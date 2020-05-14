Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,53
|1,61
|36,02
|Acıpayam Selüloz
|9,95
|-1,19
|56,20
|Adana Çimento (A)
|9,89
|-1,59
|1,85
|Adana Çimento (B)
|7,03
|-1,13
|-1,40
|Adana Çimento (C)
|1,98
|-1,00
|-11,21
|Adel Kalemcilik
|11,75
|-0,25
|-25,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|-2,67
|2,22
|Afyon Çimento
|2,70
|-2,17
|18,51
|Ak Enerji
|1,02
|-0,97
|-6,42
|Akbank
|5,42
|-2,69
|-33,17
|Akçansa
|7,66
|-0,91
|-20,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,82
|-2,15
|-13,74
|Akfen GMYO
|3,06
|0,00
|-24,44
|Akın Tekstil
|12,86
|-4,24
|-6,74
|Akiş GMYO
|3,32
|-2,06
|-17,82
|Akmerkez GMYO
|27,00
|-6,57
|20,51
|Aksa
|6,42
|0,31
|-8,33
|Aksa Enerji
|4,68
|-2,50
|23,16
|Aksigorta
|5,93
|1,89
|9,45
|Aksu Enerji
|9,56
|0,63
|-35,71
|Alarko Carrıer
|53,45
|-3,52
|-10,92
|Alarko GMYO
|14,40
|-2,64
|-5,15
|Alarko Holding
|4,72
|1,94
|-20,67
|Albaraka Türk
|1,32
|-2,22
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,98
|-1,09
|57,64
|Alkim Kağıt
|11,82
|-5,82
|118,09
|Alkim Kimya
|15,77
|-9,99
|154,27
|Altınyağ
|1,60
|-9,60
|290,24
|Altınyunus Çeşme
|24,82
|-1,12
|148,45
|Anadolu Cam
|3,98
|-2,45
|-8,72
|Anadolu Efes
|16,99
|-1,79
|-26,39
|Anadolu Grubu Holding
|15,40
|-3,33
|-12,45
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|1,56
|6,82
|Anadolu Isuzu
|10,97
|-3,09
|-9,86
|Anadolu Sigorta
|5,05
|0,00
|21,58
|Anel Elektrik
|3,62
|2,55
|12,77
|Arçelik
|15,01
|-1,51
|-27,98
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,30
|9,73
|Arena Bilgisayar
|15,12
|-2,45
|107,55
|Armada Bilgisayar
|22,22
|0,73
|35,57
|Arsan Tekstil
|4,19
|-0,24
|17,04
|Artı Yatırım Holding
|3,18
|-9,92
|292,59
|Aselsan
|29,22
|1,95
|39,54
|Aslan Çimento
|36,10
|-2,43
|-9,66
|Ata GMYO
|3,55
|-0,84
|-21,63
|Atakule GMYO
|1,55
|-2,52
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|64,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-1,36
|0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,47
|-1,89
|-6,98
|Avrasya GMYO
|1,82
|-1,09
|20,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,06
|0,98
|13,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-9,84
|12,99
|Ayen Enerji
|3,20
|-2,14
|-7,78
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,30
|3,45
|50,68
|Aygaz
|10,05
|-1,18
|-17,26
|Bagfaş
|17,20
|0,35
|2,26
|Bak Ambalaj
|8,46
|0,83
|15,10
|Balatacılar Balatacılık
|2,65
|-9,86
|113,71
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-2,25
|20,63
|Banvit
|24,20
|0,00
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|3,65
|7,99
|40,93
|Batı Çimento
|2,75
|-1,43
|-16,92
|Batısöke Çimento
|1,16
|-3,33
|-11,45
|Bera Holding
|3,61
|-3,48
|-6,23
|Berkosan Yalıtım
|3,63
|0,00
|32,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,06
|-1,44
|-15,92
|Beyaz Filo
|3,85
|-7,45
|21,84
|Bilici Yatırım
|7,19
|0,00
|64,53
|Bim Mağazalar
|54,20
|3,44
|17,29
|Birko Mensucat
|0,53
|-8,62
|70,97
|Birlik Mensucat
|1,45
|-4,61
|27,19
|Bizim Mağazaları
|12,37
|-3,06
|10,74
|Bolu Çimento
|4,56
|-2,56
|-2,98
|Bomonti Elektrik
|3,74
|-9,88
|192,19
|Borusan Mannesmann
|9,61
|-3,51
|-16,07
|Borusan Yat. Paz.
|61,50
|-3,76
|2,65
|Bosch Fren Sistemleri
|267,90
|-2,76
|-6,91
|Bossa
|9,00
|-2,17
|11,66
|Brisa
|8,67
|-2,25
|-7,56
|Burçelik
|7,30
|2,53
|25,65
|Burçelik Vana
|17,99
|4,29
|85,27
|Bursa Çimento
|3,90
|-0,76
|-2,58
|Carrefoursa
|7,55
|-0,66
|60,30
|Casa Emtia Petrol
|18,06
|9,99
|92,33
|Ceo Event Medya
|3,49
|0,00
|-4,70
|Coca Cola İçecek
|36,38
|-0,60
|-5,99
|Cosmos Yat. Holding
|3,15
|0,32
|54,41
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|1,23
|-14,58
|Çelebi
|84,50
|-1,86
|-17,24
|Çelik Halat
|10,00
|-2,53
|53,85
|Çemaş Döküm
|1,05
|-2,78
|-16,23
|Çemtaş
|7,10
|-2,74
|-12,66
|Çimbeton
|71,50
|10,00
|73,29
|Çimentaş
|24,32
|3,14
|62,13
|Çimsa
|7,48
|-1,19
|-17,62
|Çuhadaroğlu Metal
|3,32
|9,93
|4,08
|Dagi Giyim
|3,93
|9,78
|57,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,97
|9,96
|119,91
|Dardanel
|8,49
|9,97
|124,01
|Datagate Bilgisayar
|8,90
|5,08
|13,96
|Demısaş Döküm
|3,66
|-2,92
|5,17
|Denge Holding
|1,69
|-9,63
|23,36
|Deniz GMYO
|3,95
|-2,23
|-21,78
|Denizli Cam
|7,35
|-1,61
|-11,87
|Derimod
|7,13
|0,99
|-0,14
|Derlüks Deri
|4,79
|4,13
|18,39
|Desa Deri
|4,35
|-1,14
|-4,19
|Despec Bilgisayar
|5,74
|5,32
|35,38
|Deva Holding
|19,58
|2,19
|119,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,24
|-7,46
|58,97
|Ditaş Doğan
|15,59
|-4,53
|63,84
|DO-CO
|316,50
|-3,06
|-43,88
|Doğan Burda
|11,95
|-5,23
|96,87
|Doğan Holding
|1,87
|-1,06
|4,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,82
|-2,15
|10,30
|Doğusan
|2,09
|-3,24
|0,48
|Doğuş GMYO
|5,01
|-2,91
|10,60
|Doğuş Otomotiv
|9,36
|-2,19
|-1,68
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|-0,80
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|17,20
|-3,37
|22,51
|Dyo Boya
|4,75
|-2,46
|-3,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|-4,03
|56,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,00
|-6,18
|24,58
|Edip Gayrimenkul
|1,85
|-3,14
|33,09
|Ege Endüstri
|554,50
|-4,48
|-1,43
|Ege Gübre
|54,55
|-1,62
|9,54
|Ege Profil
|15,07
|0,53
|25,90
|Ege Seramik
|4,11
|-2,61
|10,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,60
|7,38
|400,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,26
|-9,35
|223,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,95
|6,74
|375,00
|Egeplast
|15,73
|10,00
|25,84
|Ekiz Kimya
|18,78
|-9,97
|2978,69
|Emek Elektrik
|1,90
|-3,06
|19,50
|Eminiş Ambalaj
|3,71
|9,76
|144,08
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|-1,57
|-14,38
|Enerjisa Enerji
|7,60
|1,88
|12,83
|Enka İnşaat
|6,19
|-1,75
|-0,99
|Erbosan
|19,24
|-5,69
|-22,98
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|-1,84
|-11,50
|Ersu Gıda
|4,86
|-3,19
|134,78
|Escort Teknoloji
|3,93
|-0,76
|182,73
|Etiler Gıda
|3,50
|-9,79
|42,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,78
|-3,78
|6,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|-4,70
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,57
|-4,85
|33,05
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|-1,36
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,94
|-1,49
|-31,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,84
|-0,78
|-15,97
|F-M İzmit Piston
|54,70
|-1,26
|15,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,85
|8,94
|41,09
|Ford Otosan
|58,00
|0,09
|-12,27
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|2,28
|49,67
|Frigo Pak Gıda
|12,21
|-5,86
|-5,79
|Galatasaray Sportif
|2,50
|0,00
|23,15
|Garanti Bankası
|7,69
|-2,66
|-30,97
|Garanti Faktoring
|4,42
|-3,49
|14,21
|Garanti Yat. Ort.
|1,49
|-3,25
|37,96
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,23
|2,56
|243,39
|Gedik Yatırım Holding
|27,18
|-6,34
|253,45
|Gediz Ambalaj
|8,96
|0,56
|32,54
|Gentaş
|2,25
|3,69
|2,74
|Gersan Elektrik
|4,07
|4,63
|27,59
|Global Men. Değ.
|2,98
|4,56
|58,51
|Global Yat. Holding
|3,25
|-1,22
|-33,26
|Good-Year
|4,70
|-0,42
|16,05
|Göltaş Çimento
|15,29
|-1,04
|-14,05
|Gözde Girişim
|3,79
|-2,82
|-26,26
|GSD Denizcilik
|2,70
|-1,10
|5,47
|GSD Holding
|1,67
|-1,76
|12,08
|Gübre Fabrik.
|18,57
|5,21
|105,42
|Güler Yat. Holding
|20,04
|-9,97
|887,19
|Güneş Sigorta
|2,96
|-2,63
|35,78
|Halk GMYO
|1,44
|-2,70
|18,03
|Halk Sigorta
|4,10
|4,86
|107,07
|Hatay Tekstil
|9,85
|-6,90
|43,38
|Hedef Girişim
|2,23
|-1,33
|-14,56
|Hektaş
|12,91
|-2,20
|60,97
|HUB Girişim
|23,04
|9,92
|145,40
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-1,35
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|4,42
|-3,70
|-16,13
|İdealist Danışmanlık
|3,87
|-9,79
|16,57
|İdealist GMYO
|4,41
|9,98
|44,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|-2,81
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-2,56
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|-1,41
|-48,60
|İhlas Holding
|0,66
|-4,35
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|-1,00
|-2,94
|İndeks Bilgisayar
|10,90
|9,99
|12,37
|Info Yatırım
|7,26
|3,57
|-18,43
|İntema
|9,00
|-2,28
|-2,81
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|0,93
|83,29
|İskenderun Demir Çelik
|6,96
|-0,57
|-13,11
(Sürecek)