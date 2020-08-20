Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,35
|1,52
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|9,00
|3,81
|42,53
|Adel Kalemcilik
|16,33
|0,55
|4,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|-1,95
|40,73
|Afyon Çimento
|4,06
|0,25
|78,21
|Ak Enerji
|2,13
|9,79
|95,41
|Akbank
|5,08
|-1,55
|-37,36
|Akçansa
|12,43
|0,81
|28,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,58
|-7,47
|117,06
|Akfen GMYO
|3,16
|0,64
|-21,98
|Akın Tekstil
|14,71
|-1,28
|6,67
|Akiş GMYO
|2,75
|0,00
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|43,00
|-0,05
|91,92
|Aksa
|7,01
|0,29
|0,10
|Aksa Enerji
|5,89
|8,47
|55,00
|Aksigorta
|7,16
|1,27
|32,16
|Aksu Enerji
|11,38
|6,95
|-23,47
|Alarko Carrıer
|88,10
|-2,81
|47,51
|Alarko GMYO
|15,12
|1,54
|2,87
|Alarko Holding
|4,85
|-1,22
|-18,49
|Albaraka Türk
|1,58
|1,94
|3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,88
|1,88
|106,64
|Alkim Kağıt
|13,39
|-2,19
|147,06
|Alkim Kimya
|12,70
|-1,32
|104,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,23
|-1,60
|200,00
|Altınyunus Çeşme
|40,50
|-10,00
|305,41
|Anadolu Cam
|5,36
|0,56
|25,70
|Anadolu Efes
|19,50
|-0,91
|-8,36
|Anadolu Grubu Holding
|16,96
|0,41
|-3,58
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|0,00
|21,77
|Anadolu Isuzu
|13,20
|0,38
|8,46
|Anadolu Sigorta
|6,36
|0,16
|53,12
|Anel Elektrik
|5,30
|1,53
|65,35
|Arçelik
|22,88
|-0,09
|9,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,50
|0,21
|Arena Bilgisayar
|23,30
|6,39
|219,84
|Armada Bilgisayar
|35,12
|9,96
|114,28
|Arsan Tekstil
|4,91
|-1,41
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|2,68
|-9,76
|230,86
|Aselsan
|17,68
|-1,17
|69,36
|Ata GMYO
|3,23
|0,00
|-28,70
|Atakule GMYO
|2,61
|7,41
|35,94
|Atlantis Yatırım Holding
|2,14
|0,00
|114,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-1,92
|58,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,35
|2,14
|-0,41
|Avrasya GMYO
|2,19
|3,30
|45,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,64
|1,93
|45,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,00
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|0,61
|7,14
|Ayen Enerji
|6,25
|-3,25
|80,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,80
|-0,85
|164,84
|Aygaz
|12,80
|2,73
|5,38
|Bagfaş
|14,39
|-0,07
|-14,45
|Bak Ambalaj
|9,48
|-3,07
|30,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,07
|7,25
|66,94
|Bantaş Ambalaj
|3,70
|1,93
|46,83
|Banvit
|24,20
|-0,33
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|3,99
|7,55
|54,05
|Batı Çimento
|3,46
|-2,26
|4,53
|Batısöke Çimento
|1,64
|-2,96
|25,19
|Bayrak Taban Sanayi
|6,55
|-1,50
|Bera Holding
|8,47
|10,00
|120,00
|Berkosan Yalıtım
|4,05
|0,50
|47,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|5,04
|19,18
|Beyaz Filo
|3,57
|0,56
|14,06
|Bilici Yatırım
|7,53
|-1,18
|75,13
|Bim Mağazalar
|68,65
|-2,00
|48,56
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,26
|-7,76
|98,25
|Bizim Mağazaları
|14,94
|-1,90
|33,75
|Bomonti Elektrik
|6,55
|-0,15
|411,72
|Borusan Mannesmann
|12,85
|2,96
|12,23
|Borusan Yat. Paz.
|89,70
|-0,33
|49,72
|Bosch Fren Sistemleri
|784,00
|0,51
|172,43
|Bossa
|9,25
|0,76
|14,76
|Brisa
|11,36
|-0,18
|21,12
|Burçelik
|23,80
|-4,34
|309,64
|Burçelik Vana
|58,00
|-2,93
|497,32
|Bursa Çimento
|5,63
|-0,35
|40,63
|Carrefoursa
|6,29
|-0,79
|33,55
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|5,56
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,02
|-1,95
|9,77
|Coca Cola İçecek
|44,28
|-1,51
|16,96
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|0,32
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|6,10
|-4,84
|111,81
|Çelebi
|71,90
|-0,42
|-29,58
|Çelik Halat
|12,38
|0,24
|90,46
|Çemaş Döküm
|1,63
|0,62
|30,04
|Çemtaş
|10,09
|1,31
|24,12
|Çimbeton
|71,75
|0,99
|73,90
|Çimentaş
|25,02
|0,64
|66,80
|Çimsa
|12,16
|3,05
|33,92
|Çuhadaroğlu Metal
|3,85
|-0,52
|20,69
|Dagi Giyim
|9,50
|-3,16
|280,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,79
|-2,02
|200,44
|Dardanel
|11,99
|-4,08
|216,36
|Datagate Bilgisayar
|8,81
|0,69
|12,80
|Demısaş Döküm
|5,08
|1,40
|45,98
|Denge Holding
|2,40
|7,62
|75,18
|Deniz GMYO
|3,66
|9,80
|73,94
|Denizli Cam
|7,05
|-2,49
|-15,47
|Derimod
|6,14
|-0,32
|-14,01
|Derlüks Deri
|8,22
|4,31
|103,17
|Desa Deri
|5,90
|0,51
|29,96
|Despec Bilgisayar
|6,97
|-1,13
|64,39
|Deva Holding
|19,78
|-1,40
|121,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,33
|9,91
|198,72
|Ditaş Doğan
|28,58
|-1,92
|200,36
|DO-CO
|328,90
|-0,30
|-41,68
|Doğan Burda
|26,20
|-7,36
|331,63
|Doğan Holding
|2,14
|2,88
|19,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|-2,33
|52,73
|Doğusan
|2,89
|9,89
|38,94
|Doğuş GMYO
|10,67
|10,00
|135,54
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|-1,54
|67,86
|Döktaş Dökümcülük
|27,08
|0,67
|-14,43
|Duran Doğan Basım
|16,49
|0,55
|17,45
|Dyo Boya
|5,83
|4,11
|18,98
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,70
|58,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,38
|0,28
|49,29
|Edip Gayrimenkul
|2,38
|3,03
|71,22
|Ege Endüstri
|691,90
|-0,59
|22,99
|Ege Gübre
|100,40
|0,75
|103,67
|Ege Profil
|16,25
|-4,41
|35,76
|Ege Seramik
|5,55
|3,74
|50,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|6,12
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|9,09
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|2,86
|260,00
|Egeplast
|16,88
|5,76
|35,04
|Ekiz Kimya
|9,02
|1,46
|1378,69
|Emek Elektrik
|2,73
|-2,50
|71,70
|Eminiş Ambalaj
|3,46
|0,00
|127,63
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|-1,46
|40,22
|Enerjisa Enerji
|8,70
|-0,34
|29,16
|Enka İnşaat
|6,62
|-0,30
|18,60
|Erbosan
|22,66
|7,80
|-9,29
|Ereğli Demir Çelik
|9,00
|1,81
|2,17
|Ersu Gıda
|3,97
|-0,25
|91,79
|Escort Teknoloji
|3,24
|1,57
|133,09
|Etiler Gıda
|3,78
|-3,08
|54,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|1,13
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|34,13
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|-1,16
|14,00
|Fade Gıda
|5,56
|-9,89
|Fenerbahçe Futbol
|18,10
|9,96
|25,09
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,30
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,72
|4,20
|-18,60
|F-M İzmit Piston
|79,35
|-5,54
|67,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,44
|2,15
|35,76
|Ford Otosan
|92,10
|0,49
|39,30
|Formet Çelik Kapı
|3,04
|-1,94
|1,33
|Frigo Pak Gıda
|31,16
|-0,13
|140,43
|Galatasaray Sportif
|2,67
|3,09
|31,53
|Garanti Bankası
|7,14
|-1,92
|-35,91
|Garanti Faktoring
|11,20
|-3,45
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|-2,16
|110,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,30
|-1,06
|195,71
|Gedik Yatırım Holding
|22,38
|-2,27
|191,03
|Gediz Ambalaj
|13,38
|-0,82
|97,93
|Gentaş
|2,68
|3,08
|29,97
|Gersan Elektrik
|6,20
|0,65
|94,36
|Global Men. Değ.
|4,70
|0,86
|150,00
|Global Yat. Holding
|4,64
|8,92
|-4,72
|Good-Year
|4,56
|-0,44
|12,59
|Göltaş Çimento
|20,06
|0,10
|12,76
|Gözde Girişim
|5,36
|1,71
|4,28
|GSD Denizcilik
|3,99
|-2,68
|55,86
|GSD Holding
|2,27
|-3,81
|52,35
|Gübre Fabrik.
|28,70
|0,35
|217,48
|Güler Yat. Holding
|17,47
|-9,99
|760,59
|Güneş Sigorta
|6,10
|0,66
|179,82
|Halk GMYO
|2,11
|2,43
|73,33
|Halk Sigorta
|3,30
|-5,71
|97,17
|Hatay Tekstil
|9,22
|-0,22
|36,92
|Hedef Girişim
|3,92
|-2,00
|50,19
|Hektaş
|12,37
|5,10
|54,24
|HUB Girişim
|17,58
|-7,72
|87,25
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|0,65
|36,84
|ICBC Turkey Bank
|5,94
|9,59
|12,71
|İdealist Danışmanlık
|4,21
|-0,94
|26,81
|İdealist GMYO
|4,69
|0,64
|53,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|0,00
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,62
|1,25
|35,00
|İhlas Gazetecilik
|2,52
|6,78
|-44,49
|İhlas Holding
|0,83
|0,00
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-1,46
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|12,33
|1,15
|31,45
|Info Yatırım
|6,06
|-1,46
|24,62
|İntema
|11,97
|-1,64
|29,27
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|9,96
|75,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|1,01
|-10,43
(Sürecek)