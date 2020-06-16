Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,48
|2,05
|87,10
|Acıpayam Selüloz
|9,52
|1,49
|49,45
|Adel Kalemcilik
|13,75
|0,95
|-12,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,77
|4,73
|23,92
|Afyon Çimento
|3,02
|1,00
|32,56
|Ak Enerji
|1,37
|7,87
|25,69
|Akbank
|5,84
|1,21
|-27,99
|Akçansa
|12,75
|6,25
|31,52
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,42
|-1,63
|14,69
|Akfen GMYO
|3,62
|2,55
|-10,62
|Akın Tekstil
|13,89
|-2,66
|0,73
|Akiş GMYO
|3,74
|1,63
|-7,43
|Akmerkez GMYO
|27,16
|3,66
|21,22
|Aksa
|7,20
|-0,96
|2,81
|Aksa Enerji
|4,87
|0,62
|28,16
|Aksigorta
|6,80
|1,64
|25,51
|Aksu Enerji
|10,29
|3,73
|-30,80
|Alarko Carrıer
|70,50
|1,22
|17,50
|Alarko GMYO
|14,78
|2,07
|-2,65
|Alarko Holding
|5,35
|1,33
|-10,08
|Albaraka Türk
|1,55
|0,00
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,03
|3,65
|58,06
|Alkim Kağıt
|12,25
|1,83
|126,02
|Alkim Kimya
|14,80
|4,59
|138,63
|Altınyağ
|1,39
|1,46
|239,02
|Altınyunus Çeşme
|41,26
|0,19
|313,01
|Anadolu Cam
|4,29
|1,18
|0,60
|Anadolu Efes
|19,51
|1,25
|-15,47
|Anadolu Grubu Holding
|19,70
|0,10
|12,00
|Anadolu Hayat Emek.
|6,82
|2,87
|12,08
|Anadolu Isuzu
|13,35
|1,91
|9,70
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|49,75
|Anel Elektrik
|4,06
|1,50
|26,48
|Arçelik
|17,07
|1,55
|-18,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,06
|2,10
|Arena Bilgisayar
|14,63
|1,53
|100,82
|Armada Bilgisayar
|22,86
|3,44
|39,48
|Arsan Tekstil
|5,16
|5,09
|44,13
|Artı Yatırım Holding
|2,45
|9,87
|202,47
|Aselsan
|32,52
|1,69
|55,30
|Ata GMYO
|3,56
|3,19
|-21,41
|Atakule GMYO
|2,01
|9,84
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,86
|1,64
|86,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,25
|2,32
|-1,16
|Avrasya GMYO
|2,25
|2,27
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|1,04
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,50
|-0,01
|11,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|6,49
|Ayen Enerji
|3,72
|1,92
|7,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,04
|2,70
|38,81
|Aygaz
|11,42
|1,42
|-5,98
|Bagfaş
|17,35
|1,46
|3,15
|Bak Ambalaj
|8,70
|0,00
|18,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|-1,79
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|3,89
|-1,52
|54,37
|Banvit
|24,18
|0,83
|30,21
|Baştaş Başkent Çimento
|3,45
|0,29
|33,20
|Batı Çimento
|3,30
|1,85
|-0,30
|Batısöke Çimento
|1,44
|1,41
|9,92
|Bayrak Taban Sanayi
|7,66
|9,90
|Bera Holding
|4,35
|-3,97
|12,99
|Berkosan Yalıtım
|4,12
|-2,60
|50,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|0,81
|1,63
|Beyaz Filo
|3,85
|0,00
|21,84
|Bilici Yatırım
|7,61
|0,93
|74,14
|Bim Mağazalar
|64,55
|0,08
|39,69
|Birko Mensucat
|0,50
|4,17
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,54
|2,67
|35,09
|Bizim Mağazaları
|18,21
|-0,76
|63,03
|Bomonti Elektrik
|4,62
|0,65
|260,94
|Borusan Mannesmann
|10,67
|2,40
|-6,81
|Borusan Yat. Paz.
|68,15
|2,25
|13,75
|Bosch Fren Sistemleri
|301,00
|2,28
|4,59
|Bossa
|10,57
|-1,77
|31,14
|Brisa
|11,80
|0,43
|25,81
|Burçelik
|8,61
|1,41
|48,19
|Burçelik Vana
|18,66
|3,38
|92,17
|Bursa Çimento
|4,19
|0,24
|4,66
|Carrefoursa
|7,39
|0,68
|56,90
|Casa Emtia Petrol
|22,48
|2,74
|139,40
|Ceo Event Medya
|3,65
|0,55
|-0,33
|Coca Cola İçecek
|41,80
|2,55
|10,41
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|0,00
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|3,86
|-0,26
|34,03
|Çelebi
|81,00
|1,12
|-20,67
|Çelik Halat
|11,10
|-0,36
|70,77
|Çemaş Döküm
|1,32
|3,13
|5,30
|Çemtaş
|8,20
|0,37
|0,87
|Çimbeton
|66,85
|4,45
|62,02
|Çimentaş
|24,30
|0,83
|62,00
|Çimsa
|9,36
|2,86
|3,08
|Çuhadaroğlu Metal
|3,47
|0,58
|8,78
|Dagi Giyim
|4,34
|0,70
|73,60
|Dagi Yatırım Holding
|10,18
|-5,74
|350,44
|Dardanel
|11,75
|2,00
|210,03
|Datagate Bilgisayar
|9,01
|2,15
|15,36
|Demısaş Döküm
|4,00
|2,83
|14,94
|Denge Holding
|1,53
|-0,65
|11,68
|Deniz GMYO
|4,87
|0,41
|-3,56
|Denizli Cam
|7,78
|1,83
|-6,71
|Derimod
|6,94
|2,81
|-2,80
|Derlüks Deri
|5,90
|0,17
|45,83
|Desa Deri
|4,61
|1,99
|1,54
|Despec Bilgisayar
|7,77
|7,17
|83,25
|Deva Holding
|20,18
|9,97
|126,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|0,00
|57,69
|Ditaş Doğan
|16,12
|0,00
|69,41
|DO-CO
|376,50
|1,89
|-33,24
|Doğan Burda
|13,28
|-0,90
|118,78
|Doğan Holding
|2,02
|1,51
|12,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|1,95
|26,67
|Doğusan
|2,43
|1,67
|16,83
|Doğuş GMYO
|5,72
|2,88
|26,27
|Doğuş Otomotiv
|13,53
|10,00
|42,12
|Döktaş Dökümcülük
|25,18
|1,94
|-20,43
|Duran Doğan Basım
|17,15
|3,00
|22,15
|Dyo Boya
|6,05
|-0,66
|23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,10
|1,67
|67,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,58
|0,67
|40,98
|Edip Gayrimenkul
|2,21
|-0,45
|58,99
|Ege Endüstri
|635,20
|5,53
|12,91
|Ege Gübre
|82,50
|2,48
|65,66
|Ege Profil
|15,44
|1,38
|28,99
|Ege Seramik
|4,98
|1,84
|34,23
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,33
|-9,52
|315,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|-9,92
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|-9,20
|295,00
|Egeplast
|17,88
|-0,11
|43,04
|Ekiz Kimya
|12,98
|10,00
|2027,87
|Emek Elektrik
|2,29
|5,05
|44,03
|Eminiş Ambalaj
|3,91
|-0,51
|157,24
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,05
|32,19
|Enerjisa Enerji
|8,31
|0,85
|23,37
|Enka İnşaat
|5,79
|1,58
|3,73
|Erbosan
|21,54
|0,56
|-13,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|0,24
|-7,30
|Ersu Gıda
|4,72
|0,64
|128,02
|Escort Teknoloji
|3,86
|1,58
|177,70
|Etiler Gıda
|2,95
|2,43
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,97
|-1,38
|22,84
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,68
|-1,18
|40,72
|Euro Yat. Ort.
|1,67
|0,60
|48,35
|Euro Yatırım Holding
|1,86
|-0,53
|24,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,84
|4,05
|-11,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,30
|2,87
|-5,91
|F-M İzmit Piston
|50,70
|2,22
|7,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,51
|1,06
|36,67
|Ford Otosan
|70,20
|1,96
|6,18
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|0,00
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,25
|-3,95
|33,10
|Galatasaray Sportif
|3,29
|0,00
|62,07
|Garanti Bankası
|8,21
|1,86
|-26,30
|Garanti Faktoring
|4,88
|2,31
|26,10
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|1,68
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,70
|3,41
|208,43
|Gedik Yatırım Holding
|24,30
|3,40
|215,99
|Gediz Ambalaj
|11,24
|-0,53
|66,27
|Gentaş
|2,56
|3,23
|16,89
|Gersan Elektrik
|4,52
|0,67
|41,69
|Global Men. Değ.
|4,62
|5,48
|145,74
|Global Yat. Holding
|3,97
|1,02
|-18,48
|Good-Year
|5,28
|0,19
|30,37
|Göltaş Çimento
|17,13
|2,45
|-3,71
|Gözde Girişim
|4,68
|1,08
|-8,95
|GSD Denizcilik
|4,55
|-1,94
|77,73
|GSD Holding
|1,88
|4,44
|26,17
|Gübre Fabrik.
|24,96
|2,72
|176,11
|Güler Yat. Holding
|15,69
|9,95
|672,91
|Güneş Sigorta
|4,24
|-2,53
|94,50
|Halk GMYO
|2,02
|3,59
|65,57
|Halk Sigorta
|4,16
|-2,80
|110,10
|Hatay Tekstil
|9,44
|0,11
|40,18
|Hedef Girişim
|2,75
|1,48
|5,36
|Hektaş
|14,35
|1,06
|78,93
|HUB Girişim
|22,00
|10,00
|134,33
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|-0,67
|29,82
|ICBC Turkey Bank
|5,83
|10,00
|10,63
|İdealist Danışmanlık
|3,34
|0,00
|0,60
|İdealist GMYO
|4,27
|1,43
|39,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|2,06
|-36,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,58
|1,28
|31,67
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|-9,86
|-34,21
|İhlas Holding
|0,79
|1,28
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,89
|10,78
|İndeks Bilgisayar
|11,06
|3,08
|14,02
|Info Yatırım
|4,49
|2,75
|-7,66
|İntema
|12,12
|0,17
|30,89
|İpek Doğal Enerji
|14,08
|-0,78
|82,38
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|0,87
|-12,98
(Sürecek)