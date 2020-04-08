Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|-0,58
|-8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,55
|2,21
|-12,87
|Adana Çimento (A)
|7,50
|-0,13
|-22,76
|Adana Çimento (B)
|5,99
|-0,83
|-15,99
|Adana Çimento (C)
|1,77
|-1,12
|-20,63
|Adel Kalemcilik
|11,46
|0,35
|-27,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,11
|-0,89
|-22,28
|Afyon Çimento
|5,98
|3,10
|-4,78
|Ak Enerji
|0,87
|1,16
|-20,18
|Akbank
|5,65
|1,25
|-30,33
|Akçansa
|7,44
|-0,80
|-23,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|0,67
|-28,91
|Akfen GMYO
|2,43
|0,00
|-40,00
|Akın Tekstil
|9,10
|2,48
|-34,01
|Akiş GMYO
|2,91
|2,11
|-27,97
|Akmerkez GMYO
|23,50
|3,98
|-0,76
|Aksa
|6,21
|0,81
|-11,33
|Aksa Enerji
|3,53
|0,86
|-7,11
|Aksigorta
|4,53
|1,12
|-16,39
|Aksu Enerji
|9,04
|9,98
|-39,21
|Alarko Carrıer
|43,50
|-0,55
|-27,50
|Alarko GMYO
|13,43
|-0,74
|-11,54
|Alarko Holding
|4,43
|0,23
|-25,55
|Albaraka Türk
|1,15
|1,77
|-24,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,41
|0,33
|52,91
|Alkim Kağıt
|5,81
|1,75
|4,12
|Alkim Kimya
|50,60
|-0,39
|32,05
|Altınyağ
|0,60
|-1,64
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|18,00
|8,56
|80,18
|Anadolu Cam
|3,22
|-0,31
|-26,15
|Anadolu Efes
|18,45
|0,38
|-20,06
|Anadolu Grubu Holding
|13,89
|-0,29
|-21,03
|Anadolu Hayat Emek.
|5,40
|-0,18
|-11,26
|Anadolu Isuzu
|8,71
|0,11
|-28,43
|Anadolu Sigorta
|4,52
|-0,44
|8,82
|Anel Elektrik
|3,10
|1,31
|-3,43
|Arçelik
|14,77
|1,16
|-29,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,34
|5,65
|Arena Bilgisayar
|11,25
|8,70
|49,40
|Armada Bilgisayar
|16,50
|-1,96
|0,67
|Arsan Tekstil
|2,97
|1,02
|-17,04
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|3,75
|2,47
|Aselsan
|25,00
|2,46
|19,39
|Aslan Çimento
|35,18
|1,09
|-11,96
|Ata GMYO
|3,70
|0,00
|-18,32
|Atakule GMYO
|1,29
|0,78
|-32,81
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,22
|3,39
|-15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,25
|-1,53
|-8,62
|Avrasya GMYO
|1,37
|1,48
|-9,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|0,77
|-28,02
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,14
|0,88
|-25,97
|Ayen Enerji
|2,68
|0,75
|-22,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,93
|3,21
|-11,87
|Aygaz
|9,83
|3,15
|-19,07
|Bagfaş
|13,00
|1,25
|-22,71
|Bak Ambalaj
|6,39
|-1,69
|-13,06
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|2,35
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|2,71
|3,04
|7,54
|Banvit
|16,55
|0,30
|-10,88
|Baştaş Başkent Çimento
|2,68
|-0,37
|3,47
|Batı Çimento
|2,42
|0,00
|-26,89
|Batısöke Çimento
|0,90
|0,00
|-31,30
|Bera Holding
|3,05
|-1,93
|-20,78
|Berkosan Yalıtım
|2,73
|0,37
|-0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,08
|4,00
|-15,10
|Beyaz Filo
|3,08
|-3,45
|-2,53
|Bilici Yatırım
|7,33
|6,23
|67,73
|Bim Mağazalar
|50,30
|0,84
|7,80
|Birko Mensucat
|0,25
|-3,85
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,11
|-0,89
|-2,63
|Bizim Mağazaları
|9,31
|0,00
|-16,65
|Bolu Çimento
|3,51
|-0,28
|-25,32
|Bomonti Elektrik
|1,49
|9,56
|16,41
|Borusan Mannesmann
|8,06
|0,75
|-29,61
|Borusan Yat. Paz.
|49,42
|-0,56
|-17,51
|Bosch Fren Sistemleri
|235,90
|9,98
|-18,63
|Bossa
|7,00
|0,00
|-13,15
|Brisa
|7,53
|5,17
|-19,71
|Burçelik
|5,49
|1,48
|-5,51
|Burçelik Vana
|16,30
|5,16
|67,87
|Bursa Çimento
|3,56
|6,91
|-11,08
|Carrefoursa
|6,08
|-0,82
|29,09
|Casa Emtia Petrol
|8,98
|-0,22
|-4,37
|Ceo Event Medya
|5,78
|-0,17
|-29,85
|Coca Cola İçecek
|35,68
|-1,44
|-7,80
|Cosmos Yat. Holding
|2,10
|-3,67
|2,94
|Credıtwest Faktorıng
|2,14
|2,39
|-25,69
|Çelebi
|68,95
|4,23
|-32,47
|Çelik Halat
|7,40
|2,21
|13,85
|Çemaş Döküm
|0,87
|1,16
|-30,59
|Çemtaş
|6,09
|-1,46
|-26,45
|Çimbeton
|32,42
|5,60
|-21,43
|Çimentaş
|12,74
|2,00
|-15,07
|Çimsa
|6,71
|0,15
|-26,10
|Çuhadaroğlu Metal
|2,34
|-0,43
|-26,65
|Dagi Giyim
|2,11
|-0,94
|-15,60
|Dagi Yatırım Holding
|2,75
|-1,43
|21,68
|Dardanel
|6,13
|9,86
|61,74
|Datagate Bilgisayar
|7,20
|1,69
|-7,81
|Demısaş Döküm
|2,68
|0,37
|-22,99
|Denge Holding
|0,93
|-1,06
|-32,12
|Deniz GMYO
|3,59
|6,85
|-28,91
|Denizli Cam
|6,41
|3,05
|-23,14
|Derimod
|4,77
|0,63
|-33,19
|Derlüks Deri
|2,59
|-0,77
|-36,52
|Desa Deri
|3,65
|1,39
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|4,53
|1,34
|6,84
|Deva Holding
|9,82
|-1,90
|9,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-1,54
|-17,95
|Ditaş Doğan
|11,72
|-0,51
|22,59
|DO-CO
|316,00
|9,84
|-43,97
|Doğan Burda
|3,77
|-0,53
|-37,89
|Doğan Holding
|1,55
|0,65
|-15,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,39
|2,21
|-15,76
|Doğusan
|1,61
|-0,62
|-22,60
|Doğuş GMYO
|4,09
|1,24
|-9,71
|Doğuş Otomotiv
|7,36
|1,10
|-22,69
|Döktaş Dökümcülük
|18,70
|10,00
|-40,91
|Duran Doğan Basım
|16,60
|1,41
|18,23
|Dyo Boya
|4,18
|-0,95
|-14,69
|Eczacıbaşı İlaç
|4,29
|-1,38
|15,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,46
|0,21
|-6,43
|Edip Gayrimenkul
|1,44
|-2,04
|3,60
|Ege Endüstri
|572,00
|7,28
|-1,46
|Ege Gübre
|42,60
|0,00
|-14,46
|Ege Profil
|10,68
|1,14
|-10,78
|Ege Seramik
|3,28
|-0,30
|-11,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|-9,09
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,45
|-8,16
|15,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,27
|-6,90
|35,00
|Egeplast
|11,85
|6,76
|-5,20
|Ekiz Kimya
|2,38
|9,68
|290,16
|Emek Elektrik
|1,45
|-0,68
|-8,81
|Eminiş Ambalaj
|2,12
|-9,40
|39,47
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|0,00
|-18,49
|Enerjisa Enerji
|6,21
|-0,16
|-7,81
|Enka İnşaat
|6,12
|1,66
|-4,67
|Erbosan
|16,90
|-1,11
|-32,35
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|-2,34
|-16,81
|Ersu Gıda
|3,44
|7,84
|66,18
|Escort Teknoloji
|2,85
|-2,40
|105,04
|Etiler Gıda
|1,86
|-2,11
|-24,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|4,58
|-17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,57
|4,67
|25,60
|Euro Yat. Ort.
|1,16
|1,75
|-1,69
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|4,20
|-17,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,51
|1,60
|-34,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,99
|3,82
|-34,57
|F-M İzmit Piston
|42,58
|0,80
|-10,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,03
|3,48
|4,42
|Ford Otosan
|58,50
|-1,10
|-11,52
|Formet Çelik Kapı
|2,39
|0,42
|-20,33
|Frigo Pak Gıda
|9,19
|-1,39
|-29,09
|Galatasaray Sportif
|2,52
|7,69
|24,14
|Garanti Bankası
|7,87
|0,77
|-29,35
|Garanti Faktoring
|3,76
|0,00
|-2,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,26
|1,61
|16,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,05
|-2,25
|186,61
|Gedik Yatırım Holding
|17,81
|-3,73
|131,60
|Gediz Ambalaj
|6,68
|-0,15
|-1,18
|Gentaş
|2,02
|0,00
|-7,76
|Gersan Elektrik
|2,45
|1,24
|-23,20
|Global Men. Değ.
|1,92
|-1,54
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,67
|0,75
|-45,17
|Good-Year
|3,79
|4,41
|-6,42
|Göltaş Çimento
|12,24
|2,17
|-31,20
|Gözde Girişim
|3,03
|-0,33
|-41,05
|GSD Denizcilik
|2,05
|4,59
|-19,92
|GSD Holding
|1,27
|1,60
|-14,77
|Gübre Fabrik.
|14,10
|-1,26
|55,97
|Güler Yat. Holding
|2,53
|10,00
|24,63
|Güneş Sigorta
|2,17
|-0,46
|-0,46
|Halk GMYO
|1,22
|0,00
|0,00
|Halk Sigorta
|3,05
|-4,39
|54,04
|Hatay Tekstil
|6,93
|-1,00
|0,87
|Hedef Girişim
|1,85
|2,21
|-29,12
|Hektaş
|10,40
|1,07
|29,68
|HUB Girişim
|19,93
|0,15
|112,28
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,00
|-14,91
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|1,67
|-18,98
|İdealist Danışmanlık
|2,66
|9,92
|-19,88
|İdealist GMYO
|2,76
|-1,43
|-9,80
|İhlas Ev Aletleri
|2,66
|9,92
|-15,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|0,00
|-14,17
|İhlas Gazetecilik
|5,20
|0,00
|-23,64
|İhlas Holding
|0,57
|3,64
|-37,36
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-23,53
|İndeks Bilgisayar
|8,01
|0,88
|-17,42
|Info Yatırım
|5,70
|3,07
|-35,96
|İntema
|8,02
|-1,47
|-13,39
|İpek Doğal Enerji
|9,10
|7,06
|17,88
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|-0,47
|-20,47
(Sürecek)