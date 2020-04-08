Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 -0,58 -8,06
Acıpayam Selüloz 5,55 2,21 -12,87
Adana Çimento (A) 7,50 -0,13 -22,76
Adana Çimento (B) 5,99 -0,83 -15,99
Adana Çimento (C) 1,77 -1,12 -20,63
Adel Kalemcilik 11,46 0,35 -27,01
Adese Alışveriş Ticaret 1,11 -0,89 -22,28
Afyon Çimento 5,98 3,10 -4,78
Ak Enerji 0,87 1,16 -20,18
Akbank 5,65 1,25 -30,33
Akçansa 7,44 -0,80 -23,25
Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 0,67 -28,91
Akfen GMYO 2,43 0,00 -40,00
Akın Tekstil 9,10 2,48 -34,01
Akiş GMYO 2,91 2,11 -27,97
Akmerkez GMYO 23,50 3,98 -0,76
Aksa 6,21 0,81 -11,33
Aksa Enerji 3,53 0,86 -7,11
Aksigorta 4,53 1,12 -16,39
Aksu Enerji 9,04 9,98 -39,21
Alarko Carrıer 43,50 -0,55 -27,50
Alarko GMYO 13,43 -0,74 -11,54
Alarko Holding 4,43 0,23 -25,55
Albaraka Türk 1,15 1,77 -24,84
Alcatel Lucent Teletaş 18,41 0,33 52,91
Alkim Kağıt 5,81 1,75 4,12
Alkim Kimya 50,60 -0,39 32,05
Altınyağ 0,60 -1,64 46,34
Altınyunus Çeşme 18,00 8,56 80,18
Anadolu Cam 3,22 -0,31 -26,15
Anadolu Efes 18,45 0,38 -20,06
Anadolu Grubu Holding 13,89 -0,29 -21,03
Anadolu Hayat Emek. 5,40 -0,18 -11,26
Anadolu Isuzu 8,71 0,11 -28,43
Anadolu Sigorta 4,52 -0,44 8,82
Anel Elektrik 3,10 1,31 -3,43
Arçelik 14,77 1,16 -29,13
ARD Bilişim Teknolojileri 15,34 5,65
Arena Bilgisayar 11,25 8,70 49,40
Armada Bilgisayar 16,50 -1,96 0,67
Arsan Tekstil 2,97 1,02 -17,04
Artı Yatırım Holding 0,83 3,75 2,47
Aselsan 25,00 2,46 19,39
Aslan Çimento 35,18 1,09 -11,96
Ata GMYO 3,70 0,00 -18,32
Atakule GMYO 1,29 0,78 -32,81
Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,22 3,39 -15,28
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,25 -1,53 -8,62
Avrasya GMYO 1,37 1,48 -9,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 0,77 -28,02
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,14 0,88 -25,97
Ayen Enerji 2,68 0,75 -22,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,93 3,21 -11,87
Aygaz 9,83 3,15 -19,07
Bagfaş 13,00 1,25 -22,71
Bak Ambalaj 6,39 -1,69 -13,06
Balatacılar Balatacılık 1,74 2,35 40,32
Bantaş Ambalaj 2,71 3,04 7,54
Banvit 16,55 0,30 -10,88
Baştaş Başkent Çimento 2,68 -0,37 3,47
Batı Çimento 2,42 0,00 -26,89
Batısöke Çimento 0,90 0,00 -31,30
Bera Holding 3,05 -1,93 -20,78
Berkosan Yalıtım 2,73 0,37 -0,36
Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 4,00 -15,10
Beyaz Filo 3,08 -3,45 -2,53
Bilici Yatırım 7,33 6,23 67,73
Bim Mağazalar 50,30 0,84 7,80
Birko Mensucat 0,25 -3,85 -19,35
Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -2,63
Bizim Mağazaları 9,31 0,00 -16,65
Bolu Çimento 3,51 -0,28 -25,32
Bomonti Elektrik 1,49 9,56 16,41
Borusan Mannesmann 8,06 0,75 -29,61
Borusan Yat. Paz. 49,42 -0,56 -17,51
Bosch Fren Sistemleri 235,90 9,98 -18,63
Bossa 7,00 0,00 -13,15
Brisa 7,53 5,17 -19,71
Burçelik 5,49 1,48 -5,51
Burçelik Vana 16,30 5,16 67,87
Bursa Çimento 3,56 6,91 -11,08
Carrefoursa 6,08 -0,82 29,09
Casa Emtia Petrol 8,98 -0,22 -4,37
Ceo Event Medya 5,78 -0,17 -29,85
Coca Cola İçecek 35,68 -1,44 -7,80
Cosmos Yat. Holding 2,10 -3,67 2,94
Credıtwest Faktorıng 2,14 2,39 -25,69
Çelebi 68,95 4,23 -32,47
Çelik Halat 7,40 2,21 13,85
Çemaş Döküm 0,87 1,16 -30,59
Çemtaş 6,09 -1,46 -26,45
Çimbeton 32,42 5,60 -21,43
Çimentaş 12,74 2,00 -15,07
Çimsa 6,71 0,15 -26,10
Çuhadaroğlu Metal 2,34 -0,43 -26,65
Dagi Giyim 2,11 -0,94 -15,60
Dagi Yatırım Holding 2,75 -1,43 21,68
Dardanel 6,13 9,86 61,74
Datagate Bilgisayar 7,20 1,69 -7,81
Demısaş Döküm 2,68 0,37 -22,99
Denge Holding 0,93 -1,06 -32,12
Deniz GMYO 3,59 6,85 -28,91
Denizli Cam 6,41 3,05 -23,14
Derimod 4,77 0,63 -33,19
Derlüks Deri 2,59 -0,77 -36,52
Desa Deri 3,65 1,39 -19,60
Despec Bilgisayar 4,53 1,34 6,84
Deva Holding 9,82 -1,90 9,23
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95
Ditaş Doğan 11,72 -0,51 22,59
DO-CO 316,00 9,84 -43,97
Doğan Burda 3,77 -0,53 -37,89
Doğan Holding 1,55 0,65 -15,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 2,21 -15,76
Doğusan 1,61 -0,62 -22,60
Doğuş GMYO 4,09 1,24 -9,71
Doğuş Otomotiv 7,36 1,10 -22,69
Döktaş Dökümcülük 18,70 10,00 -40,91
Duran Doğan Basım 16,60 1,41 18,23
Dyo Boya 4,18 -0,95 -14,69
Eczacıbaşı İlaç 4,29 -1,38 15,63
Eczacıbaşı Yatırım 9,46 0,21 -6,43
Edip Gayrimenkul 1,44 -2,04 3,60
Ege Endüstri 572,00 7,28 -1,46
Ege Gübre 42,60 0,00 -14,46
Ege Profil 10,68 1,14 -10,78
Ege Seramik 3,28 -0,30 -11,59
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -9,09 -6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 -8,16 15,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00
Egeplast 11,85 6,76 -5,20
Ekiz Kimya 2,38 9,68 290,16
Emek Elektrik 1,45 -0,68 -8,81
Eminiş Ambalaj 2,12 -9,40 39,47
Emlak Konut GMYO 1,19 0,00 -18,49
Enerjisa Enerji 6,21 -0,16 -7,81
Enka İnşaat 6,12 1,66 -4,67
Erbosan 16,90 -1,11 -32,35
Ereğli Demir Çelik 7,52 -2,34 -16,81
Ersu Gıda 3,44 7,84 66,18
Escort Teknoloji 2,85 -2,40 105,04
Etiler Gıda 1,86 -2,11 -24,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,37 4,58 -17,96
Euro Trend Yat. Ort. 1,57 4,67 25,60
Euro Yat. Ort. 1,16 1,75 -1,69
Euro Yatırım Holding 1,24 4,20 -17,33
Fenerbahçe Futbol 9,51 1,60 -34,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,99 3,82 -34,57
F-M İzmit Piston 42,58 0,80 -10,10
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,03 3,48 4,42
Ford Otosan 58,50 -1,10 -11,52
Formet Çelik Kapı 2,39 0,42 -20,33
Frigo Pak Gıda 9,19 -1,39 -29,09
Galatasaray Sportif 2,52 7,69 24,14
Garanti Bankası 7,87 0,77 -29,35
Garanti Faktoring 3,76 0,00 -2,84
Garanti Yat. Ort. 1,26 1,61 16,67
Gedik Y. Men. Değ. 16,05 -2,25 186,61
Gedik Yatırım Holding 17,81 -3,73 131,60
Gediz Ambalaj 6,68 -0,15 -1,18
Gentaş 2,02 0,00 -7,76
Gersan Elektrik 2,45 1,24 -23,20
Global Men. Değ. 1,92 -1,54 2,13
Global Yat. Holding 2,67 0,75 -45,17
Good-Year 3,79 4,41 -6,42
Göltaş Çimento 12,24 2,17 -31,20
Gözde Girişim 3,03 -0,33 -41,05
GSD Denizcilik 2,05 4,59 -19,92
GSD Holding 1,27 1,60 -14,77
Gübre Fabrik. 14,10 -1,26 55,97
Güler Yat. Holding 2,53 10,00 24,63
Güneş Sigorta 2,17 -0,46 -0,46
Halk GMYO 1,22 0,00 0,00
Halk Sigorta 3,05 -4,39 54,04
Hatay Tekstil 6,93 -1,00 0,87
Hedef Girişim 1,85 2,21 -29,12
Hektaş 10,40 1,07 29,68
HUB Girişim 19,93 0,15 112,28
Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -14,91
ICBC Turkey Bank 4,27 1,67 -18,98
İdealist Danışmanlık 2,66 9,92 -19,88
İdealist GMYO 2,76 -1,43 -9,80
İhlas Ev Aletleri 2,66 9,92 -15,02
İhlas Gayrimenkul 1,03 0,00 -14,17
İhlas Gazetecilik 5,20 0,00 -23,64
İhlas Holding 0,57 3,64 -37,36
İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -23,53
İndeks Bilgisayar 8,01 0,88 -17,42
Info Yatırım 5,70 3,07 -35,96
İntema 8,02 -1,47 -13,39
İpek Doğal Enerji 9,10 7,06 17,88
İskenderun Demir Çelik 6,37 -0,47 -20,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:40 Kaynak: AA

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