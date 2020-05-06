Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,44 -6,51 31,18 Acıpayam Selüloz 7,31 -0,81 14,76 Adana Çimento (A) 9,64 -0,10 -0,72 Adana Çimento (B) 6,82 -0,15 -4,35 Adana Çimento (C) 2,05 -2,38 -8,07 Adel Kalemcilik 12,15 -4,63 -22,61 Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -2,01 2,22 Afyon Çimento 2,73 -1,80 19,83 Ak Enerji 1,01 -0,98 -7,34 Akbank 5,70 -0,35 -29,72 Akçansa 7,70 -4,47 -20,57 Akdenız Güvenlık Hız. 1,74 -0,57 -17,54 Akfen GMYO 3,00 0,67 -25,93 Akın Tekstil 12,94 0,39 -6,16 Akiş GMYO 3,48 2,65 -13,86 Akmerkez GMYO 28,96 9,95 29,26 Aksa 6,31 1,45 -9,90 Aksa Enerji 3,94 2,60 3,68 Aksigorta 6,01 4,70 10,93 Aksu Enerji 9,86 1,96 -33,69 Alarko Carrıer 52,50 -2,23 -12,50 Alarko GMYO 14,61 -1,95 -3,77 Alarko Holding 4,67 1,30 -21,51 Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34 Alcatel Lucent Teletaş 19,70 -3,34 63,62 Alkim Kağıt 7,81 10,00 44,10 Alkim Kimya 66,10 -1,42 75,68 Altınyağ 1,11 9,90 170,73 Altınyunus Çeşme 25,50 0,00 155,26 Anadolu Cam 4,00 0,25 -8,26 Anadolu Efes 17,95 -1,37 -22,23 Anadolu Grubu Holding 16,09 0,12 -8,53 Anadolu Hayat Emek. 6,29 -0,47 3,37 Anadolu Isuzu 11,77 0,86 -3,29 Anadolu Sigorta 4,97 -2,36 19,66 Anel Elektrik 3,61 -1,37 12,46 Arçelik 15,80 -0,75 -24,18 ARD Bilişim Teknolojileri 30,38 9,99 Arena Bilgisayar 14,20 0,64 94,92 Armada Bilgisayar 22,50 -2,17 37,28 Arsan Tekstil 4,20 7,14 17,32 Artı Yatırım Holding 2,20 10,00 171,60 Aselsan 26,90 -0,59 28,46 Aslan Çimento 36,50 -4,00 -8,66 Ata GMYO 3,59 0,00 -20,75 Atakule GMYO 1,60 0,63 -16,67 Atlantis Yatırım Holding 1,46 -3,31 46,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 4,35 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,50 1,89 0,70 Avrasya GMYO 1,75 3,55 15,89 Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 1,36 23,08 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,01 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,39 0,72 -9,74 Ayen Enerji 3,20 -1,54 -7,78 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,15 -0,92 -1,83 Aygaz 10,09 -1,08 -16,93 Bagfaş 16,64 3,03 -1,07 Bak Ambalaj 7,65 -1,54 4,08 Balatacılar Balatacılık 2,32 -1,28 87,10 Bantaş Ambalaj 3,05 2,01 21,03 Banvit 25,84 -1,00 39,15 Baştaş Başkent Çimento 2,89 0,00 11,58 Batı Çimento 2,78 -3,81 -16,01 Batısöke Çimento 1,15 -0,86 -12,21 Bera Holding 3,62 -1,90 -5,97 Berkosan Yalıtım 3,46 2,37 26,28 Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 -0,93 -13,06 Beyaz Filo 3,48 -1,97 10,13 Bilici Yatırım 6,82 0,15 56,06 Bim Mağazalar 51,50 -1,15 10,37 Birko Mensucat 0,38 8,57 22,58 Birlik Mensucat 1,51 -0,66 32,46 Bizim Mağazaları 11,78 -2,24 5,46 Bolu Çimento 4,46 -0,67 -5,11 Bomonti Elektrik 3,89 9,27 203,91 Borusan Mannesmann 9,14 -0,87 -20,17 Borusan Yat. Paz. 58,45 0,34 -2,44 Bosch Fren Sistemleri 265,70 0,64 -7,67 Bossa 9,19 -2,23 14,02 Brisa 8,86 2,90 -5,53 Burçelik 7,48 2,19 28,74 Burçelik Vana 19,83 4,04 104,22 Bursa Çimento 3,69 -2,64 -7,83 Carrefoursa 7,41 -1,33 57,32 Casa Emtia Petrol 17,00 -4,17 81,04 Ceo Event Medya 3,75 5,63 2,40 Coca Cola İçecek 36,96 3,41 -4,50 Cosmos Yat. Holding 3,39 7,96 66,18 Credıtwest Faktorıng 2,19 -1,79 -23,96 Çelebi 87,60 -0,62 -14,20 Çelik Halat 9,35 1,41 43,85 Çemaş Döküm 1,04 0,97 -17,03 Çemtaş 7,10 3,80 -12,66 Çimbeton 44,30 -4,77 7,37 Çimentaş 19,92 9,15 32,80 Çimsa 7,45 -1,97 -17,95 Çuhadaroğlu Metal 2,98 2,05 -6,58 Dagi Giyim 2,79 9,84 11,60 Dagi Yatırım Holding 3,42 9,97 51,33 Dardanel 7,72 -1,03 103,69 Datagate Bilgisayar 8,70 -2,03 11,40 Demısaş Döküm 4,25 9,82 22,13 Denge Holding 1,31 0,77 -4,38 Deniz GMYO 3,94 1,03 -21,98 Denizli Cam 7,49 -0,13 -10,19 Derimod 6,83 -2,15 -4,34 Derlüks Deri 3,96 -1,49 -2,94 Desa Deri 4,33 -0,92 -4,63 Despec Bilgisayar 5,33 -1,48 25,71 Deva Holding 14,65 -8,61 64,10 Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 6,33 7,69 Ditaş Doğan 15,04 -0,66 58,06 DO-CO 341,90 -0,32 -39,38 Doğan Burda 8,97 -6,07 47,78 Doğan Holding 1,90 1,06 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,78 1,71 7,88 Doğusan 2,09 0,97 0,48 Doğuş GMYO 4,80 -0,83 5,96 Doğuş Otomotiv 9,44 -3,48 -0,84 Döktaş Dökümcülük 26,30 5,37 -16,89 Duran Doğan Basım 18,30 -0,65 30,34 Dyo Boya 4,76 -2,66 -2,86 Eczacıbaşı İlaç 4,73 -2,67 29,57 Eczacıbaşı Yatırım 9,87 -0,80 2,47 Edip Gayrimenkul 1,92 3,23 38,13 Ege Endüstri 536,50 -0,46 -4,63 Ege Gübre 52,00 -0,19 4,42 Ege Profil 12,37 -0,64 3,34 Ege Seramik 4,03 1,77 8,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 9,30 193,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 9,88 128,21 Egeli&Co Yatırım Holding 0,57 9,62 185,00 Egeplast 13,38 -0,82 7,04 Ekiz Kimya 12,98 10,00 2027,87 Emek Elektrik 1,81 0,00 13,84 Eminiş Ambalaj 2,43 2,53 59,87 Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75 Enerjisa Enerji 7,55 2,17 12,08 Enka İnşaat 6,02 -1,79 -3,71 Erbosan 18,72 1,52 -25,06 Ereğli Demir Çelik 8,00 3,09 -11,50 Ersu Gıda 4,55 -5,41 119,81 Escort Teknoloji 4,20 9,95 202,16 Etiler Gıda 2,65 8,61 8,16 Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -1,59 11,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -1,34 17,60 Euro Yat. Ort. 1,66 -2,35 40,68 Euro Yatırım Holding 1,42 -0,70 -5,33 Fenerbahçe Futbol 10,40 0,29 -28,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 1,07 -17,51 F-M İzmit Piston 49,70 -2,45 4,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,78 -0,91 27,18 Ford Otosan 59,00 -2,80 -10,76 Formet Çelik Kapı 3,80 1,33 26,67 Frigo Pak Gıda 14,00 6,95 8,02 Galatasaray Sportif 2,57 -3,38 26,60 Garanti Bankası 8,07 -0,86 -27,56 Garanti Faktoring 4,31 -0,69 11,37 Garanti Yat. Ort. 1,43 1,42 32,41 Gedik Y. Men. Değ. 22,86 2,24 308,21 Gedik Yatırım Holding 22,04 9,98 186,61 Gediz Ambalaj 7,91 -0,75 17,01 Gentaş 2,08 -0,95 -5,02 Gersan Elektrik 3,26 0,31 2,19 Global Men. Değ. 2,66 9,92 41,49 Global Yat. Holding 3,25 0,00 -33,26 Good-Year 4,37 -0,68 7,90 Göltaş Çimento 14,47 -1,63 -18,66 Gözde Girişim 3,73 -0,53 -27,43 GSD Denizcilik 2,56 -1,16 0,00 GSD Holding 1,58 0,64 6,04 Gübre Fabrik. 15,65 -0,38 73,12 Güler Yat. Holding 13,83 9,94 581,28 Güneş Sigorta 3,19 7,41 46,33 Halk GMYO 1,39 -1,42 13,93 Halk Sigorta 4,21 2,68 112,63 Hatay Tekstil 9,21 -1,71 34,06 Hedef Girişim 2,40 3,90 -8,05 Hektaş 13,15 0,00 63,97 HUB Girişim 23,08 4,81 145,83 Hürriyet Gzt. 1,45 0,69 27,19 ICBC Turkey Bank 4,18 0,24 -20,68 İdealist Danışmanlık 3,15 0,00 -5,12 İdealist GMYO 3,28 -1,20 7,19 İhlas Ev Aletleri 1,70 0,00 -45,69 İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83 İhlas Gazetecilik 3,82 -1,04 -43,91 İhlas Holding 0,64 0,00 -29,67 İhlas Yayın Holding 0,87 0,00 -14,71 İndeks Bilgisayar 9,35 -1,89 -3,61 Info Yatırım 6,05 -1,79 -32,02 İntema 8,70 -0,34 -6,05 İpek Doğal Enerji 14,44 8,65 87,05 İskenderun Demir Çelik 6,98 2,20 -12,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)