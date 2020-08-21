Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,51 4,78 88,71
Acıpayam Selüloz 9,14 1,56 44,74
Adel Kalemcilik 16,31 -0,12 3,89
Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -2,99 36,53
Afyon Çimento 3,94 -2,96 72,94
Ak Enerji 1,92 -9,86 76,15
Akbank 5,07 -0,20 -37,48
Akçansa 12,20 -1,85 25,85
Akdeniz Yatırım Hold. 4,34 -5,24 105,69
Akfen GMYO 3,21 1,58 -20,74
Akın Tekstil 14,57 -0,95 5,66
Akiş GMYO 2,69 -2,18 -14,12
Akmerkez GMYO 42,70 -0,70 90,58
Aksa 6,95 -0,86 -0,76
Aksa Enerji 5,31 -9,85 39,74
Aksigorta 6,96 -2,79 28,46
Aksu Enerji 10,26 -9,84 -31,00
Alarko Carrıer 86,10 -2,27 44,16
Alarko GMYO 15,14 0,13 3,01
Alarko Holding 4,83 -0,41 -18,82
Albaraka Türk 1,54 -2,53 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 23,56 -5,31 95,68
Alkim Kağıt 14,72 9,93 171,60
Alkim Kimya 12,92 1,73 108,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,20 -2,44 192,68
Altınyunus Çeşme 43,26 6,81 333,03
Anadolu Cam 5,32 -0,75 24,76
Anadolu Efes 19,80 1,54 -6,95
Anadolu Grubu Holding 17,30 2,00 -1,65
Anadolu Hayat Emek. 7,39 -0,27 21,44
Anadolu Isuzu 13,63 3,26 12,00
Anadolu Sigorta 6,28 -1,26 51,20
Anel Elektrik 5,29 -0,19 65,04
Arçelik 22,56 -1,40 8,25
ARD Bilişim Teknolojileri 28,10 -1,40
Arena Bilgisayar 24,40 4,72 234,94
Armada Bilgisayar 35,00 -0,34 113,54
Arsan Tekstil 5,05 2,85 41,06
Artı Yatırım Holding 2,42 -9,70 198,77
Aselsan 17,35 -1,87 66,20
Ata GMYO 3,24 0,31 -28,48
Atakule GMYO 2,42 -7,28 26,04
Atlantis Yatırım Holding 2,12 -0,93 112,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 -6,54 47,95
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 -1,50 -1,91
Avrasya GMYO 2,11 -3,65 39,74
Avrasya Petrol ve Tur. 2,54 -3,79 39,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,70 0,01 12,89
Avrupa Yatırım Holding 1,70 3,03 10,39
Ayen Enerji 5,63 -9,92 62,25
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,65 -2,59 157,99
Aygaz 12,14 -5,16 -0,05
Bagfaş 14,13 -1,81 -15,99
Bak Ambalaj 9,69 2,22 33,02
Balatacılar Balatacılık 2,09 0,97 68,55
Bantaş Ambalaj 3,62 -2,16 43,65
Banvit 23,78 -1,74 28,06
Baştaş Başkent Çimento 4,12 3,26 59,07
Batı Çimento 3,43 -0,87 3,63
Batısöke Çimento 1,62 -1,22 23,66
Bayrak Taban Sanayi 6,50 -0,76
Bera Holding 8,85 4,49 129,87
Berkosan Yalıtım 4,34 7,16 58,39
Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 1,03 20,41
Beyaz Filo 3,47 -2,80 10,87
Bilici Yatırım 7,50 -0,40 74,43
Bim Mağazalar 68,00 -0,95 47,16
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,40 6,19 110,53
Bizim Mağazaları 14,67 -1,81 31,33
Bomonti Elektrik 5,90 -9,92 360,94
Borusan Mannesmann 12,92 0,54 12,84
Borusan Yat. Paz. 89,60 -0,11 49,55
Bosch Fren Sistemleri 767,10 -2,16 166,56
Bossa 8,99 -2,81 11,54
Brisa 11,40 0,35 21,55
Burçelik 24,52 3,03 322,03
Burçelik Vana 59,20 2,07 509,68
Bursa Çimento 5,54 -1,60 38,38
Carrefoursa 6,21 -1,27 31,85
Casa Emtia Petrol 28,50 -5,00 203,51
Ceo Event Medya 3,92 -2,49 7,04
Coca Cola İçecek 44,46 0,41 17,43
Cosmos Yat. Holding 2,95 -4,84 44,61
Credıtwest Faktorıng 5,71 -6,39 98,26
Çelebi 71,10 -1,11 -30,36
Çelik Halat 12,17 -1,70 87,23
Çemaş Döküm 1,59 -2,45 26,84
Çemtaş 10,14 0,50 24,74
Çimbeton 68,20 -4,95 65,29
Çimentaş 24,34 -2,72 62,27
Çimsa 11,99 -1,40 32,05
Çuhadaroğlu Metal 4,23 9,87 32,60
Dagi Giyim 9,49 -0,11 279,60
Dagi Yatırım Holding 6,59 -2,95 191,59
Dardanel 11,90 -0,75 213,98
Datagate Bilgisayar 8,65 -1,82 10,76
Demısaş Döküm 5,01 -1,38 43,97
Denge Holding 2,24 -6,67 63,50
Deniz GMYO 3,50 -4,37 66,34
Denizli Cam 7,02 -0,43 -15,83
Derimod 6,19 0,81 -13,31
Derlüks Deri 9,04 9,98 123,44
Desa Deri 5,83 -1,19 28,41
Despec Bilgisayar 7,06 1,29 66,51
Deva Holding 19,74 -0,20 121,11
Diriteks Diriliş Tekstil 2,25 -3,43 188,46
Ditaş Doğan 28,36 -0,77 198,05
DO-CO 327,70 -0,36 -41,90
Doğan Burda 26,22 0,08 331,96
Doğan Holding 2,10 -1,87 16,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 -1,59 50,30
Doğusan 2,83 -2,08 36,06
Doğuş GMYO 11,73 9,93 158,94
Doğuş Otomotiv 15,31 -4,19 60,82
Döktaş Dökümcülük 26,48 -2,22 -16,32
Duran Doğan Basım 16,12 -2,24 14,81
Dyo Boya 5,71 -2,06 16,53
Eczacıbaşı İlaç 5,76 -0,17 57,78
Eczacıbaşı Yatırım 14,35 -0,21 48,98
Edip Gayrimenkul 2,30 -3,36 65,47
Ege Endüstri 683,90 -1,16 21,57
Ege Gübre 96,60 -3,78 95,96
Ege Profil 16,30 0,31 36,17
Ege Seramik 5,33 -3,96 44,90
Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 -4,81 209,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 -9,26 151,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 -4,17 245,00
Egeplast 15,68 -7,11 25,44
Ekiz Kimya 8,79 -2,55 1340,98
Emek Elektrik 3,00 9,89 88,68
Eminiş Ambalaj 3,47 0,29 128,29
Emlak Konut GMYO 1,95 -3,94 34,70
Enerjisa Enerji 8,48 -2,53 25,89
Enka İnşaat 6,62 0,00 18,60
Erbosan 22,70 0,18 -9,13
Ereğli Demir Çelik 8,94 -0,67 1,49
Ersu Gıda 3,95 -0,50 90,82
Escort Teknoloji 3,56 9,88 156,12
Etiler Gıda 3,90 3,17 59,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 -1,12 10,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,63 4,49 36,54
Euro Yat. Ort. 1,52 0,66 35,02
Euro Yatırım Holding 1,66 -2,92 10,67
Fade Gıda 5,01 -9,89
Fenerbahçe Futbol 19,44 7,40 34,35
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,40 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,66 -1,61 -19,91
F-M İzmit Piston 77,20 -2,71 63,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 -2,30 32,64
Ford Otosan 89,50 -2,82 35,37
Formet Çelik Kapı 3,03 -0,33 1,00
Frigo Pak Gıda 31,00 -0,51 139,20
Galatasaray Sportif 2,66 -0,37 31,03
Garanti Bankası 7,08 -0,84 -36,45
Garanti Faktoring 12,32 10,00 218,35
Garanti Yat. Ort. 2,25 -0,88 108,33
Gedik Y. Men. Değ. 9,11 -2,04 189,67
Gedik Yatırım Holding 22,48 0,45 192,33
Gediz Ambalaj 12,86 -3,89 90,24
Gentaş 2,79 4,10 35,30
Gersan Elektrik 6,27 1,13 96,55
Global Men. Değ. 4,69 -0,21 149,47
Global Yat. Holding 4,32 -6,90 -11,29
Good-Year 4,53 -0,66 11,85
Göltaş Çimento 19,90 -0,80 11,86
Gözde Girişim 5,21 -2,80 1,36
GSD Denizcilik 3,96 -0,75 54,69
GSD Holding 2,17 -4,41 45,64
Gübre Fabrik. 28,30 -1,39 213,05
Güler Yat. Holding 18,92 8,30 832,02
Güneş Sigorta 6,03 -1,15 176,61
Halk GMYO 2,11 0,00 73,33
Halk Sigorta 3,45 4,55 106,13
Hatay Tekstil 9,13 -0,98 35,58
Hedef Girişim 4,00 2,04 53,26
Hektaş 11,96 -3,31 49,13
HUB Girişim 19,04 8,30 102,80
Hürriyet Gzt. 1,61 3,21 41,23
ICBC Turkey Bank 5,73 -3,54 8,73
İdealist Danışmanlık 4,15 -1,43 25,00
İdealist GMYO 4,64 -1,07 51,63
İhlas Ev Aletleri 1,79 -1,10 -42,81
İhlas Gayrimenkul 1,56 -3,70 30,00
İhlas Gazetecilik 2,44 -3,17 -46,26
İhlas Holding 0,81 -2,41 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,18 -1,67 41,55
İndeks Bilgisayar 12,27 -0,49 30,81
Info Yatırım 6,12 0,99 25,86
İntema 11,92 -0,42 28,73
İpek Doğal Enerji 12,23 -9,94 58,42
İskenderun Demir Çelik 6,93 -1,00 -11,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:49

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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