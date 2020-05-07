Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

26 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 3,69 36,02
Acıpayam Selüloz 7,56 3,42 18,68
Adana Çimento (A) 9,67 0,31 -0,41
Adana Çimento (B) 6,90 1,17 -3,23
Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07
Adel Kalemcilik 11,85 -2,47 -24,52
Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,68 2,92
Afyon Çimento 2,78 1,83 22,02
Ak Enerji 1,02 0,99 -6,42
Akbank 5,66 -0,70 -30,21
Akçansa 7,72 0,26 -20,37
Akdenız Güvenlık Hız. 1,72 -1,15 -18,48
Akfen GMYO 2,96 -1,33 -26,91
Akın Tekstil 13,59 5,02 -1,45
Akiş GMYO 3,38 -2,87 -16,34
Akmerkez GMYO 28,98 0,07 29,35
Aksa 6,27 -0,63 -10,47
Aksa Enerji 4,08 3,55 7,37
Aksigorta 6,00 -0,17 10,74
Aksu Enerji 9,72 -1,42 -34,63
Alarko Carrıer 52,55 0,10 -12,42
Alarko GMYO 14,45 -1,10 -4,82
Alarko Holding 4,71 0,86 -20,84
Albaraka Türk 1,28 0,00 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 19,21 -2,49 59,55
Alkim Kağıt 8,59 9,99 58,49
Alkim Kimya 11,99 10,05 93,33
Altınyağ 1,22 9,91 197,56
Altınyunus Çeşme 25,00 -1,96 150,25
Anadolu Cam 4,08 2,00 -6,42
Anadolu Efes 17,41 -3,01 -24,57
Anadolu Grubu Holding 16,17 0,50 -8,07
Anadolu Hayat Emek. 6,41 1,91 5,34
Anadolu Isuzu 11,60 -1,44 -4,68
Anadolu Sigorta 4,99 0,40 20,14
Anel Elektrik 3,69 2,22 14,95
Arçelik 15,86 0,38 -23,90
ARD Bilişim Teknolojileri 33,40 9,94
Arena Bilgisayar 14,81 4,30 103,29
Armada Bilgisayar 22,18 -1,42 35,33
Arsan Tekstil 4,11 -2,14 14,80
Artı Yatırım Holding 2,42 10,00 198,77
Aselsan 26,82 -0,30 28,08
Aslan Çimento 36,26 -0,66 -9,26
Ata GMYO 3,59 0,00 -20,75
Atakule GMYO 1,60 0,00 -16,67
Atlantis Yatırım Holding 1,48 1,37 48,00
Atlas Yat. Ort. 1,42 -1,39 -1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,13 -2,74 -2,06
Avrasya GMYO 1,74 -0,57 15,23
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -2,68 19,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 0,00 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,51 8,63 -1,95
Ayen Enerji 3,22 0,63 -7,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,19 1,86 0,00
Aygaz 10,21 1,19 -15,94
Bagfaş 16,51 -0,78 -1,84
Bak Ambalaj 8,41 9,93 14,42
Balatacılar Balatacılık 2,28 -1,72 83,87
Bantaş Ambalaj 3,06 0,33 21,43
Banvit 26,06 0,85 40,33
Baştaş Başkent Çimento 2,80 -3,11 8,11
Batı Çimento 2,77 -0,36 -16,31
Batısöke Çimento 1,15 0,00 -12,21
Bera Holding 3,66 1,10 -4,94
Berkosan Yalıtım 3,50 1,16 27,74
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,47 -12,65
Beyaz Filo 3,55 2,01 12,34
Bilici Yatırım 6,95 1,91 59,04
Bim Mağazalar 50,35 -2,23 7,91
Birko Mensucat 0,41 7,89 32,26
Birlik Mensucat 1,49 -1,32 30,70
Bizim Mağazaları 12,95 9,93 15,94
Bolu Çimento 4,55 2,02 -3,19
Bomonti Elektrik 4,25 9,25 232,03
Borusan Mannesmann 9,08 -0,66 -20,70
Borusan Yat. Paz. 58,50 0,09 -2,36
Bosch Fren Sistemleri 263,90 -0,68 -8,30
Bossa 9,09 -1,09 12,78
Brisa 8,61 -2,82 -8,20
Burçelik 7,40 -1,07 27,37
Burçelik Vana 19,30 -2,67 98,76
Bursa Çimento 3,81 3,25 -4,83
Carrefoursa 7,60 2,56 61,36
Casa Emtia Petrol 16,48 -3,06 75,51
Ceo Event Medya 3,95 5,33 7,86
Coca Cola İçecek 37,80 2,27 -2,33
Cosmos Yat. Holding 3,10 -8,55 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,30 5,02 -20,14
Çelebi 89,35 2,00 -12,49
Çelik Halat 9,91 5,99 52,46
Çemaş Döküm 1,05 0,96 -16,23
Çemtaş 7,05 -0,70 -13,27
Çimbeton 44,46 0,36 7,76
Çimentaş 20,28 1,81 35,20
Çimsa 7,56 1,48 -16,74
Çuhadaroğlu Metal 2,92 -2,01 -8,46
Dagi Giyim 2,69 -3,58 7,60
Dagi Yatırım Holding 3,48 1,75 53,98
Dardanel 7,71 -0,13 103,43
Datagate Bilgisayar 8,51 -2,18 8,96
Demısaş Döküm 4,08 -4,00 17,24
Denge Holding 1,32 0,76 -3,65
Deniz GMYO 4,06 3,05 -19,60
Denizli Cam 7,44 -0,67 -10,79
Derimod 6,78 -0,73 -5,04
Derlüks Deri 3,97 0,25 -2,70
Desa Deri 4,27 -1,39 -5,95
Despec Bilgisayar 5,48 2,81 29,25
Deva Holding 14,32 -2,25 60,40
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 9,52 17,95
Ditaş Doğan 15,10 0,40 58,69
DO-CO 332,00 -2,90 -41,13
Doğan Burda 8,63 -3,79 42,17
Doğan Holding 1,95 2,63 8,60
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 3,37 11,52
Doğusan 2,07 -0,96 -0,48
Doğuş GMYO 5,28 10,00 16,56
Doğuş Otomotiv 9,28 -1,69 -2,52
Döktaş Dökümcülük 25,58 -2,74 -19,17
Duran Doğan Basım 17,70 -3,28 26,07
Dyo Boya 4,71 -1,05 -3,88
Eczacıbaşı İlaç 4,63 -2,11 26,83
Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -1,11 1,32
Edip Gayrimenkul 1,94 1,04 39,57
Ege Endüstri 532,20 -0,80 -5,40
Ege Gübre 53,00 1,92 6,43
Ege Profil 12,56 1,54 4,93
Ege Seramik 3,99 -0,99 7,55
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 9,57 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 8,99 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 8,77 210,00
Egeplast 13,37 -0,07 6,96
Ekiz Kimya 14,27 9,94 2239,34
Emek Elektrik 1,78 -1,66 11,95
Eminiş Ambalaj 2,43 0,00 59,87
Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75
Enerjisa Enerji 7,41 -1,85 10,01
Enka İnşaat 6,16 2,33 -1,47
Erbosan 18,53 -1,01 -25,82
Ereğli Demir Çelik 8,00 0,00 -11,50
Ersu Gıda 5,00 9,89 141,55
Escort Teknoloji 4,15 -1,19 198,56
Etiler Gıda 2,91 9,81 18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -2,69 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,50 2,04 20,00
Euro Yat. Ort. 1,62 -2,41 37,29
Euro Yatırım Holding 1,41 -0,70 -6,00
Fenerbahçe Futbol 10,35 -0,48 -28,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 -1,33 -18,60
F-M İzmit Piston 50,40 1,41 6,41
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,28 5,11 33,68
Ford Otosan 56,50 -4,24 -14,54
Formet Çelik Kapı 4,01 5,53 33,67
Frigo Pak Gıda 13,30 -5,00 2,62
Galatasaray Sportif 2,61 1,56 28,57
Garanti Bankası 8,02 -0,62 -28,01
Garanti Faktoring 4,33 0,46 11,89
Garanti Yat. Ort. 1,43 0,00 32,41
Gedik Y. Men. Değ. 20,76 -9,19 270,71
Gedik Yatırım Holding 24,24 9,98 215,21
Gediz Ambalaj 8,17 3,29 20,86
Gentaş 2,09 0,48 -4,57
Gersan Elektrik 3,38 3,68 5,96
Global Men. Değ. 2,92 9,77 55,32
Global Yat. Holding 3,19 -1,85 -34,50
Good-Year 4,29 -1,83 5,93
Göltaş Çimento 14,63 1,11 -17,76
Gözde Girişim 3,85 3,22 -25,10
GSD Denizcilik 2,51 -1,95 -1,95
GSD Holding 1,62 2,53 8,72
Gübre Fabrik. 16,05 2,56 77,54
Güler Yat. Holding 15,21 9,98 649,26
Güneş Sigorta 3,11 -2,51 42,66
Halk GMYO 1,39 0,00 13,93
Halk Sigorta 4,21 0,00 112,63
Hatay Tekstil 9,31 1,09 35,52
Hedef Girişim 2,53 5,42 -3,07
Hektaş 12,98 -1,29 61,85
HUB Girişim 22,60 -2,08 140,72
Hürriyet Gzt. 1,46 0,69 28,07
ICBC Turkey Bank 4,21 0,72 -20,11
İdealist Danışmanlık 3,36 6,67 1,20
İdealist GMYO 3,27 -0,30 6,86
İhlas Ev Aletleri 1,68 -1,18 -46,33
İhlas Gayrimenkul 1,06 -0,93 -11,67
İhlas Gazetecilik 3,80 -0,52 -44,20
İhlas Holding 0,65 1,56 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,89 2,30 -12,75
İndeks Bilgisayar 9,22 -1,39 -4,95
Info Yatırım 5,83 -3,64 -34,49
İntema 9,28 6,67 0,22
İpek Doğal Enerji 14,35 -0,62 85,88
İskenderun Demir Çelik 6,96 -0,29 -13,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:54 Kaynak: AA


Son Dakika

Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak 396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL         
16:05
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 19:20:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]