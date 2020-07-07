Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,75
|-3,60
|101,61
|Acıpayam Selüloz
|9,90
|-1,39
|56,78
|Adel Kalemcilik
|17,54
|7,81
|11,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|-0,92
|50,53
|Afyon Çimento
|4,25
|2,91
|86,54
|Ak Enerji
|2,12
|9,84
|94,50
|Akbank
|6,02
|-1,31
|-25,77
|Akçansa
|15,45
|9,96
|59,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,06
|-1,29
|45,02
|Akfen GMYO
|4,18
|-0,95
|3,21
|Akın Tekstil
|14,75
|1,44
|6,96
|Akiş GMYO
|3,40
|-1,16
|8,54
|Akmerkez GMYO
|35,02
|-1,19
|56,31
|Aksa
|7,45
|-0,93
|6,38
|Aksa Enerji
|5,99
|2,92
|57,63
|Aksigorta
|7,45
|-0,80
|37,51
|Aksu Enerji
|12,10
|-0,82
|-18,63
|Alarko Carrıer
|76,60
|-0,07
|27,67
|Alarko GMYO
|17,86
|9,98
|17,64
|Alarko Holding
|5,89
|2,79
|-1,01
|Albaraka Türk
|1,87
|-3,11
|22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,60
|-0,61
|62,79
|Alkim Kağıt
|11,80
|-2,64
|117,72
|Alkim Kimya
|13,16
|-2,52
|112,19
|Altınyağ
|1,24
|-3,13
|202,44
|Altınyunus Çeşme
|38,00
|-7,32
|280,38
|Anadolu Cam
|5,46
|6,64
|28,04
|Anadolu Efes
|22,22
|1,46
|-3,73
|Anadolu Grubu Holding
|20,50
|0,10
|16,54
|Anadolu Hayat Emek.
|8,22
|1,73
|35,08
|Anadolu Isuzu
|14,93
|-0,47
|22,68
|Anadolu Sigorta
|6,45
|0,31
|55,29
|Anel Elektrik
|4,83
|1,47
|50,47
|Arçelik
|19,45
|0,00
|-6,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,88
|0,61
|Arena Bilgisayar
|15,85
|-0,69
|117,57
|Armada Bilgisayar
|23,90
|-2,45
|45,82
|Arsan Tekstil
|5,89
|2,08
|64,53
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-2,22
|171,60
|Aselsan
|32,60
|0,31
|55,68
|Ata GMYO
|3,95
|-0,50
|-12,80
|Atakule GMYO
|2,52
|5,00
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|2,09
|1,95
|109,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|0,00
|28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,76
|-2,89
|10,10
|Avrasya GMYO
|2,73
|6,23
|80,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,21
|0,45
|21,43
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,01
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,82
|0,00
|18,18
|Ayen Enerji
|7,32
|6,24
|110,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,12
|3,00
|88,13
|Aygaz
|12,33
|0,08
|1,52
|Bagfaş
|18,59
|-1,90
|10,52
|Bak Ambalaj
|9,70
|-2,02
|31,97
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|0,00
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|4,26
|-2,29
|69,05
|Banvit
|25,82
|0,00
|39,04
|Baştaş Başkent Çimento
|4,48
|1,82
|72,97
|Batı Çimento
|3,74
|0,27
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,81
|0,56
|38,17
|Bayrak Taban Sanayi
|7,46
|-0,40
|Bera Holding
|4,82
|0,63
|25,19
|Berkosan Yalıtım
|4,79
|-0,21
|74,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,23
|-9,78
|31,84
|Beyaz Filo
|4,10
|-2,15
|31,00
|Bilici Yatırım
|8,50
|2,91
|97,69
|Bim Mağazalar
|71,40
|2,44
|54,51
|Birko Mensucat
|0,48
|-2,04
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,89
|-2,58
|65,79
|Bizim Mağazaları
|20,10
|-1,08
|79,95
|Bomonti Elektrik
|5,66
|0,53
|342,19
|Borusan Mannesmann
|12,02
|-1,96
|4,98
|Borusan Yat. Paz.
|71,40
|-0,35
|19,17
|Bosch Fren Sistemleri
|311,00
|-1,43
|8,07
|Bossa
|10,44
|-1,69
|29,53
|Brisa
|13,11
|0,00
|39,78
|Burçelik
|10,14
|-2,41
|74,53
|Burçelik Vana
|24,88
|-0,80
|156,23
|Bursa Çimento
|4,79
|-0,83
|19,65
|Carrefoursa
|7,64
|-3,54
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|23,00
|-2,87
|144,94
|Ceo Event Medya
|4,31
|-2,71
|17,69
|Coca Cola İçecek
|47,30
|1,76
|24,94
|Cosmos Yat. Holding
|2,86
|-2,05
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|4,24
|-5,15
|47,22
|Çelebi
|74,80
|-2,03
|-26,74
|Çelik Halat
|11,80
|-3,04
|81,54
|Çemaş Döküm
|1,81
|0,56
|44,39
|Çemtaş
|8,98
|-1,75
|10,47
|Çimbeton
|62,40
|-2,27
|51,24
|Çimentaş
|24,62
|-2,22
|64,13
|Çimsa
|11,48
|7,89
|26,43
|Çuhadaroğlu Metal
|4,06
|2,01
|27,27
|Dagi Giyim
|5,84
|-0,51
|133,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,15
|-0,69
|216,37
|Dardanel
|11,55
|-0,09
|204,75
|Datagate Bilgisayar
|9,88
|-2,08
|26,50
|Demısaş Döküm
|6,05
|3,60
|73,85
|Denge Holding
|1,50
|-1,96
|9,49
|Deniz GMYO
|6,02
|-1,15
|19,21
|Denizli Cam
|8,97
|7,55
|7,55
|Derimod
|7,54
|-3,21
|5,60
|Derlüks Deri
|7,04
|0,43
|74,01
|Desa Deri
|5,31
|-0,38
|16,96
|Despec Bilgisayar
|8,03
|-2,43
|89,39
|Deva Holding
|20,24
|-0,78
|126,71
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|-2,31
|62,82
|Ditaş Doğan
|19,96
|1,78
|109,77
|DO-CO
|339,40
|-1,77
|-39,82
|Doğan Burda
|17,39
|8,28
|186,49
|Doğan Holding
|2,33
|2,19
|29,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|-3,57
|63,64
|Doğusan
|3,29
|-4,08
|58,17
|Doğuş GMYO
|6,40
|3,23
|41,28
|Doğuş Otomotiv
|15,23
|2,28
|59,98
|Döktaş Dökümcülük
|25,38
|-0,94
|-19,80
|Duran Doğan Basım
|18,01
|2,56
|28,28
|Dyo Boya
|6,63
|-2,64
|35,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,80
|0,00
|86,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,74
|-1,50
|63,41
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|-0,40
|80,58
|Ege Endüstri
|641,20
|-1,05
|13,98
|Ege Gübre
|85,85
|-1,32
|72,39
|Ege Profil
|15,03
|0,20
|25,56
|Ege Seramik
|5,81
|4,31
|57,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-5,65
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,07
|-6,14
|174,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|-3,75
|285,00
|Egeplast
|16,90
|2,74
|35,20
|Ekiz Kimya
|9,42
|-1,57
|1444,26
|Emek Elektrik
|3,07
|-0,65
|93,08
|Eminiş Ambalaj
|3,89
|-2,51
|155,92
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|4,67
|53,42
|Enerjisa Enerji
|8,84
|-0,23
|31,23
|Enka İnşaat
|6,31
|0,96
|13,04
|Erbosan
|22,44
|-1,23
|-10,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|-1,39
|-5,64
|Ersu Gıda
|4,74
|-2,27
|128,99
|Escort Teknoloji
|4,05
|-3,11
|191,37
|Etiler Gıda
|2,81
|0,00
|14,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,29
|-2,55
|42,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,05
|0,99
|71,72
|Euro Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|74,11
|Euro Yatırım Holding
|2,03
|-0,98
|35,33
|Fenerbahçe Futbol
|13,78
|5,59
|-4,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,71
|4,43
|3,06
|F-M İzmit Piston
|51,90
|-2,63
|9,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,43
|-2,71
|35,63
|Ford Otosan
|75,00
|1,90
|13,44
|Formet Çelik Kapı
|3,22
|0,63
|7,33
|Frigo Pak Gıda
|18,34
|-2,65
|41,51
|Galatasaray Sportif
|2,86
|0,70
|40,89
|Garanti Bankası
|8,32
|-0,60
|-25,31
|Garanti Faktoring
|5,53
|-1,60
|42,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-1,75
|107,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,42
|-1,15
|199,53
|Gedik Yatırım Holding
|23,32
|-2,02
|203,25
|Gediz Ambalaj
|11,97
|-1,64
|77,07
|Gentaş
|2,93
|-0,34
|42,09
|Gersan Elektrik
|5,97
|-3,24
|87,15
|Global Men. Değ.
|5,25
|9,83
|179,26
|Global Yat. Holding
|4,16
|-1,89
|-14,58
|Good-Year
|5,83
|-2,18
|43,95
|Göltaş Çimento
|19,99
|1,37
|12,37
|Gözde Girişim
|5,09
|-0,97
|-0,97
|GSD Denizcilik
|4,24
|-4,29
|65,63
|GSD Holding
|2,22
|0,45
|48,99
|Gübre Fabrik.
|27,34
|-0,94
|202,43
|Güler Yat. Holding
|12,00
|-2,83
|491,13
|Güneş Sigorta
|4,57
|1,11
|109,63
|Halk GMYO
|2,39
|0,00
|96,33
|Halk Sigorta
|3,77
|0,00
|90,40
|Hatay Tekstil
|10,42
|0,00
|54,74
|Hedef Girişim
|3,14
|-2,79
|20,31
|Hektaş
|14,33
|-1,65
|78,68
|HUB Girişim
|20,66
|-3,00
|120,05
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-3,11
|36,84
|ICBC Turkey Bank
|5,71
|-0,35
|8,35
|İdealist Danışmanlık
|4,10
|-0,73
|23,49
|İdealist GMYO
|4,53
|-0,22
|48,04
|İhlas Ev Aletleri
|2,42
|-3,20
|-22,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,88
|2,17
|56,67
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|-2,55
|-38,33
|İhlas Holding
|0,92
|-3,16
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-2,34
|22,55
|İndeks Bilgisayar
|11,31
|-2,58
|20,58
|Info Yatırım
|5,05
|-0,20
|3,85
|İntema
|13,04
|-2,40
|40,82
|İpek Doğal Enerji
|14,43
|1,48
|86,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|-2,12
|-7,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)