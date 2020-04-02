Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 -0,60 -10,22
Acıpayam Selüloz 5,13 -0,39 -19,47
Adana Çimento (A) 7,05 -0,14 -27,39
Adana Çimento (B) 5,78 -4,46 -18,93
Adana Çimento (C) 1,72 -2,27 -22,87
Adel Kalemcilik 12,06 9,94 -23,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 1,87 -23,69
Afyon Çimento 4,95 2,06 -21,18
Ak Enerji 0,80 5,26 -26,61
Akbank 5,46 -0,18 -32,68
Akçansa 6,80 -1,88 -29,86
Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -2,05 -32,23
Akfen GMYO 2,35 -4,86 -41,98
Akın Tekstil 8,34 -0,36 -39,52
Akiş GMYO 2,73 3,41 -32,43
Akmerkez GMYO 21,14 -0,56 -10,73
Aksa 6,60 1,54 -15,69
Aksa Enerji 3,40 0,89 -10,53
Aksigorta 4,48 -4,07 -17,31
Aksu Enerji 7,06 -0,70 -52,52
Alarko Carrıer 39,10 1,98 -34,83
Alarko GMYO 12,15 6,95 -19,97
Alarko Holding 4,36 0,23 -26,72
Albaraka Türk 1,09 0,00 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 17,25 -6,61 43,27
Alkim Kağıt 5,49 -0,18 -1,61
Alkim Kimya 50,65 0,50 32,18
Altınyağ 0,58 -4,92 41,46
Altınyunus Çeşme 12,47 1,96 24,82
Anadolu Cam 3,19 -0,31 -26,83
Anadolu Efes 18,28 3,86 -20,80
Anadolu Grubu Holding 13,85 1,61 -21,26
Anadolu Hayat Emek. 5,20 -0,38 -14,55
Anadolu Isuzu 8,39 0,00 -31,06
Anadolu Sigorta 4,53 0,44 9,06
Anel Elektrik 2,92 -1,02 -9,03
Arçelik 13,35 0,91 -35,94
ARD Bilişim Teknolojileri 13,06 9,93
Arena Bilgisayar 9,28 -0,64 23,24
Armada Bilgisayar 16,14 -2,42 -1,53
Arsan Tekstil 2,65 -2,57 -25,98
Artı Yatırım Holding 0,73 -3,95 -9,88
Aselsan 23,14 1,14 10,51
Aslan Çimento 32,56 -0,49 -18,52
Ata GMYO 3,71 0,27 -18,10
Atakule GMYO 1,23 -1,60 -35,94
Atlantis Yatırım Holding 1,27 2,42 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,20 4,35 -16,67
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,74 -2,82 -4,96
Avrasya GMYO 1,29 9,32 -14,57
Avrasya Petrol ve Tur. 1,32 5,60 -27,47
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,40 -0,07 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,01 7,45 -34,42
Ayen Enerji 2,58 4,45 -25,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,56 -17,35
Aygaz 8,79 3,29 -27,63
Bagfaş 12,72 -0,70 -24,38
Bak Ambalaj 6,44 -2,72 -12,38
Balatacılar Balatacılık 1,73 0,58 39,52
Bantaş Ambalaj 2,66 1,14 5,56
Banvit 15,95 -0,06 -14,11
Baştaş Başkent Çimento 2,65 5,58 2,32
Batı Çimento 2,15 1,90 -35,05
Batısöke Çimento 0,84 0,00 -35,88
Bera Holding 2,69 -0,74 -30,13
Berkosan Yalıtım 2,43 0,00 -11,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,79 -8,67 -26,94
Beyaz Filo 2,67 1,52 -15,51
Bilici Yatırım 6,33 1,61 44,85
Bim Mağazalar 51,00 -0,58 9,30
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 1,05 3,96 -7,89
Bizim Mağazaları 9,25 0,22 -17,19
Bolu Çimento 3,31 0,00 -29,57
Bomonti Elektrik 1,33 9,92 3,91
Borusan Mannesmann 7,68 -1,66 -32,93
Borusan Yat. Paz. 50,15 -2,05 -18,92
Bosch Fren Sistemleri 181,20 -0,98 -37,50
Bossa 6,84 -0,15 -15,14
Brisa 7,08 -1,53 -24,51
Burçelik 5,07 -1,93 -12,74
Burçelik Vana 12,75 9,16 31,31
Bursa Çimento 3,13 -2,80 -21,82
Carrefoursa 5,97 -3,40 26,75
Casa Emtia Petrol 9,25 -5,32 -1,49
Ceo Event Medya 5,58 -1,59 -32,28
Coca Cola İçecek 35,50 0,28 -8,27
Cosmos Yat. Holding 2,09 -0,95 2,45
Credıtwest Faktorıng 2,02 -1,94 -29,86
Çelebi 56,70 -2,16 -44,47
Çelik Halat 7,30 8,15 12,31
Çemaş Döküm 0,78 -1,27 -37,77
Çemtaş 6,11 -0,16 -26,21
Çimbeton 28,96 -1,09 -29,81
Çimentaş 12,30 3,71 -18,00
Çimsa 6,23 -0,95 -31,39
Çuhadaroğlu Metal 2,23 -3,88 -30,09
Dagi Giyim 2,29 9,57 -8,40
Dagi Yatırım Holding 3,00 9,89 32,74
Dardanel 5,08 9,96 34,04
Datagate Bilgisayar 6,75 3,85 -13,57
Demısaş Döküm 2,60 -5,45 -25,29
Denge Holding 0,90 -1,10 -34,31
Deniz GMYO 3,17 -1,25 -37,23
Denizli Cam 5,98 -4,32 -28,30
Derimod 4,82 -9,40 -32,49
Derlüks Deri 2,46 -3,15 -39,71
Desa Deri 3,26 -4,96 -28,19
Despec Bilgisayar 4,46 -1,98 5,19
Deva Holding 10,24 3,85 13,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -1,59 -20,51
Ditaş Doğan 11,11 10,00 16,21
DO-CO 256,90 -3,06 -54,45
Doğan Burda 3,36 -0,59 -44,65
Doğan Holding 1,45 -2,03 -21,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 -0,78 -23,03
Doğusan 1,55 -7,74 -25,48
Doğuş GMYO 3,75 -2,09 -17,22
Doğuş Otomotiv 6,69 0,30 -29,73
Döktaş Dökümcülük 16,02 -4,59 -49,38
Duran Doğan Basım 16,08 -3,07 14,53
Dyo Boya 3,80 -0,26 -22,45
Eczacıbaşı İlaç 4,45 -0,67 19,95
Eczacıbaşı Yatırım 9,48 1,28 -6,23
Edip Gayrimenkul 1,49 -6,29 7,19
Ege Endüstri 482,20 -1,35 -16,93
Ege Gübre 40,50 0,00 -18,67
Ege Profil 9,90 0,00 -17,29
Ege Seramik 3,20 -1,54 -13,75
Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -1,92 30,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00
Egeplast 10,80 -2,00 -13,60
Ekiz Kimya 1,79 9,82 193,44
Emek Elektrik 1,43 -3,38 -10,06
Eminiş Ambalaj 1,96 -2,00 28,95
Emlak Konut GMYO 1,15 -0,86 -21,23
Enerjisa Enerji 6,23 1,47 -7,51
Enka İnşaat 5,87 -2,81 -8,57
Erbosan 16,83 3,95 -32,63
Ereğli Demir Çelik 7,64 0,00 -15,49
Ersu Gıda 2,85 -8,95 37,68
Escort Teknoloji 2,53 -9,96 82,01
Etiler Gıda 1,80 -4,26 -26,53
Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 -25,15
Euro Trend Yat. Ort. 1,18 9,26 -5,60
Euro Yat. Ort. 1,12 6,67 -5,08
Euro Yatırım Holding 1,05 0,00 -30,00
Fenerbahçe Futbol 8,31 -4,26 -42,57
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 -0,71 -39,17
F-M İzmit Piston 39,90 1,53 -15,76
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,15 -1,11 -7,02
Ford Otosan 53,50 4,90 -19,08
Formet Çelik Kapı 2,28 8,57 -24,00
Frigo Pak Gıda 8,35 -2,57 -35,57
Galatasaray Sportif 2,20 -9,84 8,37
Garanti Bankası 7,60 -3,06 -31,78
Garanti Faktoring 3,63 -1,09 -6,20
Garanti Yat. Ort. 1,11 -2,63 2,78
Gedik Y. Men. Değ. 16,51 -8,02 194,82
Gedik Yatırım Holding 18,68 -2,81 142,91
Gediz Ambalaj 6,75 -3,30 -0,15
Gentaş 1,94 -0,51 -11,42
Gersan Elektrik 2,24 -2,18 -29,78
Global Men. Değ. 1,90 3,26 1,06
Global Yat. Holding 2,52 0,00 -48,25
Good-Year 3,38 -0,29 -16,54
Göltaş Çimento 11,50 -0,09 -35,36
Gözde Girişim 2,83 -3,41 -44,94
GSD Denizcilik 1,92 -5,88 -25,00
GSD Holding 1,21 -3,20 -18,79
Gübre Fabrik. 14,66 3,90 62,17
Güler Yat. Holding 2,07 -4,17 1,97
Güneş Sigorta 2,08 -2,80 -4,59
Halk GMYO 1,19 -0,83 -2,46
Halk Sigorta 2,62 3,97 32,32
Hatay Tekstil 6,45 -3,01 -6,11
Hedef Girişim 1,75 -0,57 -32,95
Hektaş 9,82 0,82 22,44
HUB Girişim 18,83 -4,90 100,56
Hürriyet Gzt. 0,95 -1,04 -16,67
ICBC Turkey Bank 3,90 -3,70 -26,00
İdealist Danışmanlık 2,08 -0,95 -37,35
İdealist GMYO 2,42 -3,97 -20,92
İhlas Ev Aletleri 2,01 -3,83 -35,78
İhlas Gayrimenkul 1,00 -6,54 -16,67
İhlas Gazetecilik 4,95 -10,00 -27,31
İhlas Holding 0,51 -3,77 -43,96
İhlas Yayın Holding 0,72 -8,86 -29,41
İndeks Bilgisayar 7,50 -1,57 -22,68
Info Yatırım 7,09 -9,91 -20,34
İntema 7,13 -3,78 -23,00
İpek Doğal Enerji 7,84 1,42 1,55
İskenderun Demir Çelik 6,27 -2,03 -21,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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