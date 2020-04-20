Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,96 1,55 5,38
Acıpayam Selüloz 5,90 1,37 -7,38
Adana Çimento (A) 9,13 4,94 -5,97
Adana Çimento (B) 6,50 4,84 -8,84
Adana Çimento (C) 1,82 0,55 -18,39
Adel Kalemcilik 12,07 2,20 -23,12
Adese Alışveriş Ticaret 1,23 0,00 -13,88
Afyon Çimento 2,54 -4,15 11,49
Ak Enerji 0,96 2,13 -11,93
Akbank 5,78 -0,17 -28,73
Akçansa 7,20 2,71 -25,73
Akdenız Güvenlık Hız. 1,60 1,91 -24,17
Akfen GMYO 2,86 2,88 -29,38
Akın Tekstil 10,56 0,09 -23,42
Akiş GMYO 3,01 4,15 -25,50
Akmerkez GMYO 23,22 -0,09 3,64
Aksa 6,15 -0,32 -12,18
Aksa Enerji 3,57 5,62 -6,05
Aksigorta 5,47 3,99 0,96
Aksu Enerji 8,67 2,36 -41,69
Alarko Carrıer 48,80 0,70 -18,67
Alarko GMYO 13,37 1,91 -11,94
Alarko Holding 4,34 1,88 -27,06
Albaraka Türk 1,21 1,68 -20,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,10 5,23 50,33
Alkim Kağıt 6,71 4,03 20,25
Alkim Kimya 50,55 1,55 31,92
Altınyağ 0,68 3,03 65,85
Altınyunus Çeşme 19,29 9,98 93,09
Anadolu Cam 3,72 5,08 -14,68
Anadolu Efes 18,70 1,58 -18,98
Anadolu Grubu Holding 15,64 -0,76 -11,09
Anadolu Hayat Emek. 6,03 2,20 -0,91
Anadolu Isuzu 11,13 1,46 -8,55
Anadolu Sigorta 4,71 0,86 13,40
Anel Elektrik 3,87 9,94 20,56
Arçelik 15,48 0,45 -25,72
ARD Bilişim Teknolojileri 21,34 9,94
Arena Bilgisayar 11,46 0,26 57,31
Armada Bilgisayar 22,66 0,27 38,26
Arsan Tekstil 3,39 0,89 -5,31
Artı Yatırım Holding 1,12 9,80 38,27
Aselsan 27,40 1,03 30,85
Aslan Çimento 35,10 0,75 -12,16
Ata GMYO 4,15 2,98 -8,39
Atakule GMYO 1,50 4,90 -21,87
Atlantis Yatırım Holding 1,42 3,65 42,00
Atlas Yat. Ort. 1,32 2,33 -8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,62 -0,63 -5,86
Avrasya GMYO 1,59 0,00 5,30
Avrasya Petrol ve Tur. 1,99 5,29 9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,01 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,32 4,76 -14,29
Ayen Enerji 2,85 3,26 -17,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,09 3,47 -4,57
Aygaz 10,65 3,50 -12,32
Bagfaş 14,95 0,67 -11,12
Bak Ambalaj 7,42 6,00 0,95
Balatacılar Balatacılık 2,42 10,00 95,16
Bantaş Ambalaj 2,89 4,71 14,68
Banvit 19,40 2,11 4,47
Baştaş Başkent Çimento 2,94 0,34 13,51
Batı Çimento 2,69 5,91 -18,73
Batısöke Çimento 1,07 9,18 -18,32
Bera Holding 3,28 1,86 -14,81
Berkosan Yalıtım 3,24 9,83 18,25
Beşiktaş Futbol Yat. 1,97 1,55 -19,59
Beyaz Filo 3,18 0,95 0,63
Bilici Yatırım 7,29 -2,80 66,82
Bim Mağazalar 56,65 1,61 21,41
Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45
Birlik Mensucat 1,31 4,80 14,91
Bizim Mağazaları 12,23 9,98 9,49
Bolu Çimento 4,18 4,50 -11,06
Bomonti Elektrik 2,85 5,17 122,66
Borusan Mannesmann 8,91 1,25 -22,18
Borusan Yat. Paz. 58,00 -0,43 -3,19
Bosch Fren Sistemleri 260,20 5,34 -10,24
Bossa 8,30 9,93 2,98
Brisa 7,66 4,64 -18,33
Burçelik 6,67 3,41 14,80
Burçelik Vana 19,20 2,51 97,73
Bursa Çimento 3,49 4,80 -12,82
Carrefoursa 8,00 6,81 69,85
Casa Emtia Petrol 13,75 10,00 46,43
Ceo Event Medya 3,28 9,82 -10,44
Coca Cola İçecek 38,60 2,50 -0,26
Cosmos Yat. Holding 2,25 9,76 10,29
Credıtwest Faktorıng 2,30 2,68 -20,14
Çelebi 78,00 -1,08 -23,60
Çelik Halat 8,72 2,59 34,15
Çemaş Döküm 1,03 1,98 -17,83
Çemtaş 6,81 0,15 -17,75
Çimbeton 34,18 3,08 -17,16
Çimentaş 14,04 -0,35 -6,40
Çimsa 7,27 2,97 -19,93
Çuhadaroğlu Metal 2,73 1,11 -14,42
Dagi Giyim 2,61 -0,76 4,40
Dagi Yatırım Holding 3,27 1,55 44,69
Dardanel 7,64 9,93 101,58
Datagate Bilgisayar 7,60 0,66 -2,69
Demısaş Döküm 3,04 2,01 -12,64
Denge Holding 1,06 9,28 -22,63
Deniz GMYO 4,12 9,87 -18,42
Denizli Cam 7,20 1,12 -13,67
Derimod 6,55 9,90 -8,26
Derlüks Deri 3,24 9,83 -20,59
Desa Deri 4,36 9,82 -3,96
Despec Bilgisayar 5,14 3,42 21,23
Deva Holding 10,86 0,00 20,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 9,52 -11,54
Ditaş Doğan 16,50 7,70 73,41
DO-CO 369,00 -1,86 -34,57
Doğan Burda 6,21 9,91 2,31
Doğan Holding 1,63 0,62 -9,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 2,74 -9,09
Doğusan 1,83 5,17 -12,02
Doğuş GMYO 4,61 2,67 1,77
Doğuş Otomotiv 8,45 7,64 -11,24
Döktaş Dökümcülük 26,46 9,98 -16,39
Duran Doğan Basım 18,93 -0,32 34,83
Dyo Boya 4,29 0,47 -12,45
Eczacıbaşı İlaç 4,52 -1,09 23,82
Eczacıbaşı Yatırım 9,91 -0,40 2,88
Edip Gayrimenkul 1,86 2,20 33,81
Ege Endüstri 576,30 1,46 -0,72
Ege Gübre 49,48 -0,04 -0,64
Ege Profil 11,57 7,33 -3,34
Ege Seramik 3,77 1,62 1,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 8,51 30,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00
Egeplast 14,32 -2,72 14,56
Ekiz Kimya 5,04 9,80 726,23
Emek Elektrik 1,74 1,16 9,43
Eminiş Ambalaj 2,47 5,11 62,50
Emlak Konut GMYO 1,22 0,83 -16,44
Enerjisa Enerji 6,35 -0,31 -5,73
Enka İnşaat 6,43 -0,77 2,85
Erbosan 17,38 2,24 -30,42
Ereğli Demir Çelik 8,34 1,34 -7,74
Ersu Gıda 3,71 9,76 79,23
Escort Teknoloji 2,86 0,70 105,76
Etiler Gıda 1,95 -0,51 -20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,57 8,28 -5,99
Euro Trend Yat. Ort. 1,32 1,54 5,60
Euro Yat. Ort. 1,62 9,46 37,29
Euro Yatırım Holding 1,35 6,30 -10,00
Fenerbahçe Futbol 9,47 -0,42 -34,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,26 4,82 -28,67
F-M İzmit Piston 44,42 2,54 -6,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,98 4,54 16,78
Ford Otosan 60,05 3,71 -9,17
Formet Çelik Kapı 2,68 9,84 -10,67
Frigo Pak Gıda 13,51 5,30 4,24
Galatasaray Sportif 2,31 0,43 13,79
Garanti Bankası 8,39 0,00 -24,69
Garanti Faktoring 4,38 9,77 13,18
Garanti Yat. Ort. 1,45 0,00 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 17,35 3,15 209,82
Gedik Yatırım Holding 17,58 1,33 128,61
Gediz Ambalaj 7,69 4,77 13,76
Gentaş 2,07 1,47 -5,48
Gersan Elektrik 3,23 -1,52 1,25
Global Men. Değ. 2,10 9,95 11,70
Global Yat. Holding 3,03 3,41 -37,78
Good-Year 4,16 2,72 2,72
Göltaş Çimento 12,96 2,29 -27,15
Gözde Girişim 3,94 5,63 -23,35
GSD Denizcilik 2,34 1,30 -8,59
GSD Holding 1,45 2,84 -2,68
Gübre Fabrik. 14,31 -1,31 58,30
Güler Yat. Holding 5,36 9,84 164,04
Güneş Sigorta 2,75 -1,08 26,15
Halk GMYO 1,29 1,57 5,74
Halk Sigorta 3,78 2,72 90,91
Hatay Tekstil 7,71 3,63 12,23
Hedef Girişim 2,09 3,47 -19,92
Hektaş 11,52 1,32 43,64
HUB Girişim 19,13 0,84 103,76
Hürriyet Gzt. 1,19 3,48 4,39
ICBC Turkey Bank 4,23 0,95 -19,73
İdealist Danışmanlık 2,62 -1,13 -21,08
İdealist GMYO 3,30 0,00 7,84
İhlas Ev Aletleri 1,73 -4,42 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,09 3,81 -9,17
İhlas Gazetecilik 4,90 8,89 -28,05
İhlas Holding 0,68 4,62 -25,27
İhlas Yayın Holding 0,89 1,14 -12,75
İndeks Bilgisayar 9,46 2,83 -2,47
Info Yatırım 5,70 9,83 -35,96
İntema 8,50 -1,39 -8,21
İpek Doğal Enerji 10,41 0,00 34,84
İskenderun Demir Çelik 6,95 3,89 -13,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Benzine 5 kuruş indirim geldi Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz         
00:39
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar         
00:33
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı         
00:24
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı         
00:13
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık         
00:02
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu         
23:54
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı         
23:41
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı         
22:55
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 00:50:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]