Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,93
|2,12
|3,76
|Acıpayam Selüloz
|5,65
|-4,40
|-11,30
|Adana Çimento (A)
|8,00
|-0,50
|-17,61
|Adana Çimento (B)
|5,93
|-3,73
|-16,83
|Adana Çimento (C)
|1,77
|-2,21
|-20,63
|Adel Kalemcilik
|11,50
|-3,44
|-26,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,19
|-3,25
|-16,68
|Afyon Çimento
|6,65
|9,92
|5,89
|Ak Enerji
|0,89
|-6,32
|-18,35
|Akbank
|5,65
|-6,15
|-30,33
|Akçansa
|7,10
|-3,40
|-26,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,53
|-6,13
|-27,49
|Akfen GMYO
|2,68
|-0,37
|-33,83
|Akın Tekstil
|10,24
|-6,31
|-25,74
|Akiş GMYO
|2,85
|-3,39
|-29,46
|Akmerkez GMYO
|22,86
|0,09
|2,03
|Aksa
|6,13
|-0,16
|-12,47
|Aksa Enerji
|3,32
|-5,68
|-12,63
|Aksigorta
|5,03
|-2,14
|-7,16
|Aksu Enerji
|8,47
|-4,08
|-43,04
|Alarko Carrıer
|48,50
|-5,37
|-19,17
|Alarko GMYO
|12,95
|-4,57
|-14,70
|Alarko Holding
|4,20
|-3,23
|-29,41
|Albaraka Türk
|1,16
|-3,33
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,90
|-7,35
|40,37
|Alkim Kağıt
|6,07
|-1,94
|8,78
|Alkim Kimya
|47,90
|-2,40
|25,00
|Altınyağ
|0,63
|-8,70
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|14,86
|-7,13
|48,75
|Anadolu Cam
|3,24
|-1,52
|-25,69
|Anadolu Efes
|17,90
|-4,43
|-22,44
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|4,91
|-10,18
|Anadolu Hayat Emek.
|5,75
|0,00
|-5,51
|Anadolu Isuzu
|9,82
|2,72
|-19,31
|Anadolu Sigorta
|4,64
|1,09
|11,71
|Anel Elektrik
|3,20
|0,00
|-0,31
|Arçelik
|15,30
|-4,37
|-26,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|17,34
|-7,72
|Arena Bilgisayar
|10,95
|-3,44
|50,31
|Armada Bilgisayar
|23,56
|0,51
|43,75
|Arsan Tekstil
|3,30
|-5,71
|-7,82
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|-3,00
|19,75
|Aselsan
|26,44
|-3,08
|26,27
|Aslan Çimento
|34,80
|0,23
|-12,91
|Ata GMYO
|3,93
|2,34
|-13,25
|Atakule GMYO
|1,38
|-4,83
|-28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|31,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-3,62
|-7,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,63
|-2,85
|-5,79
|Avrasya GMYO
|1,73
|2,37
|14,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|9,94
|-2,75
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,21
|-4,72
|-21,43
|Ayen Enerji
|2,69
|-5,94
|-22,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,97
|-1,50
|-10,05
|Aygaz
|9,67
|-1,63
|-20,38
|Bagfaş
|13,69
|-4,47
|-18,61
|Bak Ambalaj
|7,00
|5,58
|-4,76
|Balatacılar Balatacılık
|1,82
|1,11
|46,77
|Bantaş Ambalaj
|2,65
|-6,69
|5,16
|Banvit
|18,96
|1,94
|2,10
|Baştaş Başkent Çimento
|2,83
|-3,08
|9,27
|Batı Çimento
|2,45
|-4,30
|-25,98
|Batısöke Çimento
|0,92
|-3,16
|-29,77
|Bera Holding
|3,10
|-4,32
|-19,48
|Berkosan Yalıtım
|2,57
|-6,55
|-6,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,97
|-6,64
|-19,59
|Beyaz Filo
|3,06
|-4,38
|-3,16
|Bilici Yatırım
|7,40
|0,00
|69,34
|Bim Mağazalar
|54,15
|4,44
|16,05
|Birko Mensucat
|0,26
|-7,14
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,17
|-7,14
|2,63
|Bizim Mağazaları
|11,93
|4,83
|6,80
|Bolu Çimento
|3,70
|-1,33
|-21,28
|Bomonti Elektrik
|2,33
|9,91
|82,03
|Borusan Mannesmann
|8,40
|-5,72
|-26,64
|Borusan Yat. Paz.
|54,50
|-6,92
|-9,04
|Bosch Fren Sistemleri
|251,00
|-5,99
|-13,42
|Bossa
|7,50
|-8,09
|-6,95
|Brisa
|7,19
|-3,23
|-23,34
|Burçelik
|6,18
|-4,78
|6,37
|Burçelik Vana
|19,01
|0,64
|95,78
|Bursa Çimento
|3,31
|-2,93
|-17,32
|Carrefoursa
|7,55
|9,90
|60,30
|Casa Emtia Petrol
|12,90
|4,03
|37,38
|Ceo Event Medya
|6,82
|0,89
|-17,23
|Coca Cola İçecek
|36,28
|-2,58
|-6,25
|Cosmos Yat. Holding
|2,15
|-1,38
|5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,11
|-9,05
|-26,74
|Çelebi
|86,15
|-9,98
|-15,62
|Çelik Halat
|8,54
|-1,04
|31,38
|Çemaş Döküm
|0,99
|-5,71
|-21,02
|Çemtaş
|6,12
|-4,97
|-26,09
|Çimbeton
|32,54
|-2,28
|-21,13
|Çimentaş
|14,27
|2,22
|-4,87
|Çimsa
|6,92
|-3,08
|-23,79
|Çuhadaroğlu Metal
|2,46
|-4,65
|-22,88
|Dagi Giyim
|2,37
|3,95
|-5,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,81
|-4,10
|24,34
|Dardanel
|6,53
|-1,06
|72,30
|Datagate Bilgisayar
|7,13
|-5,81
|-8,71
|Demısaş Döküm
|2,95
|-4,22
|-15,23
|Denge Holding
|0,94
|-3,09
|-31,39
|Deniz GMYO
|3,70
|-3,39
|-26,73
|Denizli Cam
|6,32
|-3,66
|-24,22
|Derimod
|6,00
|9,89
|-15,97
|Derlüks Deri
|2,90
|-4,61
|-28,92
|Desa Deri
|3,93
|-0,51
|-13,44
|Despec Bilgisayar
|4,85
|-6,19
|14,39
|Deva Holding
|10,04
|-1,47
|11,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-1,54
|-17,95
|Ditaş Doğan
|13,97
|10,00
|46,82
|DO-CO
|397,80
|-10,00
|-29,47
|Doğan Burda
|4,68
|9,86
|-22,90
|Doğan Holding
|1,56
|-3,70
|-13,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|-6,58
|-13,94
|Doğusan
|1,74
|-5,43
|-16,35
|Doğuş GMYO
|4,35
|-4,81
|-3,97
|Doğuş Otomotiv
|7,46
|-5,81
|-21,64
|Döktaş Dökümcülük
|24,30
|-9,93
|-23,21
|Duran Doğan Basım
|18,10
|-4,69
|28,92
|Dyo Boya
|4,19
|-3,68
|-14,49
|Eczacıbaşı İlaç
|4,37
|-2,02
|19,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,38
|-2,09
|-2,62
|Edip Gayrimenkul
|1,75
|-5,41
|25,90
|Ege Endüstri
|554,10
|-3,28
|-4,55
|Ege Gübre
|44,60
|-1,24
|-10,44
|Ege Profil
|10,65
|-3,27
|-11,03
|Ege Seramik
|3,57
|-4,55
|-3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|-6,25
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,41
|-4,65
|5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,27
|-6,90
|35,00
|Egeplast
|15,10
|9,82
|20,80
|Ekiz Kimya
|3,80
|9,83
|522,95
|Emek Elektrik
|1,55
|-6,63
|-2,52
|Eminiş Ambalaj
|2,34
|-8,59
|53,95
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|-3,25
|-18,49
|Enerjisa Enerji
|6,22
|-2,96
|-7,66
|Enka İnşaat
|6,04
|-6,36
|-3,39
|Erbosan
|16,58
|-5,31
|-33,63
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|1,02
|-12,50
|Ersu Gıda
|3,43
|4,57
|65,70
|Escort Teknoloji
|2,58
|-7,19
|85,61
|Etiler Gıda
|1,96
|-2,00
|-20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,35
|-3,57
|-19,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-3,88
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,23
|5,13
|4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,20
|-3,23
|-20,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,69
|-6,10
|-33,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|-4,08
|-33,04
|F-M İzmit Piston
|42,50
|-3,28
|-10,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,24
|-5,29
|7,15
|Ford Otosan
|54,75
|-2,58
|-17,19
|Formet Çelik Kapı
|2,30
|-4,17
|-23,33
|Frigo Pak Gıda
|13,00
|0,78
|0,31
|Galatasaray Sportif
|2,40
|-8,40
|18,23
|Garanti Bankası
|8,21
|-4,31
|-26,30
|Garanti Faktoring
|3,87
|-5,84
|0,00
|Garanti Yat. Ort.
|1,42
|-5,96
|31,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,88
|-2,46
|183,57
|Gedik Yatırım Holding
|16,31
|-6,53
|112,09
|Gediz Ambalaj
|6,89
|-3,23
|1,92
|Gentaş
|2,02
|-4,27
|-7,76
|Gersan Elektrik
|3,48
|9,78
|9,09
|Global Men. Değ.
|1,85
|-2,63
|-1,60
|Global Yat. Holding
|2,87
|-6,21
|-41,07
|Good-Year
|3,97
|-4,34
|-1,98
|Göltaş Çimento
|12,48
|-3,18
|-29,85
|Gözde Girişim
|3,68
|-8,91
|-28,40
|GSD Denizcilik
|2,20
|-5,98
|-14,06
|GSD Holding
|1,37
|-1,44
|-8,05
|Gübre Fabrik.
|14,15
|-5,29
|56,53
|Güler Yat. Holding
|4,04
|9,78
|99,01
|Güneş Sigorta
|2,40
|-3,61
|10,09
|Halk GMYO
|1,22
|-6,87
|0,00
|Halk Sigorta
|3,24
|-7,43
|63,64
|Hatay Tekstil
|7,36
|-6,00
|7,13
|Hedef Girişim
|1,95
|-4,41
|-25,29
|Hektaş
|10,89
|5,22
|35,79
|HUB Girişim
|17,86
|-7,75
|90,23
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|-6,67
|-1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|-5,67
|-21,06
|İdealist Danışmanlık
|2,55
|-3,04
|-23,19
|İdealist GMYO
|3,46
|9,84
|13,07
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|-9,91
|-33,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|-7,27
|-15,00
|İhlas Gazetecilik
|4,84
|-6,92
|-28,93
|İhlas Holding
|0,61
|-8,96
|-32,97
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-9,57
|-16,67
|İndeks Bilgisayar
|8,59
|-6,22
|-11,44
|Info Yatırım
|4,90
|-9,43
|-44,94
|İntema
|8,99
|5,52
|-2,92
|İpek Doğal Enerji
|10,12
|-3,62
|31,09
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|1,21
|-16,60
(Sürecek)