Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,50
|0,29
|88,17
|Acıpayam Selüloz
|8,76
|-7,30
|38,72
|Adel Kalemcilik
|16,10
|-4,73
|2,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|-5,53
|43,53
|Afyon Çimento
|4,02
|-5,41
|76,45
|Ak Enerji
|1,64
|-8,38
|50,46
|Akbank
|5,05
|-3,63
|-37,73
|Akçansa
|11,65
|-8,84
|20,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,96
|-9,97
|182,46
|Akfen GMYO
|3,35
|-7,97
|-17,28
|Akın Tekstil
|15,90
|-2,33
|15,30
|Akiş GMYO
|3,09
|-6,08
|-1,36
|Akmerkez GMYO
|46,82
|9,96
|108,97
|Aksa
|7,01
|-5,27
|0,10
|Aksa Enerji
|5,03
|-8,21
|32,37
|Aksigorta
|7,05
|-6,50
|30,13
|Aksu Enerji
|10,15
|-6,45
|-31,74
|Alarko Carrıer
|82,95
|-8,34
|38,89
|Alarko GMYO
|15,04
|-9,29
|2,33
|Alarko Holding
|5,16
|-4,97
|-13,28
|Albaraka Türk
|1,50
|-5,66
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,03
|-4,32
|58,06
|Alkim Kağıt
|12,39
|-6,21
|128,61
|Alkim Kimya
|12,95
|-2,70
|108,80
|Altınyağ
|1,20
|-3,23
|192,68
|Altınyunus Çeşme
|39,00
|-3,56
|290,39
|Anadolu Cam
|4,81
|-1,03
|12,80
|Anadolu Efes
|18,57
|-4,08
|-12,73
|Anadolu Grubu Holding
|17,60
|-5,27
|0,06
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|-6,28
|25,06
|Anadolu Isuzu
|14,08
|-6,69
|15,69
|Anadolu Sigorta
|6,23
|-2,50
|49,99
|Anel Elektrik
|5,06
|-6,85
|57,87
|Arçelik
|23,26
|0,78
|11,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,90
|-3,73
|Arena Bilgisayar
|24,66
|7,12
|238,50
|Armada Bilgisayar
|22,86
|-2,14
|39,48
|Arsan Tekstil
|4,98
|-7,43
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|1,73
|1,17
|113,58
|Aselsan
|34,52
|-2,10
|65,34
|Ata GMYO
|3,44
|0,29
|-24,06
|Atakule GMYO
|2,40
|-3,23
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|0,00
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|3,05
|-0,33
|111,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,72
|-6,88
|-5,11
|Avrasya GMYO
|2,23
|-7,08
|47,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-2,68
|19,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,50
|0,00
|12,80
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-3,33
|12,99
|Ayen Enerji
|5,17
|-5,48
|48,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,40
|-2,87
|100,91
|Aygaz
|12,43
|-1,58
|2,34
|Bagfaş
|16,40
|-2,90
|-2,50
|Bak Ambalaj
|9,18
|-8,29
|24,90
|Balatacılar Balatacılık
|1,85
|-4,64
|49,19
|Bantaş Ambalaj
|3,75
|-6,25
|48,81
|Banvit
|25,34
|0,48
|36,46
|Baştaş Başkent Çimento
|4,07
|-2,86
|57,14
|Batı Çimento
|3,86
|-8,10
|16,62
|Batısöke Çimento
|1,71
|-5,52
|30,53
|Bayrak Taban Sanayi
|6,46
|-5,83
|Bera Holding
|7,57
|-7,68
|96,62
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|-8,77
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,21
|9,93
|31,02
|Beyaz Filo
|3,69
|-2,89
|17,90
|Bilici Yatırım
|8,00
|-1,36
|86,06
|Bim Mağazalar
|64,75
|-9,38
|40,12
|Birko Mensucat
|0,45
|-4,26
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,96
|9,50
|71,93
|Bizim Mağazaları
|15,87
|-6,65
|42,08
|Bomonti Elektrik
|7,47
|0,27
|483,59
|Borusan Mannesmann
|12,97
|-6,49
|13,28
|Borusan Yat. Paz.
|82,10
|-8,93
|37,03
|Bosch Fren Sistemleri
|954,20
|-10,00
|231,57
|Bossa
|9,21
|-4,66
|14,27
|Brisa
|10,45
|-8,09
|11,42
|Burçelik
|28,22
|-9,96
|385,71
|Burçelik Vana
|77,35
|-9,95
|696,60
|Bursa Çimento
|5,68
|-5,49
|41,88
|Carrefoursa
|7,02
|-3,31
|49,04
|Casa Emtia Petrol
|26,50
|5,58
|182,22
|Ceo Event Medya
|4,92
|9,82
|34,34
|Coca Cola İçecek
|41,82
|-6,28
|10,46
|Cosmos Yat. Holding
|2,88
|-5,57
|41,18
|Credıtwest Faktorıng
|4,87
|-0,61
|69,10
|Çelebi
|75,00
|-0,92
|-26,54
|Çelik Halat
|12,55
|-0,55
|93,08
|Çemaş Döküm
|1,61
|-3,01
|28,44
|Çemtaş
|10,94
|-9,21
|34,58
|Çimbeton
|71,50
|-9,49
|73,29
|Çimentaş
|25,12
|-6,34
|67,47
|Çimsa
|10,59
|-8,86
|16,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,92
|-5,31
|22,88
|Dagi Giyim
|7,55
|0,67
|202,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,34
|-0,68
|224,78
|Dardanel
|12,44
|1,14
|228,23
|Datagate Bilgisayar
|9,21
|-8,08
|17,93
|Demısaş Döküm
|5,20
|-4,76
|49,43
|Denge Holding
|2,00
|-1,48
|45,99
|Deniz GMYO
|8,64
|-3,68
|71,09
|Denizli Cam
|6,98
|-5,03
|-16,31
|Derimod
|7,11
|2,45
|-0,42
|Derlüks Deri
|7,66
|9,90
|89,33
|Desa Deri
|8,69
|10,00
|91,41
|Despec Bilgisayar
|8,11
|-4,59
|91,27
|Deva Holding
|19,70
|-6,72
|120,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,46
|-3,95
|87,18
|Ditaş Doğan
|27,40
|-4,13
|187,96
|DO-CO
|353,40
|-1,26
|-37,34
|Doğan Burda
|27,80
|3,12
|357,99
|Doğan Holding
|2,03
|-3,79
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|5,71
|79,39
|Doğusan
|2,81
|-7,57
|35,10
|Doğuş GMYO
|7,91
|-9,91
|74,61
|Doğuş Otomotiv
|16,26
|-4,35
|70,80
|Döktaş Dökümcülük
|33,02
|-3,00
|4,34
|Duran Doğan Basım
|17,04
|-2,07
|21,37
|Dyo Boya
|6,37
|-9,26
|30,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|-7,29
|60,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,80
|-4,52
|53,65
|Edip Gayrimenkul
|2,41
|-7,66
|73,38
|Ege Endüstri
|662,00
|-9,18
|17,68
|Ege Gübre
|96,30
|-10,00
|95,35
|Ege Profil
|15,41
|2,05
|28,74
|Ege Seramik
|5,09
|-4,86
|38,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,99
|-7,48
|209,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,97
|-7,62
|148,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,71
|-6,58
|255,00
|Egeplast
|14,98
|-0,47
|19,84
|Ekiz Kimya
|9,01
|-3,01
|1377,05
|Emek Elektrik
|2,75
|-3,17
|72,96
|Eminiş Ambalaj
|3,60
|-2,70
|136,84
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|-4,91
|47,13
|Enerjisa Enerji
|8,25
|-0,48
|22,48
|Enka İnşaat
|6,20
|-4,47
|11,07
|Erbosan
|22,50
|-5,30
|-9,93
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|1,57
|-11,90
|Ersu Gıda
|4,11
|-2,84
|98,55
|Escort Teknoloji
|3,33
|-5,13
|139,57
|Etiler Gıda
|3,65
|4,29
|48,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|-6,34
|19,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,71
|-3,93
|43,24
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|-2,96
|45,68
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|-3,87
|16,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,08
|4,76
|-2,70
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,08
|-6,64
|-10,72
|F-M İzmit Piston
|106,70
|-9,96
|125,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,87
|-4,17
|28,35
|Ford Otosan
|81,70
|-1,57
|23,57
|Formet Çelik Kapı
|3,04
|-2,25
|1,33
|Frigo Pak Gıda
|30,18
|6,72
|132,87
|Galatasaray Sportif
|2,64
|6,45
|30,05
|Garanti Bankası
|6,76
|-3,70
|-39,32
|Garanti Faktoring
|10,34
|10,00
|167,18
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|1,66
|126,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,65
|-4,53
|175,04
|Gedik Yatırım Holding
|21,08
|-5,64
|174,12
|Gediz Ambalaj
|12,70
|-3,93
|87,87
|Gentaş
|2,59
|-6,83
|25,61
|Gersan Elektrik
|6,16
|-4,64
|93,10
|Global Men. Değ.
|5,02
|-4,74
|167,02
|Global Yat. Holding
|4,50
|-3,64
|-7,60
|Good-Year
|5,18
|-5,82
|27,90
|Göltaş Çimento
|19,40
|-7,97
|9,05
|Gözde Girişim
|5,20
|-7,64
|1,17
|GSD Denizcilik
|4,16
|-5,24
|62,50
|GSD Holding
|2,42
|-5,84
|62,42
|Gübre Fabrik.
|28,10
|-3,77
|210,84
|Güler Yat. Holding
|15,10
|8,32
|643,84
|Güneş Sigorta
|5,75
|-8,00
|163,76
|Halk GMYO
|2,47
|-1,59
|102,90
|Halk Sigorta
|3,37
|-0,59
|101,35
|Hatay Tekstil
|9,26
|-3,54
|37,51
|Hedef Girişim
|4,42
|9,95
|69,35
|Hektaş
|14,48
|-1,96
|80,55
|HUB Girişim
|17,09
|-6,41
|82,03
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-4,88
|36,84
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|-5,88
|-2,85
|İdealist Danışmanlık
|4,65
|3,10
|40,06
|İdealist GMYO
|4,66
|9,91
|52,29
|İhlas Ev Aletleri
|2,03
|-5,58
|-35,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|-6,47
|32,50
|İhlas Gazetecilik
|2,72
|-4,56
|-40,09
|İhlas Holding
|0,85
|-5,56
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,51
|-3,82
|48,04
|İndeks Bilgisayar
|12,40
|-6,77
|32,20
|Info Yatırım
|7,71
|1,31
|58,55
|İntema
|11,94
|-9,95
|28,94
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|-5,66
|59,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,49
|-3,99
|-16,96
(Sürecek)