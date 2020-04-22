Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,02
|-0,49
|8,60
|Acıpayam Selüloz
|6,01
|3,09
|-5,65
|Adana Çimento (A)
|9,04
|-0,44
|-6,90
|Adana Çimento (B)
|6,37
|-1,24
|-10,66
|Adana Çimento (C)
|1,81
|0,00
|-18,83
|Adel Kalemcilik
|12,14
|0,50
|-22,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,25
|-1,57
|-12,48
|Afyon Çimento
|2,50
|2,46
|9,73
|Ak Enerji
|0,96
|3,23
|-11,93
|Akbank
|5,68
|0,18
|-29,96
|Akçansa
|7,26
|0,28
|-25,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,62
|2,53
|-23,22
|Akfen GMYO
|2,92
|2,82
|-27,90
|Akın Tekstil
|10,28
|0,39
|-25,45
|Akiş GMYO
|2,98
|1,02
|-26,24
|Akmerkez GMYO
|22,94
|-0,17
|2,39
|Aksa
|6,11
|1,16
|-12,76
|Aksa Enerji
|3,65
|0,27
|-3,95
|Aksigorta
|5,51
|-1,25
|1,70
|Aksu Enerji
|8,77
|2,93
|-41,02
|Alarko Carrıer
|48,28
|0,84
|-19,53
|Alarko GMYO
|13,33
|1,45
|-12,20
|Alarko Holding
|4,31
|0,94
|-27,56
|Albaraka Türk
|1,21
|1,68
|-20,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,00
|5,38
|57,81
|Alkim Kağıt
|6,77
|-0,15
|21,33
|Alkim Kimya
|50,90
|-1,17
|32,83
|Altınyağ
|0,66
|0,00
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|18,99
|2,65
|90,09
|Anadolu Cam
|3,75
|0,00
|-13,99
|Anadolu Efes
|18,16
|-0,71
|-21,32
|Anadolu Grubu Holding
|15,05
|-1,76
|-14,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,22
|0,65
|2,22
|Anadolu Isuzu
|11,53
|2,40
|-5,26
|Anadolu Sigorta
|4,70
|-0,21
|13,16
|Anel Elektrik
|3,79
|-3,07
|18,07
|Arçelik
|15,34
|0,20
|-26,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|25,80
|9,97
|Arena Bilgisayar
|11,90
|4,39
|63,35
|Armada Bilgisayar
|24,54
|9,95
|49,73
|Arsan Tekstil
|3,37
|2,74
|-5,87
|Artı Yatırım Holding
|1,35
|9,76
|66,67
|Aselsan
|26,78
|-0,67
|27,89
|Aslan Çimento
|34,54
|0,82
|-13,56
|Ata GMYO
|3,80
|-6,17
|-16,11
|Atakule GMYO
|1,58
|4,64
|-17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|5,63
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,21
|-0,25
|-8,92
|Avrasya GMYO
|1,61
|5,92
|6,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|-0,53
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,31
|-0,76
|-14,94
|Ayen Enerji
|2,90
|-0,68
|-16,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,10
|0,96
|-4,11
|Aygaz
|10,25
|-1,44
|-15,61
|Bagfaş
|15,51
|0,98
|-7,79
|Bak Ambalaj
|7,91
|0,25
|7,62
|Balatacılar Balatacılık
|2,40
|-9,77
|93,55
|Bantaş Ambalaj
|2,92
|0,00
|15,87
|Banvit
|20,00
|1,37
|7,70
|Baştaş Başkent Çimento
|2,87
|-0,69
|10,81
|Batı Çimento
|2,59
|-0,38
|-21,75
|Batısöke Çimento
|1,08
|-1,82
|-17,56
|Bera Holding
|3,24
|1,89
|-15,84
|Berkosan Yalıtım
|3,26
|2,84
|18,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,16
|0,00
|-11,84
|Beyaz Filo
|3,17
|1,60
|0,32
|Bilici Yatırım
|6,94
|-4,54
|58,81
|Bim Mağazalar
|55,05
|-0,81
|17,98
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,37
|2,24
|20,18
|Bizim Mağazaları
|14,18
|5,43
|26,95
|Bolu Çimento
|4,17
|0,00
|-11,28
|Bomonti Elektrik
|3,30
|7,84
|157,81
|Borusan Mannesmann
|9,06
|2,14
|-20,87
|Borusan Yat. Paz.
|57,10
|-0,87
|-4,70
|Bosch Fren Sistemleri
|262,00
|0,77
|-9,62
|Bossa
|8,06
|-1,35
|0,00
|Brisa
|8,00
|2,17
|-14,70
|Burçelik
|6,42
|-1,23
|10,50
|Burçelik Vana
|18,05
|-3,48
|85,89
|Bursa Çimento
|3,48
|0,87
|-13,07
|Carrefoursa
|8,00
|0,38
|69,85
|Casa Emtia Petrol
|16,63
|9,99
|77,10
|Ceo Event Medya
|3,28
|-6,29
|-10,44
|Coca Cola İçecek
|37,06
|-1,70
|-4,24
|Cosmos Yat. Holding
|2,62
|6,07
|28,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,34
|1,74
|-18,75
|Çelebi
|81,05
|5,67
|-20,62
|Çelik Halat
|8,51
|0,00
|30,92
|Çemaş Döküm
|1,02
|0,99
|-18,63
|Çemtaş
|6,75
|0,30
|-18,48
|Çimbeton
|34,48
|1,11
|-16,43
|Çimentaş
|13,95
|0,94
|-7,00
|Çimsa
|7,22
|0,42
|-20,48
|Çuhadaroğlu Metal
|2,64
|-0,75
|-17,24
|Dagi Giyim
|2,45
|-2,39
|-2,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,10
|-1,27
|37,17
|Dardanel
|8,19
|-2,50
|116,09
|Datagate Bilgisayar
|8,51
|9,95
|8,96
|Demısaş Döküm
|3,05
|-0,97
|-12,36
|Denge Holding
|1,27
|9,48
|-7,30
|Deniz GMYO
|3,95
|-1,25
|-21,78
|Denizli Cam
|7,15
|0,56
|-14,27
|Derimod
|6,52
|-1,66
|-8,68
|Derlüks Deri
|3,19
|-1,24
|-21,81
|Desa Deri
|4,22
|-1,86
|-7,05
|Despec Bilgisayar
|5,44
|6,67
|28,30
|Deva Holding
|13,13
|9,97
|46,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,82
|9,33
|5,13
|Ditaş Doğan
|17,23
|5,58
|81,08
|DO-CO
|353,30
|-0,14
|-37,36
|Doğan Burda
|6,69
|-2,05
|10,21
|Doğan Holding
|1,80
|4,65
|0,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,52
|1,33
|-7,88
|Doğusan
|1,84
|0,00
|-11,54
|Doğuş GMYO
|4,55
|0,22
|0,44
|Doğuş Otomotiv
|8,31
|0,61
|-12,71
|Döktaş Dökümcülük
|28,14
|-3,30
|-11,08
|Duran Doğan Basım
|18,91
|0,32
|34,69
|Dyo Boya
|4,25
|0,24
|-13,27
|Eczacıbaşı İlaç
|4,66
|0,22
|27,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,15
|-0,20
|5,37
|Edip Gayrimenkul
|1,96
|-1,01
|41,01
|Ege Endüstri
|579,00
|1,08
|-0,26
|Ege Gübre
|51,85
|4,12
|4,12
|Ege Profil
|11,23
|-0,53
|-6,18
|Ege Seramik
|3,63
|-1,09
|-2,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,46
|9,52
|43,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-3,77
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|-5,71
|65,00
|Egeplast
|13,60
|0,15
|8,80
|Ekiz Kimya
|6,09
|9,93
|898,36
|Emek Elektrik
|1,70
|0,59
|6,92
|Eminiş Ambalaj
|2,48
|1,22
|63,16
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,83
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,47
|3,03
|-3,95
|Enka İnşaat
|6,39
|0,31
|2,21
|Erbosan
|17,16
|0,35
|-31,31
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|-1,10
|-10,40
|Ersu Gıda
|4,48
|9,80
|116,43
|Escort Teknoloji
|3,33
|9,90
|139,57
|Etiler Gıda
|1,98
|1,54
|-19,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,72
|0,00
|2,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,61
|-8,00
|36,44
|Euro Yatırım Holding
|1,34
|-1,47
|-10,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,45
|0,38
|-27,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,32
|2,79
|-27,35
|F-M İzmit Piston
|44,04
|-0,05
|-7,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,40
|3,87
|22,24
|Ford Otosan
|59,10
|-0,42
|-10,61
|Formet Çelik Kapı
|3,23
|9,86
|7,67
|Frigo Pak Gıda
|14,50
|4,47
|11,88
|Galatasaray Sportif
|2,61
|2,76
|28,57
|Garanti Bankası
|8,07
|-1,34
|-27,56
|Garanti Faktoring
|4,35
|-2,90
|12,40
|Garanti Yat. Ort.
|1,42
|0,00
|31,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,15
|0,82
|206,25
|Gedik Yatırım Holding
|17,33
|0,29
|125,36
|Gediz Ambalaj
|7,77
|-3,00
|14,94
|Gentaş
|2,05
|0,00
|-6,39
|Gersan Elektrik
|3,13
|-0,32
|-1,88
|Global Men. Değ.
|2,19
|1,86
|16,49
|Global Yat. Holding
|3,03
|3,06
|-37,78
|Good-Year
|4,15
|0,73
|2,47
|Göltaş Çimento
|13,03
|0,85
|-26,76
|Gözde Girişim
|3,86
|1,05
|-24,90
|GSD Denizcilik
|2,38
|3,03
|-7,03
|GSD Holding
|1,46
|2,10
|-2,01
|Gübre Fabrik.
|14,80
|3,21
|63,72
|Güler Yat. Holding
|6,47
|9,85
|218,72
|Güneş Sigorta
|2,82
|1,81
|29,36
|Halk GMYO
|1,28
|0,00
|4,92
|Halk Sigorta
|3,50
|-2,78
|76,77
|Hatay Tekstil
|7,61
|0,79
|10,77
|Hedef Girişim
|2,11
|2,43
|-19,16
|Hektaş
|12,62
|1,77
|57,36
|HUB Girişim
|19,08
|0,69
|103,22
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|0,00
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|0,73
|-21,06
|İdealist Danışmanlık
|2,72
|1,49
|-18,07
|İdealist GMYO
|3,25
|-0,91
|6,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|-3,37
|-45,05
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,00
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|0,20
|-26,58
|İhlas Holding
|0,66
|0,00
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|-1,15
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,11
|4,77
|4,23
|Info Yatırım
|5,67
|-1,73
|-36,29
|İntema
|8,49
|1,92
|-8,32
|İpek Doğal Enerji
|10,57
|2,62
|36,92
|İskenderun Demir Çelik
|6,84
|-1,87
|-14,61
(Sürecek)