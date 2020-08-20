Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,35 1,52 80,11
Acıpayam Selüloz 9,00 3,81 42,53
Adel Kalemcilik 16,33 0,55 4,01
Adese Alışveriş Ticaret 2,01 -1,95 40,73
Afyon Çimento 4,06 0,25 78,21
Ak Enerji 2,13 9,79 95,41
Akbank 5,08 -1,55 -37,36
Akçansa 12,43 0,81 28,22
Akdeniz Yatırım Hold. 4,58 -7,47 117,06
Akfen GMYO 3,16 0,64 -21,98
Akın Tekstil 14,71 -1,28 6,67
Akiş GMYO 2,75 0,00 -12,21
Akmerkez GMYO 43,00 -0,05 91,92
Aksa 7,01 0,29 0,10
Aksa Enerji 5,89 8,47 55,00
Aksigorta 7,16 1,27 32,16
Aksu Enerji 11,38 6,95 -23,47
Alarko Carrıer 88,10 -2,81 47,51
Alarko GMYO 15,12 1,54 2,87
Alarko Holding 4,85 -1,22 -18,49
Albaraka Türk 1,58 1,94 3,27
Alcatel Lucent Teletaş 24,88 1,88 106,64
Alkim Kağıt 13,39 -2,19 147,06
Alkim Kimya 12,70 -1,32 104,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,23 -1,60 200,00
Altınyunus Çeşme 40,50 -10,00 305,41
Anadolu Cam 5,36 0,56 25,70
Anadolu Efes 19,50 -0,91 -8,36
Anadolu Grubu Holding 16,96 0,41 -3,58
Anadolu Hayat Emek. 7,41 0,00 21,77
Anadolu Isuzu 13,20 0,38 8,46
Anadolu Sigorta 6,36 0,16 53,12
Anel Elektrik 5,30 1,53 65,35
Arçelik 22,88 -0,09 9,79
ARD Bilişim Teknolojileri 28,50 0,21
Arena Bilgisayar 23,30 6,39 219,84
Armada Bilgisayar 35,12 9,96 114,28
Arsan Tekstil 4,91 -1,41 37,15
Artı Yatırım Holding 2,68 -9,76 230,86
Aselsan 17,68 -1,17 69,36
Ata GMYO 3,23 0,00 -28,70
Atakule GMYO 2,61 7,41 35,94
Atlantis Yatırım Holding 2,14 0,00 114,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 -1,92 58,29
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,35 2,14 -0,41
Avrasya GMYO 2,19 3,30 45,03
Avrasya Petrol ve Tur. 2,64 1,93 45,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89
Avrupa Yatırım Holding 1,65 0,61 7,14
Ayen Enerji 6,25 -3,25 80,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,80 -0,85 164,84
Aygaz 12,80 2,73 5,38
Bagfaş 14,39 -0,07 -14,45
Bak Ambalaj 9,48 -3,07 30,14
Balatacılar Balatacılık 2,07 7,25 66,94
Bantaş Ambalaj 3,70 1,93 46,83
Banvit 24,20 -0,33 30,32
Baştaş Başkent Çimento 3,99 7,55 54,05
Batı Çimento 3,46 -2,26 4,53
Batısöke Çimento 1,64 -2,96 25,19
Bayrak Taban Sanayi 6,55 -1,50
Bera Holding 8,47 10,00 120,00
Berkosan Yalıtım 4,05 0,50 47,81
Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 5,04 19,18
Beyaz Filo 3,57 0,56 14,06
Bilici Yatırım 7,53 -1,18 75,13
Bim Mağazalar 68,65 -2,00 48,56
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,26 -7,76 98,25
Bizim Mağazaları 14,94 -1,90 33,75
Bomonti Elektrik 6,55 -0,15 411,72
Borusan Mannesmann 12,85 2,96 12,23
Borusan Yat. Paz. 89,70 -0,33 49,72
Bosch Fren Sistemleri 784,00 0,51 172,43
Bossa 9,25 0,76 14,76
Brisa 11,36 -0,18 21,12
Burçelik 23,80 -4,34 309,64
Burçelik Vana 58,00 -2,93 497,32
Bursa Çimento 5,63 -0,35 40,63
Carrefoursa 6,29 -0,79 33,55
Casa Emtia Petrol 30,00 5,56 219,49
Ceo Event Medya 4,02 -1,95 9,77
Coca Cola İçecek 44,28 -1,51 16,96
Cosmos Yat. Holding 3,10 0,32 51,96
Credıtwest Faktorıng 6,10 -4,84 111,81
Çelebi 71,90 -0,42 -29,58
Çelik Halat 12,38 0,24 90,46
Çemaş Döküm 1,63 0,62 30,04
Çemtaş 10,09 1,31 24,12
Çimbeton 71,75 0,99 73,90
Çimentaş 25,02 0,64 66,80
Çimsa 12,16 3,05 33,92
Çuhadaroğlu Metal 3,85 -0,52 20,69
Dagi Giyim 9,50 -3,16 280,00
Dagi Yatırım Holding 6,79 -2,02 200,44
Dardanel 11,99 -4,08 216,36
Datagate Bilgisayar 8,81 0,69 12,80
Demısaş Döküm 5,08 1,40 45,98
Denge Holding 2,40 7,62 75,18
Deniz GMYO 3,66 9,80 73,94
Denizli Cam 7,05 -2,49 -15,47
Derimod 6,14 -0,32 -14,01
Derlüks Deri 8,22 4,31 103,17
Desa Deri 5,90 0,51 29,96
Despec Bilgisayar 6,97 -1,13 64,39
Deva Holding 19,78 -1,40 121,56
Diriteks Diriliş Tekstil 2,33 9,91 198,72
Ditaş Doğan 28,58 -1,92 200,36
DO-CO 328,90 -0,30 -41,68
Doğan Burda 26,20 -7,36 331,63
Doğan Holding 2,14 2,88 19,19
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 -2,33 52,73
Doğusan 2,89 9,89 38,94
Doğuş GMYO 10,67 10,00 135,54
Doğuş Otomotiv 15,98 -1,54 67,86
Döktaş Dökümcülük 27,08 0,67 -14,43
Duran Doğan Basım 16,49 0,55 17,45
Dyo Boya 5,83 4,11 18,98
Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,70 58,06
Eczacıbaşı Yatırım 14,38 0,28 49,29
Edip Gayrimenkul 2,38 3,03 71,22
Ege Endüstri 691,90 -0,59 22,99
Ege Gübre 100,40 0,75 103,67
Ege Profil 16,25 -4,41 35,76
Ege Seramik 5,55 3,74 50,88
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 6,12 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 2,86 260,00
Egeplast 16,88 5,76 35,04
Ekiz Kimya 9,02 1,46 1378,69
Emek Elektrik 2,73 -2,50 71,70
Eminiş Ambalaj 3,46 0,00 127,63
Emlak Konut GMYO 2,03 -1,46 40,22
Enerjisa Enerji 8,70 -0,34 29,16
Enka İnşaat 6,62 -0,30 18,60
Erbosan 22,66 7,80 -9,29
Ereğli Demir Çelik 9,00 1,81 2,17
Ersu Gıda 3,97 -0,25 91,79
Escort Teknoloji 3,24 1,57 133,09
Etiler Gıda 3,78 -3,08 54,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 1,13 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 0,00 30,67
Euro Yat. Ort. 1,51 -1,31 34,13
Euro Yatırım Holding 1,71 -1,16 14,00
Fade Gıda 5,56 -9,89
Fenerbahçe Futbol 18,10 9,96 25,09
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,30 0,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 4,20 -18,60
F-M İzmit Piston 79,35 -5,54 67,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,44 2,15 35,76
Ford Otosan 92,10 0,49 39,30
Formet Çelik Kapı 3,04 -1,94 1,33
Frigo Pak Gıda 31,16 -0,13 140,43
Galatasaray Sportif 2,67 3,09 31,53
Garanti Bankası 7,14 -1,92 -35,91
Garanti Faktoring 11,20 -3,45 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,27 -2,16 110,19
Gedik Y. Men. Değ. 9,30 -1,06 195,71
Gedik Yatırım Holding 22,38 -2,27 191,03
Gediz Ambalaj 13,38 -0,82 97,93
Gentaş 2,68 3,08 29,97
Gersan Elektrik 6,20 0,65 94,36
Global Men. Değ. 4,70 0,86 150,00
Global Yat. Holding 4,64 8,92 -4,72
Good-Year 4,56 -0,44 12,59
Göltaş Çimento 20,06 0,10 12,76
Gözde Girişim 5,36 1,71 4,28
GSD Denizcilik 3,99 -2,68 55,86
GSD Holding 2,27 -3,81 52,35
Gübre Fabrik. 28,70 0,35 217,48
Güler Yat. Holding 17,47 -9,99 760,59
Güneş Sigorta 6,10 0,66 179,82
Halk GMYO 2,11 2,43 73,33
Halk Sigorta 3,30 -5,71 97,17
Hatay Tekstil 9,22 -0,22 36,92
Hedef Girişim 3,92 -2,00 50,19
Hektaş 12,37 5,10 54,24
HUB Girişim 17,58 -7,72 87,25
Hürriyet Gzt. 1,56 0,65 36,84
ICBC Turkey Bank 5,94 9,59 12,71
İdealist Danışmanlık 4,21 -0,94 26,81
İdealist GMYO 4,69 0,64 53,27
İhlas Ev Aletleri 1,81 0,00 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,62 1,25 35,00
İhlas Gazetecilik 2,52 6,78 -44,49
İhlas Holding 0,83 0,00 -8,79
İhlas Yayın Holding 1,20 -1,46 43,95
İndeks Bilgisayar 12,33 1,15 31,45
Info Yatırım 6,06 -1,46 24,62
İntema 11,97 -1,64 29,27
İpek Doğal Enerji 13,58 9,96 75,91
İskenderun Demir Çelik 7,00 1,01 -10,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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