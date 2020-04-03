Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|1,20
|-9,14
|Acıpayam Selüloz
|5,24
|2,14
|-17,74
|Adana Çimento (A)
|7,16
|1,56
|-26,26
|Adana Çimento (B)
|6,05
|4,67
|-15,15
|Adana Çimento (C)
|1,75
|1,74
|-21,52
|Adel Kalemcilik
|11,30
|-6,30
|-28,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,06
|-2,75
|-25,79
|Afyon Çimento
|5,44
|9,90
|-13,38
|Ak Enerji
|0,79
|-1,25
|-27,52
|Akbank
|5,42
|-0,73
|-33,17
|Akçansa
|6,91
|1,62
|-28,72
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,44
|0,70
|-31,75
|Akfen GMYO
|2,35
|0,00
|-41,98
|Akın Tekstil
|8,32
|-0,24
|-39,67
|Akiş GMYO
|2,68
|-1,83
|-33,66
|Akmerkez GMYO
|22,18
|4,92
|-6,33
|Aksa
|6,81
|3,18
|-13,01
|Aksa Enerji
|3,34
|-1,76
|-12,11
|Aksigorta
|4,42
|-1,34
|-18,42
|Aksu Enerji
|7,11
|0,71
|-52,19
|Alarko Carrıer
|41,20
|5,37
|-31,33
|Alarko GMYO
|12,96
|6,67
|-14,64
|Alarko Holding
|4,37
|0,23
|-26,55
|Albaraka Türk
|1,08
|-0,92
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,78
|3,07
|47,67
|Alkim Kağıt
|5,56
|1,28
|-0,36
|Alkim Kimya
|50,75
|0,20
|32,44
|Altınyağ
|0,61
|5,17
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|13,71
|9,94
|37,24
|Anadolu Cam
|3,13
|-1,88
|-28,21
|Anadolu Efes
|17,91
|-2,02
|-22,40
|Anadolu Grubu Holding
|13,72
|-0,94
|-22,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,25
|0,96
|-13,72
|Anadolu Isuzu
|8,55
|1,91
|-29,75
|Anadolu Sigorta
|4,53
|0,00
|9,06
|Anel Elektrik
|2,94
|0,68
|-8,41
|Arçelik
|13,80
|3,37
|-33,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,60
|4,13
|Arena Bilgisayar
|9,73
|4,85
|29,22
|Armada Bilgisayar
|15,97
|-1,05
|-2,56
|Arsan Tekstil
|2,78
|4,91
|-22,35
|Artı Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|-9,88
|Aselsan
|23,20
|0,26
|10,79
|Aslan Çimento
|33,72
|3,56
|-15,62
|Ata GMYO
|3,69
|-0,54
|-18,54
|Atakule GMYO
|1,24
|0,81
|-35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|-0,79
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|-4,17
|-20,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,52
|-1,73
|-6,61
|Avrasya GMYO
|1,24
|-3,88
|-17,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|-6,06
|-31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.323,40
|-7,29
|2,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,11
|9,90
|-27,92
|Ayen Enerji
|2,56
|-0,78
|-26,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|1,66
|-15,98
|Aygaz
|8,91
|1,37
|-26,64
|Bagfaş
|12,67
|-0,39
|-24,67
|Bak Ambalaj
|6,39
|-0,78
|-13,06
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|-1,73
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|2,62
|-1,50
|3,97
|Banvit
|16,09
|0,88
|-13,35
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,00
|2,32
|Batı Çimento
|2,20
|2,33
|-33,53
|Batısöke Çimento
|0,86
|2,38
|-34,35
|Bera Holding
|2,67
|-0,74
|-30,65
|Berkosan Yalıtım
|2,38
|-2,06
|-13,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|-4,47
|-30,20
|Beyaz Filo
|2,71
|1,50
|-14,24
|Bilici Yatırım
|6,40
|1,11
|46,45
|Bim Mağazalar
|50,20
|-1,57
|7,59
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|1,05
|0,00
|-7,89
|Bizim Mağazaları
|9,25
|0,00
|-17,19
|Bolu Çimento
|3,37
|1,81
|-28,30
|Bomonti Elektrik
|1,36
|2,26
|6,25
|Borusan Mannesmann
|7,59
|-1,17
|-33,71
|Borusan Yat. Paz.
|48,84
|-2,61
|-21,03
|Bosch Fren Sistemleri
|182,90
|0,94
|-36,91
|Bossa
|6,87
|0,44
|-14,76
|Brisa
|7,02
|-0,85
|-25,15
|Burçelik
|5,07
|0,00
|-12,74
|Burçelik Vana
|13,10
|2,75
|34,91
|Bursa Çimento
|3,12
|-0,32
|-22,07
|Carrefoursa
|5,96
|-0,17
|26,54
|Casa Emtia Petrol
|9,96
|7,68
|6,07
|Ceo Event Medya
|5,80
|3,94
|-29,61
|Coca Cola İçecek
|35,00
|-1,41
|-9,56
|Cosmos Yat. Holding
|2,17
|3,83
|6,37
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|3,96
|-27,08
|Çelebi
|56,95
|0,44
|-44,22
|Çelik Halat
|7,05
|-3,42
|8,46
|Çemaş Döküm
|0,79
|1,28
|-36,98
|Çemtaş
|6,33
|3,60
|-23,55
|Çimbeton
|28,74
|-0,76
|-30,34
|Çimentaş
|11,91
|-3,17
|-20,60
|Çimsa
|6,38
|2,41
|-29,74
|Çuhadaroğlu Metal
|2,21
|-0,90
|-30,72
|Dagi Giyim
|2,15
|-6,11
|-14,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,78
|-7,33
|23,01
|Dardanel
|5,58
|9,84
|47,23
|Datagate Bilgisayar
|6,84
|1,33
|-12,42
|Demısaş Döküm
|2,61
|0,38
|-25,00
|Denge Holding
|0,92
|2,22
|-32,85
|Deniz GMYO
|3,16
|-0,32
|-37,43
|Denizli Cam
|6,02
|0,67
|-27,82
|Derimod
|4,70
|-2,49
|-34,17
|Derlüks Deri
|2,56
|4,07
|-37,25
|Desa Deri
|3,19
|-2,15
|-29,74
|Despec Bilgisayar
|4,36
|-2,24
|2,83
|Deva Holding
|10,02
|-2,15
|11,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|0,00
|-20,51
|Ditaş Doğan
|11,07
|-0,36
|15,79
|DO-CO
|253,50
|-1,32
|-55,05
|Doğan Burda
|3,69
|9,82
|-39,21
|Doğan Holding
|1,46
|0,69
|-20,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|0,00
|-23,03
|Doğusan
|1,53
|-1,29
|-26,44
|Doğuş GMYO
|3,81
|1,60
|-15,89
|Doğuş Otomotiv
|6,67
|-0,30
|-29,94
|Döktaş Dökümcülük
|16,23
|1,31
|-48,71
|Duran Doğan Basım
|15,81
|-1,68
|12,61
|Dyo Boya
|3,75
|-1,32
|-23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|0,22
|20,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,40
|-0,84
|-7,02
|Edip Gayrimenkul
|1,45
|-2,68
|4,32
|Ege Endüstri
|483,00
|0,17
|-16,80
|Ege Gübre
|41,60
|2,72
|-16,47
|Ege Profil
|10,16
|2,63
|-15,12
|Ege Seramik
|3,15
|-1,56
|-15,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|-2,56
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|1,96
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|-8,57
|60,00
|Egeplast
|10,78
|-0,19
|-13,76
|Ekiz Kimya
|1,80
|0,56
|195,08
|Emek Elektrik
|1,39
|-2,80
|-12,58
|Eminiş Ambalaj
|1,96
|0,00
|28,95
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|0,00
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,42
|3,05
|-4,69
|Enka İnşaat
|5,96
|1,53
|-7,17
|Erbosan
|16,59
|-1,43
|-33,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,62
|-0,26
|-15,71
|Ersu Gıda
|2,98
|4,56
|43,96
|Escort Teknoloji
|2,59
|2,37
|86,33
|Etiler Gıda
|1,76
|-2,22
|-28,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|-25,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|9,32
|3,20
|Euro Yat. Ort.
|1,08
|-3,57
|-8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,08
|2,86
|-28,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,05
|-3,13
|-44,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|0,00
|-39,17
|F-M İzmit Piston
|40,78
|2,21
|-13,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,08
|-0,98
|-7,93
|Ford Otosan
|55,00
|2,80
|-16,81
|Formet Çelik Kapı
|2,26
|-0,88
|-24,67
|Frigo Pak Gıda
|8,97
|7,43
|-30,79
|Galatasaray Sportif
|2,00
|-9,09
|-1,48
|Garanti Bankası
|7,54
|-0,79
|-32,32
|Garanti Faktoring
|3,58
|-1,38
|-7,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|-2,70
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,24
|4,42
|207,86
|Gedik Yatırım Holding
|18,43
|-1,34
|139,66
|Gediz Ambalaj
|6,65
|-1,48
|-1,63
|Gentaş
|1,94
|0,00
|-11,42
|Gersan Elektrik
|2,26
|0,89
|-29,15
|Global Men. Değ.
|1,88
|-1,05
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,53
|0,40
|-48,05
|Good-Year
|3,35
|-0,89
|-17,28
|Göltaş Çimento
|11,52
|0,17
|-35,24
|Gözde Girişim
|2,87
|1,41
|-44,16
|GSD Denizcilik
|1,86
|-3,12
|-27,34
|GSD Holding
|1,18
|-2,48
|-20,81
|Gübre Fabrik.
|14,21
|-3,07
|57,19
|Güler Yat. Holding
|1,99
|-3,86
|-1,97
|Güneş Sigorta
|2,10
|0,96
|-3,67
|Halk GMYO
|1,19
|0,00
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,75
|4,96
|38,89
|Hatay Tekstil
|6,81
|5,58
|-0,87
|Hedef Girişim
|1,74
|-0,57
|-33,33
|Hektaş
|9,71
|-1,12
|21,07
|HUB Girişim
|18,36
|-2,50
|95,56
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|-1,05
|-17,54
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|-0,51
|-26,38
|İdealist Danışmanlık
|2,11
|1,44
|-36,45
|İdealist GMYO
|2,66
|9,92
|-13,07
|İhlas Ev Aletleri
|2,00
|-0,50
|-36,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-16,67
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-9,09
|-33,92
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|-45,05
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|2,78
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|7,45
|-0,67
|-23,20
|Info Yatırım
|6,39
|-9,87
|-28,20
|İntema
|7,82
|9,68
|-15,55
|İpek Doğal Enerji
|7,84
|0,00
|1,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,33
|0,96
|-20,97
(Sürecek)