Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,64
|0,28
|95,70
|Acıpayam Selüloz
|9,90
|-1,98
|56,78
|Adel Kalemcilik
|18,48
|10,00
|17,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,46
|-3,53
|72,23
|Afyon Çimento
|4,62
|-0,86
|102,79
|Ak Enerji
|1,90
|-2,06
|74,31
|Akbank
|5,81
|0,17
|-28,36
|Akçansa
|13,42
|-1,03
|38,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,15
|9,81
|144,08
|Akfen GMYO
|3,81
|-0,52
|-5,93
|Akın Tekstil
|14,27
|-1,72
|3,48
|Akiş GMYO
|3,38
|0,90
|7,90
|Akmerkez GMYO
|34,52
|0,35
|54,07
|Aksa
|7,33
|-1,74
|4,66
|Aksa Enerji
|5,72
|0,88
|50,53
|Aksigorta
|7,88
|1,03
|45,44
|Aksu Enerji
|11,30
|0,71
|-24,01
|Alarko Carrıer
|80,45
|-2,45
|34,70
|Alarko GMYO
|17,88
|-1,32
|21,65
|Alarko Holding
|5,61
|-1,23
|-5,71
|Albaraka Türk
|1,74
|-0,57
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,96
|5,38
|74,09
|Alkim Kağıt
|11,90
|2,23
|119,57
|Alkim Kimya
|12,84
|2,64
|107,03
|Altınyağ
|1,26
|-2,33
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|39,78
|-4,05
|298,20
|Anadolu Cam
|5,42
|1,31
|27,10
|Anadolu Efes
|20,72
|-3,00
|-2,62
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|-1,55
|15,86
|Anadolu Hayat Emek.
|8,75
|-0,23
|43,79
|Anadolu Isuzu
|15,61
|-1,51
|28,27
|Anadolu Sigorta
|6,45
|0,00
|55,29
|Anel Elektrik
|5,06
|1,40
|57,63
|Arçelik
|21,16
|1,54
|1,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,44
|4,96
|Arena Bilgisayar
|19,45
|4,96
|166,99
|Armada Bilgisayar
|27,02
|9,93
|64,86
|Arsan Tekstil
|5,47
|-0,18
|52,79
|Artı Yatırım Holding
|1,85
|-0,54
|128,40
|Aselsan
|33,74
|4,33
|61,60
|Ata GMYO
|3,55
|-0,56
|-21,63
|Atakule GMYO
|2,52
|-1,18
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|2,79
|27,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,01
|0,13
|11,97
|Avrasya GMYO
|2,42
|-2,81
|60,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|-3,10
|20,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,70
|0,01
|12,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|0,59
|11,04
|Ayen Enerji
|6,34
|4,45
|82,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,52
|2,03
|106,39
|Aygaz
|12,35
|0,24
|1,68
|Bagfaş
|17,80
|-0,22
|5,83
|Bak Ambalaj
|9,54
|-2,05
|29,80
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|-0,50
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|4,03
|-1,47
|59,92
|Banvit
|25,20
|0,80
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|4,27
|-2,73
|64,86
|Batı Çimento
|4,28
|-2,95
|29,31
|Batısöke Çimento
|1,92
|-2,04
|46,56
|Bayrak Taban Sanayi
|6,98
|-1,97
|Bera Holding
|8,16
|-6,42
|111,95
|Berkosan Yalıtım
|4,49
|-0,88
|63,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,69
|4,67
|9,80
|Beyaz Filo
|3,94
|-1,25
|25,89
|Bilici Yatırım
|8,16
|-0,37
|89,78
|Bim Mağazalar
|71,00
|0,00
|53,65
|Birko Mensucat
|0,49
|-7,55
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,82
|0,00
|59,65
|Bizim Mağazaları
|19,01
|-2,41
|70,19
|Bomonti Elektrik
|6,50
|5,69
|407,81
|Borusan Mannesmann
|12,57
|-2,33
|9,78
|Borusan Yat. Paz.
|78,50
|-1,88
|31,02
|Bosch Fren Sistemleri
|733,80
|10,00
|154,99
|Bossa
|9,82
|-1,41
|21,84
|Brisa
|12,30
|-1,60
|31,14
|Burçelik
|17,73
|9,99
|205,16
|Burçelik Vana
|48,58
|9,96
|400,31
|Bursa Çimento
|6,27
|10,00
|56,62
|Carrefoursa
|7,26
|0,14
|54,14
|Casa Emtia Petrol
|22,86
|-0,61
|143,45
|Ceo Event Medya
|4,40
|1,38
|20,15
|Coca Cola İçecek
|47,48
|1,41
|25,41
|Cosmos Yat. Holding
|2,81
|0,72
|37,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|1,80
|57,29
|Çelebi
|76,00
|-0,85
|-25,56
|Çelik Halat
|13,47
|2,90
|107,23
|Çemaş Döküm
|1,70
|-2,30
|35,62
|Çemtaş
|11,00
|10,00
|35,32
|Çimbeton
|72,40
|-4,67
|75,47
|Çimentaş
|26,24
|-3,88
|74,93
|Çimsa
|11,15
|-1,76
|22,80
|Çuhadaroğlu Metal
|4,45
|1,83
|39,50
|Dagi Giyim
|6,70
|1,21
|168,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,34
|-1,34
|224,78
|Dardanel
|12,00
|-1,88
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,85
|-1,50
|26,12
|Demısaş Döküm
|5,67
|-3,08
|62,93
|Denge Holding
|2,16
|0,93
|57,66
|Deniz GMYO
|6,84
|9,97
|35,45
|Denizli Cam
|7,92
|-1,00
|-5,04
|Derimod
|6,84
|-1,16
|-4,20
|Derlüks Deri
|6,16
|-9,94
|52,26
|Desa Deri
|5,60
|1,82
|23,35
|Despec Bilgisayar
|8,13
|0,87
|91,75
|Deva Holding
|19,93
|-1,34
|123,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,32
|0,76
|69,23
|Ditaş Doğan
|27,46
|0,37
|188,59
|DO-CO
|340,50
|0,68
|-39,63
|Doğan Burda
|21,48
|-4,11
|253,87
|Doğan Holding
|2,16
|-0,46
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,77
|-2,12
|67,88
|Doğusan
|2,93
|-1,68
|40,87
|Doğuş GMYO
|6,03
|-0,17
|33,11
|Doğuş Otomotiv
|18,02
|2,97
|89,29
|Döktaş Dökümcülük
|25,06
|-1,80
|-20,81
|Duran Doğan Basım
|17,76
|-1,33
|26,50
|Dyo Boya
|6,51
|-1,66
|32,86
|Eczacıbaşı İlaç
|6,32
|-0,94
|73,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,24
|-1,68
|58,22
|Edip Gayrimenkul
|2,77
|-2,46
|99,28
|Ege Endüstri
|690,20
|-0,92
|22,69
|Ege Gübre
|92,10
|-0,49
|84,94
|Ege Profil
|14,44
|-2,23
|20,63
|Ege Seramik
|5,39
|-2,00
|46,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|0,00
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|-5,71
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|-4,00
|260,00
|Egeplast
|15,54
|-0,58
|24,32
|Ekiz Kimya
|8,26
|-1,08
|1254,10
|Emek Elektrik
|2,81
|-2,09
|76,73
|Eminiş Ambalaj
|3,38
|-8,65
|122,37
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|5,75
|63,70
|Enerjisa Enerji
|8,51
|0,00
|26,34
|Enka İnşaat
|6,35
|-0,78
|13,76
|Erbosan
|22,70
|-1,82
|-9,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,34
|-0,83
|-5,32
|Ersu Gıda
|4,41
|0,92
|113,04
|Escort Teknoloji
|3,78
|-0,26
|171,94
|Etiler Gıda
|4,13
|9,84
|68,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,05
|-1,91
|27,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,81
|-1,09
|51,61
|Euro Yat. Ort.
|1,80
|3,45
|59,89
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|-3,21
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,20
|5,10
|-8,78
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,39
|-2,01
|-3,94
|F-M İzmit Piston
|74,75
|3,10
|57,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,80
|-2,26
|40,44
|Ford Otosan
|77,90
|1,17
|17,83
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|1,31
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|26,94
|9,96
|107,87
|Galatasaray Sportif
|2,63
|8,68
|29,56
|Garanti Bankası
|7,96
|0,25
|-28,55
|Garanti Faktoring
|5,33
|-1,30
|37,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|1,38
|103,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,03
|-0,44
|187,13
|Gedik Yatırım Holding
|21,78
|-0,55
|183,22
|Gediz Ambalaj
|12,02
|-0,83
|77,81
|Gentaş
|2,92
|0,00
|41,61
|Gersan Elektrik
|6,81
|0,29
|113,48
|Global Men. Değ.
|5,25
|1,35
|179,26
|Global Yat. Holding
|4,71
|4,67
|-3,29
|Good-Year
|5,59
|-2,10
|38,02
|Göltaş Çimento
|20,98
|-3,32
|17,93
|Gözde Girişim
|5,94
|2,24
|15,56
|GSD Denizcilik
|4,25
|3,41
|66,02
|GSD Holding
|2,40
|2,56
|61,07
|Gübre Fabrik.
|28,30
|-4,78
|213,05
|Güler Yat. Holding
|12,38
|-2,13
|509,85
|Güneş Sigorta
|5,16
|-2,09
|136,70
|Halk GMYO
|2,46
|0,41
|102,08
|Halk Sigorta
|3,45
|-1,43
|106,13
|Hatay Tekstil
|9,73
|-0,61
|44,49
|Hedef Girişim
|3,22
|-1,83
|23,37
|Hektaş
|13,98
|-0,36
|74,31
|HUB Girişim
|18,81
|-1,05
|100,35
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|2,50
|43,86
|ICBC Turkey Bank
|6,19
|6,17
|17,46
|İdealist Danışmanlık
|4,14
|-1,43
|24,70
|İdealist GMYO
|4,30
|0,70
|40,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-2,27
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,73
|-1,14
|44,17
|İhlas Gazetecilik
|4,07
|2,26
|-40,23
|İhlas Holding
|0,88
|0,00
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,00
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|11,73
|-1,43
|25,06
|Info Yatırım
|6,83
|9,98
|40,46
|İntema
|12,72
|-1,01
|37,37
|İpek Doğal Enerji
|14,38
|0,07
|86,27
|İskenderun Demir Çelik
|7,18
|-0,28
|-8,13
(Sürecek)