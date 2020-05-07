Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 3,69 36,02 Acıpayam Selüloz 7,56 3,42 18,68 Adana Çimento (A) 9,67 0,31 -0,41 Adana Çimento (B) 6,90 1,17 -3,23 Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07 Adel Kalemcilik 11,85 -2,47 -24,52 Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,68 2,92 Afyon Çimento 2,78 1,83 22,02 Ak Enerji 1,02 0,99 -6,42 Akbank 5,66 -0,70 -30,21 Akçansa 7,72 0,26 -20,37 Akdenız Güvenlık Hız. 1,72 -1,15 -18,48 Akfen GMYO 2,96 -1,33 -26,91 Akın Tekstil 13,59 5,02 -1,45 Akiş GMYO 3,38 -2,87 -16,34 Akmerkez GMYO 28,98 0,07 29,35 Aksa 6,27 -0,63 -10,47 Aksa Enerji 4,08 3,55 7,37 Aksigorta 6,00 -0,17 10,74 Aksu Enerji 9,72 -1,42 -34,63 Alarko Carrıer 52,55 0,10 -12,42 Alarko GMYO 14,45 -1,10 -4,82 Alarko Holding 4,71 0,86 -20,84 Albaraka Türk 1,28 0,00 -16,34 Alcatel Lucent Teletaş 19,21 -2,49 59,55 Alkim Kağıt 8,59 9,99 58,49 Alkim Kimya 11,99 10,05 93,33 Altınyağ 1,22 9,91 197,56 Altınyunus Çeşme 25,00 -1,96 150,25 Anadolu Cam 4,08 2,00 -6,42 Anadolu Efes 17,41 -3,01 -24,57 Anadolu Grubu Holding 16,17 0,50 -8,07 Anadolu Hayat Emek. 6,41 1,91 5,34 Anadolu Isuzu 11,60 -1,44 -4,68 Anadolu Sigorta 4,99 0,40 20,14 Anel Elektrik 3,69 2,22 14,95 Arçelik 15,86 0,38 -23,90 ARD Bilişim Teknolojileri 33,40 9,94 Arena Bilgisayar 14,81 4,30 103,29 Armada Bilgisayar 22,18 -1,42 35,33 Arsan Tekstil 4,11 -2,14 14,80 Artı Yatırım Holding 2,42 10,00 198,77 Aselsan 26,82 -0,30 28,08 Aslan Çimento 36,26 -0,66 -9,26 Ata GMYO 3,59 0,00 -20,75 Atakule GMYO 1,60 0,00 -16,67 Atlantis Yatırım Holding 1,48 1,37 48,00 Atlas Yat. Ort. 1,42 -1,39 -1,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,13 -2,74 -2,06 Avrasya GMYO 1,74 -0,57 15,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -2,68 19,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 0,00 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,51 8,63 -1,95 Ayen Enerji 3,22 0,63 -7,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,19 1,86 0,00 Aygaz 10,21 1,19 -15,94 Bagfaş 16,51 -0,78 -1,84 Bak Ambalaj 8,41 9,93 14,42 Balatacılar Balatacılık 2,28 -1,72 83,87 Bantaş Ambalaj 3,06 0,33 21,43 Banvit 26,06 0,85 40,33 Baştaş Başkent Çimento 2,80 -3,11 8,11 Batı Çimento 2,77 -0,36 -16,31 Batısöke Çimento 1,15 0,00 -12,21 Bera Holding 3,66 1,10 -4,94 Berkosan Yalıtım 3,50 1,16 27,74 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,47 -12,65 Beyaz Filo 3,55 2,01 12,34 Bilici Yatırım 6,95 1,91 59,04 Bim Mağazalar 50,35 -2,23 7,91 Birko Mensucat 0,41 7,89 32,26 Birlik Mensucat 1,49 -1,32 30,70 Bizim Mağazaları 12,95 9,93 15,94 Bolu Çimento 4,55 2,02 -3,19 Bomonti Elektrik 4,25 9,25 232,03 Borusan Mannesmann 9,08 -0,66 -20,70 Borusan Yat. Paz. 58,50 0,09 -2,36 Bosch Fren Sistemleri 263,90 -0,68 -8,30 Bossa 9,09 -1,09 12,78 Brisa 8,61 -2,82 -8,20 Burçelik 7,40 -1,07 27,37 Burçelik Vana 19,30 -2,67 98,76 Bursa Çimento 3,81 3,25 -4,83 Carrefoursa 7,60 2,56 61,36 Casa Emtia Petrol 16,48 -3,06 75,51 Ceo Event Medya 3,95 5,33 7,86 Coca Cola İçecek 37,80 2,27 -2,33 Cosmos Yat. Holding 3,10 -8,55 51,96 Credıtwest Faktorıng 2,30 5,02 -20,14 Çelebi 89,35 2,00 -12,49 Çelik Halat 9,91 5,99 52,46 Çemaş Döküm 1,05 0,96 -16,23 Çemtaş 7,05 -0,70 -13,27 Çimbeton 44,46 0,36 7,76 Çimentaş 20,28 1,81 35,20 Çimsa 7,56 1,48 -16,74 Çuhadaroğlu Metal 2,92 -2,01 -8,46 Dagi Giyim 2,69 -3,58 7,60 Dagi Yatırım Holding 3,48 1,75 53,98 Dardanel 7,71 -0,13 103,43 Datagate Bilgisayar 8,51 -2,18 8,96 Demısaş Döküm 4,08 -4,00 17,24 Denge Holding 1,32 0,76 -3,65 Deniz GMYO 4,06 3,05 -19,60 Denizli Cam 7,44 -0,67 -10,79 Derimod 6,78 -0,73 -5,04 Derlüks Deri 3,97 0,25 -2,70 Desa Deri 4,27 -1,39 -5,95 Despec Bilgisayar 5,48 2,81 29,25 Deva Holding 14,32 -2,25 60,40 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 9,52 17,95 Ditaş Doğan 15,10 0,40 58,69 DO-CO 332,00 -2,90 -41,13 Doğan Burda 8,63 -3,79 42,17 Doğan Holding 1,95 2,63 8,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 3,37 11,52 Doğusan 2,07 -0,96 -0,48 Doğuş GMYO 5,28 10,00 16,56 Doğuş Otomotiv 9,28 -1,69 -2,52 Döktaş Dökümcülük 25,58 -2,74 -19,17 Duran Doğan Basım 17,70 -3,28 26,07 Dyo Boya 4,71 -1,05 -3,88 Eczacıbaşı İlaç 4,63 -2,11 26,83 Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -1,11 1,32 Edip Gayrimenkul 1,94 1,04 39,57 Ege Endüstri 532,20 -0,80 -5,40 Ege Gübre 53,00 1,92 6,43 Ege Profil 12,56 1,54 4,93 Ege Seramik 3,99 -0,99 7,55 Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 9,57 221,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 8,99 148,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 8,77 210,00 Egeplast 13,37 -0,07 6,96 Ekiz Kimya 14,27 9,94 2239,34 Emek Elektrik 1,78 -1,66 11,95 Eminiş Ambalaj 2,43 0,00 59,87 Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75 Enerjisa Enerji 7,41 -1,85 10,01 Enka İnşaat 6,16 2,33 -1,47 Erbosan 18,53 -1,01 -25,82 Ereğli Demir Çelik 8,00 0,00 -11,50 Ersu Gıda 5,00 9,89 141,55 Escort Teknoloji 4,15 -1,19 198,56 Etiler Gıda 2,91 9,81 18,78 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -2,69 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,50 2,04 20,00 Euro Yat. Ort. 1,62 -2,41 37,29 Euro Yatırım Holding 1,41 -0,70 -6,00 Fenerbahçe Futbol 10,35 -0,48 -28,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 -1,33 -18,60 F-M İzmit Piston 50,40 1,41 6,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,28 5,11 33,68 Ford Otosan 56,50 -4,24 -14,54 Formet Çelik Kapı 4,01 5,53 33,67 Frigo Pak Gıda 13,30 -5,00 2,62 Galatasaray Sportif 2,61 1,56 28,57 Garanti Bankası 8,02 -0,62 -28,01 Garanti Faktoring 4,33 0,46 11,89 Garanti Yat. Ort. 1,43 0,00 32,41 Gedik Y. Men. Değ. 20,76 -9,19 270,71 Gedik Yatırım Holding 24,24 9,98 215,21 Gediz Ambalaj 8,17 3,29 20,86 Gentaş 2,09 0,48 -4,57 Gersan Elektrik 3,38 3,68 5,96 Global Men. Değ. 2,92 9,77 55,32 Global Yat. Holding 3,19 -1,85 -34,50 Good-Year 4,29 -1,83 5,93 Göltaş Çimento 14,63 1,11 -17,76 Gözde Girişim 3,85 3,22 -25,10 GSD Denizcilik 2,51 -1,95 -1,95 GSD Holding 1,62 2,53 8,72 Gübre Fabrik. 16,05 2,56 77,54 Güler Yat. Holding 15,21 9,98 649,26 Güneş Sigorta 3,11 -2,51 42,66 Halk GMYO 1,39 0,00 13,93 Halk Sigorta 4,21 0,00 112,63 Hatay Tekstil 9,31 1,09 35,52 Hedef Girişim 2,53 5,42 -3,07 Hektaş 12,98 -1,29 61,85 HUB Girişim 22,60 -2,08 140,72 Hürriyet Gzt. 1,46 0,69 28,07 ICBC Turkey Bank 4,21 0,72 -20,11 İdealist Danışmanlık 3,36 6,67 1,20 İdealist GMYO 3,27 -0,30 6,86 İhlas Ev Aletleri 1,68 -1,18 -46,33 İhlas Gayrimenkul 1,06 -0,93 -11,67 İhlas Gazetecilik 3,80 -0,52 -44,20 İhlas Holding 0,65 1,56 -28,57 İhlas Yayın Holding 0,89 2,30 -12,75 İndeks Bilgisayar 9,22 -1,39 -4,95 Info Yatırım 5,83 -3,64 -34,49 İntema 9,28 6,67 0,22 İpek Doğal Enerji 14,35 -0,62 85,88 İskenderun Demir Çelik 6,96 -0,29 -13,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)