Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,83 2,41 105,91
Acıpayam Selüloz 9,50 4,40 50,44
Adel Kalemcilik 13,93 1,02 -11,27
Adese Alışveriş Ticaret 1,83 3,39 28,13
Afyon Çimento 3,25 5,86 42,65
Ak Enerji 1,47 0,68 34,86
Akbank 6,11 3,74 -24,66
Akçansa 12,65 0,40 30,49
Akdenız Güvenlık Hız. 2,91 9,81 37,91
Akfen GMYO 3,74 5,06 -7,65
Akın Tekstil 13,26 1,69 -3,84
Akiş GMYO 4,00 0,50 -0,99
Akmerkez GMYO 33,00 10,00 47,29
Aksa 7,21 0,70 2,95
Aksa Enerji 5,33 6,60 40,26
Aksigorta 6,86 3,63 26,62
Aksu Enerji 11,02 -3,59 -25,89
Alarko Carrıer 74,10 -0,27 23,50
Alarko GMYO 14,63 0,90 -3,64
Alarko Holding 5,56 0,18 -6,55
Albaraka Türk 1,64 1,86 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 18,74 -0,74 55,65
Alkim Kağıt 11,48 2,50 111,82
Alkim Kimya 13,34 0,23 115,09
Altınyağ 1,33 0,00 224,39
Altınyunus Çeşme 36,46 -0,16 264,96
Anadolu Cam 4,62 -0,86 8,34
Anadolu Efes 21,40 1,61 -7,28
Anadolu Grubu Holding 20,40 2,98 15,97
Anadolu Hayat Emek. 7,30 0,00 19,97
Anadolu Isuzu 13,42 1,51 10,27
Anadolu Sigorta 6,16 -0,16 48,31
Anel Elektrik 4,66 4,72 45,17
Arçelik 19,04 3,48 -8,64
ARD Bilişim Teknolojileri 29,18 -2,28
Arena Bilgisayar 14,06 0,29 93,00
Armada Bilgisayar 22,88 -2,39 39,60
Arsan Tekstil 4,97 -0,60 38,83
Artı Yatırım Holding 2,23 1,36 175,31
Aselsan 32,06 1,97 53,10
Ata GMYO 3,69 2,50 -18,54
Atakule GMYO 2,09 5,03 8,85
Atlantis Yatırım Holding 2,00 3,09 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 2,04 4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 0,69 8,16
Avrasya GMYO 2,10 0,96 39,07
Avrasya Petrol ve Tur. 1,96 1,55 7,69
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,30 0,01 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,63 3,16 5,84
Ayen Enerji 5,01 -6,00 44,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,21 3,22 46,58
Aygaz 11,70 2,36 -3,67
Bagfaş 16,98 0,47 0,95
Bak Ambalaj 9,20 2,22 25,17
Balatacılar Balatacılık 2,20 1,85 77,42
Bantaş Ambalaj 4,25 9,82 68,65
Banvit 24,40 0,66 31,39
Baştaş Başkent Çimento 4,00 -4,76 54,44
Batı Çimento 3,39 4,31 2,42
Batısöke Çimento 1,50 4,90 14,50
Bayrak Taban Sanayi 8,26 -2,59
Bera Holding 4,26 1,43 10,65
Berkosan Yalıtım 4,13 1,72 50,73
Beşiktaş Futbol Yat. 2,75 10,00 12,24
Beyaz Filo 3,90 1,30 24,61
Bilici Yatırım 7,95 1,53 81,92
Bim Mağazalar 67,95 -2,65 47,05
Birko Mensucat 0,50 6,38 61,29
Birlik Mensucat 1,60 2,56 40,35
Bizim Mağazaları 19,12 -0,93 71,17
Bomonti Elektrik 4,83 5,00 277,34
Borusan Mannesmann 11,87 6,17 3,67
Borusan Yat. Paz. 69,50 1,61 16,00
Bosch Fren Sistemleri 304,70 0,40 5,88
Bossa 10,30 0,78 27,79
Brisa 12,55 2,53 33,81
Burçelik 8,93 2,53 53,70
Burçelik Vana 19,75 7,28 103,40
Bursa Çimento 4,25 1,92 6,16
Carrefoursa 7,31 2,38 55,20
Casa Emtia Petrol 22,50 0,45 139,62
Ceo Event Medya 3,78 5,88 3,22
Coca Cola İçecek 43,36 1,12 14,53
Cosmos Yat. Holding 3,01 -0,66 47,55
Credıtwest Faktorıng 3,99 0,00 38,54
Çelebi 78,55 0,19 -23,07
Çelik Halat 10,63 3,20 63,54
Çemaş Döküm 1,46 2,82 16,47
Çemtaş 8,17 0,49 0,50
Çimbeton 60,15 0,67 45,78
Çimentaş 23,20 0,00 54,67
Çimsa 9,76 0,62 7,49
Çuhadaroğlu Metal 3,58 2,58 12,23
Dagi Giyim 6,02 -9,88 140,80
Dagi Yatırım Holding 7,59 -4,77 235,84
Dardanel 11,95 0,08 215,30
Datagate Bilgisayar 9,20 1,88 17,80
Demısaş Döküm 4,38 9,77 25,86
Denge Holding 1,54 10,00 12,41
Deniz GMYO 5,10 0,79 0,99
Denizli Cam 7,95 0,38 -4,68
Derimod 6,82 0,44 -4,48
Derlüks Deri 7,10 6,45 75,49
Desa Deri 4,93 2,49 8,59
Despec Bilgisayar 7,87 -0,38 85,61
Deva Holding 19,04 -0,05 113,27
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -1,57 60,26
Ditaş Doğan 16,98 1,80 78,45
DO-CO 352,90 -0,98 -37,43
Doğan Burda 12,79 -0,39 110,71
Doğan Holding 2,05 2,50 14,17
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 10,00 66,67
Doğusan 2,71 9,72 30,29
Doğuş GMYO 5,85 -0,34 29,14
Doğuş Otomotiv 15,87 -1,37 66,70
Döktaş Dökümcülük 25,14 1,45 -20,56
Duran Doğan Basım 16,88 0,78 20,23
Dyo Boya 6,06 -0,33 23,67
Eczacıbaşı İlaç 6,13 -0,33 67,92
Eczacıbaşı Yatırım 15,13 1,89 57,07
Edip Gayrimenkul 2,19 1,39 57,55
Ege Endüstri 616,50 0,11 9,59
Ege Gübre 86,65 1,70 74,00
Ege Profil 14,85 1,02 24,06
Ege Seramik 5,16 3,20 40,27
Egeli & Co Tarım Girişim 1,39 -4,14 334,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -3,08 223,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,90 -2,17 350,00
Egeplast 16,11 -0,92 28,88
Ekiz Kimya 10,95 5,09 1695,08
Emek Elektrik 2,70 1,89 69,81
Eminiş Ambalaj 3,94 -0,25 159,21
Emlak Konut GMYO 1,92 1,59 31,51
Enerjisa Enerji 8,32 0,12 23,52
Enka İnşaat 6,20 0,81 11,07
Erbosan 21,56 0,19 -13,69
Ereğli Demir Çelik 8,50 0,24 -5,97
Ersu Gıda 4,44 -0,45 114,49
Escort Teknoloji 3,73 1,08 168,35
Etiler Gıda 2,85 3,64 16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 2,00 3,09 24,71
Euro Trend Yat. Ort. 1,63 0,62 36,54
Euro Yat. Ort. 1,59 -0,63 41,24
Euro Yatırım Holding 1,80 0,56 20,00
Fenerbahçe Futbol 12,66 2,59 -12,51
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,22 3,69 -7,66
F-M İzmit Piston 50,70 -0,88 7,05
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,22 -0,29 32,90
Ford Otosan 70,95 -0,84 7,31
Formet Çelik Kapı 3,20 -2,74 6,67
Frigo Pak Gıda 18,00 -0,61 38,89
Galatasaray Sportif 2,88 2,13 41,87
Garanti Bankası 8,53 3,77 -23,43
Garanti Faktoring 5,18 0,97 33,85
Garanti Yat. Ort. 2,08 4,00 92,59
Gedik Y. Men. Değ. 9,28 -0,75 195,08
Gedik Yatırım Holding 22,88 -1,04 197,53
Gediz Ambalaj 11,17 -0,45 65,24
Gentaş 2,71 4,23 31,42
Gersan Elektrik 6,10 7,58 91,22
Global Men. Değ. 4,82 -7,31 156,38
Global Yat. Holding 4,02 0,00 -17,45
Good-Year 5,35 0,94 32,10
Göltaş Çimento 17,66 1,96 -0,73
Gözde Girişim 4,66 0,65 -9,34
GSD Denizcilik 4,16 0,48 62,50
GSD Holding 2,05 4,06 37,58
Gübre Fabrik. 27,86 5,93 208,19
Güler Yat. Holding 14,40 5,96 609,36
Güneş Sigorta 4,30 0,00 97,25
Halk GMYO 2,21 2,07 81,54
Halk Sigorta 3,74 -3,61 88,89
Hatay Tekstil 9,24 0,76 37,21
Hedef Girişim 2,99 3,82 14,56
Hektaş 14,25 0,85 77,68
HUB Girişim 20,70 -1,80 120,48
Hürriyet Gzt. 1,36 0,00 19,30
ICBC Turkey Bank 5,60 1,82 6,26
İdealist Danışmanlık 3,65 9,94 9,94
İdealist GMYO 4,25 0,47 38,89
İhlas Ev Aletleri 2,14 0,47 -31,63
İhlas Gayrimenkul 1,61 0,63 34,17
İhlas Gazetecilik 4,26 -4,05 -37,44
İhlas Holding 0,85 1,19 -6,59
İhlas Yayın Holding 1,16 0,00 13,73
İndeks Bilgisayar 10,85 1,54 15,67
Info Yatırım 4,34 3,09 -10,75
İntema 12,10 0,50 30,67
İpek Doğal Enerji 13,63 0,96 76,55
İskenderun Demir Çelik 7,36 2,65 -8,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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