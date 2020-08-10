Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 0,00 83,33
Acıpayam Selüloz 8,71 -1,14 37,93
Adel Kalemcilik 15,76 1,61 0,38
Adese Alışveriş Ticaret 1,83 -1,08 28,13
Afyon Çimento 4,22 9,90 85,23
Ak Enerji 1,68 2,44 54,13
Akbank 4,76 0,00 -41,31
Akçansa 11,92 4,75 22,96
Akdeniz Yatırım Hold. 5,95 -2,46 181,99
Akfen GMYO 2,95 1,72 -27,16
Akın Tekstil 15,61 -2,01 13,20
Akiş GMYO 2,82 -1,40 -9,97
Akmerkez GMYO 45,74 6,62 104,15
Aksa 7,19 0,14 2,67
Aksa Enerji 4,63 -3,54 21,84
Aksigorta 6,90 -3,90 27,36
Aksu Enerji 9,79 1,87 -34,16
Alarko Carrıer 86,00 9,97 43,99
Alarko GMYO 15,55 6,51 5,80
Alarko Holding 4,93 -0,60 -17,14
Albaraka Türk 1,45 -1,36 -5,23
Alcatel Lucent Teletaş 19,00 4,40 57,81
Alkim Kağıt 12,40 2,73 128,79
Alkim Kimya 13,10 2,34 111,22
Altınyağ 1,13 0,00 175,61
Altınyunus Çeşme 42,78 9,97 328,23
Anadolu Cam 5,04 0,20 18,19
Anadolu Efes 19,04 2,09 -10,52
Anadolu Grubu Holding 17,87 2,82 1,59
Anadolu Hayat Emek. 7,56 0,80 24,24
Anadolu Isuzu 13,99 4,33 14,95
Anadolu Sigorta 6,20 1,14 49,27
Anel Elektrik 5,25 0,19 63,79
Arçelik 21,80 0,37 4,61
ARD Bilişim Teknolojileri 28,06 0,07
Arena Bilgisayar 21,24 -3,01 191,56
Armada Bilgisayar 21,90 -0,99 33,62
Arsan Tekstil 4,71 -3,09 31,56
Artı Yatırım Holding 1,58 9,72 95,06
Aselsan 18,03 7,39 72,72
Ata GMYO 3,16 -0,32 -30,24
Atakule GMYO 2,08 -2,80 8,33
Atlantis Yatırım Holding 2,02 1,51 102,00
Atlas Yat. Ort. 1,79 -5,79 85,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,75 -1,77 -4,89
Avrasya GMYO 2,03 0,00 34,44
Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 6,37 19,23
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,10 0,01 12,85
Avrupa Yatırım Holding 1,60 -2,44 3,90
Ayen Enerji 4,77 -2,25 37,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,36 7,20 144,75
Aygaz 12,29 -1,52 1,19
Bagfaş 15,45 -0,39 -8,15
Bak Ambalaj 9,30 4,49 26,53
Balatacılar Balatacılık 1,90 9,83 53,23
Bantaş Ambalaj 3,62 -0,28 43,65
Banvit 25,42 1,68 36,89
Baştaş Başkent Çimento 3,83 2,13 47,88
Batı Çimento 3,50 1,74 5,74
Batısöke Çimento 1,67 3,09 27,48
Bayrak Taban Sanayi 6,06 -1,46
Bera Holding 7,26 -4,22 88,57
Berkosan Yalıtım 3,85 4,90 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 4,10 13,88
Beyaz Filo 3,48 2,35 11,19
Bilici Yatırım 7,31 -3,94 70,01
Bim Mağazalar 64,70 3,35 40,02
Birko Mensucat 0,42 0,00 35,48
Birlik Mensucat 1,95 4,84 71,05
Bizim Mağazaları 15,89 9,97 42,26
Bomonti Elektrik 6,75 3,85 427,34
Borusan Mannesmann 12,31 0,49 7,51
Borusan Yat. Paz. 85,20 3,71 42,20
Bosch Fren Sistemleri 781,00 10,00 171,39
Bossa 8,83 2,32 9,55
Brisa 11,02 3,96 17,50
Burçelik 23,76 10,00 308,95
Burçelik Vana 68,45 6,29 604,94
Bursa Çimento 5,93 -0,50 48,12
Carrefoursa 7,15 6,08 51,80
Casa Emtia Petrol 29,30 9,66 212,03
Ceo Event Medya 3,99 -3,62 8,95
Coca Cola İçecek 40,70 1,70 7,50
Cosmos Yat. Holding 3,04 0,66 49,02
Credıtwest Faktorıng 5,03 -5,09 74,65
Çelebi 68,45 -1,72 -32,96
Çelik Halat 12,60 -2,10 93,85
Çemaş Döküm 1,59 2,58 26,84
Çemtaş 10,34 -0,58 27,20
Çimbeton 71,35 8,27 72,93
Çimentaş 25,60 5,18 70,67
Çimsa 10,18 3,04 12,11
Çuhadaroğlu Metal 3,50 -2,51 9,72
Dagi Giyim 8,40 6,60 236,00
Dagi Yatırım Holding 6,88 -0,86 204,42
Dardanel 13,75 10,00 262,80
Datagate Bilgisayar 8,73 1,99 11,78
Demısaş Döküm 5,17 -2,45 48,56
Denge Holding 1,92 -1,54 40,15
Deniz GMYO 7,62 0,79 50,89
Denizli Cam 6,95 -2,11 -16,67
Derimod 6,38 -3,04 -10,64
Derlüks Deri 8,00 -4,31 97,74
Desa Deri 6,19 -2,52 36,34
Despec Bilgisayar 7,78 -7,05 83,49
Deva Holding 22,30 4,89 149,78
Diriteks Diriliş Tekstil 1,55 9,93 98,72
Ditaş Doğan 25,98 3,34 173,04
DO-CO 337,00 -1,46 -40,25
Doğan Burda 26,18 -9,97 331,30
Doğan Holding 1,96 -0,51 9,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,92 1,74 76,97
Doğusan 2,56 1,19 23,08
Doğuş GMYO 8,19 0,24 80,79
Doğuş Otomotiv 16,96 7,00 78,15
Döktaş Dökümcülük 27,56 0,58 -12,91
Duran Doğan Basım 16,87 1,32 20,16
Dyo Boya 5,59 0,00 14,08
Eczacıbaşı İlaç 5,97 1,02 63,53
Eczacıbaşı Yatırım 14,78 5,72 53,44
Edip Gayrimenkul 2,25 0,90 61,87
Ege Endüstri 723,50 5,18 28,61
Ege Gübre 104,60 9,93 112,19
Ege Profil 16,90 5,96 41,19
Ege Seramik 4,86 2,53 32,12
Egeli & Co Tarım Girişim 1,02 9,68 218,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,95 9,20 143,59
Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 9,52 245,00
Egeplast 14,60 9,12 16,80
Ekiz Kimya 11,31 9,91 1754,10
Emek Elektrik 2,50 0,40 57,23
Eminiş Ambalaj 3,66 -1,08 140,79
Emlak Konut GMYO 1,98 1,02 36,77
Enerjisa Enerji 8,83 3,76 31,09
Enka İnşaat 6,42 0,47 15,01
Erbosan 20,84 -0,76 -16,57
Ereğli Demir Çelik 8,44 3,18 -4,18
Ersu Gıda 4,09 -1,21 97,58
Escort Teknoloji 3,08 -1,60 121,58
Etiler Gıda 3,75 2,46 53,06
Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 -4,47 6,62
Euro Trend Yat. Ort. 1,51 -1,31 26,48
Euro Yat. Ort. 1,50 2,04 33,24
Euro Yatırım Holding 1,74 -0,57 16,00
FADE GIDA 3,19 10,00
Fenerbahçe Futbol 14,45 8,32 -0,14
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,59 0,56 -21,44
F-M İzmit Piston 88,40 9,95 86,64
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,66 0,21 25,62
Ford Otosan 81,95 6,43 23,95
Formet Çelik Kapı 2,98 4,20 -0,67
Frigo Pak Gıda 35,16 8,65 171,30
Galatasaray Sportif 2,51 2,87 23,65
Garanti Bankası 6,57 -0,15 -41,02
Garanti Faktoring 9,06 0,67 134,11
Garanti Yat. Ort. 2,04 -3,32 88,89
Gedik Y. Men. Değ. 8,60 0,82 173,45
Gedik Yatırım Holding 21,04 2,63 173,60
Gediz Ambalaj 13,01 1,72 92,46
Gentaş 2,44 1,24 18,33
Gersan Elektrik 6,03 1,01 89,03
Global Men. Değ. 4,50 -1,96 139,36
Global Yat. Holding 4,21 2,43 -13,55
Good-Year 4,66 0,43 15,06
Göltaş Çimento 18,92 5,11 6,35
Gözde Girişim 5,20 9,94 1,17
GSD Denizcilik 3,79 4,99 48,05
GSD Holding 2,29 -0,87 53,69
Gübre Fabrik. 29,16 3,18 222,57
Güler Yat. Holding 20,04 9,93 887,19
Güneş Sigorta 5,56 1,46 155,05
Halk GMYO 2,06 -2,83 69,22
Halk Sigorta 3,10 9,93 85,22
Hatay Tekstil 8,80 0,69 30,68
Hedef Girişim 3,82 3,24 46,36
Hektaş 13,64 -1,87 70,07
HUB Girişim 16,74 3,78 78,30
Hürriyet Gzt. 1,54 -0,65 35,09
ICBC Turkey Bank 5,33 0,57 1,14
İdealist Danışmanlık 4,59 8,77 38,25
İdealist GMYO 4,55 0,89 48,69
İhlas Ev Aletleri 1,77 -2,75 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,41 -2,76 17,50
İhlas Gazetecilik 2,48 -1,98 -45,37
İhlas Holding 0,77 -3,75 -15,38
İhlas Yayın Holding 1,40 -2,10 37,25
İndeks Bilgisayar 12,32 0,33 31,35
Info Yatırım 6,47 -4,71 33,05
İntema 11,97 1,44 29,27
İpek Doğal Enerji 12,07 0,84 56,35
İskenderun Demir Çelik 6,76 1,35 -13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Kocaeli'de denize giren 2 kadın boğuldu, 1 kişi dalgaların arasında kayboldu İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz         
18:53
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü         
17:31
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir         
17:08
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu         
16:38
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda         
16:04
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz         
15:57
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu         
15:53
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü         
15:38
Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim         
14:51
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor         
14:22
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor         
13:29
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı         
10:43
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi         
09:18
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi         
05:16
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 01:00:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei