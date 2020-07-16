Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,61
|0,84
|94,09
|Acıpayam Selüloz
|9,67
|0,31
|53,14
|Adel Kalemcilik
|16,54
|1,22
|5,35
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|-1,74
|58,23
|Afyon Çimento
|4,03
|1,00
|76,89
|Ak Enerji
|2,04
|-1,45
|87,16
|Akbank
|5,86
|1,56
|-27,74
|Akçansa
|13,76
|-0,65
|41,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,54
|9,94
|67,77
|Akfen GMYO
|3,86
|1,05
|-4,69
|Akın Tekstil
|13,76
|0,58
|-0,22
|Akiş GMYO
|3,46
|6,46
|10,46
|Akmerkez GMYO
|34,04
|-2,35
|51,93
|Aksa
|7,42
|2,06
|5,95
|Aksa Enerji
|5,92
|2,96
|55,79
|Aksigorta
|7,91
|-1,00
|46,00
|Aksu Enerji
|11,33
|0,62
|-23,81
|Alarko Carrıer
|80,60
|0,69
|34,33
|Alarko GMYO
|18,40
|0,27
|21,19
|Alarko Holding
|5,66
|-0,35
|-4,87
|Albaraka Türk
|1,82
|0,55
|18,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,03
|0,42
|58,06
|Alkim Kağıt
|11,57
|2,30
|113,48
|Alkim Kimya
|12,78
|0,63
|106,06
|Altınyağ
|1,30
|-1,52
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|40,00
|0,25
|300,40
|Anadolu Cam
|5,45
|-1,27
|27,81
|Anadolu Efes
|21,06
|0,29
|-1,02
|Anadolu Grubu Holding
|21,82
|1,96
|24,05
|Anadolu Hayat Emek.
|8,90
|1,14
|46,26
|Anadolu Isuzu
|17,82
|10,00
|46,43
|Anadolu Sigorta
|6,47
|0,15
|55,77
|Anel Elektrik
|5,03
|2,44
|56,70
|Arçelik
|20,96
|0,77
|0,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,82
|1,65
|Arena Bilgisayar
|16,50
|-3,57
|126,49
|Armada Bilgisayar
|23,92
|2,13
|45,94
|Arsan Tekstil
|5,51
|0,55
|53,91
|Artı Yatırım Holding
|1,94
|-0,51
|139,51
|Aselsan
|33,16
|3,37
|58,36
|Ata GMYO
|3,60
|-0,28
|-20,53
|Atakule GMYO
|2,30
|1,32
|19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|1,50
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-2,65
|27,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,60
|0,39
|16,37
|Avrasya GMYO
|2,60
|-1,14
|72,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,09
|0,48
|14,84
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,10
|0,01
|12,69
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|-0,59
|9,09
|Ayen Enerji
|6,34
|-4,80
|82,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,67
|9,88
|113,24
|Aygaz
|11,75
|0,86
|-3,26
|Bagfaş
|17,94
|1,01
|6,66
|Bak Ambalaj
|9,40
|2,29
|27,89
|Balatacılar Balatacılık
|2,13
|3,90
|71,77
|Bantaş Ambalaj
|4,14
|1,22
|64,29
|Banvit
|24,70
|0,24
|33,01
|Baştaş Başkent Çimento
|4,40
|1,15
|69,88
|Batı Çimento
|3,78
|4,13
|14,20
|Batısöke Çimento
|1,78
|1,14
|35,88
|Bayrak Taban Sanayi
|7,28
|1,11
|Bera Holding
|6,56
|9,88
|70,39
|Berkosan Yalıtım
|4,41
|0,00
|60,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,74
|-1,08
|11,84
|Beyaz Filo
|3,98
|0,51
|27,16
|Bilici Yatırım
|8,25
|1,23
|91,87
|Bim Mağazalar
|70,90
|-0,07
|53,43
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,87
|2,19
|64,04
|Bizim Mağazaları
|20,04
|-0,89
|79,41
|Bomonti Elektrik
|5,50
|-8,79
|329,69
|Borusan Mannesmann
|13,15
|9,95
|14,85
|Borusan Yat. Paz.
|84,35
|8,49
|40,79
|Bosch Fren Sistemleri
|501,30
|9,98
|74,20
|Bossa
|10,14
|4,43
|25,81
|Brisa
|12,66
|1,77
|34,98
|Burçelik
|12,12
|9,98
|108,61
|Burçelik Vana
|33,22
|10,00
|242,12
|Bursa Çimento
|4,77
|0,63
|19,15
|Carrefoursa
|7,42
|0,95
|57,54
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|0,00
|128,97
|Ceo Event Medya
|4,37
|4,05
|19,33
|Coca Cola İçecek
|45,20
|1,39
|19,39
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|0,00
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,38
|-2,23
|52,08
|Çelebi
|80,15
|1,46
|-21,50
|Çelik Halat
|14,23
|9,97
|118,92
|Çemaş Döküm
|1,71
|-0,58
|36,42
|Çemtaş
|8,95
|3,11
|10,10
|Çimbeton
|62,35
|1,05
|51,11
|Çimentaş
|24,46
|2,26
|63,07
|Çimsa
|10,90
|0,46
|20,04
|Çuhadaroğlu Metal
|4,28
|5,68
|34,17
|Dagi Giyim
|6,81
|0,74
|172,40
|Dagi Yatırım Holding
|8,32
|4,26
|268,14
|Dardanel
|11,57
|0,00
|205,28
|Datagate Bilgisayar
|9,49
|0,96
|21,51
|Demısaş Döküm
|6,26
|1,95
|79,89
|Denge Holding
|1,87
|-5,56
|36,50
|Deniz GMYO
|5,86
|1,56
|16,04
|Denizli Cam
|8,20
|-0,61
|-1,68
|Derimod
|6,79
|-0,29
|-4,90
|Derlüks Deri
|7,43
|3,05
|83,65
|Desa Deri
|5,33
|2,50
|17,40
|Despec Bilgisayar
|7,93
|0,13
|87,03
|Deva Holding
|20,16
|4,24
|125,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|0,79
|62,82
|Ditaş Doğan
|32,90
|9,81
|245,77
|DO-CO
|349,20
|2,86
|-38,09
|Doğan Burda
|21,48
|9,93
|253,87
|Doğan Holding
|2,23
|-0,45
|24,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,91
|3,93
|76,36
|Doğusan
|3,14
|0,00
|50,96
|Doğuş GMYO
|6,09
|2,70
|34,44
|Doğuş Otomotiv
|16,16
|1,38
|69,75
|Döktaş Dökümcülük
|25,10
|0,56
|-20,68
|Duran Doğan Basım
|18,16
|4,85
|29,34
|Dyo Boya
|6,85
|1,48
|39,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,48
|0,47
|77,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,27
|2,55
|58,53
|Edip Gayrimenkul
|2,56
|5,79
|84,17
|Ege Endüstri
|665,20
|-0,81
|18,24
|Ege Gübre
|92,00
|-1,45
|84,74
|Ege Profil
|14,57
|0,83
|21,72
|Ege Seramik
|5,69
|-3,40
|54,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,19
|-0,83
|271,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|0,92
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|295,00
|Egeplast
|16,00
|-0,56
|28,00
|Ekiz Kimya
|8,55
|-7,57
|1301,64
|Emek Elektrik
|2,72
|-2,16
|71,07
|Eminiş Ambalaj
|3,93
|6,22
|158,55
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|-2,56
|56,16
|Enerjisa Enerji
|8,86
|1,03
|31,53
|Enka İnşaat
|6,36
|4,26
|13,94
|Erbosan
|22,98
|0,79
|-8,01
|Ereğli Demir Çelik
|8,98
|1,24
|-0,66
|Ersu Gıda
|4,46
|2,29
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,81
|0,26
|174,10
|Etiler Gıda
|3,00
|3,09
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,15
|0,94
|34,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,87
|-0,53
|56,64
|Euro Yat. Ort.
|1,81
|-0,55
|60,78
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|1,62
|25,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,23
|1,58
|-15,48
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,39
|1,15
|-3,94
|F-M İzmit Piston
|66,60
|9,99
|40,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,45
|-0,38
|35,89
|Ford Otosan
|78,45
|4,81
|18,66
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-1,64
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|20,14
|7,70
|55,40
|Galatasaray Sportif
|2,55
|3,66
|25,62
|Garanti Bankası
|7,98
|1,27
|-28,37
|Garanti Faktoring
|5,74
|-0,17
|48,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|0,00
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,13
|-0,33
|190,31
|Gedik Yatırım Holding
|22,12
|0,64
|187,65
|Gediz Ambalaj
|11,64
|1,93
|72,19
|Gentaş
|2,91
|-0,34
|41,12
|Gersan Elektrik
|6,73
|9,97
|110,97
|Global Men. Değ.
|4,86
|-0,21
|158,51
|Global Yat. Holding
|4,50
|8,43
|-7,60
|Good-Year
|5,88
|3,52
|45,19
|Göltaş Çimento
|20,88
|2,15
|17,37
|Gözde Girişim
|5,22
|3,98
|1,56
|GSD Denizcilik
|4,13
|3,25
|61,33
|GSD Holding
|2,22
|0,00
|48,99
|Gübre Fabrik.
|27,30
|0,07
|201,99
|Güler Yat. Holding
|12,77
|-7,06
|529,06
|Güneş Sigorta
|4,52
|0,67
|107,34
|Halk GMYO
|2,49
|-3,86
|104,55
|Halk Sigorta
|3,31
|-7,54
|97,77
|Hatay Tekstil
|9,60
|0,84
|42,56
|Hedef Girişim
|3,15
|1,61
|20,69
|Hektaş
|13,82
|0,00
|72,32
|HUB Girişim
|19,48
|-0,81
|107,49
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|0,69
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|5,55
|0,91
|5,31
|İdealist Danışmanlık
|3,87
|0,00
|16,57
|İdealist GMYO
|4,19
|-0,48
|36,93
|İhlas Ev Aletleri
|2,32
|0,43
|-25,88
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|1,11
|51,67
|İhlas Gazetecilik
|3,92
|-0,76
|-42,44
|İhlas Holding
|0,91
|1,11
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,85
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|11,37
|-0,18
|21,22
|Info Yatırım
|6,04
|7,28
|24,21
|İntema
|12,70
|2,17
|37,15
|İpek Doğal Enerji
|14,02
|0,21
|81,61
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|2,35
|-5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)