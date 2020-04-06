Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|2,96
|-6,45
|Acıpayam Selüloz
|5,46
|4,20
|-14,29
|Adana Çimento (A)
|7,57
|5,73
|-22,04
|Adana Çimento (B)
|6,28
|3,80
|-11,92
|Adana Çimento (C)
|1,80
|2,86
|-19,28
|Adel Kalemcilik
|11,52
|1,95
|-26,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,11
|4,72
|-22,28
|Afyon Çimento
|5,98
|9,93
|-4,78
|Ak Enerji
|0,84
|6,33
|-22,94
|Akbank
|5,58
|2,95
|-31,20
|Akçansa
|7,55
|9,26
|-22,12
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,49
|3,47
|-29,38
|Akfen GMYO
|2,45
|4,26
|-39,51
|Akın Tekstil
|8,65
|3,97
|-37,27
|Akiş GMYO
|2,84
|5,97
|-29,70
|Akmerkez GMYO
|22,74
|2,52
|-3,97
|Aksa
|7,02
|3,08
|-10,33
|Aksa Enerji
|3,49
|4,49
|-8,16
|Aksigorta
|4,50
|1,81
|-16,94
|Aksu Enerji
|7,48
|5,20
|-49,70
|Alarko Carrıer
|43,96
|6,70
|-26,73
|Alarko GMYO
|13,90
|7,25
|-8,45
|Alarko Holding
|4,46
|2,06
|-25,04
|Albaraka Türk
|1,12
|3,70
|-26,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,80
|5,74
|56,15
|Alkim Kağıt
|5,77
|3,78
|3,41
|Alkim Kimya
|50,60
|-0,30
|32,05
|Altınyağ
|0,62
|1,64
|51,22
|Altınyunus Çeşme
|15,08
|9,99
|50,95
|Anadolu Cam
|3,24
|3,51
|-25,69
|Anadolu Efes
|18,23
|1,79
|-21,01
|Anadolu Grubu Holding
|14,07
|2,55
|-20,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,41
|3,05
|-11,09
|Anadolu Isuzu
|8,80
|2,92
|-27,69
|Anadolu Sigorta
|4,53
|0,00
|9,06
|Anel Elektrik
|3,04
|3,40
|-5,30
|Arçelik
|14,20
|2,90
|-31,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,41
|5,96
|Arena Bilgisayar
|10,36
|6,47
|37,58
|Armada Bilgisayar
|16,60
|3,94
|1,28
|Arsan Tekstil
|2,93
|5,40
|-18,16
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|5,48
|-4,94
|Aselsan
|23,70
|2,16
|13,18
|Aslan Çimento
|34,38
|1,96
|-13,96
|Ata GMYO
|3,73
|1,08
|-17,66
|Atakule GMYO
|1,29
|4,03
|-32,81
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,19
|3,48
|-17,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,58
|0,48
|-6,16
|Avrasya GMYO
|1,31
|5,65
|-13,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,29
|4,03
|-29,12
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|7,85
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,18
|6,31
|-23,38
|Ayen Enerji
|2,71
|5,86
|-21,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,92
|4,35
|-12,33
|Aygaz
|9,16
|2,81
|-24,58
|Bagfaş
|13,19
|4,10
|-21,58
|Bak Ambalaj
|6,63
|3,76
|-9,80
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|2,35
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|2,71
|3,44
|7,54
|Banvit
|16,55
|2,86
|-10,88
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|-1,89
|0,39
|Batı Çimento
|2,42
|10,00
|-26,89
|Batısöke Çimento
|0,91
|5,81
|-30,53
|Bera Holding
|2,83
|5,99
|-26,49
|Berkosan Yalıtım
|2,61
|9,66
|-4,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,88
|9,94
|-23,27
|Beyaz Filo
|2,98
|9,96
|-5,70
|Bilici Yatırım
|6,69
|4,53
|53,09
|Bim Mağazalar
|50,30
|0,20
|7,80
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,10
|4,76
|-3,51
|Bizim Mağazaları
|9,44
|2,05
|-15,49
|Bolu Çimento
|3,60
|6,82
|-23,40
|Bomonti Elektrik
|1,32
|-2,94
|3,13
|Borusan Mannesmann
|7,88
|3,82
|-31,18
|Borusan Yat. Paz.
|49,40
|4,42
|-17,55
|Bosch Fren Sistemleri
|195,00
|6,62
|-32,74
|Bossa
|7,15
|4,08
|-11,29
|Brisa
|7,18
|2,28
|-23,45
|Burçelik
|5,36
|5,72
|-7,75
|Burçelik Vana
|14,41
|10,00
|48,40
|Bursa Çimento
|3,26
|4,49
|-18,57
|Carrefoursa
|6,22
|4,36
|32,06
|Casa Emtia Petrol
|9,29
|-6,73
|-1,06
|Ceo Event Medya
|5,90
|1,72
|-28,40
|Coca Cola İçecek
|36,00
|2,86
|-6,98
|Cosmos Yat. Holding
|2,16
|-0,46
|5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|-0,48
|-27,43
|Çelebi
|62,60
|9,92
|-38,69
|Çelik Halat
|7,26
|2,98
|11,69
|Çemaş Döküm
|0,85
|7,59
|-32,19
|Çemtaş
|6,41
|1,26
|-22,58
|Çimbeton
|29,46
|2,51
|-28,60
|Çimentaş
|12,42
|4,28
|-17,20
|Çimsa
|6,81
|6,74
|-25,00
|Çuhadaroğlu Metal
|2,33
|5,43
|-26,96
|Dagi Giyim
|2,19
|1,86
|-12,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,84
|2,16
|25,66
|Dardanel
|6,13
|9,86
|61,74
|Datagate Bilgisayar
|7,21
|5,41
|-7,68
|Demısaş Döküm
|2,71
|3,83
|-22,13
|Denge Holding
|0,95
|3,26
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,34
|5,70
|-33,86
|Denizli Cam
|6,31
|4,82
|-24,34
|Derimod
|4,95
|5,32
|-30,67
|Derlüks Deri
|2,67
|4,30
|-34,56
|Desa Deri
|3,50
|9,72
|-22,91
|Despec Bilgisayar
|4,54
|4,13
|7,08
|Deva Holding
|10,13
|1,10
|12,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|1,61
|-19,23
|Ditaş Doğan
|12,00
|8,40
|25,52
|DO-CO
|261,60
|3,20
|-53,62
|Doğan Burda
|3,81
|3,25
|-37,23
|Doğan Holding
|1,52
|4,11
|-17,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,34
|5,51
|-18,79
|Doğusan
|1,58
|3,27
|-24,04
|Doğuş GMYO
|4,02
|5,51
|-11,26
|Doğuş Otomotiv
|7,18
|7,65
|-24,58
|Döktaş Dökümcülük
|16,69
|2,83
|-47,26
|Duran Doğan Basım
|16,49
|4,30
|17,45
|Dyo Boya
|3,92
|4,53
|-20,00
|Eczacıbaşı İlaç
|4,53
|1,57
|22,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,69
|3,09
|-4,15
|Edip Gayrimenkul
|1,49
|2,76
|7,19
|Ege Endüstri
|492,50
|1,97
|-15,16
|Ege Gübre
|42,12
|1,25
|-15,42
|Ege Profil
|10,47
|3,05
|-12,53
|Ege Seramik
|3,31
|5,08
|-10,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-5,26
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,54
|3,85
|38,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|0,00
|60,00
|Egeplast
|10,80
|0,19
|-13,60
|Ekiz Kimya
|1,98
|10,00
|224,59
|Emek Elektrik
|1,45
|4,32
|-8,81
|Eminiş Ambalaj
|2,15
|9,69
|41,45
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|2,61
|-19,18
|Enerjisa Enerji
|6,49
|1,09
|-3,65
|Enka İnşaat
|6,20
|4,03
|-3,43
|Erbosan
|17,09
|3,01
|-31,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|2,76
|-13,38
|Ersu Gıda
|3,27
|9,73
|57,97
|Escort Teknoloji
|2,84
|9,65
|104,32
|Etiler Gıda
|1,89
|7,39
|-22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,29
|4,03
|-22,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|9,30
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|4,63
|-4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,14
|5,56
|-24,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,85
|9,94
|-38,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|5,40
|-35,89
|F-M İzmit Piston
|41,60
|2,01
|-12,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,48
|5,65
|-2,73
|Ford Otosan
|57,85
|5,18
|-12,50
|Formet Çelik Kapı
|2,36
|4,42
|-21,33
|Frigo Pak Gıda
|9,64
|7,47
|-25,62
|Galatasaray Sportif
|2,20
|10,00
|8,37
|Garanti Bankası
|7,76
|2,92
|-30,34
|Garanti Faktoring
|3,71
|3,63
|-4,13
|Garanti Yat. Ort.
|1,16
|7,41
|7,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,64
|-3,48
|197,14
|Gedik Yatırım Holding
|19,32
|4,83
|151,24
|Gediz Ambalaj
|6,80
|2,26
|0,59
|Gentaş
|2,00
|3,09
|-8,68
|Gersan Elektrik
|2,43
|7,52
|-23,82
|Global Men. Değ.
|2,02
|7,45
|7,45
|Global Yat. Holding
|2,66
|5,14
|-45,38
|Good-Year
|3,57
|6,57
|-11,85
|Göltaş Çimento
|11,90
|3,30
|-33,11
|Gözde Girişim
|3,03
|5,57
|-41,05
|GSD Denizcilik
|1,96
|5,38
|-23,44
|GSD Holding
|1,25
|5,93
|-16,11
|Gübre Fabrik.
|14,45
|1,69
|59,85
|Güler Yat. Holding
|2,18
|9,55
|7,39
|Güneş Sigorta
|2,19
|4,29
|0,46
|Halk GMYO
|1,23
|3,36
|0,82
|Halk Sigorta
|3,02
|9,82
|52,53
|Hatay Tekstil
|7,13
|4,70
|3,78
|Hedef Girişim
|1,81
|4,02
|-30,65
|Hektaş
|10,12
|4,22
|26,18
|HUB Girişim
|20,08
|9,37
|113,88
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|4,26
|-14,04
|ICBC Turkey Bank
|4,15
|6,96
|-21,25
|İdealist Danışmanlık
|2,20
|4,27
|-33,73
|İdealist GMYO
|2,92
|9,77
|-4,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|10,00
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|6,00
|-11,67
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|10,00
|-27,31
|İhlas Holding
|0,54
|8,00
|-40,66
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|6,76
|-22,55
|İndeks Bilgisayar
|7,93
|6,44
|-18,25
|Info Yatırım
|5,76
|-9,86
|-35,28
|İntema
|8,50
|8,70
|-8,21
|İpek Doğal Enerji
|8,52
|8,67
|10,36
|İskenderun Demir Çelik
|6,41
|1,26
|-19,98
(Sürecek)