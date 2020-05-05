Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,61
|-3,69
|40,32
|Acıpayam Selüloz
|7,37
|1,38
|15,70
|Adana Çimento (A)
|9,65
|-7,66
|-0,62
|Adana Çimento (B)
|6,83
|-7,83
|-4,21
|Adana Çimento (C)
|2,10
|-7,49
|-5,83
|Adel Kalemcilik
|12,74
|2,17
|-18,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,49
|0,00
|4,32
|Afyon Çimento
|2,78
|-5,44
|22,02
|Ak Enerji
|1,02
|3,03
|-6,42
|Akbank
|5,72
|-0,17
|-29,47
|Akçansa
|8,06
|-6,71
|-16,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,75
|5,42
|-17,06
|Akfen GMYO
|2,98
|3,47
|-26,42
|Akın Tekstil
|12,89
|2,71
|-6,53
|Akiş GMYO
|3,39
|4,63
|-16,09
|Akmerkez GMYO
|26,34
|2,01
|17,56
|Aksa
|6,22
|0,81
|-11,19
|Aksa Enerji
|3,84
|-2,78
|1,05
|Aksigorta
|5,74
|0,17
|5,95
|Aksu Enerji
|9,67
|1,90
|-34,97
|Alarko Carrıer
|53,70
|-4,53
|-10,50
|Alarko GMYO
|14,90
|-0,86
|-1,86
|Alarko Holding
|4,61
|1,10
|-22,52
|Albaraka Türk
|1,27
|2,42
|-16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,38
|6,37
|69,27
|Alkim Kağıt
|7,10
|2,01
|31,00
|Alkim Kimya
|67,05
|8,41
|78,20
|Altınyağ
|1,01
|9,78
|146,34
|Altınyunus Çeşme
|25,50
|2,99
|155,26
|Anadolu Cam
|3,99
|-0,75
|-8,49
|Anadolu Efes
|18,20
|0,05
|-21,14
|Anadolu Grubu Holding
|16,07
|0,06
|-8,64
|Anadolu Hayat Emek.
|6,32
|0,48
|3,86
|Anadolu Isuzu
|11,67
|-1,27
|-4,11
|Anadolu Sigorta
|5,09
|0,00
|22,55
|Anel Elektrik
|3,66
|-1,08
|14,02
|Arçelik
|15,92
|-1,85
|-23,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,62
|9,95
|Arena Bilgisayar
|14,11
|5,22
|93,69
|Armada Bilgisayar
|23,00
|6,88
|40,33
|Arsan Tekstil
|3,92
|1,03
|9,50
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|5,26
|146,91
|Aselsan
|27,06
|2,66
|29,23
|Aslan Çimento
|38,02
|-7,18
|-4,85
|Ata GMYO
|3,59
|-0,55
|-20,75
|Atakule GMYO
|1,59
|1,92
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,51
|2,03
|51,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|1,47
|-4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,25
|2,24
|-1,16
|Avrasya GMYO
|1,69
|1,20
|11,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,21
|5,24
|21,43
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|-0,06
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,38
|1,47
|-10,39
|Ayen Enerji
|3,25
|-2,99
|-6,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,17
|0,93
|-0,91
|Aygaz
|10,20
|2,10
|-16,02
|Bagfaş
|16,15
|0,69
|-3,98
|Bak Ambalaj
|7,77
|1,44
|5,71
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|2,17
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|2,99
|4,55
|18,65
|Banvit
|26,10
|9,94
|40,55
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|-1,03
|11,58
|Batı Çimento
|2,89
|-4,62
|-12,69
|Batısöke Çimento
|1,16
|-3,33
|-11,45
|Bera Holding
|3,69
|0,27
|-4,16
|Berkosan Yalıtım
|3,38
|1,20
|23,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,15
|-4,87
|-12,24
|Beyaz Filo
|3,55
|1,72
|12,34
|Bilici Yatırım
|6,81
|0,15
|55,84
|Bim Mağazalar
|52,10
|-2,89
|11,66
|Birko Mensucat
|0,35
|9,37
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,94
|33,33
|Bizim Mağazaları
|12,05
|-3,29
|7,88
|Bolu Çimento
|4,49
|-8,37
|-4,47
|Bomonti Elektrik
|3,56
|9,88
|178,13
|Borusan Mannesmann
|9,22
|0,44
|-19,48
|Borusan Yat. Paz.
|58,25
|-1,27
|-2,78
|Bosch Fren Sistemleri
|264,00
|0,96
|-8,26
|Bossa
|9,40
|1,08
|16,63
|Brisa
|8,61
|-3,15
|-8,20
|Burçelik
|7,32
|3,39
|25,99
|Burçelik Vana
|19,06
|4,73
|96,29
|Bursa Çimento
|3,79
|-5,25
|-5,33
|Carrefoursa
|7,51
|-0,53
|59,45
|Casa Emtia Petrol
|17,74
|9,98
|88,92
|Ceo Event Medya
|3,55
|9,91
|-3,06
|Coca Cola İçecek
|35,74
|0,39
|-7,65
|Cosmos Yat. Holding
|3,14
|1,29
|53,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,23
|1,36
|-22,57
|Çelebi
|88,15
|-1,73
|-13,66
|Çelik Halat
|9,22
|1,32
|41,85
|Çemaş Döküm
|1,03
|0,00
|-17,83
|Çemtaş
|6,84
|1,18
|-15,86
|Çimbeton
|46,52
|-9,49
|12,75
|Çimentaş
|18,25
|0,39
|21,67
|Çimsa
|7,60
|-4,04
|-16,30
|Çuhadaroğlu Metal
|2,92
|-0,68
|-8,46
|Dagi Giyim
|2,54
|4,10
|1,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,11
|2,64
|37,61
|Dardanel
|7,80
|-0,26
|105,80
|Datagate Bilgisayar
|8,88
|1,37
|13,70
|Demısaş Döküm
|3,87
|-4,21
|11,21
|Denge Holding
|1,30
|4,84
|-5,11
|Deniz GMYO
|3,90
|0,00
|-22,77
|Denizli Cam
|7,50
|1,76
|-10,07
|Derimod
|6,98
|0,87
|-2,24
|Derlüks Deri
|4,02
|5,79
|-1,47
|Desa Deri
|4,37
|0,92
|-3,74
|Despec Bilgisayar
|5,41
|3,64
|27,59
|Deva Holding
|16,03
|9,95
|79,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|-2,47
|1,28
|Ditaş Doğan
|15,14
|-1,17
|59,12
|DO-CO
|343,00
|-0,84
|-39,18
|Doğan Burda
|9,55
|9,90
|57,33
|Doğan Holding
|1,88
|2,17
|4,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,75
|3,55
|6,06
|Doğusan
|2,07
|1,47
|-0,48
|Doğuş GMYO
|4,84
|-0,62
|6,84
|Doğuş Otomotiv
|9,78
|1,87
|2,73
|Döktaş Dökümcülük
|24,96
|-1,81
|-21,13
|Duran Doğan Basım
|18,42
|2,11
|31,20
|Dyo Boya
|4,89
|1,66
|-0,20
|Eczacıbaşı İlaç
|4,86
|1,25
|33,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,95
|0,40
|3,30
|Edip Gayrimenkul
|1,86
|4,49
|33,81
|Ege Endüstri
|539,00
|0,09
|-4,19
|Ege Gübre
|52,10
|-0,10
|4,62
|Ege Profil
|12,45
|0,08
|4,01
|Ege Seramik
|3,96
|1,54
|6,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,86
|8,86
|168,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,81
|9,46
|107,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,52
|8,33
|160,00
|Egeplast
|13,49
|-2,25
|7,92
|Ekiz Kimya
|11,80
|9,97
|1834,43
|Emek Elektrik
|1,81
|1,69
|13,84
|Eminiş Ambalaj
|2,37
|-1,66
|55,92
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|7,39
|-2,76
|9,71
|Enka İnşaat
|6,13
|-0,49
|-1,95
|Erbosan
|18,44
|-0,05
|-26,18
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|-0,39
|-14,16
|Ersu Gıda
|4,81
|-9,42
|132,37
|Escort Teknoloji
|3,82
|9,77
|174,82
|Etiler Gıda
|2,44
|-9,96
|-0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-2,58
|13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|0,00
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,70
|-2,30
|44,07
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|-0,69
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,37
|-2,08
|-28,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,73
|0,81
|-18,38
|F-M İzmit Piston
|50,95
|1,60
|7,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,87
|7,99
|28,35
|Ford Otosan
|60,70
|-0,49
|-8,19
|Formet Çelik Kapı
|3,75
|0,00
|25,00
|Frigo Pak Gıda
|13,09
|10,00
|1,00
|Galatasaray Sportif
|2,66
|-4,32
|31,03
|Garanti Bankası
|8,14
|-0,37
|-26,93
|Garanti Faktoring
|4,34
|2,60
|12,14
|Garanti Yat. Ort.
|1,41
|0,00
|30,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,36
|9,93
|299,29
|Gedik Yatırım Holding
|20,04
|5,58
|160,60
|Gediz Ambalaj
|7,97
|5,01
|17,90
|Gentaş
|2,10
|0,00
|-4,11
|Gersan Elektrik
|3,25
|4,17
|1,88
|Global Men. Değ.
|2,42
|7,56
|28,72
|Global Yat. Holding
|3,25
|3,17
|-33,26
|Good-Year
|4,40
|-2,65
|8,64
|Göltaş Çimento
|14,71
|-7,19
|-17,31
|Gözde Girişim
|3,75
|-0,27
|-27,04
|GSD Denizcilik
|2,59
|6,58
|1,17
|GSD Holding
|1,57
|9,03
|5,37
|Gübre Fabrik.
|15,71
|-0,25
|73,78
|Güler Yat. Holding
|12,58
|9,97
|519,70
|Güneş Sigorta
|2,97
|2,77
|36,24
|Halk GMYO
|1,41
|1,44
|15,57
|Halk Sigorta
|4,10
|0,24
|107,07
|Hatay Tekstil
|9,37
|3,77
|36,39
|Hedef Girişim
|2,31
|2,67
|-11,49
|Hektaş
|13,15
|-3,66
|63,97
|HUB Girişim
|22,02
|9,99
|134,54
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|9,92
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|0,00
|-20,87
|İdealist Danışmanlık
|3,15
|1,29
|-5,12
|İdealist GMYO
|3,32
|0,00
|8,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|-1,73
|-45,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,86
|1,58
|-43,32
|İhlas Holding
|0,64
|0,00
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-1,14
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,53
|4,50
|-1,75
|Info Yatırım
|6,16
|1,82
|-30,79
|İntema
|8,73
|0,92
|-5,72
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|7,35
|72,15
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|2,86
|-14,73
(Sürecek)