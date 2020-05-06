Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,44
|-6,51
|31,18
|Acıpayam Selüloz
|7,31
|-0,81
|14,76
|Adana Çimento (A)
|9,64
|-0,10
|-0,72
|Adana Çimento (B)
|6,82
|-0,15
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|2,05
|-2,38
|-8,07
|Adel Kalemcilik
|12,15
|-4,63
|-22,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|-2,01
|2,22
|Afyon Çimento
|2,73
|-1,80
|19,83
|Ak Enerji
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Akbank
|5,70
|-0,35
|-29,72
|Akçansa
|7,70
|-4,47
|-20,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,74
|-0,57
|-17,54
|Akfen GMYO
|3,00
|0,67
|-25,93
|Akın Tekstil
|12,94
|0,39
|-6,16
|Akiş GMYO
|3,48
|2,65
|-13,86
|Akmerkez GMYO
|28,96
|9,95
|29,26
|Aksa
|6,31
|1,45
|-9,90
|Aksa Enerji
|3,94
|2,60
|3,68
|Aksigorta
|6,01
|4,70
|10,93
|Aksu Enerji
|9,86
|1,96
|-33,69
|Alarko Carrıer
|52,50
|-2,23
|-12,50
|Alarko GMYO
|14,61
|-1,95
|-3,77
|Alarko Holding
|4,67
|1,30
|-21,51
|Albaraka Türk
|1,28
|0,79
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,70
|-3,34
|63,62
|Alkim Kağıt
|7,81
|10,00
|44,10
|Alkim Kimya
|66,10
|-1,42
|75,68
|Altınyağ
|1,11
|9,90
|170,73
|Altınyunus Çeşme
|25,50
|0,00
|155,26
|Anadolu Cam
|4,00
|0,25
|-8,26
|Anadolu Efes
|17,95
|-1,37
|-22,23
|Anadolu Grubu Holding
|16,09
|0,12
|-8,53
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|-0,47
|3,37
|Anadolu Isuzu
|11,77
|0,86
|-3,29
|Anadolu Sigorta
|4,97
|-2,36
|19,66
|Anel Elektrik
|3,61
|-1,37
|12,46
|Arçelik
|15,80
|-0,75
|-24,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,38
|9,99
|Arena Bilgisayar
|14,20
|0,64
|94,92
|Armada Bilgisayar
|22,50
|-2,17
|37,28
|Arsan Tekstil
|4,20
|7,14
|17,32
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|10,00
|171,60
|Aselsan
|26,90
|-0,59
|28,46
|Aslan Çimento
|36,50
|-4,00
|-8,66
|Ata GMYO
|3,59
|0,00
|-20,75
|Atakule GMYO
|1,60
|0,63
|-16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,46
|-3,31
|46,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|4,35
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,50
|1,89
|0,70
|Avrasya GMYO
|1,75
|3,55
|15,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|1,36
|23,08
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|-0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,39
|0,72
|-9,74
|Ayen Enerji
|3,20
|-1,54
|-7,78
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,15
|-0,92
|-1,83
|Aygaz
|10,09
|-1,08
|-16,93
|Bagfaş
|16,64
|3,03
|-1,07
|Bak Ambalaj
|7,65
|-1,54
|4,08
|Balatacılar Balatacılık
|2,32
|-1,28
|87,10
|Bantaş Ambalaj
|3,05
|2,01
|21,03
|Banvit
|25,84
|-1,00
|39,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|0,00
|11,58
|Batı Çimento
|2,78
|-3,81
|-16,01
|Batısöke Çimento
|1,15
|-0,86
|-12,21
|Bera Holding
|3,62
|-1,90
|-5,97
|Berkosan Yalıtım
|3,46
|2,37
|26,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|-0,93
|-13,06
|Beyaz Filo
|3,48
|-1,97
|10,13
|Bilici Yatırım
|6,82
|0,15
|56,06
|Bim Mağazalar
|51,50
|-1,15
|10,37
|Birko Mensucat
|0,38
|8,57
|22,58
|Birlik Mensucat
|1,51
|-0,66
|32,46
|Bizim Mağazaları
|11,78
|-2,24
|5,46
|Bolu Çimento
|4,46
|-0,67
|-5,11
|Bomonti Elektrik
|3,89
|9,27
|203,91
|Borusan Mannesmann
|9,14
|-0,87
|-20,17
|Borusan Yat. Paz.
|58,45
|0,34
|-2,44
|Bosch Fren Sistemleri
|265,70
|0,64
|-7,67
|Bossa
|9,19
|-2,23
|14,02
|Brisa
|8,86
|2,90
|-5,53
|Burçelik
|7,48
|2,19
|28,74
|Burçelik Vana
|19,83
|4,04
|104,22
|Bursa Çimento
|3,69
|-2,64
|-7,83
|Carrefoursa
|7,41
|-1,33
|57,32
|Casa Emtia Petrol
|17,00
|-4,17
|81,04
|Ceo Event Medya
|3,75
|5,63
|2,40
|Coca Cola İçecek
|36,96
|3,41
|-4,50
|Cosmos Yat. Holding
|3,39
|7,96
|66,18
|Credıtwest Faktorıng
|2,19
|-1,79
|-23,96
|Çelebi
|87,60
|-0,62
|-14,20
|Çelik Halat
|9,35
|1,41
|43,85
|Çemaş Döküm
|1,04
|0,97
|-17,03
|Çemtaş
|7,10
|3,80
|-12,66
|Çimbeton
|44,30
|-4,77
|7,37
|Çimentaş
|19,92
|9,15
|32,80
|Çimsa
|7,45
|-1,97
|-17,95
|Çuhadaroğlu Metal
|2,98
|2,05
|-6,58
|Dagi Giyim
|2,79
|9,84
|11,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,42
|9,97
|51,33
|Dardanel
|7,72
|-1,03
|103,69
|Datagate Bilgisayar
|8,70
|-2,03
|11,40
|Demısaş Döküm
|4,25
|9,82
|22,13
|Denge Holding
|1,31
|0,77
|-4,38
|Deniz GMYO
|3,94
|1,03
|-21,98
|Denizli Cam
|7,49
|-0,13
|-10,19
|Derimod
|6,83
|-2,15
|-4,34
|Derlüks Deri
|3,96
|-1,49
|-2,94
|Desa Deri
|4,33
|-0,92
|-4,63
|Despec Bilgisayar
|5,33
|-1,48
|25,71
|Deva Holding
|14,65
|-8,61
|64,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,84
|6,33
|7,69
|Ditaş Doğan
|15,04
|-0,66
|58,06
|DO-CO
|341,90
|-0,32
|-39,38
|Doğan Burda
|8,97
|-6,07
|47,78
|Doğan Holding
|1,90
|1,06
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,78
|1,71
|7,88
|Doğusan
|2,09
|0,97
|0,48
|Doğuş GMYO
|4,80
|-0,83
|5,96
|Doğuş Otomotiv
|9,44
|-3,48
|-0,84
|Döktaş Dökümcülük
|26,30
|5,37
|-16,89
|Duran Doğan Basım
|18,30
|-0,65
|30,34
|Dyo Boya
|4,76
|-2,66
|-2,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,73
|-2,67
|29,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,87
|-0,80
|2,47
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|3,23
|38,13
|Ege Endüstri
|536,50
|-0,46
|-4,63
|Ege Gübre
|52,00
|-0,19
|4,42
|Ege Profil
|12,37
|-0,64
|3,34
|Ege Seramik
|4,03
|1,77
|8,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,94
|9,30
|193,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|9,88
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,57
|9,62
|185,00
|Egeplast
|13,38
|-0,82
|7,04
|Ekiz Kimya
|12,98
|10,00
|2027,87
|Emek Elektrik
|1,81
|0,00
|13,84
|Eminiş Ambalaj
|2,43
|2,53
|59,87
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|7,55
|2,17
|12,08
|Enka İnşaat
|6,02
|-1,79
|-3,71
|Erbosan
|18,72
|1,52
|-25,06
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|3,09
|-11,50
|Ersu Gıda
|4,55
|-5,41
|119,81
|Escort Teknoloji
|4,20
|9,95
|202,16
|Etiler Gıda
|2,65
|8,61
|8,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|-1,59
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|-1,34
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,66
|-2,35
|40,68
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|-0,70
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,40
|0,29
|-28,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,77
|1,07
|-17,51
|F-M İzmit Piston
|49,70
|-2,45
|4,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,78
|-0,91
|27,18
|Ford Otosan
|59,00
|-2,80
|-10,76
|Formet Çelik Kapı
|3,80
|1,33
|26,67
|Frigo Pak Gıda
|14,00
|6,95
|8,02
|Galatasaray Sportif
|2,57
|-3,38
|26,60
|Garanti Bankası
|8,07
|-0,86
|-27,56
|Garanti Faktoring
|4,31
|-0,69
|11,37
|Garanti Yat. Ort.
|1,43
|1,42
|32,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,86
|2,24
|308,21
|Gedik Yatırım Holding
|22,04
|9,98
|186,61
|Gediz Ambalaj
|7,91
|-0,75
|17,01
|Gentaş
|2,08
|-0,95
|-5,02
|Gersan Elektrik
|3,26
|0,31
|2,19
|Global Men. Değ.
|2,66
|9,92
|41,49
|Global Yat. Holding
|3,25
|0,00
|-33,26
|Good-Year
|4,37
|-0,68
|7,90
|Göltaş Çimento
|14,47
|-1,63
|-18,66
|Gözde Girişim
|3,73
|-0,53
|-27,43
|GSD Denizcilik
|2,56
|-1,16
|0,00
|GSD Holding
|1,58
|0,64
|6,04
|Gübre Fabrik.
|15,65
|-0,38
|73,12
|Güler Yat. Holding
|13,83
|9,94
|581,28
|Güneş Sigorta
|3,19
|7,41
|46,33
|Halk GMYO
|1,39
|-1,42
|13,93
|Halk Sigorta
|4,21
|2,68
|112,63
|Hatay Tekstil
|9,21
|-1,71
|34,06
|Hedef Girişim
|2,40
|3,90
|-8,05
|Hektaş
|13,15
|0,00
|63,97
|HUB Girişim
|23,08
|4,81
|145,83
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|0,69
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|4,18
|0,24
|-20,68
|İdealist Danışmanlık
|3,15
|0,00
|-5,12
|İdealist GMYO
|3,28
|-1,20
|7,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,00
|-45,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,82
|-1,04
|-43,91
|İhlas Holding
|0,64
|0,00
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|0,00
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,35
|-1,89
|-3,61
|Info Yatırım
|6,05
|-1,79
|-32,02
|İntema
|8,70
|-0,34
|-6,05
|İpek Doğal Enerji
|14,44
|8,65
|87,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|2,20
|-12,86
(Sürecek)