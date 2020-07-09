Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,50 -5,41 88,17 Acıpayam Selüloz 9,48 -2,17 50,13 Adel Kalemcilik 15,96 -6,61 1,66 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 -5,50 44,23 Afyon Çimento 3,78 -6,67 65,92 Ak Enerji 1,85 -8,42 69,72 Akbank 5,76 -2,54 -28,98 Akçansa 13,88 -7,16 43,18 Akdenız Güvenlık Hız. 3,06 -7,27 45,02 Akfen GMYO 3,90 -5,80 -3,70 Akın Tekstil 13,57 -3,90 -1,60 Akiş GMYO 3,23 -4,15 3,11 Akmerkez GMYO 38,46 9,95 71,66 Aksa 7,32 -8,16 4,52 Aksa Enerji 5,58 -3,46 46,84 Aksigorta 7,38 -4,77 36,22 Aksu Enerji 11,38 -5,32 -23,47 Alarko Carrıer 75,20 -1,18 25,33 Alarko GMYO 17,28 -6,59 13,82 Alarko Holding 5,57 -4,62 -6,39 Albaraka Türk 1,67 -6,70 9,15 Alcatel Lucent Teletaş 19,76 -3,33 64,12 Alkim Kağıt 11,35 -4,46 109,42 Alkim Kimya 12,45 -4,82 100,74 Altınyağ 1,23 0,00 200,00 Altınyunus Çeşme 41,50 5,06 315,42 Anadolu Cam 5,42 -1,09 27,10 Anadolu Efes 22,58 -1,74 -2,17 Anadolu Grubu Holding 20,12 -7,02 14,38 Anadolu Hayat Emek. 8,27 0,00 35,91 Anadolu Isuzu 13,94 -5,04 14,54 Anadolu Sigorta 6,37 -0,31 53,36 Anel Elektrik 4,60 -3,97 43,30 Arçelik 19,83 0,30 -4,85 ARD Bilişim Teknolojileri 30,84 -4,22 Arena Bilgisayar 16,29 -1,27 123,61 Armada Bilgisayar 24,00 -8,54 46,43 Arsan Tekstil 5,36 -8,22 49,72 Artı Yatırım Holding 2,01 -7,37 148,15 Aselsan 31,82 -1,49 51,96 Ata GMYO 3,53 -6,86 -22,08 Atakule GMYO 2,21 -5,56 15,10 Atlantis Yatırım Holding 2,00 -5,66 100,00 Atlas Yat. Ort. 1,76 -3,30 22,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,01 -3,04 11,97 Avrasya GMYO 2,35 -9,62 55,63 Avrasya Petrol ve Tur. 2,01 -6,07 10,44 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70 Avrupa Yatırım Holding 1,71 -5,00 11,04 Ayen Enerji 6,30 -9,48 81,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,35 3,57 98,63 Aygaz 11,69 -4,80 -3,75 Bagfaş 17,10 -4,52 1,66 Bak Ambalaj 9,19 -4,67 25,03 Balatacılar Balatacılık 2,13 -0,93 71,77 Bantaş Ambalaj 3,92 -6,89 55,56 Banvit 24,38 -4,02 31,29 Baştaş Başkent Çimento 4,39 -0,45 69,50 Batı Çimento 3,49 -4,90 5,44 Batısöke Çimento 1,63 -5,78 24,43 Bayrak Taban Sanayi 7,85 9,94 Bera Holding 5,29 9,98 37,40 Berkosan Yalıtım 4,40 -5,58 60,58 Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 9,87 40,82 Beyaz Filo 3,90 -2,50 24,61 Bilici Yatırım 8,20 -2,15 90,71 Bim Mağazalar 68,90 -1,99 49,10 Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61 Birlik Mensucat 1,66 -8,79 45,61 Bizim Mağazaları 19,38 -3,68 73,50 Bomonti Elektrik 5,63 -2,93 339,84 Borusan Mannesmann 11,55 -2,70 0,87 Borusan Yat. Paz. 71,75 0,91 19,76 Bosch Fren Sistemleri 342,60 9,98 19,05 Bossa 9,86 -4,18 22,33 Brisa 12,17 -5,80 29,76 Burçelik 10,63 -4,66 82,96 Burçelik Vana 26,02 -4,90 167,97 Bursa Çimento 4,58 -1,93 14,40 Carrefoursa 7,30 -2,80 54,99 Casa Emtia Petrol 21,40 -3,69 127,90 Ceo Event Medya 4,01 -2,91 9,50 Coca Cola İçecek 46,48 -1,73 22,77 Cosmos Yat. Holding 2,77 -2,46 35,78 Credıtwest Faktorıng 4,35 -1,58 51,04 Çelebi 74,65 2,26 -26,89 Çelik Halat 11,36 -3,81 74,77 Çemaş Döküm 1,56 -9,30 24,45 Çemtaş 8,48 -5,36 4,32 Çimbeton 60,70 -3,27 47,12 Çimentaş 23,50 -3,05 56,67 Çimsa 10,65 -4,14 17,29 Çuhadaroğlu Metal 3,80 -4,76 19,12 Dagi Giyim 5,84 0,86 133,60 Dagi Yatırım Holding 7,09 -1,12 213,72 Dardanel 11,86 2,24 212,93 Datagate Bilgisayar 9,46 -4,44 21,13 Demısaş Döküm 5,95 4,94 70,98 Denge Holding 1,52 0,66 10,95 Deniz GMYO 5,62 -4,58 11,29 Denizli Cam 8,48 -1,97 1,68 Derimod 6,99 -4,38 -2,10 Derlüks Deri 6,90 -5,48 70,55 Desa Deri 4,98 -5,14 9,69 Despec Bilgisayar 7,76 -4,55 83,02 Deva Holding 19,75 -1,94 121,22 Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 0,00 60,26 Ditaş Doğan 23,70 9,12 149,08 DO-CO 331,10 0,82 -41,29 Doğan Burda 16,16 -6,26 166,23 Doğan Holding 2,28 -5,00 26,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,45 -9,26 48,48 Doğusan 2,90 -7,94 39,42 Doğuş GMYO 5,90 -4,53 30,24 Doğuş Otomotiv 15,38 0,26 61,55 Döktaş Dökümcülük 24,52 -2,70 -22,52 Duran Doğan Basım 16,64 -5,56 18,52 Dyo Boya 6,63 -3,91 35,31 Eczacıbaşı İlaç 6,40 -4,33 75,31 Eczacıbaşı Yatırım 14,89 -5,16 54,58 Edip Gayrimenkul 2,43 -9,67 74,82 Ege Endüstri 645,00 0,14 14,65 Ege Gübre 83,60 -4,13 67,87 Ege Profil 14,68 -1,34 22,64 Ege Seramik 5,23 -7,10 42,18 Egeli & Co Tarım Girişim 1,28 9,40 300,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,24 9,73 217,95 Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 8,97 325,00 Egeplast 16,90 -1,29 35,20 Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89 Emek Elektrik 2,64 -9,90 66,04 Eminiş Ambalaj 3,74 -2,86 146,05 Emlak Konut GMYO 2,16 -5,26 47,95 Enerjisa Enerji 8,61 -3,37 27,82 Enka İnşaat 6,05 -5,17 8,38 Erbosan 22,16 -2,38 -11,29 Ereğli Demir Çelik 8,68 0,58 -3,98 Ersu Gıda 4,39 -4,98 112,08 Escort Teknoloji 3,81 -4,99 174,10 Etiler Gıda 2,81 0,36 14,69 Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 -8,76 23,46 Euro Trend Yat. Ort. 1,79 -8,67 49,94 Euro Yat. Ort. 1,71 -8,06 51,90 Euro Yatırım Holding 1,76 -9,28 17,33 Fenerbahçe Futbol 12,75 -0,31 -11,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -4,42 -5,47 F-M İzmit Piston 53,45 4,50 12,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 -2,69 31,47 Ford Otosan 73,75 0,96 11,55 Formet Çelik Kapı 3,03 -5,31 1,00 Frigo Pak Gıda 18,00 -0,28 38,89 Galatasaray Sportif 2,67 -4,64 31,53 Garanti Bankası 7,91 -3,06 -28,99 Garanti Faktoring 5,33 -4,99 37,73 Garanti Yat. Ort. 2,03 -6,45 87,96 Gedik Y. Men. Değ. 9,27 -1,49 194,76 Gedik Yatırım Holding 22,46 -3,02 192,07 Gediz Ambalaj 11,30 -5,60 67,16 Gentaş 2,81 -2,09 36,27 Gersan Elektrik 5,33 -9,97 67,08 Global Men. Değ. 4,94 -9,85 162,77 Global Yat. Holding 4,12 -6,15 -15,40 Good-Year 5,54 -3,65 36,79 Göltaş Çimento 19,01 -4,62 6,86 Gözde Girişim 4,79 -4,58 -6,81 GSD Denizcilik 4,10 -5,09 60,16 GSD Holding 2,14 -8,15 43,62 Gübre Fabrik. 26,56 -4,12 193,81 Güler Yat. Holding 13,32 9,99 556,16 Güneş Sigorta 4,30 -4,66 97,25 Halk GMYO 2,28 -2,56 87,29 Halk Sigorta 3,51 -2,50 77,27 Hatay Tekstil 9,80 -4,39 45,53 Hedef Girişim 2,93 -7,86 12,26 Hektaş 13,85 -3,48 72,69 HUB Girişim 20,00 -2,72 113,02 Hürriyet Gzt. 1,44 -4,00 26,32 ICBC Turkey Bank 5,41 -4,08 2,66 İdealist Danışmanlık 3,94 -2,96 18,67 İdealist GMYO 4,35 -4,61 42,16 İhlas Ev Aletleri 2,18 -7,23 -30,35 İhlas Gayrimenkul 1,68 -9,68 40,00 İhlas Gazetecilik 4,00 -3,38 -41,26 İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40 İhlas Yayın Holding 1,16 -4,92 13,73 İndeks Bilgisayar 10,90 -4,13 16,21 Info Yatırım 5,11 -5,37 5,09 İntema 12,31 -4,65 32,94 İpek Doğal Enerji 13,60 -4,76 76,17 İskenderun Demir Çelik 7,28 -2,80 -9,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)