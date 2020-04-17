Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,93 -0,52 3,76
Acıpayam Selüloz 5,82 2,46 -8,63
Adana Çimento (A) 8,70 2,35 -10,40
Adana Çimento (B) 6,20 2,31 -13,04
Adana Çimento (C) 1,81 0,00 -18,83
Adel Kalemcilik 11,81 0,34 -24,78
Adese Alışveriş Ticaret 1,23 2,50 -13,88
Afyon Çimento 2,65 0,00 16,32
Ak Enerji 0,94 -3,09 -13,76
Akbank 5,79 2,48 -28,61
Akçansa 7,01 -0,14 -27,69
Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 1,95 -25,59
Akfen GMYO 2,78 2,96 -31,36
Akın Tekstil 10,55 4,15 -23,50
Akiş GMYO 2,89 1,40 -28,47
Akmerkez GMYO 23,24 -0,26 3,73
Aksa 6,17 0,16 -11,90
Aksa Enerji 3,38 4,64 -11,05
Aksigorta 5,26 5,84 -2,91
Aksu Enerji 8,47 2,42 -43,04
Alarko Carrıer 48,46 0,12 -19,23
Alarko GMYO 13,12 2,82 -13,58
Alarko Holding 4,26 1,43 -28,40
Albaraka Türk 1,19 2,59 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 17,20 1,78 42,86
Alkim Kağıt 6,45 0,16 15,59
Alkim Kimya 49,78 1,26 29,91
Altınyağ 0,66 4,76 60,98
Altınyunus Çeşme 17,54 9,97 75,58
Anadolu Cam 3,54 5,67 -18,81
Anadolu Efes 18,41 0,16 -20,23
Anadolu Grubu Holding 15,76 -1,44 -10,40
Anadolu Hayat Emek. 5,90 3,87 -3,04
Anadolu Isuzu 10,97 6,71 -9,86
Anadolu Sigorta 4,67 0,21 12,43
Anel Elektrik 3,52 10,00 9,66
Arçelik 15,41 1,38 -26,06
ARD Bilişim Teknolojileri 19,41 9,97
Arena Bilgisayar 11,43 2,05 56,90
Armada Bilgisayar 22,60 -1,22 37,89
Arsan Tekstil 3,36 1,20 -6,15
Artı Yatırım Holding 1,02 7,37 25,93
Aselsan 27,12 1,73 29,51
Aslan Çimento 34,84 -0,97 -12,81
Ata GMYO 4,03 0,25 -11,04
Atakule GMYO 1,43 3,62 -25,52
Atlantis Yatırım Holding 1,37 4,58 37,00
Atlas Yat. Ort. 1,29 1,57 -10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,70 0,08 -5,26
Avrasya GMYO 1,59 -2,45 5,30
Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 9,88 3,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,26 5,00 -18,18
Ayen Enerji 2,76 1,47 -20,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,02 1,51 -7,76
Aygaz 10,29 3,73 -15,28
Bagfaş 14,85 -1,33 -11,71
Bak Ambalaj 7,00 -2,91 -4,76
Balatacılar Balatacılık 2,20 10,00 77,42
Bantaş Ambalaj 2,76 2,60 9,52
Banvit 19,00 -1,04 2,32
Baştaş Başkent Çimento 2,93 1,38 13,13
Batı Çimento 2,54 2,01 -23,26
Batısöke Çimento 0,98 6,52 -25,19
Bera Holding 3,22 1,26 -16,36
Berkosan Yalıtım 2,95 9,67 7,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,94 1,04 -20,82
Beyaz Filo 3,15 4,30 -0,32
Bilici Yatırım 7,50 0,27 71,62
Bim Mağazalar 55,75 2,11 19,48
Birko Mensucat 0,28 3,70 -9,68
Birlik Mensucat 1,25 4,17 9,65
Bizim Mağazaları 11,12 -4,22 -0,45
Bolu Çimento 4,00 1,52 -14,89
Bomonti Elektrik 2,71 5,86 111,72
Borusan Mannesmann 8,80 1,62 -23,14
Borusan Yat. Paz. 58,25 1,30 -2,78
Bosch Fren Sistemleri 247,00 2,49 -14,80
Bossa 7,55 2,17 -6,33
Brisa 7,32 1,53 -21,95
Burçelik 6,45 4,20 11,02
Burçelik Vana 18,73 -2,14 92,89
Bursa Çimento 3,33 1,22 -16,82
Carrefoursa 7,49 -2,85 59,02
Casa Emtia Petrol 12,50 0,00 33,12
Ceo Event Medya 6,72 0,75 -18,45
Coca Cola İçecek 37,66 2,17 -2,69
Cosmos Yat. Holding 2,05 0,00 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,24 0,00 -22,22
Çelebi 78,85 1,68 -22,77
Çelik Halat 8,50 -0,82 30,77
Çemaş Döküm 1,01 2,02 -19,43
Çemtaş 6,80 4,62 -17,87
Çimbeton 33,16 2,35 -19,63
Çimentaş 14,09 2,85 -6,07
Çimsa 7,06 1,58 -22,25
Çuhadaroğlu Metal 2,70 9,76 -15,36
Dagi Giyim 2,63 1,15 5,20
Dagi Yatırım Holding 3,22 9,90 42,48
Dardanel 6,95 4,51 83,38
Datagate Bilgisayar 7,55 2,17 -3,33
Demısaş Döküm 2,98 1,71 -14,37
Denge Holding 0,97 2,11 -29,20
Deniz GMYO 3,75 1,35 -25,74
Denizli Cam 7,12 9,88 -14,63
Derimod 5,96 -1,97 -16,53
Derlüks Deri 2,95 3,15 -27,70
Desa Deri 3,97 0,00 -12,56
Despec Bilgisayar 4,97 1,22 17,22
Deva Holding 10,86 -1,63 20,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 1,61 -19,23
Ditaş Doğan 15,32 1,52 61,01
DO-CO 376,00 5,00 -33,33
Doğan Burda 5,65 9,92 -6,92
Doğan Holding 1,62 1,25 -9,77
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 2,10 -11,52
Doğusan 1,74 2,96 -16,35
Doğuş GMYO 4,49 0,45 -0,88
Doğuş Otomotiv 7,85 6,80 -17,54
Döktaş Dökümcülük 24,06 9,96 -23,97
Duran Doğan Basım 18,99 -0,84 35,26
Dyo Boya 4,27 1,67 -12,86
Eczacıbaşı İlaç 4,57 -4,79 25,18
Eczacıbaşı Yatırım 9,95 -3,49 3,30
Edip Gayrimenkul 1,82 6,43 30,94
Ege Endüstri 568,00 2,79 -2,15
Ege Gübre 49,50 3,43 -0,60
Ege Profil 10,78 1,89 -9,94
Ege Seramik 3,71 1,64 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 9,30 20,51
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00
Egeplast 14,72 -1,87 17,76
Ekiz Kimya 4,59 9,81 652,46
Emek Elektrik 1,72 9,55 8,18
Eminiş Ambalaj 2,35 -7,11 54,61
Emlak Konut GMYO 1,21 2,54 -17,12
Enerjisa Enerji 6,37 1,27 -5,43
Enka İnşaat 6,48 7,11 3,65
Erbosan 17,00 2,53 -31,95
Ereğli Demir Çelik 8,23 2,88 -8,96
Ersu Gıda 3,38 0,30 63,29
Escort Teknoloji 2,84 0,35 104,32
Etiler Gıda 1,96 0,00 -20,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,45 3,57 -13,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,30 1,56 4,00
Euro Yat. Ort. 1,48 9,63 25,42
Euro Yatırım Holding 1,27 0,79 -15,33
Fenerbahçe Futbol 9,51 2,37 -34,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 2,98 -31,95
F-M İzmit Piston 43,32 2,95 -8,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,59 3,00 11,70
Ford Otosan 57,90 2,93 -12,42
Formet Çelik Kapı 2,44 3,39 -18,67
Frigo Pak Gıda 12,83 -0,54 -1,00
Galatasaray Sportif 2,30 1,77 13,30
Garanti Bankası 8,39 1,70 -24,69
Garanti Faktoring 3,99 2,84 3,10
Garanti Yat. Ort. 1,45 1,40 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 16,82 1,57 200,36
Gedik Yatırım Holding 17,35 3,03 125,62
Gediz Ambalaj 7,34 3,67 8,58
Gentaş 2,04 0,99 -6,85
Gersan Elektrik 3,28 2,82 2,82
Global Men. Değ. 1,91 2,69 1,60
Global Yat. Holding 2,93 2,81 -39,84
Good-Year 4,05 2,02 0,00
Göltaş Çimento 12,67 1,69 -28,78
Gözde Girişim 3,73 2,75 -27,43
GSD Denizcilik 2,31 5,48 -9,77
GSD Holding 1,41 3,68 -5,37
Gübre Fabrik. 14,50 -1,69 60,40
Güler Yat. Holding 4,88 9,91 140,39
Güneş Sigorta 2,78 9,88 27,52
Halk GMYO 1,27 4,10 4,10
Halk Sigorta 3,68 9,85 85,86
Hatay Tekstil 7,44 2,20 8,30
Hedef Girişim 2,02 2,54 -22,61
Hektaş 11,37 -2,74 41,77
HUB Girişim 18,97 1,17 102,05
Hürriyet Gzt. 1,15 2,68 0,88
ICBC Turkey Bank 4,19 0,96 -20,49
İdealist Danışmanlık 2,65 1,53 -20,18
İdealist GMYO 3,30 -8,33 7,84
İhlas Ev Aletleri 1,81 -4,23 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,05 -1,87 -12,50
İhlas Gazetecilik 4,50 0,00 -33,92
İhlas Holding 0,65 -2,99 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,88 -3,30 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,20 5,38 -5,15
Info Yatırım 5,19 9,96 -41,69
İntema 8,62 0,82 -6,91
İpek Doğal Enerji 10,41 -0,76 34,84
İskenderun Demir Çelik 6,69 1,36 -16,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:42 Kaynak: AA

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