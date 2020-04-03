Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

29 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 1,20 -9,14
Acıpayam Selüloz 5,24 2,14 -17,74
Adana Çimento (A) 7,16 1,56 -26,26
Adana Çimento (B) 6,05 4,67 -15,15
Adana Çimento (C) 1,75 1,74 -21,52
Adel Kalemcilik 11,30 -6,30 -28,03
Adese Alışveriş Ticaret 1,06 -2,75 -25,79
Afyon Çimento 5,44 9,90 -13,38
Ak Enerji 0,79 -1,25 -27,52
Akbank 5,42 -0,73 -33,17
Akçansa 6,91 1,62 -28,72
Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 0,70 -31,75
Akfen GMYO 2,35 0,00 -41,98
Akın Tekstil 8,32 -0,24 -39,67
Akiş GMYO 2,68 -1,83 -33,66
Akmerkez GMYO 22,18 4,92 -6,33
Aksa 6,81 3,18 -13,01
Aksa Enerji 3,34 -1,76 -12,11
Aksigorta 4,42 -1,34 -18,42
Aksu Enerji 7,11 0,71 -52,19
Alarko Carrıer 41,20 5,37 -31,33
Alarko GMYO 12,96 6,67 -14,64
Alarko Holding 4,37 0,23 -26,55
Albaraka Türk 1,08 -0,92 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 17,78 3,07 47,67
Alkim Kağıt 5,56 1,28 -0,36
Alkim Kimya 50,75 0,20 32,44
Altınyağ 0,61 5,17 48,78
Altınyunus Çeşme 13,71 9,94 37,24
Anadolu Cam 3,13 -1,88 -28,21
Anadolu Efes 17,91 -2,02 -22,40
Anadolu Grubu Holding 13,72 -0,94 -22,00
Anadolu Hayat Emek. 5,25 0,96 -13,72
Anadolu Isuzu 8,55 1,91 -29,75
Anadolu Sigorta 4,53 0,00 9,06
Anel Elektrik 2,94 0,68 -8,41
Arçelik 13,80 3,37 -33,78
ARD Bilişim Teknolojileri 13,60 4,13
Arena Bilgisayar 9,73 4,85 29,22
Armada Bilgisayar 15,97 -1,05 -2,56
Arsan Tekstil 2,78 4,91 -22,35
Artı Yatırım Holding 0,73 0,00 -9,88
Aselsan 23,20 0,26 10,79
Aslan Çimento 33,72 3,56 -15,62
Ata GMYO 3,69 -0,54 -18,54
Atakule GMYO 1,24 0,81 -35,42
Atlantis Yatırım Holding 1,26 -0,79 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,15 -4,17 -20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,52 -1,73 -6,61
Avrasya GMYO 1,24 -3,88 -17,88
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -6,06 -31,87
Avrasya Stratejik GMYF 1.323,40 -7,29 2,92
Avrupa Yatırım Holding 1,11 9,90 -27,92
Ayen Enerji 2,56 -0,78 -26,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 1,66 -15,98
Aygaz 8,91 1,37 -26,64
Bagfaş 12,67 -0,39 -24,67
Bak Ambalaj 6,39 -0,78 -13,06
Balatacılar Balatacılık 1,70 -1,73 37,10
Bantaş Ambalaj 2,62 -1,50 3,97
Banvit 16,09 0,88 -13,35
Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 2,32
Batı Çimento 2,20 2,33 -33,53
Batısöke Çimento 0,86 2,38 -34,35
Bera Holding 2,67 -0,74 -30,65
Berkosan Yalıtım 2,38 -2,06 -13,14
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -4,47 -30,20
Beyaz Filo 2,71 1,50 -14,24
Bilici Yatırım 6,40 1,11 46,45
Bim Mağazalar 50,20 -1,57 7,59
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 1,05 0,00 -7,89
Bizim Mağazaları 9,25 0,00 -17,19
Bolu Çimento 3,37 1,81 -28,30
Bomonti Elektrik 1,36 2,26 6,25
Borusan Mannesmann 7,59 -1,17 -33,71
Borusan Yat. Paz. 48,84 -2,61 -21,03
Bosch Fren Sistemleri 182,90 0,94 -36,91
Bossa 6,87 0,44 -14,76
Brisa 7,02 -0,85 -25,15
Burçelik 5,07 0,00 -12,74
Burçelik Vana 13,10 2,75 34,91
Bursa Çimento 3,12 -0,32 -22,07
Carrefoursa 5,96 -0,17 26,54
Casa Emtia Petrol 9,96 7,68 6,07
Ceo Event Medya 5,80 3,94 -29,61
Coca Cola İçecek 35,00 -1,41 -9,56
Cosmos Yat. Holding 2,17 3,83 6,37
Credıtwest Faktorıng 2,10 3,96 -27,08
Çelebi 56,95 0,44 -44,22
Çelik Halat 7,05 -3,42 8,46
Çemaş Döküm 0,79 1,28 -36,98
Çemtaş 6,33 3,60 -23,55
Çimbeton 28,74 -0,76 -30,34
Çimentaş 11,91 -3,17 -20,60
Çimsa 6,38 2,41 -29,74
Çuhadaroğlu Metal 2,21 -0,90 -30,72
Dagi Giyim 2,15 -6,11 -14,00
Dagi Yatırım Holding 2,78 -7,33 23,01
Dardanel 5,58 9,84 47,23
Datagate Bilgisayar 6,84 1,33 -12,42
Demısaş Döküm 2,61 0,38 -25,00
Denge Holding 0,92 2,22 -32,85
Deniz GMYO 3,16 -0,32 -37,43
Denizli Cam 6,02 0,67 -27,82
Derimod 4,70 -2,49 -34,17
Derlüks Deri 2,56 4,07 -37,25
Desa Deri 3,19 -2,15 -29,74
Despec Bilgisayar 4,36 -2,24 2,83
Deva Holding 10,02 -2,15 11,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 0,00 -20,51
Ditaş Doğan 11,07 -0,36 15,79
DO-CO 253,50 -1,32 -55,05
Doğan Burda 3,69 9,82 -39,21
Doğan Holding 1,46 0,69 -20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 0,00 -23,03
Doğusan 1,53 -1,29 -26,44
Doğuş GMYO 3,81 1,60 -15,89
Doğuş Otomotiv 6,67 -0,30 -29,94
Döktaş Dökümcülük 16,23 1,31 -48,71
Duran Doğan Basım 15,81 -1,68 12,61
Dyo Boya 3,75 -1,32 -23,47
Eczacıbaşı İlaç 4,46 0,22 20,22
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 -0,84 -7,02
Edip Gayrimenkul 1,45 -2,68 4,32
Ege Endüstri 483,00 0,17 -16,80
Ege Gübre 41,60 2,72 -16,47
Ege Profil 10,16 2,63 -15,12
Ege Seramik 3,15 -1,56 -15,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 -2,56 18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 1,96 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -8,57 60,00
Egeplast 10,78 -0,19 -13,76
Ekiz Kimya 1,80 0,56 195,08
Emek Elektrik 1,39 -2,80 -12,58
Eminiş Ambalaj 1,96 0,00 28,95
Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,23
Enerjisa Enerji 6,42 3,05 -4,69
Enka İnşaat 5,96 1,53 -7,17
Erbosan 16,59 -1,43 -33,59
Ereğli Demir Çelik 7,62 -0,26 -15,71
Ersu Gıda 2,98 4,56 43,96
Escort Teknoloji 2,59 2,37 86,33
Etiler Gıda 1,76 -2,22 -28,16
Euro Kapital Yat. Ort. 1,24 -0,80 -25,75
Euro Trend Yat. Ort. 1,29 9,32 3,20
Euro Yat. Ort. 1,08 -3,57 -8,47
Euro Yatırım Holding 1,08 2,86 -28,00
Fenerbahçe Futbol 8,05 -3,13 -44,37
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 0,00 -39,17
F-M İzmit Piston 40,78 2,21 -13,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,08 -0,98 -7,93
Ford Otosan 55,00 2,80 -16,81
Formet Çelik Kapı 2,26 -0,88 -24,67
Frigo Pak Gıda 8,97 7,43 -30,79
Galatasaray Sportif 2,00 -9,09 -1,48
Garanti Bankası 7,54 -0,79 -32,32
Garanti Faktoring 3,58 -1,38 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,08 -2,70 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 17,24 4,42 207,86
Gedik Yatırım Holding 18,43 -1,34 139,66
Gediz Ambalaj 6,65 -1,48 -1,63
Gentaş 1,94 0,00 -11,42
Gersan Elektrik 2,26 0,89 -29,15
Global Men. Değ. 1,88 -1,05 0,00
Global Yat. Holding 2,53 0,40 -48,05
Good-Year 3,35 -0,89 -17,28
Göltaş Çimento 11,52 0,17 -35,24
Gözde Girişim 2,87 1,41 -44,16
GSD Denizcilik 1,86 -3,12 -27,34
GSD Holding 1,18 -2,48 -20,81
Gübre Fabrik. 14,21 -3,07 57,19
Güler Yat. Holding 1,99 -3,86 -1,97
Güneş Sigorta 2,10 0,96 -3,67
Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46
Halk Sigorta 2,75 4,96 38,89
Hatay Tekstil 6,81 5,58 -0,87
Hedef Girişim 1,74 -0,57 -33,33
Hektaş 9,71 -1,12 21,07
HUB Girişim 18,36 -2,50 95,56
Hürriyet Gzt. 0,94 -1,05 -17,54
ICBC Turkey Bank 3,88 -0,51 -26,38
İdealist Danışmanlık 2,11 1,44 -36,45
İdealist GMYO 2,66 9,92 -13,07
İhlas Ev Aletleri 2,00 -0,50 -36,10
İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -16,67
İhlas Gazetecilik 4,50 -9,09 -33,92
İhlas Holding 0,50 -1,96 -45,05
İhlas Yayın Holding 0,74 2,78 -27,45
İndeks Bilgisayar 7,45 -0,67 -23,20
Info Yatırım 6,39 -9,87 -28,20
İntema 7,82 9,68 -15,55
İpek Doğal Enerji 7,84 0,00 1,55
İskenderun Demir Çelik 6,33 0,96 -20,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:44 Kaynak: AA

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