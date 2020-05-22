Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,43 9,94 84,41
Acıpayam Selüloz 10,84 0,74 70,17
Adel Kalemcilik 11,99 0,25 -23,63
Adese Alışveriş Ticaret 1,53 -2,55 7,12
Afyon Çimento 2,76 -0,36 21,14
Ak Enerji 1,13 5,61 3,67
Akbank 5,52 0,55 -31,94
Akçansa 7,87 -1,01 -18,82
Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 -0,53 -10,90
Akfen GMYO 3,12 0,00 -22,96
Akın Tekstil 14,60 0,83 5,87
Akiş GMYO 3,42 -0,87 -15,35
Akmerkez GMYO 27,00 -0,52 20,51
Aksa 6,50 -1,07 -7,19
Aksa Enerji 4,55 -2,99 19,74
Aksigorta 6,40 4,40 18,13
Aksu Enerji 9,72 -0,10 -34,63
Alarko Carrıer 63,40 4,11 5,67
Alarko GMYO 14,85 -1,20 -2,19
Alarko Holding 5,20 -0,19 -12,61
Albaraka Türk 1,33 0,76 -13,07
Alcatel Lucent Teletaş 19,37 -1,97 60,88
Alkim Kağıt 10,53 9,92 94,29
Alkim Kimya 12,90 4,28 108,00
Altınyağ 1,40 -8,50 241,46
Altınyunus Çeşme 32,60 4,89 226,33
Anadolu Cam 4,27 -0,70 -2,06
Anadolu Efes 17,91 2,52 -22,40
Anadolu Grubu Holding 16,85 0,90 -4,21
Anadolu Hayat Emek. 6,66 0,00 9,45
Anadolu Isuzu 11,53 -0,17 -5,26
Anadolu Sigorta 5,73 0,70 37,96
Anel Elektrik 3,69 0,82 14,95
Arçelik 15,52 -0,64 -25,53
ARD Bilişim Teknolojileri 32,20 4,75
Arena Bilgisayar 15,22 -1,30 108,92
Armada Bilgisayar 22,84 -3,79 39,35
Arsan Tekstil 4,36 -2,68 21,79
Artı Yatırım Holding 2,25 -9,64 177,78
Aselsan 29,28 -0,95 39,83
Ata GMYO 3,25 -4,69 -28,26
Atakule GMYO 1,64 0,00 -14,58
Atlantis Yatırım Holding 1,53 -3,16 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,62 -2,41 12,50
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 3,10 -0,79
Avrasya GMYO 1,90 -0,52 25,83
Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 4,58 37,91
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -4,26 16,88
Ayen Enerji 3,31 0,00 -4,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,95 -1,67 34,70
Aygaz 10,75 -2,27 -11,49
Bagfaş 18,19 0,28 8,15
Bak Ambalaj 8,89 -0,56 20,95
Balatacılar Balatacılık 2,55 6,69 105,65
Bantaş Ambalaj 3,23 -1,52 28,17
Banvit 25,82 4,11 39,04
Baştaş Başkent Çimento 3,65 1,67 40,93
Batı Çimento 2,92 0,69 -11,78
Batısöke Çimento 1,34 0,00 2,29
Bera Holding 3,75 -0,27 -2,60
Berkosan Yalıtım 3,70 -0,80 35,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,00 -12,65
Beyaz Filo 3,74 -1,58 18,35
Bilici Yatırım 7,50 0,00 71,62
Bim Mağazalar 63,20 2,10 36,77
Birko Mensucat 0,50 -3,85 61,29
Birlik Mensucat 1,47 0,68 28,95
Bizim Mağazaları 12,64 -1,02 13,16
Bomonti Elektrik 4,10 -3,30 220,31
Borusan Mannesmann 10,18 -0,68 -11,09
Borusan Yat. Paz. 64,50 -1,53 7,66
Bosch Fren Sistemleri 274,50 -0,11 -4,61
Bossa 9,30 -1,27 15,38
Brisa 11,24 2,00 19,84
Burçelik 8,36 10,00 43,89
Burçelik Vana 17,62 3,46 81,46
Bursa Çimento 4,12 -0,24 2,91
Carrefoursa 7,55 -0,66 60,30
Casa Emtia Petrol 22,36 9,93 138,13
Ceo Event Medya 3,52 -1,12 -3,88
Coca Cola İçecek 40,44 3,75 4,50
Cosmos Yat. Holding 3,03 -1,94 48,53
Credıtwest Faktorıng 3,37 6,31 17,01
Çelebi 86,95 -1,02 -14,84
Çelik Halat 10,36 -0,48 59,38
Çemaş Döküm 1,09 0,00 -13,04
Çemtaş 7,49 0,13 -7,86
Çimbeton 86,00 -4,92 108,43
Çimentaş 39,10 9,96 160,67
Çimsa 7,73 0,00 -14,87
Çuhadaroğlu Metal 3,22 0,00 0,94
Dagi Giyim 3,83 -2,05 53,20
Dagi Yatırım Holding 6,43 6,28 184,51
Dardanel 10,05 2,24 165,17
Datagate Bilgisayar 9,30 -1,59 19,08
Demısaş Döküm 3,78 1,34 8,62
Denge Holding 1,51 -5,03 10,22
Deniz GMYO 3,99 -1,97 -20,99
Denizli Cam 7,44 -0,93 -10,79
Derimod 7,04 -1,54 -1,40
Derlüks Deri 4,65 0,00 14,93
Desa Deri 4,47 0,68 -1,54
Despec Bilgisayar 6,79 1,95 60,14
Deva Holding 17,75 2,01 98,82
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 -2,22 69,23
Ditaş Doğan 16,43 -1,02 72,67
DO-CO 344,40 2,17 -38,94
Doğan Burda 13,50 2,35 122,41
Doğan Holding 1,90 0,53 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,00 13,33
Doğusan 2,26 -0,44 8,65
Doğuş GMYO 5,17 -1,90 14,13
Doğuş Otomotiv 10,16 3,46 6,72
Döktaş Dökümcülük 25,12 1,29 -20,62
Duran Doğan Basım 16,87 -1,35 20,16
Dyo Boya 5,15 -1,15 5,10
Eczacıbaşı İlaç 5,70 2,89 56,14
Eczacıbaşı Yatırım 12,34 4,14 28,11
Edip Gayrimenkul 1,95 1,56 40,29
Ege Endüstri 552,00 -0,38 -1,88
Ege Gübre 57,20 -1,89 14,86
Ege Profil 15,41 -0,06 28,74
Ege Seramik 4,23 -0,24 14,02
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -9,30 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,83 -7,78 112,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,60 -9,09 200,00
Egeplast 16,31 4,55 30,48
Ekiz Kimya 11,10 -9,98 1719,67
Emek Elektrik 2,11 1,93 32,70
Eminiş Ambalaj 3,51 0,29 130,92
Emlak Konut GMYO 1,36 0,00 -6,85
Enerjisa Enerji 8,05 1,13 19,51
Enka İnşaat 6,14 0,66 -1,79
Erbosan 20,24 -0,78 -18,98
Ereğli Demir Çelik 8,06 -1,47 -10,84
Ersu Gıda 5,40 0,75 160,87
Escort Teknoloji 3,91 -0,76 181,29
Etiler Gıda 3,22 -3,30 31,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 0,00 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 1,36 19,20
Euro Yat. Ort. 1,61 0,00 36,44
Euro Yatırım Holding 1,47 -1,34 -2,00
Fenerbahçe Futbol 10,45 0,77 -27,78
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 -1,49 -13,13
F-M İzmit Piston 52,90 0,38 11,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,43 -0,76 35,63
Ford Otosan 60,50 0,92 -8,49
Formet Çelik Kapı 4,80 5,49 60,00
Frigo Pak Gıda 12,70 1,68 -2,01
Galatasaray Sportif 2,69 1,51 32,51
Garanti Bankası 7,54 -0,79 -32,32
Garanti Faktoring 4,66 1,30 20,41
Garanti Yat. Ort. 1,62 0,62 50,00
Gedik Y. Men. Değ. 19,60 2,89 250,00
Gedik Yatırım Holding 25,50 2,41 231,60
Gediz Ambalaj 9,45 -2,38 39,79
Gentaş 2,25 -2,17 2,74
Gersan Elektrik 3,90 0,78 22,26
Global Men. Değ. 3,70 8,19 96,81
Global Yat. Holding 3,56 2,89 -26,90
Good-Year 5,06 -0,59 24,94
Göltaş Çimento 15,76 -0,82 -11,41
Gözde Girişim 3,99 -0,25 -22,37
GSD Denizcilik 3,27 -5,22 27,73
GSD Holding 1,76 4,14 18,12
Gübre Fabrik. 19,86 -2,65 119,69
Güler Yat. Holding 14,48 -9,95 613,30
Güneş Sigorta 3,28 0,61 50,46
Halk GMYO 1,49 0,68 22,13
Halk Sigorta 4,00 -3,61 102,02
Hatay Tekstil 9,92 0,40 44,40
Hedef Girişim 2,32 1,75 -11,11
Hektaş 15,00 8,23 87,03
HUB Girişim 22,30 -0,89 137,52
Hürriyet Gzt. 1,62 1,89 42,11
ICBC Turkey Bank 4,48 0,00 -14,99
İdealist Danışmanlık 3,53 -2,49 6,33
İdealist GMYO 4,19 -4,77 36,93
İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13
İhlas Gayrimenkul 1,20 0,00 0,00
İhlas Gazetecilik 3,50 -0,28 -48,60
İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,01 0,00 -0,98
İndeks Bilgisayar 11,22 0,18 15,67
Info Yatırım 6,89 -1,29 -22,58
İntema 10,09 4,56 8,96
İpek Doğal Enerji 14,15 -2,41 83,29
İskenderun Demir Çelik 7,11 -0,42 -11,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı         
00:57
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı         
00:55
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi         
00:45
Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek         
00:35
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu         
00:24
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi         
23:59
Son Dakika: 23-26 Mayıs arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: 23-26 Mayıs arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı         
23:57
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı         
23:55
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi         
23:47
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor         
23:23
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu         
23:14
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 01:09:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]