0,79 -22,42
Doğusan 1,68 0,60 -19,23
Doğuş GMYO 3,83 -1,54 -15,45
Doğuş Otomotiv 6,67 -3,19 -29,94
Döktaş Dökümcülük 16,79 9,95 -46,94
Duran Doğan Basım 16,59 -1,95 18,16
Dyo Boya 3,81 -4,03 -22,24
Eczacıbaşı İlaç 4,48 -6,08 20,75
Eczacıbaşı Yatırım 9,36 -7,60 -7,42
Edip Gayrimenkul 1,59 2,58 14,39
Ege Endüstri 488,80 -1,63 -15,80
Ege Gübre 40,50 -1,70 -18,67
Ege Profil 9,90 2,70 -17,29
Ege Seramik 3,25 1,56 -12,40
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 -3,70 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00
Egeplast 11,02 0,18 -11,84
Ekiz Kimya 1,63 9,40 167,21
Emek Elektrik 1,48 8,82 -6,92
Eminiş Ambalaj 2,00 -5,66 31,58
Emlak Konut GMYO 1,16 -0,85 -20,55
Enerjisa Enerji 6,14 -0,65 -8,85
Enka İnşaat 6,04 -2,89 -5,92
Erbosan 16,19 0,00 -35,19
Ereğli Demir Çelik 7,64 1,73 -15,49
Ersu Gıda 3,13 -9,80 51,21
Escort Teknoloji 2,81 9,77 102,16
Etiler Gıda 1,88 -1,05 -23,27
Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 3,28 -24,55
Euro Trend Yat. Ort. 1,08 9,09 -13,60
Euro Yat. Ort. 1,05 5,00 -11,02
Euro Yatırım Holding 1,05 3,96 -30,00
Fenerbahçe Futbol 8,68 -0,91 -40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -0,71 -38,73
F-M İzmit Piston 39,30 -2,00 -17,02
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,23 -2,17 -5,98
Ford Otosan 51,00 3,49 -22,86
Formet Çelik Kapı 2,10 4,48 -30,00
Frigo Pak Gıda 8,57 -5,41 -33,87
Galatasaray Sportif 2,44 9,91 20,20
Garanti Bankası 7,84 -3,57 -29,62
Garanti Faktoring 3,67 2,51 -5,17
Garanti Yat. Ort. 1,14 -1,72 5,56
Gedik Y. Men. Değ. 17,95 -5,97 220,54
Gedik Yatırım Holding 19,22 -3,76 149,93
Gediz Ambalaj 6,98 -9,94 3,25
Gentaş 1,95 -2,01 -10,96
Gersan Elektrik 2,29 0,88 -28,21
Global Men. Değ. 1,84 0,00 -2,13
Global Yat. Holding 2,52 -1,18 -48,25
Good-Year 3,39 -1,17 -16,30
Göltaş Çimento 11,51 3,23 -35,30
Gözde Girişim 2,93 2,09 -43,00
GSD Denizcilik 2,04 0,99 -20,31
GSD Holding 1,25 3,31 -16,11
Gübre Fabrik. 14,11 -3,55 56,08
Güler Yat. Holding 2,16 -8,86 6,40
Güneş Sigorta 2,14 -1,38 -1,83
Halk GMYO 1,20 -1,64 -1,64
Halk Sigorta 2,52 0,80 27,27
Hatay Tekstil 6,65 -6,21 -3,20
Hedef Girişim 1,76 -2,22 -32,57
Hektaş 9,74 -2,89 21,45
HUB Girişim 19,80 -3,04 110,89
Hürriyet Gzt. 0,96 6,67 -15,79
ICBC Turkey Bank 4,05 -0,74 -23,15
İdealist Danışmanlık 2,10 -3,23 -36,75
İdealist GMYO 2,52 -1,95 -17,65
İhlas Ev Aletleri 2,09 -1,42 -33,23
İhlas Gayrimenkul 1,07 1,90 -10,83
İhlas Gazetecilik 5,50 10,00 -19,24
İhlas Holding 0,53 3,92 -41,76
İhlas Yayın Holding 0,79 9,72 -22,55
İndeks Bilgisayar 7,62 -2,93 -21,44
Info Yatırım 7,87 -7,30 -11,57
İntema 7,41 2,07 -19,98
İpek Doğal Enerji 7,73 -3,50 0,13
İskenderun Demir Çelik 6,40 1,91 -20,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:50 Kaynak: AA

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