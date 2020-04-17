Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,93
|-0,52
|3,76
|Acıpayam Selüloz
|5,82
|2,46
|-8,63
|Adana Çimento (A)
|8,70
|2,35
|-10,40
|Adana Çimento (B)
|6,20
|2,31
|-13,04
|Adana Çimento (C)
|1,81
|0,00
|-18,83
|Adel Kalemcilik
|11,81
|0,34
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,23
|2,50
|-13,88
|Afyon Çimento
|2,65
|0,00
|16,32
|Ak Enerji
|0,94
|-3,09
|-13,76
|Akbank
|5,79
|2,48
|-28,61
|Akçansa
|7,01
|-0,14
|-27,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|1,95
|-25,59
|Akfen GMYO
|2,78
|2,96
|-31,36
|Akın Tekstil
|10,55
|4,15
|-23,50
|Akiş GMYO
|2,89
|1,40
|-28,47
|Akmerkez GMYO
|23,24
|-0,26
|3,73
|Aksa
|6,17
|0,16
|-11,90
|Aksa Enerji
|3,38
|4,64
|-11,05
|Aksigorta
|5,26
|5,84
|-2,91
|Aksu Enerji
|8,47
|2,42
|-43,04
|Alarko Carrıer
|48,46
|0,12
|-19,23
|Alarko GMYO
|13,12
|2,82
|-13,58
|Alarko Holding
|4,26
|1,43
|-28,40
|Albaraka Türk
|1,19
|2,59
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,20
|1,78
|42,86
|Alkim Kağıt
|6,45
|0,16
|15,59
|Alkim Kimya
|49,78
|1,26
|29,91
|Altınyağ
|0,66
|4,76
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|17,54
|9,97
|75,58
|Anadolu Cam
|3,54
|5,67
|-18,81
|Anadolu Efes
|18,41
|0,16
|-20,23
|Anadolu Grubu Holding
|15,76
|-1,44
|-10,40
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|3,87
|-3,04
|Anadolu Isuzu
|10,97
|6,71
|-9,86
|Anadolu Sigorta
|4,67
|0,21
|12,43
|Anel Elektrik
|3,52
|10,00
|9,66
|Arçelik
|15,41
|1,38
|-26,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|19,41
|9,97
|Arena Bilgisayar
|11,43
|2,05
|56,90
|Armada Bilgisayar
|22,60
|-1,22
|37,89
|Arsan Tekstil
|3,36
|1,20
|-6,15
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|7,37
|25,93
|Aselsan
|27,12
|1,73
|29,51
|Aslan Çimento
|34,84
|-0,97
|-12,81
|Ata GMYO
|4,03
|0,25
|-11,04
|Atakule GMYO
|1,43
|3,62
|-25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,37
|4,58
|37,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|1,57
|-10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,70
|0,08
|-5,26
|Avrasya GMYO
|1,59
|-2,45
|5,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|9,88
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,26
|5,00
|-18,18
|Ayen Enerji
|2,76
|1,47
|-20,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,02
|1,51
|-7,76
|Aygaz
|10,29
|3,73
|-15,28
|Bagfaş
|14,85
|-1,33
|-11,71
|Bak Ambalaj
|7,00
|-2,91
|-4,76
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|10,00
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|2,76
|2,60
|9,52
|Banvit
|19,00
|-1,04
|2,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,93
|1,38
|13,13
|Batı Çimento
|2,54
|2,01
|-23,26
|Batısöke Çimento
|0,98
|6,52
|-25,19
|Bera Holding
|3,22
|1,26
|-16,36
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|9,67
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,94
|1,04
|-20,82
|Beyaz Filo
|3,15
|4,30
|-0,32
|Bilici Yatırım
|7,50
|0,27
|71,62
|Bim Mağazalar
|55,75
|2,11
|19,48
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-9,68
|Birlik Mensucat
|1,25
|4,17
|9,65
|Bizim Mağazaları
|11,12
|-4,22
|-0,45
|Bolu Çimento
|4,00
|1,52
|-14,89
|Bomonti Elektrik
|2,71
|5,86
|111,72
|Borusan Mannesmann
|8,80
|1,62
|-23,14
|Borusan Yat. Paz.
|58,25
|1,30
|-2,78
|Bosch Fren Sistemleri
|247,00
|2,49
|-14,80
|Bossa
|7,55
|2,17
|-6,33
|Brisa
|7,32
|1,53
|-21,95
|Burçelik
|6,45
|4,20
|11,02
|Burçelik Vana
|18,73
|-2,14
|92,89
|Bursa Çimento
|3,33
|1,22
|-16,82
|Carrefoursa
|7,49
|-2,85
|59,02
|Casa Emtia Petrol
|12,50
|0,00
|33,12
|Ceo Event Medya
|6,72
|0,75
|-18,45
|Coca Cola İçecek
|37,66
|2,17
|-2,69
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|0,00
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,24
|0,00
|-22,22
|Çelebi
|78,85
|1,68
|-22,77
|Çelik Halat
|8,50
|-0,82
|30,77
|Çemaş Döküm
|1,01
|2,02
|-19,43
|Çemtaş
|6,80
|4,62
|-17,87
|Çimbeton
|33,16
|2,35
|-19,63
|Çimentaş
|14,09
|2,85
|-6,07
|Çimsa
|7,06
|1,58
|-22,25
|Çuhadaroğlu Metal
|2,70
|9,76
|-15,36
|Dagi Giyim
|2,63
|1,15
|5,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,22
|9,90
|42,48
|Dardanel
|6,95
|4,51
|83,38
|Datagate Bilgisayar
|7,55
|2,17
|-3,33
|Demısaş Döküm
|2,98
|1,71
|-14,37
|Denge Holding
|0,97
|2,11
|-29,20
|Deniz GMYO
|3,75
|1,35
|-25,74
|Denizli Cam
|7,12
|9,88
|-14,63
|Derimod
|5,96
|-1,97
|-16,53
|Derlüks Deri
|2,95
|3,15
|-27,70
|Desa Deri
|3,97
|0,00
|-12,56
|Despec Bilgisayar
|4,97
|1,22
|17,22
|Deva Holding
|10,86
|-1,63
|20,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|1,61
|-19,23
|Ditaş Doğan
|15,32
|1,52
|61,01
|DO-CO
|376,00
|5,00
|-33,33
|Doğan Burda
|5,65
|9,92
|-6,92
|Doğan Holding
|1,62
|1,25
|-9,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|2,10
|-11,52
|Doğusan
|1,74
|2,96
|-16,35
|Doğuş GMYO
|4,49
|0,45
|-0,88
|Doğuş Otomotiv
|7,85
|6,80
|-17,54
|Döktaş Dökümcülük
|24,06
|9,96
|-23,97
|Duran Doğan Basım
|18,99
|-0,84
|35,26
|Dyo Boya
|4,27
|1,67
|-12,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,57
|-4,79
|25,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,95
|-3,49
|3,30
|Edip Gayrimenkul
|1,82
|6,43
|30,94
|Ege Endüstri
|568,00
|2,79
|-2,15
|Ege Gübre
|49,50
|3,43
|-0,60
|Ege Profil
|10,78
|1,89
|-9,94
|Ege Seramik
|3,71
|1,64
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|9,30
|20,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|14,72
|-1,87
|17,76
|Ekiz Kimya
|4,59
|9,81
|652,46
|Emek Elektrik
|1,72
|9,55
|8,18
|Eminiş Ambalaj
|2,35
|-7,11
|54,61
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|2,54
|-17,12
|Enerjisa Enerji
|6,37
|1,27
|-5,43
|Enka İnşaat
|6,48
|7,11
|3,65
|Erbosan
|17,00
|2,53
|-31,95
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|2,88
|-8,96
|Ersu Gıda
|3,38
|0,30
|63,29
|Escort Teknoloji
|2,84
|0,35
|104,32
|Etiler Gıda
|1,96
|0,00
|-20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,45
|3,57
|-13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,30
|1,56
|4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,48
|9,63
|25,42
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|-15,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,51
|2,37
|-34,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|2,98
|-31,95
|F-M İzmit Piston
|43,32
|2,95
|-8,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,59
|3,00
|11,70
|Ford Otosan
|57,90
|2,93
|-12,42
|Formet Çelik Kapı
|2,44
|3,39
|-18,67
|Frigo Pak Gıda
|12,83
|-0,54
|-1,00
|Galatasaray Sportif
|2,30
|1,77
|13,30
|Garanti Bankası
|8,39
|1,70
|-24,69
|Garanti Faktoring
|3,99
|2,84
|3,10
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|1,40
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,82
|1,57
|200,36
|Gedik Yatırım Holding
|17,35
|3,03
|125,62
|Gediz Ambalaj
|7,34
|3,67
|8,58
|Gentaş
|2,04
|0,99
|-6,85
|Gersan Elektrik
|3,28
|2,82
|2,82
|Global Men. Değ.
|1,91
|2,69
|1,60
|Global Yat. Holding
|2,93
|2,81
|-39,84
|Good-Year
|4,05
|2,02
|0,00
|Göltaş Çimento
|12,67
|1,69
|-28,78
|Gözde Girişim
|3,73
|2,75
|-27,43
|GSD Denizcilik
|2,31
|5,48
|-9,77
|GSD Holding
|1,41
|3,68
|-5,37
|Gübre Fabrik.
|14,50
|-1,69
|60,40
|Güler Yat. Holding
|4,88
|9,91
|140,39
|Güneş Sigorta
|2,78
|9,88
|27,52
|Halk GMYO
|1,27
|4,10
|4,10
|Halk Sigorta
|3,68
|9,85
|85,86
|Hatay Tekstil
|7,44
|2,20
|8,30
|Hedef Girişim
|2,02
|2,54
|-22,61
|Hektaş
|11,37
|-2,74
|41,77
|HUB Girişim
|18,97
|1,17
|102,05
|Hürriyet Gzt.
|1,15
|2,68
|0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|0,96
|-20,49
|İdealist Danışmanlık
|2,65
|1,53
|-20,18
|İdealist GMYO
|3,30
|-8,33
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|-4,23
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-1,87
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|0,00
|-33,92
|İhlas Holding
|0,65
|-2,99
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-3,30
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,20
|5,38
|-5,15
|Info Yatırım
|5,19
|9,96
|-41,69
|İntema
|8,62
|0,82
|-6,91
|İpek Doğal Enerji
|10,41
|-0,76
|34,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|1,36
|-16,48
(Sürecek)