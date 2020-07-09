Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,50 -5,41 88,17
Acıpayam Selüloz 9,48 -2,17 50,13
Adel Kalemcilik 15,96 -6,61 1,66
Adese Alışveriş Ticaret 2,06 -5,50 44,23
Afyon Çimento 3,78 -6,67 65,92
Ak Enerji 1,85 -8,42 69,72
Akbank 5,76 -2,54 -28,98
Akçansa 13,88 -7,16 43,18
Akdenız Güvenlık Hız. 3,06 -7,27 45,02
Akfen GMYO 3,90 -5,80 -3,70
Akın Tekstil 13,57 -3,90 -1,60
Akiş GMYO 3,23 -4,15 3,11
Akmerkez GMYO 38,46 9,95 71,66
Aksa 7,32 -8,16 4,52
Aksa Enerji 5,58 -3,46 46,84
Aksigorta 7,38 -4,77 36,22
Aksu Enerji 11,38 -5,32 -23,47
Alarko Carrıer 75,20 -1,18 25,33
Alarko GMYO 17,28 -6,59 13,82
Alarko Holding 5,57 -4,62 -6,39
Albaraka Türk 1,67 -6,70 9,15
Alcatel Lucent Teletaş 19,76 -3,33 64,12
Alkim Kağıt 11,35 -4,46 109,42
Alkim Kimya 12,45 -4,82 100,74
Altınyağ 1,23 0,00 200,00
Altınyunus Çeşme 41,50 5,06 315,42
Anadolu Cam 5,42 -1,09 27,10
Anadolu Efes 22,58 -1,74 -2,17
Anadolu Grubu Holding 20,12 -7,02 14,38
Anadolu Hayat Emek. 8,27 0,00 35,91
Anadolu Isuzu 13,94 -5,04 14,54
Anadolu Sigorta 6,37 -0,31 53,36
Anel Elektrik 4,60 -3,97 43,30
Arçelik 19,83 0,30 -4,85
ARD Bilişim Teknolojileri 30,84 -4,22
Arena Bilgisayar 16,29 -1,27 123,61
Armada Bilgisayar 24,00 -8,54 46,43
Arsan Tekstil 5,36 -8,22 49,72
Artı Yatırım Holding 2,01 -7,37 148,15
Aselsan 31,82 -1,49 51,96
Ata GMYO 3,53 -6,86 -22,08
Atakule GMYO 2,21 -5,56 15,10
Atlantis Yatırım Holding 2,00 -5,66 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 -3,30 22,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,01 -3,04 11,97
Avrasya GMYO 2,35 -9,62 55,63
Avrasya Petrol ve Tur. 2,01 -6,07 10,44
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,71 -5,00 11,04
Ayen Enerji 6,30 -9,48 81,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,35 3,57 98,63
Aygaz 11,69 -4,80 -3,75
Bagfaş 17,10 -4,52 1,66
Bak Ambalaj 9,19 -4,67 25,03
Balatacılar Balatacılık 2,13 -0,93 71,77
Bantaş Ambalaj 3,92 -6,89 55,56
Banvit 24,38 -4,02 31,29
Baştaş Başkent Çimento 4,39 -0,45 69,50
Batı Çimento 3,49 -4,90 5,44
Batısöke Çimento 1,63 -5,78 24,43
Bayrak Taban Sanayi 7,85 9,94
Bera Holding 5,29 9,98 37,40
Berkosan Yalıtım 4,40 -5,58 60,58
Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 9,87 40,82
Beyaz Filo 3,90 -2,50 24,61
Bilici Yatırım 8,20 -2,15 90,71
Bim Mağazalar 68,90 -1,99 49,10
Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61
Birlik Mensucat 1,66 -8,79 45,61
Bizim Mağazaları 19,38 -3,68 73,50
Bomonti Elektrik 5,63 -2,93 339,84
Borusan Mannesmann 11,55 -2,70 0,87
Borusan Yat. Paz. 71,75 0,91 19,76
Bosch Fren Sistemleri 342,60 9,98 19,05
Bossa 9,86 -4,18 22,33
Brisa 12,17 -5,80 29,76
Burçelik 10,63 -4,66 82,96
Burçelik Vana 26,02 -4,90 167,97
Bursa Çimento 4,58 -1,93 14,40
Carrefoursa 7,30 -2,80 54,99
Casa Emtia Petrol 21,40 -3,69 127,90
Ceo Event Medya 4,01 -2,91 9,50
Coca Cola İçecek 46,48 -1,73 22,77
Cosmos Yat. Holding 2,77 -2,46 35,78
Credıtwest Faktorıng 4,35 -1,58 51,04
Çelebi 74,65 2,26 -26,89
Çelik Halat 11,36 -3,81 74,77
Çemaş Döküm 1,56 -9,30 24,45
Çemtaş 8,48 -5,36 4,32
Çimbeton 60,70 -3,27 47,12
Çimentaş 23,50 -3,05 56,67
Çimsa 10,65 -4,14 17,29
Çuhadaroğlu Metal 3,80 -4,76 19,12
Dagi Giyim 5,84 0,86 133,60
Dagi Yatırım Holding 7,09 -1,12 213,72
Dardanel 11,86 2,24 212,93
Datagate Bilgisayar 9,46 -4,44 21,13
Demısaş Döküm 5,95 4,94 70,98
Denge Holding 1,52 0,66 10,95
Deniz GMYO 5,62 -4,58 11,29
Denizli Cam 8,48 -1,97 1,68
Derimod 6,99 -4,38 -2,10
Derlüks Deri 6,90 -5,48 70,55
Desa Deri 4,98 -5,14 9,69
Despec Bilgisayar 7,76 -4,55 83,02
Deva Holding 19,75 -1,94 121,22
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 0,00 60,26
Ditaş Doğan 23,70 9,12 149,08
DO-CO 331,10 0,82 -41,29
Doğan Burda 16,16 -6,26 166,23
Doğan Holding 2,28 -5,00 26,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,45 -9,26 48,48
Doğusan 2,90 -7,94 39,42
Doğuş GMYO 5,90 -4,53 30,24
Doğuş Otomotiv 15,38 0,26 61,55
Döktaş Dökümcülük 24,52 -2,70 -22,52
Duran Doğan Basım 16,64 -5,56 18,52
Dyo Boya 6,63 -3,91 35,31
Eczacıbaşı İlaç 6,40 -4,33 75,31
Eczacıbaşı Yatırım 14,89 -5,16 54,58
Edip Gayrimenkul 2,43 -9,67 74,82
Ege Endüstri 645,00 0,14 14,65
Ege Gübre 83,60 -4,13 67,87
Ege Profil 14,68 -1,34 22,64
Ege Seramik 5,23 -7,10 42,18
Egeli & Co Tarım Girişim 1,28 9,40 300,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,24 9,73 217,95
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 8,97 325,00
Egeplast 16,90 -1,29 35,20
Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89
Emek Elektrik 2,64 -9,90 66,04
Eminiş Ambalaj 3,74 -2,86 146,05
Emlak Konut GMYO 2,16 -5,26 47,95
Enerjisa Enerji 8,61 -3,37 27,82
Enka İnşaat 6,05 -5,17 8,38
Erbosan 22,16 -2,38 -11,29
Ereğli Demir Çelik 8,68 0,58 -3,98
Ersu Gıda 4,39 -4,98 112,08
Escort Teknoloji 3,81 -4,99 174,10
Etiler Gıda 2,81 0,36 14,69
Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 -8,76 23,46
Euro Trend Yat. Ort. 1,79 -8,67 49,94
Euro Yat. Ort. 1,71 -8,06 51,90
Euro Yatırım Holding 1,76 -9,28 17,33
Fenerbahçe Futbol 12,75 -0,31 -11,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -4,42 -5,47
F-M İzmit Piston 53,45 4,50 12,85
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 -2,69 31,47
Ford Otosan 73,75 0,96 11,55
Formet Çelik Kapı 3,03 -5,31 1,00
Frigo Pak Gıda 18,00 -0,28 38,89
Galatasaray Sportif 2,67 -4,64 31,53
Garanti Bankası 7,91 -3,06 -28,99
Garanti Faktoring 5,33 -4,99 37,73
Garanti Yat. Ort. 2,03 -6,45 87,96
Gedik Y. Men. Değ. 9,27 -1,49 194,76
Gedik Yatırım Holding 22,46 -3,02 192,07
Gediz Ambalaj 11,30 -5,60 67,16
Gentaş 2,81 -2,09 36,27
Gersan Elektrik 5,33 -9,97 67,08
Global Men. Değ. 4,94 -9,85 162,77
Global Yat. Holding 4,12 -6,15 -15,40
Good-Year 5,54 -3,65 36,79
Göltaş Çimento 19,01 -4,62 6,86
Gözde Girişim 4,79 -4,58 -6,81
GSD Denizcilik 4,10 -5,09 60,16
GSD Holding 2,14 -8,15 43,62
Gübre Fabrik. 26,56 -4,12 193,81
Güler Yat. Holding 13,32 9,99 556,16
Güneş Sigorta 4,30 -4,66 97,25
Halk GMYO 2,28 -2,56 87,29
Halk Sigorta 3,51 -2,50 77,27
Hatay Tekstil 9,80 -4,39 45,53
Hedef Girişim 2,93 -7,86 12,26
Hektaş 13,85 -3,48 72,69
HUB Girişim 20,00 -2,72 113,02
Hürriyet Gzt. 1,44 -4,00 26,32
ICBC Turkey Bank 5,41 -4,08 2,66
İdealist Danışmanlık 3,94 -2,96 18,67
İdealist GMYO 4,35 -4,61 42,16
İhlas Ev Aletleri 2,18 -7,23 -30,35
İhlas Gayrimenkul 1,68 -9,68 40,00
İhlas Gazetecilik 4,00 -3,38 -41,26
İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40
İhlas Yayın Holding 1,16 -4,92 13,73
İndeks Bilgisayar 10,90 -4,13 16,21
Info Yatırım 5,11 -5,37 5,09
İntema 12,31 -4,65 32,94
İpek Doğal Enerji 13,60 -4,76 76,17
İskenderun Demir Çelik 7,28 -2,80 -9,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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