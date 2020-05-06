Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,44 -6,51 31,18
Acıpayam Selüloz 7,31 -0,81 14,76
Adana Çimento (A) 9,64 -0,10 -0,72
Adana Çimento (B) 6,82 -0,15 -4,35
Adana Çimento (C) 2,05 -2,38 -8,07
Adel Kalemcilik 12,15 -4,63 -22,61
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -2,01 2,22
Afyon Çimento 2,73 -1,80 19,83
Ak Enerji 1,01 -0,98 -7,34
Akbank 5,70 -0,35 -29,72
Akçansa 7,70 -4,47 -20,57
Akdenız Güvenlık Hız. 1,74 -0,57 -17,54
Akfen GMYO 3,00 0,67 -25,93
Akın Tekstil 12,94 0,39 -6,16
Akiş GMYO 3,48 2,65 -13,86
Akmerkez GMYO 28,96 9,95 29,26
Aksa 6,31 1,45 -9,90
Aksa Enerji 3,94 2,60 3,68
Aksigorta 6,01 4,70 10,93
Aksu Enerji 9,86 1,96 -33,69
Alarko Carrıer 52,50 -2,23 -12,50
Alarko GMYO 14,61 -1,95 -3,77
Alarko Holding 4,67 1,30 -21,51
Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 19,70 -3,34 63,62
Alkim Kağıt 7,81 10,00 44,10
Alkim Kimya 66,10 -1,42 75,68
Altınyağ 1,11 9,90 170,73
Altınyunus Çeşme 25,50 0,00 155,26
Anadolu Cam 4,00 0,25 -8,26
Anadolu Efes 17,95 -1,37 -22,23
Anadolu Grubu Holding 16,09 0,12 -8,53
Anadolu Hayat Emek. 6,29 -0,47 3,37
Anadolu Isuzu 11,77 0,86 -3,29
Anadolu Sigorta 4,97 -2,36 19,66
Anel Elektrik 3,61 -1,37 12,46
Arçelik 15,80 -0,75 -24,18
ARD Bilişim Teknolojileri 30,38 9,99
Arena Bilgisayar 14,20 0,64 94,92
Armada Bilgisayar 22,50 -2,17 37,28
Arsan Tekstil 4,20 7,14 17,32
Artı Yatırım Holding 2,20 10,00 171,60
Aselsan 26,90 -0,59 28,46
Aslan Çimento 36,50 -4,00 -8,66
Ata GMYO 3,59 0,00 -20,75
Atakule GMYO 1,60 0,63 -16,67
Atlantis Yatırım Holding 1,46 -3,31 46,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 4,35 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,50 1,89 0,70
Avrasya GMYO 1,75 3,55 15,89
Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 1,36 23,08
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,01 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,39 0,72 -9,74
Ayen Enerji 3,20 -1,54 -7,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,15 -0,92 -1,83
Aygaz 10,09 -1,08 -16,93
Bagfaş 16,64 3,03 -1,07
Bak Ambalaj 7,65 -1,54 4,08
Balatacılar Balatacılık 2,32 -1,28 87,10
Bantaş Ambalaj 3,05 2,01 21,03
Banvit 25,84 -1,00 39,15
Baştaş Başkent Çimento 2,89 0,00 11,58
Batı Çimento 2,78 -3,81 -16,01
Batısöke Çimento 1,15 -0,86 -12,21
Bera Holding 3,62 -1,90 -5,97
Berkosan Yalıtım 3,46 2,37 26,28
Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 -0,93 -13,06
Beyaz Filo 3,48 -1,97 10,13
Bilici Yatırım 6,82 0,15 56,06
Bim Mağazalar 51,50 -1,15 10,37
Birko Mensucat 0,38 8,57 22,58
Birlik Mensucat 1,51 -0,66 32,46
Bizim Mağazaları 11,78 -2,24 5,46
Bolu Çimento 4,46 -0,67 -5,11
Bomonti Elektrik 3,89 9,27 203,91
Borusan Mannesmann 9,14 -0,87 -20,17
Borusan Yat. Paz. 58,45 0,34 -2,44
Bosch Fren Sistemleri 265,70 0,64 -7,67
Bossa 9,19 -2,23 14,02
Brisa 8,86 2,90 -5,53
Burçelik 7,48 2,19 28,74
Burçelik Vana 19,83 4,04 104,22
Bursa Çimento 3,69 -2,64 -7,83
Carrefoursa 7,41 -1,33 57,32
Casa Emtia Petrol 17,00 -4,17 81,04
Ceo Event Medya 3,75 5,63 2,40
Coca Cola İçecek 36,96 3,41 -4,50
Cosmos Yat. Holding 3,39 7,96 66,18
Credıtwest Faktorıng 2,19 -1,79 -23,96
Çelebi 87,60 -0,62 -14,20
Çelik Halat 9,35 1,41 43,85
Çemaş Döküm 1,04 0,97 -17,03
Çemtaş 7,10 3,80 -12,66
Çimbeton 44,30 -4,77 7,37
Çimentaş 19,92 9,15 32,80
Çimsa 7,45 -1,97 -17,95
Çuhadaroğlu Metal 2,98 2,05 -6,58
Dagi Giyim 2,79 9,84 11,60
Dagi Yatırım Holding 3,42 9,97 51,33
Dardanel 7,72 -1,03 103,69
Datagate Bilgisayar 8,70 -2,03 11,40
Demısaş Döküm 4,25 9,82 22,13
Denge Holding 1,31 0,77 -4,38
Deniz GMYO 3,94 1,03 -21,98
Denizli Cam 7,49 -0,13 -10,19
Derimod 6,83 -2,15 -4,34
Derlüks Deri 3,96 -1,49 -2,94
Desa Deri 4,33 -0,92 -4,63
Despec Bilgisayar 5,33 -1,48 25,71
Deva Holding 14,65 -8,61 64,10
Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 6,33 7,69
Ditaş Doğan 15,04 -0,66 58,06
DO-CO 341,90 -0,32 -39,38
Doğan Burda 8,97 -6,07 47,78
Doğan Holding 1,90 1,06 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,78 1,71 7,88
Doğusan 2,09 0,97 0,48
Doğuş GMYO 4,80 -0,83 5,96
Doğuş Otomotiv 9,44 -3,48 -0,84
Döktaş Dökümcülük 26,30 5,37 -16,89
Duran Doğan Basım 18,30 -0,65 30,34
Dyo Boya 4,76 -2,66 -2,86
Eczacıbaşı İlaç 4,73 -2,67 29,57
Eczacıbaşı Yatırım 9,87 -0,80 2,47
Edip Gayrimenkul 1,92 3,23 38,13
Ege Endüstri 536,50 -0,46 -4,63
Ege Gübre 52,00 -0,19 4,42
Ege Profil 12,37 -0,64 3,34
Ege Seramik 4,03 1,77 8,63
Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 9,30 193,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 9,88 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,57 9,62 185,00
Egeplast 13,38 -0,82 7,04
Ekiz Kimya 12,98 10,00 2027,87
Emek Elektrik 1,81 0,00 13,84
Eminiş Ambalaj 2,43 2,53 59,87
Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75
Enerjisa Enerji 7,55 2,17 12,08
Enka İnşaat 6,02 -1,79 -3,71
Erbosan 18,72 1,52 -25,06
Ereğli Demir Çelik 8,00 3,09 -11,50
Ersu Gıda 4,55 -5,41 119,81
Escort Teknoloji 4,20 9,95 202,16
Etiler Gıda 2,65 8,61 8,16
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -1,59 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -1,34 17,60
Euro Yat. Ort. 1,66 -2,35 40,68
Euro Yatırım Holding 1,42 -0,70 -5,33
Fenerbahçe Futbol 10,40 0,29 -28,13
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 1,07 -17,51
F-M İzmit Piston 49,70 -2,45 4,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,78 -0,91 27,18
Ford Otosan 59,00 -2,80 -10,76
Formet Çelik Kapı 3,80 1,33 26,67
Frigo Pak Gıda 14,00 6,95 8,02
Galatasaray Sportif 2,57 -3,38 26,60
Garanti Bankası 8,07 -0,86 -27,56
Garanti Faktoring 4,31 -0,69 11,37
Garanti Yat. Ort. 1,43 1,42 32,41
Gedik Y. Men. Değ. 22,86 2,24 308,21
Gedik Yatırım Holding 22,04 9,98 186,61
Gediz Ambalaj 7,91 -0,75 17,01
Gentaş 2,08 -0,95 -5,02
Gersan Elektrik 3,26 0,31 2,19
Global Men. Değ. 2,66 9,92 41,49
Global Yat. Holding 3,25 0,00 -33,26
Good-Year 4,37 -0,68 7,90
Göltaş Çimento 14,47 -1,63 -18,66
Gözde Girişim 3,73 -0,53 -27,43
GSD Denizcilik 2,56 -1,16 0,00
GSD Holding 1,58 0,64 6,04
Gübre Fabrik. 15,65 -0,38 73,12
Güler Yat. Holding 13,83 9,94 581,28
Güneş Sigorta 3,19 7,41 46,33
Halk GMYO 1,39 -1,42 13,93
Halk Sigorta 4,21 2,68 112,63
Hatay Tekstil 9,21 -1,71 34,06
Hedef Girişim 2,40 3,90 -8,05
Hektaş 13,15 0,00 63,97
HUB Girişim 23,08 4,81 145,83
Hürriyet Gzt. 1,45 0,69 27,19
ICBC Turkey Bank 4,18 0,24 -20,68
İdealist Danışmanlık 3,15 0,00 -5,12
İdealist GMYO 3,28 -1,20 7,19
İhlas Ev Aletleri 1,70 0,00 -45,69
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,82 -1,04 -43,91
İhlas Holding 0,64 0,00 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,87 0,00 -14,71
İndeks Bilgisayar 9,35 -1,89 -3,61
Info Yatırım 6,05 -1,79 -32,02
İntema 8,70 -0,34 -6,05
İpek Doğal Enerji 14,44 8,65 87,05
İskenderun Demir Çelik 6,98 2,20 -12,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:40 Kaynak: AA


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