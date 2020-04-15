Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,93 2,12 3,76 Acıpayam Selüloz 5,65 -4,40 -11,30 Adana Çimento (A) 8,00 -0,50 -17,61 Adana Çimento (B) 5,93 -3,73 -16,83 Adana Çimento (C) 1,77 -2,21 -20,63 Adel Kalemcilik 11,50 -3,44 -26,75 Adese Alışveriş Ticaret 1,19 -3,25 -16,68 Afyon Çimento 6,65 9,92 5,89 Ak Enerji 0,89 -6,32 -18,35 Akbank 5,65 -6,15 -30,33 Akçansa 7,10 -3,40 -26,76 Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 -6,13 -27,49 Akfen GMYO 2,68 -0,37 -33,83 Akın Tekstil 10,24 -6,31 -25,74 Akiş GMYO 2,85 -3,39 -29,46 Akmerkez GMYO 22,86 0,09 2,03 Aksa 6,13 -0,16 -12,47 Aksa Enerji 3,32 -5,68 -12,63 Aksigorta 5,03 -2,14 -7,16 Aksu Enerji 8,47 -4,08 -43,04 Alarko Carrıer 48,50 -5,37 -19,17 Alarko GMYO 12,95 -4,57 -14,70 Alarko Holding 4,20 -3,23 -29,41 Albaraka Türk 1,16 -3,33 -24,18 Alcatel Lucent Teletaş 16,90 -7,35 40,37 Alkim Kağıt 6,07 -1,94 8,78 Alkim Kimya 47,90 -2,40 25,00 Altınyağ 0,63 -8,70 53,66 Altınyunus Çeşme 14,86 -7,13 48,75 Anadolu Cam 3,24 -1,52 -25,69 Anadolu Efes 17,90 -4,43 -22,44 Anadolu Grubu Holding 15,80 4,91 -10,18 Anadolu Hayat Emek. 5,75 0,00 -5,51 Anadolu Isuzu 9,82 2,72 -19,31 Anadolu Sigorta 4,64 1,09 11,71 Anel Elektrik 3,20 0,00 -0,31 Arçelik 15,30 -4,37 -26,58 ARD Bilişim Teknolojileri 17,34 -7,72 Arena Bilgisayar 10,95 -3,44 50,31 Armada Bilgisayar 23,56 0,51 43,75 Arsan Tekstil 3,30 -5,71 -7,82 Artı Yatırım Holding 0,97 -3,00 19,75 Aselsan 26,44 -3,08 26,27 Aslan Çimento 34,80 0,23 -12,91 Ata GMYO 3,93 2,34 -13,25 Atakule GMYO 1,38 -4,83 -28,13 Atlantis Yatırım Holding 1,31 0,00 31,00 Atlas Yat. Ort. 1,33 -3,62 -7,64 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,63 -2,85 -5,79 Avrasya GMYO 1,73 2,37 14,57 Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 9,94 -2,75 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,21 -4,72 -21,43 Ayen Enerji 2,69 -5,94 -22,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,97 -1,50 -10,05 Aygaz 9,67 -1,63 -20,38 Bagfaş 13,69 -4,47 -18,61 Bak Ambalaj 7,00 5,58 -4,76 Balatacılar Balatacılık 1,82 1,11 46,77 Bantaş Ambalaj 2,65 -6,69 5,16 Banvit 18,96 1,94 2,10 Baştaş Başkent Çimento 2,83 -3,08 9,27 Batı Çimento 2,45 -4,30 -25,98 Batısöke Çimento 0,92 -3,16 -29,77 Bera Holding 3,10 -4,32 -19,48 Berkosan Yalıtım 2,57 -6,55 -6,20 Beşiktaş Futbol Yat. 1,97 -6,64 -19,59 Beyaz Filo 3,06 -4,38 -3,16 Bilici Yatırım 7,40 0,00 69,34 Bim Mağazalar 54,15 4,44 16,05 Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13 Birlik Mensucat 1,17 -7,14 2,63 Bizim Mağazaları 11,93 4,83 6,80 Bolu Çimento 3,70 -1,33 -21,28 Bomonti Elektrik 2,33 9,91 82,03 Borusan Mannesmann 8,40 -5,72 -26,64 Borusan Yat. Paz. 54,50 -6,92 -9,04 Bosch Fren Sistemleri 251,00 -5,99 -13,42 Bossa 7,50 -8,09 -6,95 Brisa 7,19 -3,23 -23,34 Burçelik 6,18 -4,78 6,37 Burçelik Vana 19,01 0,64 95,78 Bursa Çimento 3,31 -2,93 -17,32 Carrefoursa 7,55 9,90 60,30 Casa Emtia Petrol 12,90 4,03 37,38 Ceo Event Medya 6,82 0,89 -17,23 Coca Cola İçecek 36,28 -2,58 -6,25 Cosmos Yat. Holding 2,15 -1,38 5,39 Credıtwest Faktorıng 2,11 -9,05 -26,74 Çelebi 86,15 -9,98 -15,62 Çelik Halat 8,54 -1,04 31,38 Çemaş Döküm 0,99 -5,71 -21,02 Çemtaş 6,12 -4,97 -26,09 Çimbeton 32,54 -2,28 -21,13 Çimentaş 14,27 2,22 -4,87 Çimsa 6,92 -3,08 -23,79 Çuhadaroğlu Metal 2,46 -4,65 -22,88 Dagi Giyim 2,37 3,95 -5,20 Dagi Yatırım Holding 2,81 -4,10 24,34 Dardanel 6,53 -1,06 72,30 Datagate Bilgisayar 7,13 -5,81 -8,71 Demısaş Döküm 2,95 -4,22 -15,23 Denge Holding 0,94 -3,09 -31,39 Deniz GMYO 3,70 -3,39 -26,73 Denizli Cam 6,32 -3,66 -24,22 Derimod 6,00 9,89 -15,97 Derlüks Deri 2,90 -4,61 -28,92 Desa Deri 3,93 -0,51 -13,44 Despec Bilgisayar 4,85 -6,19 14,39 Deva Holding 10,04 -1,47 11,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95 Ditaş Doğan 13,97 10,00 46,82 DO-CO 397,80 -10,00 -29,47 Doğan Burda 4,68 9,86 -22,90 Doğan Holding 1,56 -3,70 -13,12 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 -6,58 -13,94 Doğusan 1,74 -5,43 -16,35 Doğuş GMYO 4,35 -4,81 -3,97 Doğuş Otomotiv 7,46 -5,81 -21,64 Döktaş Dökümcülük 24,30 -9,93 -23,21 Duran Doğan Basım 18,10 -4,69 28,92 Dyo Boya 4,19 -3,68 -14,49 Eczacıbaşı İlaç 4,37 -2,02 19,71 Eczacıbaşı Yatırım 9,38 -2,09 -2,62 Edip Gayrimenkul 1,75 -5,41 25,90 Ege Endüstri 554,10 -3,28 -4,55 Ege Gübre 44,60 -1,24 -10,44 Ege Profil 10,65 -3,27 -11,03 Ege Seramik 3,57 -4,55 -3,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -6,25 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,41 -4,65 5,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00 Egeplast 15,10 9,82 20,80 Ekiz Kimya 3,80 9,83 522,95 Emek Elektrik 1,55 -6,63 -2,52 Eminiş Ambalaj 2,34 -8,59 53,95 Emlak Konut GMYO 1,19 -3,25 -18,49 Enerjisa Enerji 6,22 -2,96 -7,66 Enka İnşaat 6,04 -6,36 -3,39 Erbosan 16,58 -5,31 -33,63 Ereğli Demir Çelik 7,91 1,02 -12,50 Ersu Gıda 3,43 4,57 65,70 Escort Teknoloji 2,58 -7,19 85,61 Etiler Gıda 1,96 -2,00 -20,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,35 -3,57 -19,16 Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -3,88 -0,80 Euro Yat. Ort. 1,23 5,13 4,24 Euro Yatırım Holding 1,20 -3,23 -20,00 Fenerbahçe Futbol 9,69 -6,10 -33,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 -4,08 -33,04 F-M İzmit Piston 42,50 -3,28 -10,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,24 -5,29 7,15 Ford Otosan 54,75 -2,58 -17,19 Formet Çelik Kapı 2,30 -4,17 -23,33 Frigo Pak Gıda 13,00 0,78 0,31 Galatasaray Sportif 2,40 -8,40 18,23 Garanti Bankası 8,21 -4,31 -26,30 Garanti Faktoring 3,87 -5,84 0,00 Garanti Yat. Ort. 1,42 -5,96 31,48 Gedik Y. Men. Değ. 15,88 -2,46 183,57 Gedik Yatırım Holding 16,31 -6,53 112,09 Gediz Ambalaj 6,89 -3,23 1,92 Gentaş 2,02 -4,27 -7,76 Gersan Elektrik 3,48 9,78 9,09 Global Men. Değ. 1,85 -2,63 -1,60 Global Yat. Holding 2,87 -6,21 -41,07 Good-Year 3,97 -4,34 -1,98 Göltaş Çimento 12,48 -3,18 -29,85 Gözde Girişim 3,68 -8,91 -28,40 GSD Denizcilik 2,20 -5,98 -14,06 GSD Holding 1,37 -1,44 -8,05 Gübre Fabrik. 14,15 -5,29 56,53 Güler Yat. Holding 4,04 9,78 99,01 Güneş Sigorta 2,40 -3,61 10,09 Halk GMYO 1,22 -6,87 0,00 Halk Sigorta 3,24 -7,43 63,64 Hatay Tekstil 7,36 -6,00 7,13 Hedef Girişim 1,95 -4,41 -25,29 Hektaş 10,89 5,22 35,79 HUB Girişim 17,86 -7,75 90,23 Hürriyet Gzt. 1,12 -6,67 -1,75 ICBC Turkey Bank 4,16 -5,67 -21,06 İdealist Danışmanlık 2,55 -3,04 -23,19 İdealist GMYO 3,46 9,84 13,07 İhlas Ev Aletleri 2,09 -9,91 -33,23 İhlas Gayrimenkul 1,02 -7,27 -15,00 İhlas Gazetecilik 4,84 -6,92 -28,93 İhlas Holding 0,61 -8,96 -32,97 İhlas Yayın Holding 0,85 -9,57 -16,67 İndeks Bilgisayar 8,59 -6,22 -11,44 Info Yatırım 4,90 -9,43 -44,94 İntema 8,99 5,52 -2,92 İpek Doğal Enerji 10,12 -3,62 31,09 İskenderun Demir Çelik 6,68 1,21 -16,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti

IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek

Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti

İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti

Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek

Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi

Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak

Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı

Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak

Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı

Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor