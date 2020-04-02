Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|-0,60
|-10,22
|Acıpayam Selüloz
|5,13
|-0,39
|-19,47
|Adana Çimento (A)
|7,05
|-0,14
|-27,39
|Adana Çimento (B)
|5,78
|-4,46
|-18,93
|Adana Çimento (C)
|1,72
|-2,27
|-22,87
|Adel Kalemcilik
|12,06
|9,94
|-23,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,09
|1,87
|-23,69
|Afyon Çimento
|4,95
|2,06
|-21,18
|Ak Enerji
|0,80
|5,26
|-26,61
|Akbank
|5,46
|-0,18
|-32,68
|Akçansa
|6,80
|-1,88
|-29,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|-2,05
|-32,23
|Akfen GMYO
|2,35
|-4,86
|-41,98
|Akın Tekstil
|8,34
|-0,36
|-39,52
|Akiş GMYO
|2,73
|3,41
|-32,43
|Akmerkez GMYO
|21,14
|-0,56
|-10,73
|Aksa
|6,60
|1,54
|-15,69
|Aksa Enerji
|3,40
|0,89
|-10,53
|Aksigorta
|4,48
|-4,07
|-17,31
|Aksu Enerji
|7,06
|-0,70
|-52,52
|Alarko Carrıer
|39,10
|1,98
|-34,83
|Alarko GMYO
|12,15
|6,95
|-19,97
|Alarko Holding
|4,36
|0,23
|-26,72
|Albaraka Türk
|1,09
|0,00
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,25
|-6,61
|43,27
|Alkim Kağıt
|5,49
|-0,18
|-1,61
|Alkim Kimya
|50,65
|0,50
|32,18
|Altınyağ
|0,58
|-4,92
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|12,47
|1,96
|24,82
|Anadolu Cam
|3,19
|-0,31
|-26,83
|Anadolu Efes
|18,28
|3,86
|-20,80
|Anadolu Grubu Holding
|13,85
|1,61
|-21,26
|Anadolu Hayat Emek.
|5,20
|-0,38
|-14,55
|Anadolu Isuzu
|8,39
|0,00
|-31,06
|Anadolu Sigorta
|4,53
|0,44
|9,06
|Anel Elektrik
|2,92
|-1,02
|-9,03
|Arçelik
|13,35
|0,91
|-35,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,06
|9,93
|Arena Bilgisayar
|9,28
|-0,64
|23,24
|Armada Bilgisayar
|16,14
|-2,42
|-1,53
|Arsan Tekstil
|2,65
|-2,57
|-25,98
|Artı Yatırım Holding
|0,73
|-3,95
|-9,88
|Aselsan
|23,14
|1,14
|10,51
|Aslan Çimento
|32,56
|-0,49
|-18,52
|Ata GMYO
|3,71
|0,27
|-18,10
|Atakule GMYO
|1,23
|-1,60
|-35,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|2,42
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,20
|4,35
|-16,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,74
|-2,82
|-4,96
|Avrasya GMYO
|1,29
|9,32
|-14,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,32
|5,60
|-27,47
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,40
|-0,07
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,01
|7,45
|-34,42
|Ayen Enerji
|2,58
|4,45
|-25,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|0,56
|-17,35
|Aygaz
|8,79
|3,29
|-27,63
|Bagfaş
|12,72
|-0,70
|-24,38
|Bak Ambalaj
|6,44
|-2,72
|-12,38
|Balatacılar Balatacılık
|1,73
|0,58
|39,52
|Bantaş Ambalaj
|2,66
|1,14
|5,56
|Banvit
|15,95
|-0,06
|-14,11
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|5,58
|2,32
|Batı Çimento
|2,15
|1,90
|-35,05
|Batısöke Çimento
|0,84
|0,00
|-35,88
|Bera Holding
|2,69
|-0,74
|-30,13
|Berkosan Yalıtım
|2,43
|0,00
|-11,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,79
|-8,67
|-26,94
|Beyaz Filo
|2,67
|1,52
|-15,51
|Bilici Yatırım
|6,33
|1,61
|44,85
|Bim Mağazalar
|51,00
|-0,58
|9,30
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|1,05
|3,96
|-7,89
|Bizim Mağazaları
|9,25
|0,22
|-17,19
|Bolu Çimento
|3,31
|0,00
|-29,57
|Bomonti Elektrik
|1,33
|9,92
|3,91
|Borusan Mannesmann
|7,68
|-1,66
|-32,93
|Borusan Yat. Paz.
|50,15
|-2,05
|-18,92
|Bosch Fren Sistemleri
|181,20
|-0,98
|-37,50
|Bossa
|6,84
|-0,15
|-15,14
|Brisa
|7,08
|-1,53
|-24,51
|Burçelik
|5,07
|-1,93
|-12,74
|Burçelik Vana
|12,75
|9,16
|31,31
|Bursa Çimento
|3,13
|-2,80
|-21,82
|Carrefoursa
|5,97
|-3,40
|26,75
|Casa Emtia Petrol
|9,25
|-5,32
|-1,49
|Ceo Event Medya
|5,58
|-1,59
|-32,28
|Coca Cola İçecek
|35,50
|0,28
|-8,27
|Cosmos Yat. Holding
|2,09
|-0,95
|2,45
|Credıtwest Faktorıng
|2,02
|-1,94
|-29,86
|Çelebi
|56,70
|-2,16
|-44,47
|Çelik Halat
|7,30
|8,15
|12,31
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|-37,77
|Çemtaş
|6,11
|-0,16
|-26,21
|Çimbeton
|28,96
|-1,09
|-29,81
|Çimentaş
|12,30
|3,71
|-18,00
|Çimsa
|6,23
|-0,95
|-31,39
|Çuhadaroğlu Metal
|2,23
|-3,88
|-30,09
|Dagi Giyim
|2,29
|9,57
|-8,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,00
|9,89
|32,74
|Dardanel
|5,08
|9,96
|34,04
|Datagate Bilgisayar
|6,75
|3,85
|-13,57
|Demısaş Döküm
|2,60
|-5,45
|-25,29
|Denge Holding
|0,90
|-1,10
|-34,31
|Deniz GMYO
|3,17
|-1,25
|-37,23
|Denizli Cam
|5,98
|-4,32
|-28,30
|Derimod
|4,82
|-9,40
|-32,49
|Derlüks Deri
|2,46
|-3,15
|-39,71
|Desa Deri
|3,26
|-4,96
|-28,19
|Despec Bilgisayar
|4,46
|-1,98
|5,19
|Deva Holding
|10,24
|3,85
|13,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-1,59
|-20,51
|Ditaş Doğan
|11,11
|10,00
|16,21
|DO-CO
|256,90
|-3,06
|-54,45
|Doğan Burda
|3,36
|-0,59
|-44,65
|Doğan Holding
|1,45
|-2,03
|-21,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|-0,78
|-23,03
|Doğusan
|1,55
|-7,74
|-25,48
|Doğuş GMYO
|3,75
|-2,09
|-17,22
|Doğuş Otomotiv
|6,69
|0,30
|-29,73
|Döktaş Dökümcülük
|16,02
|-4,59
|-49,38
|Duran Doğan Basım
|16,08
|-3,07
|14,53
|Dyo Boya
|3,80
|-0,26
|-22,45
|Eczacıbaşı İlaç
|4,45
|-0,67
|19,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,48
|1,28
|-6,23
|Edip Gayrimenkul
|1,49
|-6,29
|7,19
|Ege Endüstri
|482,20
|-1,35
|-16,93
|Ege Gübre
|40,50
|0,00
|-18,67
|Ege Profil
|9,90
|0,00
|-17,29
|Ege Seramik
|3,20
|-1,54
|-13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|8,33
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-1,92
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|6,06
|75,00
|Egeplast
|10,80
|-2,00
|-13,60
|Ekiz Kimya
|1,79
|9,82
|193,44
|Emek Elektrik
|1,43
|-3,38
|-10,06
|Eminiş Ambalaj
|1,96
|-2,00
|28,95
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|-0,86
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,23
|1,47
|-7,51
|Enka İnşaat
|5,87
|-2,81
|-8,57
|Erbosan
|16,83
|3,95
|-32,63
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|0,00
|-15,49
|Ersu Gıda
|2,85
|-8,95
|37,68
|Escort Teknoloji
|2,53
|-9,96
|82,01
|Etiler Gıda
|1,80
|-4,26
|-26,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|-25,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,18
|9,26
|-5,60
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|6,67
|-5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|-30,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,31
|-4,26
|-42,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|-0,71
|-39,17
|F-M İzmit Piston
|39,90
|1,53
|-15,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,15
|-1,11
|-7,02
|Ford Otosan
|53,50
|4,90
|-19,08
|Formet Çelik Kapı
|2,28
|8,57
|-24,00
|Frigo Pak Gıda
|8,35
|-2,57
|-35,57
|Galatasaray Sportif
|2,20
|-9,84
|8,37
|Garanti Bankası
|7,60
|-3,06
|-31,78
|Garanti Faktoring
|3,63
|-1,09
|-6,20
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|-2,63
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,51
|-8,02
|194,82
|Gedik Yatırım Holding
|18,68
|-2,81
|142,91
|Gediz Ambalaj
|6,75
|-3,30
|-0,15
|Gentaş
|1,94
|-0,51
|-11,42
|Gersan Elektrik
|2,24
|-2,18
|-29,78
|Global Men. Değ.
|1,90
|3,26
|1,06
|Global Yat. Holding
|2,52
|0,00
|-48,25
|Good-Year
|3,38
|-0,29
|-16,54
|Göltaş Çimento
|11,50
|-0,09
|-35,36
|Gözde Girişim
|2,83
|-3,41
|-44,94
|GSD Denizcilik
|1,92
|-5,88
|-25,00
|GSD Holding
|1,21
|-3,20
|-18,79
|Gübre Fabrik.
|14,66
|3,90
|62,17
|Güler Yat. Holding
|2,07
|-4,17
|1,97
|Güneş Sigorta
|2,08
|-2,80
|-4,59
|Halk GMYO
|1,19
|-0,83
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,62
|3,97
|32,32
|Hatay Tekstil
|6,45
|-3,01
|-6,11
|Hedef Girişim
|1,75
|-0,57
|-32,95
|Hektaş
|9,82
|0,82
|22,44
|HUB Girişim
|18,83
|-4,90
|100,56
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|-1,04
|-16,67
|ICBC Turkey Bank
|3,90
|-3,70
|-26,00
|İdealist Danışmanlık
|2,08
|-0,95
|-37,35
|İdealist GMYO
|2,42
|-3,97
|-20,92
|İhlas Ev Aletleri
|2,01
|-3,83
|-35,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-6,54
|-16,67
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|-10,00
|-27,31
|İhlas Holding
|0,51
|-3,77
|-43,96
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-8,86
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|-1,57
|-22,68
|Info Yatırım
|7,09
|-9,91
|-20,34
|İntema
|7,13
|-3,78
|-23,00
|İpek Doğal Enerji
|7,84
|1,42
|1,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,27
|-2,03
|-21,72
(Sürecek)