Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 1,61 36,02
Acıpayam Selüloz 9,95 -1,19 56,20
Adana Çimento (A) 9,89 -1,59 1,85
Adana Çimento (B) 7,03 -1,13 -1,40
Adana Çimento (C) 1,98 -1,00 -11,21
Adel Kalemcilik 11,75 -0,25 -25,16
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -2,67 2,22
Afyon Çimento 2,70 -2,17 18,51
Ak Enerji 1,02 -0,97 -6,42
Akbank 5,42 -2,69 -33,17
Akçansa 7,66 -0,91 -20,99
Akdenız Güvenlık Hız. 1,82 -2,15 -13,74
Akfen GMYO 3,06 0,00 -24,44
Akın Tekstil 12,86 -4,24 -6,74
Akiş GMYO 3,32 -2,06 -17,82
Akmerkez GMYO 27,00 -6,57 20,51
Aksa 6,42 0,31 -8,33
Aksa Enerji 4,68 -2,50 23,16
Aksigorta 5,93 1,89 9,45
Aksu Enerji 9,56 0,63 -35,71
Alarko Carrıer 53,45 -3,52 -10,92
Alarko GMYO 14,40 -2,64 -5,15
Alarko Holding 4,72 1,94 -20,67
Albaraka Türk 1,32 -2,22 -13,73
Alcatel Lucent Teletaş 18,98 -1,09 57,64
Alkim Kağıt 11,82 -5,82 118,09
Alkim Kimya 15,77 -9,99 154,27
Altınyağ 1,60 -9,60 290,24
Altınyunus Çeşme 24,82 -1,12 148,45
Anadolu Cam 3,98 -2,45 -8,72
Anadolu Efes 16,99 -1,79 -26,39
Anadolu Grubu Holding 15,40 -3,33 -12,45
Anadolu Hayat Emek. 6,50 1,56 6,82
Anadolu Isuzu 10,97 -3,09 -9,86
Anadolu Sigorta 5,05 0,00 21,58
Anel Elektrik 3,62 2,55 12,77
Arçelik 15,01 -1,51 -27,98
ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 9,73
Arena Bilgisayar 15,12 -2,45 107,55
Armada Bilgisayar 22,22 0,73 35,57
Arsan Tekstil 4,19 -0,24 17,04
Artı Yatırım Holding 3,18 -9,92 292,59
Aselsan 29,22 1,95 39,54
Aslan Çimento 36,10 -2,43 -9,66
Ata GMYO 3,55 -0,84 -21,63
Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,64 0,00 64,00
Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,47 -1,89 -6,98
Avrasya GMYO 1,82 -1,09 20,53
Avrasya Petrol ve Tur. 2,06 0,98 13,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,74 -9,84 12,99
Ayen Enerji 3,20 -2,14 -7,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,30 3,45 50,68
Aygaz 10,05 -1,18 -17,26
Bagfaş 17,20 0,35 2,26
Bak Ambalaj 8,46 0,83 15,10
Balatacılar Balatacılık 2,65 -9,86 113,71
Bantaş Ambalaj 3,04 -2,25 20,63
Banvit 24,20 0,00 30,32
Baştaş Başkent Çimento 3,65 7,99 40,93
Batı Çimento 2,75 -1,43 -16,92
Batısöke Çimento 1,16 -3,33 -11,45
Bera Holding 3,61 -3,48 -6,23
Berkosan Yalıtım 3,63 0,00 32,48
Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 -1,44 -15,92
Beyaz Filo 3,85 -7,45 21,84
Bilici Yatırım 7,19 0,00 64,53
Bim Mağazalar 54,20 3,44 17,29
Birko Mensucat 0,53 -8,62 70,97
Birlik Mensucat 1,45 -4,61 27,19
Bizim Mağazaları 12,37 -3,06 10,74
Bolu Çimento 4,56 -2,56 -2,98
Bomonti Elektrik 3,74 -9,88 192,19
Borusan Mannesmann 9,61 -3,51 -16,07
Borusan Yat. Paz. 61,50 -3,76 2,65
Bosch Fren Sistemleri 267,90 -2,76 -6,91
Bossa 9,00 -2,17 11,66
Brisa 8,67 -2,25 -7,56
Burçelik 7,30 2,53 25,65
Burçelik Vana 17,99 4,29 85,27
Bursa Çimento 3,90 -0,76 -2,58
Carrefoursa 7,55 -0,66 60,30
Casa Emtia Petrol 18,06 9,99 92,33
Ceo Event Medya 3,49 0,00 -4,70
Coca Cola İçecek 36,38 -0,60 -5,99
Cosmos Yat. Holding 3,15 0,32 54,41
Credıtwest Faktorıng 2,46 1,23 -14,58
Çelebi 84,50 -1,86 -17,24
Çelik Halat 10,00 -2,53 53,85
Çemaş Döküm 1,05 -2,78 -16,23
Çemtaş 7,10 -2,74 -12,66
Çimbeton 71,50 10,00 73,29
Çimentaş 24,32 3,14 62,13
Çimsa 7,48 -1,19 -17,62
Çuhadaroğlu Metal 3,32 9,93 4,08
Dagi Giyim 3,93 9,78 57,20
Dagi Yatırım Holding 4,97 9,96 119,91
Dardanel 8,49 9,97 124,01
Datagate Bilgisayar 8,90 5,08 13,96
Demısaş Döküm 3,66 -2,92 5,17
Denge Holding 1,69 -9,63 23,36
Deniz GMYO 3,95 -2,23 -21,78
Denizli Cam 7,35 -1,61 -11,87
Derimod 7,13 0,99 -0,14
Derlüks Deri 4,79 4,13 18,39
Desa Deri 4,35 -1,14 -4,19
Despec Bilgisayar 5,74 5,32 35,38
Deva Holding 19,58 2,19 119,32
Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -7,46 58,97
Ditaş Doğan 15,59 -4,53 63,84
DO-CO 316,50 -3,06 -43,88
Doğan Burda 11,95 -5,23 96,87
Doğan Holding 1,87 -1,06 4,15
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,82 -2,15 10,30
Doğusan 2,09 -3,24 0,48
Doğuş GMYO 5,01 -2,91 10,60
Doğuş Otomotiv 9,36 -2,19 -1,68
Döktaş Dökümcülük 24,90 -0,80 -21,32
Duran Doğan Basım 17,20 -3,37 22,51
Dyo Boya 4,75 -2,46 -3,06
Eczacıbaşı İlaç 5,72 -4,03 56,69
Eczacıbaşı Yatırım 12,00 -6,18 24,58
Edip Gayrimenkul 1,85 -3,14 33,09
Ege Endüstri 554,50 -4,48 -1,43
Ege Gübre 54,55 -1,62 9,54
Ege Profil 15,07 0,53 25,90
Ege Seramik 4,11 -2,61 10,78
Egeli & Co Tarım Girişim 1,60 7,38 400,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -9,35 223,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,95 6,74 375,00
Egeplast 15,73 10,00 25,84
Ekiz Kimya 18,78 -9,97 2978,69
Emek Elektrik 1,90 -3,06 19,50
Eminiş Ambalaj 3,71 9,76 144,08
Emlak Konut GMYO 1,25 -1,57 -14,38
Enerjisa Enerji 7,60 1,88 12,83
Enka İnşaat 6,19 -1,75 -0,99
Erbosan 19,24 -5,69 -22,98
Ereğli Demir Çelik 8,00 -1,84 -11,50
Ersu Gıda 4,86 -3,19 134,78
Escort Teknoloji 3,93 -0,76 182,73
Etiler Gıda 3,50 -9,79 42,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -3,78 6,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,42 -4,70 13,60
Euro Yat. Ort. 1,57 -4,85 33,05
Euro Yatırım Holding 1,45 -1,36 -3,33
Fenerbahçe Futbol 9,94 -1,49 -31,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,84 -0,78 -15,97
F-M İzmit Piston 54,70 -1,26 15,49
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,85 8,94 41,09
Ford Otosan 58,00 0,09 -12,27
Formet Çelik Kapı 4,49 2,28 49,67
Frigo Pak Gıda 12,21 -5,86 -5,79
Galatasaray Sportif 2,50 0,00 23,15
Garanti Bankası 7,69 -2,66 -30,97
Garanti Faktoring 4,42 -3,49 14,21
Garanti Yat. Ort. 1,49 -3,25 37,96
Gedik Y. Men. Değ. 19,23 2,56 243,39
Gedik Yatırım Holding 27,18 -6,34 253,45
Gediz Ambalaj 8,96 0,56 32,54
Gentaş 2,25 3,69 2,74
Gersan Elektrik 4,07 4,63 27,59
Global Men. Değ. 2,98 4,56 58,51
Global Yat. Holding 3,25 -1,22 -33,26
Good-Year 4,70 -0,42 16,05
Göltaş Çimento 15,29 -1,04 -14,05
Gözde Girişim 3,79 -2,82 -26,26
GSD Denizcilik 2,70 -1,10 5,47
GSD Holding 1,67 -1,76 12,08
Gübre Fabrik. 18,57 5,21 105,42
Güler Yat. Holding 20,04 -9,97 887,19
Güneş Sigorta 2,96 -2,63 35,78
Halk GMYO 1,44 -2,70 18,03
Halk Sigorta 4,10 4,86 107,07
Hatay Tekstil 9,85 -6,90 43,38
Hedef Girişim 2,23 -1,33 -14,56
Hektaş 12,91 -2,20 60,97
HUB Girişim 23,04 9,92 145,40
Hürriyet Gzt. 1,46 -1,35 28,07
ICBC Turkey Bank 4,42 -3,70 -16,13
İdealist Danışmanlık 3,87 -9,79 16,57
İdealist GMYO 4,41 9,98 44,12
İhlas Ev Aletleri 1,73 -2,81 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,14 -2,56 -5,00
İhlas Gazetecilik 3,50 -1,41 -48,60
İhlas Holding 0,66 -4,35 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,99 -1,00 -2,94
İndeks Bilgisayar 10,90 9,99 12,37
Info Yatırım 7,26 3,57 -18,43
İntema 9,00 -2,28 -2,81
İpek Doğal Enerji 14,15 0,93 83,29
İskenderun Demir Çelik 6,96 -0,57 -13,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 06:56 Kaynak: AA


Son Dakika

Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Fenerbahçe, Acun'un Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor         
00:43
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı         
00:41
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım         
00:26
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı         
00:16
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor         
00:01
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 01:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]