Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 1,61 36,02 Acıpayam Selüloz 9,95 -1,19 56,20 Adana Çimento (A) 9,89 -1,59 1,85 Adana Çimento (B) 7,03 -1,13 -1,40 Adana Çimento (C) 1,98 -1,00 -11,21 Adel Kalemcilik 11,75 -0,25 -25,16 Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -2,67 2,22 Afyon Çimento 2,70 -2,17 18,51 Ak Enerji 1,02 -0,97 -6,42 Akbank 5,42 -2,69 -33,17 Akçansa 7,66 -0,91 -20,99 Akdenız Güvenlık Hız. 1,82 -2,15 -13,74 Akfen GMYO 3,06 0,00 -24,44 Akın Tekstil 12,86 -4,24 -6,74 Akiş GMYO 3,32 -2,06 -17,82 Akmerkez GMYO 27,00 -6,57 20,51 Aksa 6,42 0,31 -8,33 Aksa Enerji 4,68 -2,50 23,16 Aksigorta 5,93 1,89 9,45 Aksu Enerji 9,56 0,63 -35,71 Alarko Carrıer 53,45 -3,52 -10,92 Alarko GMYO 14,40 -2,64 -5,15 Alarko Holding 4,72 1,94 -20,67 Albaraka Türk 1,32 -2,22 -13,73 Alcatel Lucent Teletaş 18,98 -1,09 57,64 Alkim Kağıt 11,82 -5,82 118,09 Alkim Kimya 15,77 -9,99 154,27 Altınyağ 1,60 -9,60 290,24 Altınyunus Çeşme 24,82 -1,12 148,45 Anadolu Cam 3,98 -2,45 -8,72 Anadolu Efes 16,99 -1,79 -26,39 Anadolu Grubu Holding 15,40 -3,33 -12,45 Anadolu Hayat Emek. 6,50 1,56 6,82 Anadolu Isuzu 10,97 -3,09 -9,86 Anadolu Sigorta 5,05 0,00 21,58 Anel Elektrik 3,62 2,55 12,77 Arçelik 15,01 -1,51 -27,98 ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 9,73 Arena Bilgisayar 15,12 -2,45 107,55 Armada Bilgisayar 22,22 0,73 35,57 Arsan Tekstil 4,19 -0,24 17,04 Artı Yatırım Holding 3,18 -9,92 292,59 Aselsan 29,22 1,95 39,54 Aslan Çimento 36,10 -2,43 -9,66 Ata GMYO 3,55 -0,84 -21,63 Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27 Atlantis Yatırım Holding 1,64 0,00 64,00 Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 0,69 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,47 -1,89 -6,98 Avrasya GMYO 1,82 -1,09 20,53 Avrasya Petrol ve Tur. 2,06 0,98 13,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,74 -9,84 12,99 Ayen Enerji 3,20 -2,14 -7,78 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,30 3,45 50,68 Aygaz 10,05 -1,18 -17,26 Bagfaş 17,20 0,35 2,26 Bak Ambalaj 8,46 0,83 15,10 Balatacılar Balatacılık 2,65 -9,86 113,71 Bantaş Ambalaj 3,04 -2,25 20,63 Banvit 24,20 0,00 30,32 Baştaş Başkent Çimento 3,65 7,99 40,93 Batı Çimento 2,75 -1,43 -16,92 Batısöke Çimento 1,16 -3,33 -11,45 Bera Holding 3,61 -3,48 -6,23 Berkosan Yalıtım 3,63 0,00 32,48 Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 -1,44 -15,92 Beyaz Filo 3,85 -7,45 21,84 Bilici Yatırım 7,19 0,00 64,53 Bim Mağazalar 54,20 3,44 17,29 Birko Mensucat 0,53 -8,62 70,97 Birlik Mensucat 1,45 -4,61 27,19 Bizim Mağazaları 12,37 -3,06 10,74 Bolu Çimento 4,56 -2,56 -2,98 Bomonti Elektrik 3,74 -9,88 192,19 Borusan Mannesmann 9,61 -3,51 -16,07 Borusan Yat. Paz. 61,50 -3,76 2,65 Bosch Fren Sistemleri 267,90 -2,76 -6,91 Bossa 9,00 -2,17 11,66 Brisa 8,67 -2,25 -7,56 Burçelik 7,30 2,53 25,65 Burçelik Vana 17,99 4,29 85,27 Bursa Çimento 3,90 -0,76 -2,58 Carrefoursa 7,55 -0,66 60,30 Casa Emtia Petrol 18,06 9,99 92,33 Ceo Event Medya 3,49 0,00 -4,70 Coca Cola İçecek 36,38 -0,60 -5,99 Cosmos Yat. Holding 3,15 0,32 54,41 Credıtwest Faktorıng 2,46 1,23 -14,58 Çelebi 84,50 -1,86 -17,24 Çelik Halat 10,00 -2,53 53,85 Çemaş Döküm 1,05 -2,78 -16,23 Çemtaş 7,10 -2,74 -12,66 Çimbeton 71,50 10,00 73,29 Çimentaş 24,32 3,14 62,13 Çimsa 7,48 -1,19 -17,62 Çuhadaroğlu Metal 3,32 9,93 4,08 Dagi Giyim 3,93 9,78 57,20 Dagi Yatırım Holding 4,97 9,96 119,91 Dardanel 8,49 9,97 124,01 Datagate Bilgisayar 8,90 5,08 13,96 Demısaş Döküm 3,66 -2,92 5,17 Denge Holding 1,69 -9,63 23,36 Deniz GMYO 3,95 -2,23 -21,78 Denizli Cam 7,35 -1,61 -11,87 Derimod 7,13 0,99 -0,14 Derlüks Deri 4,79 4,13 18,39 Desa Deri 4,35 -1,14 -4,19 Despec Bilgisayar 5,74 5,32 35,38 Deva Holding 19,58 2,19 119,32 Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -7,46 58,97 Ditaş Doğan 15,59 -4,53 63,84 DO-CO 316,50 -3,06 -43,88 Doğan Burda 11,95 -5,23 96,87 Doğan Holding 1,87 -1,06 4,15 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,82 -2,15 10,30 Doğusan 2,09 -3,24 0,48 Doğuş GMYO 5,01 -2,91 10,60 Doğuş Otomotiv 9,36 -2,19 -1,68 Döktaş Dökümcülük 24,90 -0,80 -21,32 Duran Doğan Basım 17,20 -3,37 22,51 Dyo Boya 4,75 -2,46 -3,06 Eczacıbaşı İlaç 5,72 -4,03 56,69 Eczacıbaşı Yatırım 12,00 -6,18 24,58 Edip Gayrimenkul 1,85 -3,14 33,09 Ege Endüstri 554,50 -4,48 -1,43 Ege Gübre 54,55 -1,62 9,54 Ege Profil 15,07 0,53 25,90 Ege Seramik 4,11 -2,61 10,78 Egeli & Co Tarım Girişim 1,60 7,38 400,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -9,35 223,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,95 6,74 375,00 Egeplast 15,73 10,00 25,84 Ekiz Kimya 18,78 -9,97 2978,69 Emek Elektrik 1,90 -3,06 19,50 Eminiş Ambalaj 3,71 9,76 144,08 Emlak Konut GMYO 1,25 -1,57 -14,38 Enerjisa Enerji 7,60 1,88 12,83 Enka İnşaat 6,19 -1,75 -0,99 Erbosan 19,24 -5,69 -22,98 Ereğli Demir Çelik 8,00 -1,84 -11,50 Ersu Gıda 4,86 -3,19 134,78 Escort Teknoloji 3,93 -0,76 182,73 Etiler Gıda 3,50 -9,79 42,86 Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -3,78 6,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,42 -4,70 13,60 Euro Yat. Ort. 1,57 -4,85 33,05 Euro Yatırım Holding 1,45 -1,36 -3,33 Fenerbahçe Futbol 9,94 -1,49 -31,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,84 -0,78 -15,97 F-M İzmit Piston 54,70 -1,26 15,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,85 8,94 41,09 Ford Otosan 58,00 0,09 -12,27 Formet Çelik Kapı 4,49 2,28 49,67 Frigo Pak Gıda 12,21 -5,86 -5,79 Galatasaray Sportif 2,50 0,00 23,15 Garanti Bankası 7,69 -2,66 -30,97 Garanti Faktoring 4,42 -3,49 14,21 Garanti Yat. Ort. 1,49 -3,25 37,96 Gedik Y. Men. Değ. 19,23 2,56 243,39 Gedik Yatırım Holding 27,18 -6,34 253,45 Gediz Ambalaj 8,96 0,56 32,54 Gentaş 2,25 3,69 2,74 Gersan Elektrik 4,07 4,63 27,59 Global Men. Değ. 2,98 4,56 58,51 Global Yat. Holding 3,25 -1,22 -33,26 Good-Year 4,70 -0,42 16,05 Göltaş Çimento 15,29 -1,04 -14,05 Gözde Girişim 3,79 -2,82 -26,26 GSD Denizcilik 2,70 -1,10 5,47 GSD Holding 1,67 -1,76 12,08 Gübre Fabrik. 18,57 5,21 105,42 Güler Yat. Holding 20,04 -9,97 887,19 Güneş Sigorta 2,96 -2,63 35,78 Halk GMYO 1,44 -2,70 18,03 Halk Sigorta 4,10 4,86 107,07 Hatay Tekstil 9,85 -6,90 43,38 Hedef Girişim 2,23 -1,33 -14,56 Hektaş 12,91 -2,20 60,97 HUB Girişim 23,04 9,92 145,40 Hürriyet Gzt. 1,46 -1,35 28,07 ICBC Turkey Bank 4,42 -3,70 -16,13 İdealist Danışmanlık 3,87 -9,79 16,57 İdealist GMYO 4,41 9,98 44,12 İhlas Ev Aletleri 1,73 -2,81 -44,73 İhlas Gayrimenkul 1,14 -2,56 -5,00 İhlas Gazetecilik 3,50 -1,41 -48,60 İhlas Holding 0,66 -4,35 -27,47 İhlas Yayın Holding 0,99 -1,00 -2,94 İndeks Bilgisayar 10,90 9,99 12,37 Info Yatırım 7,26 3,57 -18,43 İntema 9,00 -2,28 -2,81 İpek Doğal Enerji 14,15 0,93 83,29 İskenderun Demir Çelik 6,96 -0,57 -13,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)