Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,89
|-2,26
|109,14
|Acıpayam Selüloz
|10,04
|2,87
|58,99
|Adel Kalemcilik
|16,27
|4,09
|3,63
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|3,83
|51,93
|Afyon Çimento
|4,13
|8,40
|81,28
|Ak Enerji
|1,93
|9,66
|77,06
|Akbank
|6,10
|3,39
|-24,78
|Akçansa
|14,05
|9,94
|44,93
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,10
|4,73
|46,92
|Akfen GMYO
|4,22
|1,44
|4,20
|Akın Tekstil
|14,54
|6,21
|5,44
|Akiş GMYO
|3,44
|0,58
|9,82
|Akmerkez GMYO
|35,44
|-1,94
|58,18
|Aksa
|7,52
|1,62
|7,38
|Aksa Enerji
|5,82
|3,93
|53,16
|Aksigorta
|7,51
|2,60
|38,62
|Aksu Enerji
|12,20
|6,92
|-17,96
|Alarko Carrıer
|76,65
|2,54
|27,75
|Alarko GMYO
|16,24
|3,11
|6,97
|Alarko Holding
|5,73
|2,50
|-3,70
|Albaraka Türk
|1,93
|5,46
|26,14
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,72
|2,02
|63,79
|Alkim Kağıt
|12,12
|1,00
|123,63
|Alkim Kimya
|13,50
|0,90
|117,67
|Altınyağ
|1,28
|-0,78
|212,20
|Altınyunus Çeşme
|41,00
|0,00
|310,41
|Anadolu Cam
|5,12
|4,49
|20,07
|Anadolu Efes
|21,90
|2,62
|-5,11
|Anadolu Grubu Holding
|20,48
|2,55
|16,43
|Anadolu Hayat Emek.
|8,08
|5,62
|32,78
|Anadolu Isuzu
|15,00
|4,09
|23,25
|Anadolu Sigorta
|6,43
|1,10
|54,81
|Anel Elektrik
|4,76
|2,37
|48,29
|Arçelik
|19,45
|2,75
|-6,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,68
|-1,45
|Arena Bilgisayar
|15,96
|5,77
|119,08
|Armada Bilgisayar
|24,50
|2,42
|49,48
|Arsan Tekstil
|5,77
|9,90
|61,17
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|-1,75
|177,78
|Aselsan
|32,50
|0,74
|55,21
|Ata GMYO
|3,97
|2,06
|-12,36
|Atakule GMYO
|2,40
|4,80
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|2,50
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|5,11
|28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,20
|4,04
|13,39
|Avrasya GMYO
|2,57
|9,83
|70,20
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|3,77
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,00
|0,02
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,82
|4,00
|18,18
|Ayen Enerji
|6,89
|9,89
|98,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,00
|-2,44
|82,65
|Aygaz
|12,32
|1,23
|1,43
|Bagfaş
|18,95
|7,24
|12,66
|Bak Ambalaj
|9,90
|-0,70
|34,69
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|-0,92
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|4,36
|1,40
|73,02
|Banvit
|25,82
|2,14
|39,04
|Baştaş Başkent Çimento
|4,40
|1,15
|69,88
|Batı Çimento
|3,73
|3,90
|12,69
|Batısöke Çimento
|1,80
|6,51
|37,40
|Bayrak Taban Sanayi
|7,49
|-2,60
|Bera Holding
|4,79
|4,36
|24,42
|Berkosan Yalıtım
|4,80
|4,35
|75,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,58
|9,82
|46,12
|Beyaz Filo
|4,19
|6,62
|33,87
|Bilici Yatırım
|8,26
|2,35
|92,11
|Bim Mağazalar
|69,70
|3,64
|50,84
|Birko Mensucat
|0,49
|-2,00
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,94
|2,65
|70,18
|Bizim Mağazaları
|20,32
|-1,65
|81,92
|Bomonti Elektrik
|5,63
|-9,92
|339,84
|Borusan Mannesmann
|12,26
|2,68
|7,07
|Borusan Yat. Paz.
|71,65
|2,36
|19,59
|Bosch Fren Sistemleri
|315,50
|2,44
|9,63
|Bossa
|10,62
|0,85
|31,76
|Brisa
|13,11
|0,77
|39,78
|Burçelik
|10,39
|-1,33
|78,83
|Burçelik Vana
|25,08
|0,40
|158,29
|Bursa Çimento
|4,83
|3,65
|20,65
|Carrefoursa
|7,92
|3,80
|68,15
|Casa Emtia Petrol
|23,68
|6,96
|152,18
|Ceo Event Medya
|4,43
|0,45
|20,96
|Coca Cola İçecek
|46,48
|4,73
|22,77
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|-1,02
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,47
|7,45
|55,21
|Çelebi
|76,35
|-0,33
|-25,22
|Çelik Halat
|12,17
|9,94
|87,23
|Çemaş Döküm
|1,80
|6,51
|43,60
|Çemtaş
|9,14
|4,46
|12,44
|Çimbeton
|63,85
|0,71
|54,75
|Çimentaş
|25,18
|0,72
|67,87
|Çimsa
|10,64
|3,80
|17,18
|Çuhadaroğlu Metal
|3,98
|2,31
|24,76
|Dagi Giyim
|5,87
|-0,51
|134,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,20
|-2,57
|218,58
|Dardanel
|11,56
|-0,43
|205,01
|Datagate Bilgisayar
|10,09
|2,13
|29,19
|Demısaş Döküm
|5,84
|9,98
|67,82
|Denge Holding
|1,53
|-2,55
|11,68
|Deniz GMYO
|6,09
|6,10
|20,59
|Denizli Cam
|8,34
|1,21
|0,00
|Derimod
|7,79
|2,50
|9,10
|Derlüks Deri
|7,01
|-0,28
|73,27
|Desa Deri
|5,33
|-0,37
|17,40
|Despec Bilgisayar
|8,23
|0,86
|94,10
|Deva Holding
|20,40
|2,77
|128,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,30
|2,36
|66,67
|Ditaş Doğan
|19,61
|3,81
|106,09
|DO-CO
|345,50
|0,91
|-38,74
|Doğan Burda
|16,06
|10,00
|164,58
|Doğan Holding
|2,28
|4,59
|26,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|-0,36
|69,70
|Doğusan
|3,43
|1,18
|64,90
|Doğuş GMYO
|6,20
|0,98
|36,87
|Doğuş Otomotiv
|14,89
|-0,73
|56,41
|Döktaş Dökümcülük
|25,62
|1,26
|-19,04
|Duran Doğan Basım
|17,56
|3,91
|25,07
|Dyo Boya
|6,81
|3,34
|38,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,80
|5,92
|86,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,98
|3,16
|65,90
|Edip Gayrimenkul
|2,52
|4,13
|81,29
|Ege Endüstri
|648,00
|1,69
|15,19
|Ege Gübre
|87,00
|0,93
|74,70
|Ege Profil
|15,00
|0,67
|25,31
|Ege Seramik
|5,57
|3,53
|51,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,24
|-6,77
|287,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|-2,56
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|-3,61
|300,00
|Egeplast
|16,45
|0,30
|31,60
|Ekiz Kimya
|9,57
|-4,01
|1468,85
|Emek Elektrik
|3,09
|3,69
|94,34
|Eminiş Ambalaj
|3,99
|2,31
|162,50
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|4,90
|46,58
|Enerjisa Enerji
|8,86
|2,78
|31,53
|Enka İnşaat
|6,25
|0,48
|11,97
|Erbosan
|22,72
|3,09
|-9,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|1,41
|-4,31
|Ersu Gıda
|4,85
|2,32
|134,30
|Escort Teknoloji
|4,18
|1,95
|200,72
|Etiler Gıda
|2,81
|0,36
|14,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,35
|5,86
|46,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,03
|-1,93
|70,04
|Euro Yat. Ort.
|1,96
|5,95
|74,11
|Euro Yatırım Holding
|2,05
|4,06
|36,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,05
|3,57
|-9,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,51
|-1,96
|-1,31
|F-M İzmit Piston
|53,30
|2,50
|12,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,72
|2,49
|39,40
|Ford Otosan
|73,60
|1,45
|11,32
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|3,23
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,84
|-4,02
|45,37
|Galatasaray Sportif
|2,84
|-3,07
|39,90
|Garanti Bankası
|8,37
|1,82
|-24,87
|Garanti Faktoring
|5,62
|2,93
|45,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|4,59
|111,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,53
|-0,83
|203,02
|Gedik Yatırım Holding
|23,80
|-0,42
|209,49
|Gediz Ambalaj
|12,17
|2,27
|80,03
|Gentaş
|2,94
|3,89
|42,58
|Gersan Elektrik
|6,17
|-1,12
|93,42
|Global Men. Değ.
|4,78
|9,89
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,24
|1,68
|-12,94
|Good-Year
|5,96
|0,85
|47,16
|Göltaş Çimento
|19,72
|4,89
|10,85
|Gözde Girişim
|5,14
|3,21
|0,00
|GSD Denizcilik
|4,43
|6,24
|73,05
|GSD Holding
|2,21
|1,84
|48,32
|Gübre Fabrik.
|27,60
|1,10
|205,31
|Güler Yat. Holding
|12,35
|-5,73
|508,37
|Güneş Sigorta
|4,52
|2,73
|107,34
|Halk GMYO
|2,39
|2,58
|96,33
|Halk Sigorta
|3,77
|0,53
|90,40
|Hatay Tekstil
|10,42
|4,20
|54,74
|Hedef Girişim
|3,23
|3,19
|23,75
|Hektaş
|14,57
|0,97
|81,67
|HUB Girişim
|21,30
|1,72
|126,87
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|9,52
|41,23
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|1,96
|8,73
|İdealist Danışmanlık
|4,13
|3,25
|24,40
|İdealist GMYO
|4,54
|1,57
|48,37
|İhlas Ev Aletleri
|2,50
|6,38
|-20,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,84
|9,52
|53,33
|İhlas Gazetecilik
|4,31
|2,62
|-36,71
|İhlas Holding
|0,95
|7,95
|4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,28
|5,79
|25,49
|İndeks Bilgisayar
|11,61
|3,38
|23,78
|Info Yatırım
|5,06
|3,27
|4,06
|İntema
|13,36
|1,52
|44,28
|İpek Doğal Enerji
|14,22
|3,19
|84,20
|İskenderun Demir Çelik
|7,56
|1,61
|-5,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)