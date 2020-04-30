Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,63 -4,36 41,40 Acıpayam Selüloz 7,65 -3,65 20,09 Adana Çimento (A) 9,64 2,12 -0,72 Adana Çimento (B) 6,86 2,69 -3,79 Adana Çimento (C) 2,07 7,25 -7,17 Adel Kalemcilik 12,53 -1,57 -20,19 Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -5,19 2,22 Afyon Çimento 2,68 5,51 17,63 Ak Enerji 1,02 -2,86 -6,42 Akbank 5,89 -1,34 -27,37 Akçansa 8,39 4,74 -13,46 Akdenız Güvenlık Hız. 1,71 -5,00 -18,96 Akfen GMYO 2,96 -1,66 -26,91 Akın Tekstil 12,30 3,62 -10,80 Akiş GMYO 3,24 -1,22 -19,80 Akmerkez GMYO 25,00 -5,30 11,58 Aksa 6,33 -2,47 -9,61 Aksa Enerji 3,81 -2,81 0,26 Aksigorta 5,95 0,00 9,82 Aksu Enerji 9,87 0,71 -33,62 Alarko Carrıer 52,10 0,97 -13,17 Alarko GMYO 14,38 4,51 -5,28 Alarko Holding 4,53 -0,88 -23,87 Albaraka Türk 1,27 -0,78 -16,99 Alcatel Lucent Teletaş 19,13 -4,35 58,89 Alkim Kağıt 6,74 0,90 24,36 Alkim Kimya 58,20 -5,54 54,68 Altınyağ 0,86 -8,51 109,76 Altınyunus Çeşme 27,50 8,70 175,28 Anadolu Cam 4,11 -1,20 -5,73 Anadolu Efes 18,38 0,16 -20,36 Anadolu Grubu Holding 16,60 -0,72 -5,63 Anadolu Hayat Emek. 6,46 1,89 6,16 Anadolu Isuzu 11,74 -1,34 -3,53 Anadolu Sigorta 5,06 2,02 21,82 Anel Elektrik 3,58 -1,65 11,53 Arçelik 16,40 0,43 -21,31 ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -10,00 Arena Bilgisayar 14,01 -3,38 92,31 Armada Bilgisayar 22,98 -4,88 40,21 Arsan Tekstil 4,04 -5,83 12,85 Artı Yatırım Holding 2,00 2,56 146,91 Aselsan 27,14 -0,95 29,61 Aslan Çimento 37,24 2,99 -6,81 Ata GMYO 3,62 -0,55 -20,09 Atakule GMYO 1,59 -1,24 -17,19 Atlantis Yatırım Holding 1,47 0,68 47,00 Atlas Yat. Ort. 1,38 -3,50 -4,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,40 0,15 -0,04 Avrasya GMYO 1,65 -1,79 9,27 Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 1,94 15,38 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,00 11,06 Avrupa Yatırım Holding 1,36 -0,73 -11,69 Ayen Enerji 3,17 -3,65 -8,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 0,00 0,46 Aygaz 10,31 1,58 -15,12 Bagfaş 16,65 -2,00 -1,01 Bak Ambalaj 8,17 -4,00 11,16 Balatacılar Balatacılık 2,44 -0,81 96,77 Bantaş Ambalaj 2,97 -3,57 17,86 Banvit 26,36 -9,97 41,95 Baştaş Başkent Çimento 2,86 -1,04 10,42 Batı Çimento 2,87 1,41 -13,29 Batısöke Çimento 1,18 -2,48 -9,92 Bera Holding 3,86 0,78 0,26 Berkosan Yalıtım 3,58 -4,53 30,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,00 -12,65 Beyaz Filo 3,60 -3,74 13,92 Bilici Yatırım 7,00 0,86 60,18 Bim Mağazalar 55,35 -1,16 18,62 Birko Mensucat 0,34 0,00 9,68 Birlik Mensucat 1,49 -5,10 30,70 Bizim Mağazaları 12,90 -1,45 15,49 Bolu Çimento 4,46 3,24 -5,11 Bomonti Elektrik 3,24 3,85 153,13 Borusan Mannesmann 9,59 -0,42 -16,24 Borusan Yat. Paz. 62,75 -1,72 4,73 Bosch Fren Sistemleri 272,60 -4,28 -5,27 Bossa 9,05 -3,00 12,28 Brisa 9,46 10,00 0,86 Burçelik 7,45 -9,92 28,23 Burçelik Vana 19,40 -3,58 99,79 Bursa Çimento 3,92 1,82 -2,08 Carrefoursa 7,91 -2,83 67,94 Casa Emtia Petrol 14,67 -9,94 56,23 Ceo Event Medya 3,22 -2,72 -12,08 Coca Cola İçecek 36,82 -1,66 -4,86 Cosmos Yat. Holding 2,82 6,42 38,24 Credıtwest Faktorıng 2,26 -1,31 -21,53 Çelebi 90,80 1,17 -11,07 Çelik Halat 9,71 -3,48 49,38 Çemaş Döküm 1,06 -4,50 -15,44 Çemtaş 7,10 -3,92 -12,66 Çimbeton 46,76 4,33 13,33 Çimentaş 17,17 2,14 14,47 Çimsa 7,77 0,91 -14,43 Çuhadaroğlu Metal 2,78 -3,81 -12,85 Dagi Giyim 2,54 -3,42 1,60 Dagi Yatırım Holding 3,17 -3,65 40,27 Dardanel 7,11 -10,00 87,60 Datagate Bilgisayar 9,10 1,00 16,52 Demısaş Döküm 3,80 -7,09 9,20 Denge Holding 1,32 -1,49 -3,65 Deniz GMYO 4,00 -2,44 -20,79 Denizli Cam 7,43 -2,37 -10,91 Derimod 7,00 -2,91 -1,96 Derlüks Deri 3,62 -2,43 -11,27 Desa Deri 4,41 -2,65 -2,86 Despec Bilgisayar 5,57 -1,59 31,37 Deva Holding 16,20 -10,00 81,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 -1,22 3,85 Ditaş Doğan 16,00 -3,90 68,15 DO-CO 355,70 -0,36 -36,93 Doğan Burda 7,90 9,87 30,15 Doğan Holding 1,80 -1,64 0,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 -4,07 0,00 Doğusan 2,07 -1,90 -0,48 Doğuş GMYO 5,13 0,00 13,25 Doğuş Otomotiv 10,56 3,43 10,92 Döktaş Dökümcülük 26,40 0,92 -16,58 Duran Doğan Basım 18,26 -3,18 30,06 Dyo Boya 4,99 0,81 1,84 Eczacıbaşı İlaç 4,78 -5,53 30,94 Eczacıbaşı Yatırım 10,00 -2,72 3,82 Edip Gayrimenkul 1,84 -4,66 32,37 Ege Endüstri 550,90 -1,40 -2,07 Ege Gübre 53,75 -2,27 7,93 Ege Profil 12,05 0,42 0,67 Ege Seramik 3,94 -0,51 6,20 Egeli & Co Tarım Girişim 0,72 9,09 125,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,68 9,68 74,36 Egeli&Co Yatırım Holding 0,44 10,00 120,00 Egeplast 14,08 -2,15 12,64 Ekiz Kimya 9,76 9,91 1500,00 Emek Elektrik 1,86 -2,11 16,98 Eminiş Ambalaj 2,45 -3,92 61,18 Emlak Konut GMYO 1,25 -0,79 -14,38 Enerjisa Enerji 7,70 3,91 14,31 Enka İnşaat 6,05 -3,35 -3,23 Erbosan 19,12 0,90 -23,46 Ereğli Demir Çelik 8,09 -1,10 -10,51 Ersu Gıda 5,89 -9,94 184,54 Escort Teknoloji 3,86 -9,18 177,70 Etiler Gıda 3,01 4,88 22,86 Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -7,80 13,17 Euro Trend Yat. Ort. 1,43 -1,38 14,40 Euro Yat. Ort. 1,72 -4,44 45,76 Euro Yatırım Holding 1,43 -5,30 -4,67 Fenerbahçe Futbol 10,29 -0,39 -28,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,60 -4,00 -21,23 F-M İzmit Piston 49,94 -3,22 5,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,62 -1,13 25,10 Ford Otosan 63,30 2,84 -4,26 Formet Çelik Kapı 3,65 0,00 21,67 Frigo Pak Gıda 12,90 -5,08 -0,46 Galatasaray Sportif 2,58 0,39 27,09 Garanti Bankası 8,34 -0,83 -25,13 Garanti Faktoring 4,39 -2,23 13,44 Garanti Yat. Ort. 1,44 -0,69 33,33 Gedik Y. Men. Değ. 18,50 -0,70 230,36 Gedik Yatırım Holding 18,48 -9,50 140,31 Gediz Ambalaj 7,91 -5,61 17,01 Gentaş 2,17 -2,25 -0,91 Gersan Elektrik 3,16 -2,77 -0,94 Global Men. Değ. 2,14 -3,17 13,83 Global Yat. Holding 3,27 -2,39 -32,85 Good-Year 4,87 9,93 20,25 Göltaş Çimento 15,62 10,00 -12,20 Gözde Girişim 3,88 -2,51 -24,51 GSD Denizcilik 2,51 -1,18 -1,95 GSD Holding 1,48 -2,63 -0,67 Gübre Fabrik. 16,00 -0,44 76,99 Güler Yat. Holding 10,40 9,94 412,32 Güneş Sigorta 2,99 -5,38 37,16 Halk GMYO 1,41 1,44 15,57 Halk Sigorta 4,54 -9,92 129,29 Hatay Tekstil 8,82 -6,07 28,38 Hedef Girişim 2,26 -3,42 -13,41 Hektaş 13,60 -1,09 69,58 HUB Girişim 21,74 -9,94 131,56 Hürriyet Gzt. 1,26 0,00 10,53 ICBC Turkey Bank 4,34 -1,14 -17,65 İdealist Danışmanlık 3,11 -2,81 -6,33 İdealist GMYO 3,26 -8,94 6,54 İhlas Ev Aletleri 1,73 1,17 -44,73 İhlas Gayrimenkul 1,07 -0,93 -10,83 İhlas Gazetecilik 3,87 -2,27 -43,17 İhlas Holding 0,65 -1,52 -28,57 İhlas Yayın Holding 0,86 -1,15 -15,69 İndeks Bilgisayar 9,69 -2,61 -0,10 Info Yatırım 5,82 -5,06 -34,61 İntema 8,81 -1,56 -4,86 İpek Doğal Enerji 12,30 -1,20 59,33 İskenderun Demir Çelik 6,87 -1,15 -14,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)