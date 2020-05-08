Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,43 -3,95 30,65 Acıpayam Selüloz 7,58 0,26 19,00 Adana Çimento (A) 9,85 1,86 1,44 Adana Çimento (B) 7,00 1,45 -1,82 Adana Çimento (C) 2,00 -2,44 -10,31 Adel Kalemcilik 11,86 0,08 -24,46 Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -0,68 2,22 Afyon Çimento 2,85 2,52 25,09 Ak Enerji 1,01 -0,98 -7,34 Akbank 5,56 -1,77 -31,44 Akçansa 7,65 -0,91 -21,09 Akdenız Güvenlık Hız. 1,78 3,49 -15,64 Akfen GMYO 2,91 -1,69 -28,15 Akın Tekstil 13,38 -1,55 -2,97 Akiş GMYO 3,27 -3,25 -19,06 Akmerkez GMYO 28,40 -2,00 26,76 Aksa 6,15 -1,91 -12,18 Aksa Enerji 4,02 -1,47 5,79 Aksigorta 5,85 -2,50 7,98 Aksu Enerji 9,56 -1,65 -35,71 Alarko Carrıer 52,80 0,48 -12,00 Alarko GMYO 14,35 -0,69 -5,48 Alarko Holding 4,54 -3,61 -23,70 Albaraka Türk 1,28 0,00 -16,34 Alcatel Lucent Teletaş 18,70 -2,65 55,32 Alkim Kağıt 9,44 9,90 74,18 Alkim Kimya 13,18 9,92 112,51 Altınyağ 1,34 9,84 226,83 Altınyunus Çeşme 25,80 3,20 158,26 Anadolu Cam 4,05 -0,74 -7,11 Anadolu Efes 17,04 -2,13 -26,17 Anadolu Grubu Holding 15,90 -1,67 -9,61 Anadolu Hayat Emek. 6,41 0,00 5,34 Anadolu Isuzu 11,26 -2,93 -7,48 Anadolu Sigorta 4,99 0,00 20,14 Anel Elektrik 3,61 -2,17 12,46 Arçelik 15,40 -2,90 -26,10 ARD Bilişim Teknolojileri 34,08 2,04 Arena Bilgisayar 15,58 5,20 113,86 Armada Bilgisayar 22,20 0,09 35,45 Arsan Tekstil 3,98 -3,16 11,17 Artı Yatırım Holding 2,66 9,92 228,40 Aselsan 26,50 -1,19 26,55 Aslan Çimento 37,00 2,04 -7,41 Ata GMYO 3,55 -1,11 -21,63 Atakule GMYO 1,55 -3,13 -19,27 Atlantis Yatırım Holding 1,48 0,00 48,00 Atlas Yat. Ort. 1,41 -0,70 -2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 -2,51 -4,52 Avrasya GMYO 1,75 0,57 15,89 Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 0,00 19,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 0,00 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,46 -3,31 -5,19 Ayen Enerji 3,17 -1,55 -8,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,40 9,59 9,59 Aygaz 10,05 -1,57 -17,26 Bagfaş 16,17 -2,06 -3,86 Bak Ambalaj 8,50 1,07 15,65 Balatacılar Balatacılık 2,22 -2,63 79,03 Bantaş Ambalaj 3,04 -0,65 20,63 Banvit 26,00 -0,23 40,01 Baştaş Başkent Çimento 2,84 1,43 9,65 Batı Çimento 2,75 -0,72 -16,92 Batısöke Çimento 1,16 0,87 -11,45 Bera Holding 3,76 2,73 -2,34 Berkosan Yalıtım 3,40 -2,86 24,09 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 -1,40 -13,88 Beyaz Filo 3,63 2,25 14,87 Bilici Yatırım 7,00 0,72 60,18 Bim Mağazalar 51,00 1,29 9,30 Birko Mensucat 0,45 9,76 45,16 Birlik Mensucat 1,48 -0,67 29,82 Bizim Mağazaları 12,70 -1,93 13,70 Bolu Çimento 4,61 1,32 -1,91 Bomonti Elektrik 4,67 9,88 264,84 Borusan Mannesmann 9,05 -0,33 -20,96 Borusan Yat. Paz. 58,90 0,68 -1,69 Bosch Fren Sistemleri 265,40 0,57 -7,78 Bossa 9,08 -0,11 12,66 Brisa 8,70 1,05 -7,24 Burçelik 7,24 -2,16 24,61 Burçelik Vana 18,12 -6,11 86,61 Bursa Çimento 3,85 1,05 -3,83 Carrefoursa 7,47 -1,71 58,60 Casa Emtia Petrol 16,48 0,00 75,51 Ceo Event Medya 3,69 -6,58 0,76 Coca Cola İçecek 36,30 -3,97 -6,20 Cosmos Yat. Holding 3,22 3,87 57,84 Credıtwest Faktorıng 2,35 2,17 -18,40 Çelebi 89,15 -0,22 -12,68 Çelik Halat 9,48 -4,34 45,85 Çemaş Döküm 1,04 -0,95 -17,03 Çemtaş 6,84 -2,98 -15,86 Çimbeton 48,90 9,99 18,52 Çimentaş 20,94 3,25 39,60 Çimsa 7,55 -0,13 -16,85 Çuhadaroğlu Metal 2,88 -1,37 -9,72 Dagi Giyim 2,70 0,37 8,00 Dagi Yatırım Holding 3,40 -2,30 50,44 Dardanel 7,75 0,52 104,49 Datagate Bilgisayar 8,19 -3,76 4,87 Demısaş Döküm 3,88 -4,90 11,49 Denge Holding 1,41 6,82 2,92 Deniz GMYO 4,09 0,74 -19,01 Denizli Cam 7,36 -1,08 -11,75 Derimod 6,76 -0,29 -5,32 Derlüks Deri 3,95 -0,50 -3,19 Desa Deri 4,34 1,64 -4,41 Despec Bilgisayar 5,38 -1,82 26,89 Deva Holding 14,40 0,56 61,29 Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 9,78 29,49 Ditaş Doğan 16,34 8,21 71,73 DO-CO 332,70 0,21 -41,01 Doğan Burda 9,49 9,97 56,34 Doğan Holding 1,88 -3,59 4,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 -2,72 8,48 Doğusan 2,06 -0,48 -0,96 Doğuş GMYO 5,02 -4,92 10,82 Doğuş Otomotiv 9,17 -1,19 -3,68 Döktaş Dökümcülük 25,24 -1,33 -20,24 Duran Doğan Basım 17,80 0,56 26,78 Dyo Boya 4,63 -1,70 -5,51 Eczacıbaşı İlaç 4,49 -3,02 22,99 Eczacıbaşı Yatırım 9,62 -1,43 -0,13 Edip Gayrimenkul 1,88 -3,09 35,25 Ege Endüstri 526,70 -1,03 -6,38 Ege Gübre 52,55 -0,85 5,52 Ege Profil 12,50 -0,48 4,43 Ege Seramik 3,96 -0,75 6,74 Egeli & Co Tarım Girişim 1,13 9,71 253,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,06 9,28 171,79 Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00 Egeplast 13,20 -1,27 5,60 Ekiz Kimya 15,69 9,95 2472,13 Emek Elektrik 1,79 0,56 12,58 Eminiş Ambalaj 2,55 4,94 67,76 Emlak Konut GMYO 1,22 -0,81 -16,44 Enerjisa Enerji 7,46 0,67 10,75 Enka İnşaat 6,21 0,81 -0,67 Erbosan 18,13 -2,16 -27,42 Ereğli Demir Çelik 8,05 0,63 -10,95 Ersu Gıda 5,25 5,00 153,62 Escort Teknoloji 4,00 -3,61 187,77 Etiler Gıda 2,92 0,34 19,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,80 -0,55 7,78 Euro Trend Yat. Ort. 1,48 -1,33 18,40 Euro Yat. Ort. 1,68 3,70 42,37 Euro Yatırım Holding 1,42 0,71 -5,33 Fenerbahçe Futbol 10,32 -0,29 -28,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,56 -4,30 -22,10 F-M İzmit Piston 50,10 -0,60 5,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,02 -2,53 30,30 Ford Otosan 54,85 -2,92 -17,04 Formet Çelik Kapı 4,25 5,99 41,67 Frigo Pak Gıda 13,36 0,45 3,09 Galatasaray Sportif 2,54 -2,68 25,12 Garanti Bankası 7,86 -2,00 -29,44 Garanti Faktoring 4,27 -1,39 10,34 Garanti Yat. Ort. 1,45 1,40 34,26 Gedik Y. Men. Değ. 20,40 -1,73 264,29 Gedik Yatırım Holding 26,66 9,98 246,68 Gediz Ambalaj 8,27 1,22 22,34 Gentaş 2,04 -2,39 -6,85 Gersan Elektrik 3,35 -0,89 5,02 Global Men. Değ. 3,08 5,48 63,83 Global Yat. Holding 3,13 -1,88 -35,73 Good-Year 4,40 2,56 8,64 Göltaş Çimento 14,65 0,14 -17,65 Gözde Girişim 3,77 -2,08 -26,65 GSD Denizcilik 2,46 -1,99 -3,91 GSD Holding 1,60 -1,23 7,38 Gübre Fabrik. 15,92 -0,81 76,11 Güler Yat. Holding 16,73 9,99 724,14 Güneş Sigorta 3,05 -1,93 39,91 Halk GMYO 1,42 2,16 16,39 Halk Sigorta 3,99 -5,23 101,52 Hatay Tekstil 9,20 -1,18 33,92 Hedef Girişim 2,39 -5,53 -8,43 Hektaş 12,80 -1,39 59,60 HUB Girişim 21,88 -3,19 133,05 Hürriyet Gzt. 1,42 -2,74 24,56 ICBC Turkey Bank 4,21 0,00 -20,11 İdealist Danışmanlık 3,23 -3,87 -2,71 İdealist GMYO 3,27 0,00 6,86 İhlas Ev Aletleri 1,74 3,57 -44,41 İhlas Gayrimenkul 1,10 3,77 -8,33 İhlas Gazetecilik 3,75 -1,32 -44,93 İhlas Holding 0,66 1,54 -27,47 İhlas Yayın Holding 0,96 7,87 -5,88 İndeks Bilgisayar 8,88 -3,69 -8,45 Info Yatırım 5,77 -1,03 -35,17 İntema 9,09 -2,05 -1,84 İpek Doğal Enerji 12,93 -9,90 67,49 İskenderun Demir Çelik 6,90 -0,86 -13,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)