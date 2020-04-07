Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|-1,15
|-7,53
|Acıpayam Selüloz
|5,43
|-0,55
|-14,76
|Adana Çimento (A)
|7,51
|-0,79
|-22,66
|Adana Çimento (B)
|6,04
|-3,82
|-15,29
|Adana Çimento (C)
|1,79
|-0,56
|-19,73
|Adel Kalemcilik
|11,42
|-0,87
|-27,26
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,12
|0,90
|-21,58
|Afyon Çimento
|5,80
|-3,01
|-7,64
|Ak Enerji
|0,86
|2,38
|-21,10
|Akbank
|5,58
|0,00
|-31,20
|Akçansa
|7,50
|-0,66
|-22,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,49
|0,00
|-29,38
|Akfen GMYO
|2,43
|-0,82
|-40,00
|Akın Tekstil
|8,88
|2,66
|-35,61
|Akiş GMYO
|2,85
|0,35
|-29,46
|Akmerkez GMYO
|22,60
|-0,62
|-4,56
|Aksa
|6,16
|-1,91
|-12,04
|Aksa Enerji
|3,50
|0,29
|-7,89
|Aksigorta
|4,48
|-0,44
|-17,31
|Aksu Enerji
|8,22
|9,89
|-44,72
|Alarko Carrıer
|43,74
|-0,50
|-27,10
|Alarko GMYO
|13,53
|-2,66
|-10,88
|Alarko Holding
|4,42
|-0,90
|-25,71
|Albaraka Türk
|1,13
|0,89
|-26,14
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,35
|-2,39
|52,41
|Alkim Kağıt
|5,71
|-1,04
|2,33
|Alkim Kimya
|50,80
|0,40
|32,57
|Altınyağ
|0,61
|-1,61
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|16,58
|9,95
|65,97
|Anadolu Cam
|3,23
|-0,31
|-25,92
|Anadolu Efes
|18,38
|0,82
|-20,36
|Anadolu Grubu Holding
|13,93
|-1,00
|-20,81
|Anadolu Hayat Emek.
|5,41
|0,00
|-11,09
|Anadolu Isuzu
|8,70
|-1,14
|-28,51
|Anadolu Sigorta
|4,54
|0,22
|9,30
|Anel Elektrik
|3,06
|0,66
|-4,67
|Arçelik
|14,60
|2,82
|-29,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,52
|0,76
|Arena Bilgisayar
|10,35
|-0,10
|37,45
|Armada Bilgisayar
|16,83
|1,39
|2,68
|Arsan Tekstil
|2,94
|0,34
|-17,88
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|3,90
|-1,23
|Aselsan
|24,40
|2,95
|16,52
|Aslan Çimento
|34,80
|1,22
|-12,91
|Ata GMYO
|3,70
|-0,80
|-18,32
|Atakule GMYO
|1,28
|-0,78
|-33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,18
|-0,84
|-18,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,44
|-1,11
|-7,20
|Avrasya GMYO
|1,35
|3,05
|-10,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,30
|0,78
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,40
|0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,13
|-4,24
|-26,62
|Ayen Enerji
|2,66
|-1,85
|-23,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,87
|-2,60
|-14,61
|Aygaz
|9,53
|4,04
|-21,54
|Bagfaş
|12,84
|-2,65
|-23,66
|Bak Ambalaj
|6,50
|-1,96
|-11,56
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|-2,30
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|2,63
|-2,95
|4,37
|Banvit
|16,50
|-0,30
|-11,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,69
|3,46
|3,86
|Batı Çimento
|2,42
|0,00
|-26,89
|Batısöke Çimento
|0,90
|-1,10
|-31,30
|Bera Holding
|3,11
|9,89
|-19,22
|Berkosan Yalıtım
|2,72
|4,21
|-0,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,00
|6,38
|-18,37
|Beyaz Filo
|3,19
|7,05
|0,95
|Bilici Yatırım
|6,90
|3,14
|57,89
|Bim Mağazalar
|49,88
|-0,83
|6,90
|Birko Mensucat
|0,26
|4,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,12
|1,82
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|9,31
|-1,38
|-16,65
|Bolu Çimento
|3,52
|-2,22
|-25,11
|Bomonti Elektrik
|1,36
|3,03
|6,25
|Borusan Mannesmann
|8,00
|1,52
|-30,13
|Borusan Yat. Paz.
|49,70
|0,61
|-17,05
|Bosch Fren Sistemleri
|214,50
|10,00
|-26,01
|Bossa
|7,00
|-2,10
|-13,15
|Brisa
|7,16
|-0,28
|-23,66
|Burçelik
|5,41
|0,93
|-6,88
|Burçelik Vana
|15,50
|7,56
|59,63
|Bursa Çimento
|3,33
|2,15
|-16,82
|Carrefoursa
|6,13
|-1,45
|30,15
|Casa Emtia Petrol
|9,00
|-3,12
|-4,15
|Ceo Event Medya
|5,79
|-1,86
|-29,73
|Coca Cola İçecek
|36,20
|0,56
|-6,46
|Cosmos Yat. Holding
|2,18
|0,93
|6,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|0,00
|-27,43
|Çelebi
|66,15
|5,67
|-35,21
|Çelik Halat
|7,24
|-0,28
|11,38
|Çemaş Döküm
|0,86
|1,18
|-31,39
|Çemtaş
|6,18
|-3,59
|-25,36
|Çimbeton
|30,70
|4,21
|-25,59
|Çimentaş
|12,49
|0,56
|-16,73
|Çimsa
|6,70
|-1,62
|-26,21
|Çuhadaroğlu Metal
|2,35
|0,86
|-26,33
|Dagi Giyim
|2,13
|-2,74
|-14,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,79
|-1,76
|23,45
|Dardanel
|5,58
|-8,97
|47,23
|Datagate Bilgisayar
|7,08
|-1,80
|-9,35
|Demısaş Döküm
|2,67
|-1,48
|-23,28
|Denge Holding
|0,94
|-1,05
|-31,39
|Deniz GMYO
|3,36
|0,60
|-33,47
|Denizli Cam
|6,22
|-1,43
|-25,42
|Derimod
|4,74
|-4,24
|-33,61
|Derlüks Deri
|2,61
|-2,25
|-36,03
|Desa Deri
|3,60
|2,86
|-20,70
|Despec Bilgisayar
|4,47
|-1,54
|5,42
|Deva Holding
|10,01
|-1,18
|11,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|3,17
|-16,67
|Ditaş Doğan
|11,78
|-1,83
|23,22
|DO-CO
|287,70
|9,98
|-48,99
|Doğan Burda
|3,79
|-0,52
|-37,56
|Doğan Holding
|1,54
|1,32
|-16,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,36
|1,49
|-17,58
|Doğusan
|1,62
|2,53
|-22,12
|Doğuş GMYO
|4,04
|0,50
|-10,82
|Doğuş Otomotiv
|7,28
|1,39
|-23,53
|Döktaş Dökümcülük
|17,00
|1,86
|-46,28
|Duran Doğan Basım
|16,37
|-0,73
|16,60
|Dyo Boya
|4,22
|7,65
|-13,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,35
|-3,97
|17,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,44
|-2,58
|-6,63
|Edip Gayrimenkul
|1,47
|-1,34
|5,76
|Ege Endüstri
|533,20
|8,26
|-8,15
|Ege Gübre
|42,60
|1,14
|-14,46
|Ege Profil
|10,56
|0,86
|-11,78
|Ege Seramik
|3,29
|-0,60
|-11,32
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|-8,33
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|-9,26
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,29
|-9,38
|45,00
|Egeplast
|11,10
|2,78
|-11,20
|Ekiz Kimya
|2,17
|9,60
|255,74
|Emek Elektrik
|1,46
|0,69
|-8,18
|Eminiş Ambalaj
|2,34
|8,84
|53,95
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|0,85
|-18,49
|Enerjisa Enerji
|6,22
|-4,16
|-7,66
|Enka İnşaat
|6,02
|-2,90
|-6,23
|Erbosan
|17,09
|0,00
|-31,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|-1,66
|-14,82
|Ersu Gıda
|3,19
|-2,45
|54,11
|Escort Teknoloji
|2,92
|2,82
|110,07
|Etiler Gıda
|1,90
|0,53
|-22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|1,55
|-21,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|6,38
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|-3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,19
|4,39
|-20,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,36
|5,76
|-35,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|-1,71
|-36,98
|F-M İzmit Piston
|42,24
|1,54
|-10,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,76
|3,74
|0,91
|Ford Otosan
|59,15
|2,25
|-10,53
|Formet Çelik Kapı
|2,38
|0,85
|-20,67
|Frigo Pak Gıda
|9,32
|-3,32
|-28,09
|Galatasaray Sportif
|2,34
|6,36
|15,27
|Garanti Bankası
|7,81
|0,64
|-29,89
|Garanti Faktoring
|3,76
|1,35
|-2,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,24
|6,90
|14,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,42
|-1,32
|193,21
|Gedik Yatırım Holding
|18,50
|-4,24
|140,57
|Gediz Ambalaj
|6,69
|-1,62
|-1,04
|Gentaş
|2,02
|1,00
|-7,76
|Gersan Elektrik
|2,42
|-0,41
|-24,14
|Global Men. Değ.
|1,95
|-3,47
|3,72
|Global Yat. Holding
|2,65
|-0,38
|-45,59
|Good-Year
|3,63
|1,68
|-10,37
|Göltaş Çimento
|11,98
|0,67
|-32,66
|Gözde Girişim
|3,04
|0,33
|-40,86
|GSD Denizcilik
|1,96
|0,00
|-23,44
|GSD Holding
|1,25
|0,00
|-16,11
|Gübre Fabrik.
|14,28
|-1,18
|57,96
|Güler Yat. Holding
|2,30
|5,50
|13,30
|Güneş Sigorta
|2,18
|-0,46
|0,00
|Halk GMYO
|1,22
|-0,81
|0,00
|Halk Sigorta
|3,19
|5,63
|61,11
|Hatay Tekstil
|7,00
|-1,82
|1,89
|Hedef Girişim
|1,81
|0,00
|-30,65
|Hektaş
|10,29
|1,68
|28,30
|HUB Girişim
|19,90
|-0,90
|111,96
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|-1,02
|-14,91
|ICBC Turkey Bank
|4,20
|1,20
|-20,30
|İdealist Danışmanlık
|2,42
|10,00
|-27,11
|İdealist GMYO
|2,80
|-4,11
|-8,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,42
|10,00
|-22,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-2,83
|-14,17
|İhlas Gazetecilik
|5,20
|5,05
|-23,64
|İhlas Holding
|0,55
|1,85
|-39,56
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-1,27
|-23,53
|İndeks Bilgisayar
|7,94
|0,13
|-18,14
|Info Yatırım
|5,53
|-3,99
|-37,87
|İntema
|8,14
|-4,24
|-12,10
|İpek Doğal Enerji
|8,50
|-0,23
|10,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,40
|-0,16
|-20,10
(Sürecek)