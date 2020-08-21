Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,51
|4,78
|88,71
|Acıpayam Selüloz
|9,14
|1,56
|44,74
|Adel Kalemcilik
|16,31
|-0,12
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-2,99
|36,53
|Afyon Çimento
|3,94
|-2,96
|72,94
|Ak Enerji
|1,92
|-9,86
|76,15
|Akbank
|5,07
|-0,20
|-37,48
|Akçansa
|12,20
|-1,85
|25,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,34
|-5,24
|105,69
|Akfen GMYO
|3,21
|1,58
|-20,74
|Akın Tekstil
|14,57
|-0,95
|5,66
|Akiş GMYO
|2,69
|-2,18
|-14,12
|Akmerkez GMYO
|42,70
|-0,70
|90,58
|Aksa
|6,95
|-0,86
|-0,76
|Aksa Enerji
|5,31
|-9,85
|39,74
|Aksigorta
|6,96
|-2,79
|28,46
|Aksu Enerji
|10,26
|-9,84
|-31,00
|Alarko Carrıer
|86,10
|-2,27
|44,16
|Alarko GMYO
|15,14
|0,13
|3,01
|Alarko Holding
|4,83
|-0,41
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,54
|-2,53
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,56
|-5,31
|95,68
|Alkim Kağıt
|14,72
|9,93
|171,60
|Alkim Kimya
|12,92
|1,73
|108,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,20
|-2,44
|192,68
|Altınyunus Çeşme
|43,26
|6,81
|333,03
|Anadolu Cam
|5,32
|-0,75
|24,76
|Anadolu Efes
|19,80
|1,54
|-6,95
|Anadolu Grubu Holding
|17,30
|2,00
|-1,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,39
|-0,27
|21,44
|Anadolu Isuzu
|13,63
|3,26
|12,00
|Anadolu Sigorta
|6,28
|-1,26
|51,20
|Anel Elektrik
|5,29
|-0,19
|65,04
|Arçelik
|22,56
|-1,40
|8,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,10
|-1,40
|Arena Bilgisayar
|24,40
|4,72
|234,94
|Armada Bilgisayar
|35,00
|-0,34
|113,54
|Arsan Tekstil
|5,05
|2,85
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,42
|-9,70
|198,77
|Aselsan
|17,35
|-1,87
|66,20
|Ata GMYO
|3,24
|0,31
|-28,48
|Atakule GMYO
|2,42
|-7,28
|26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|2,12
|-0,93
|112,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-6,54
|47,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|-1,50
|-1,91
|Avrasya GMYO
|2,11
|-3,65
|39,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,54
|-3,79
|39,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,70
|0,01
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|3,03
|10,39
|Ayen Enerji
|5,63
|-9,92
|62,25
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,65
|-2,59
|157,99
|Aygaz
|12,14
|-5,16
|-0,05
|Bagfaş
|14,13
|-1,81
|-15,99
|Bak Ambalaj
|9,69
|2,22
|33,02
|Balatacılar Balatacılık
|2,09
|0,97
|68,55
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-2,16
|43,65
|Banvit
|23,78
|-1,74
|28,06
|Baştaş Başkent Çimento
|4,12
|3,26
|59,07
|Batı Çimento
|3,43
|-0,87
|3,63
|Batısöke Çimento
|1,62
|-1,22
|23,66
|Bayrak Taban Sanayi
|6,50
|-0,76
|Bera Holding
|8,85
|4,49
|129,87
|Berkosan Yalıtım
|4,34
|7,16
|58,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|1,03
|20,41
|Beyaz Filo
|3,47
|-2,80
|10,87
|Bilici Yatırım
|7,50
|-0,40
|74,43
|Bim Mağazalar
|68,00
|-0,95
|47,16
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,40
|6,19
|110,53
|Bizim Mağazaları
|14,67
|-1,81
|31,33
|Bomonti Elektrik
|5,90
|-9,92
|360,94
|Borusan Mannesmann
|12,92
|0,54
|12,84
|Borusan Yat. Paz.
|89,60
|-0,11
|49,55
|Bosch Fren Sistemleri
|767,10
|-2,16
|166,56
|Bossa
|8,99
|-2,81
|11,54
|Brisa
|11,40
|0,35
|21,55
|Burçelik
|24,52
|3,03
|322,03
|Burçelik Vana
|59,20
|2,07
|509,68
|Bursa Çimento
|5,54
|-1,60
|38,38
|Carrefoursa
|6,21
|-1,27
|31,85
|Casa Emtia Petrol
|28,50
|-5,00
|203,51
|Ceo Event Medya
|3,92
|-2,49
|7,04
|Coca Cola İçecek
|44,46
|0,41
|17,43
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-4,84
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|5,71
|-6,39
|98,26
|Çelebi
|71,10
|-1,11
|-30,36
|Çelik Halat
|12,17
|-1,70
|87,23
|Çemaş Döküm
|1,59
|-2,45
|26,84
|Çemtaş
|10,14
|0,50
|24,74
|Çimbeton
|68,20
|-4,95
|65,29
|Çimentaş
|24,34
|-2,72
|62,27
|Çimsa
|11,99
|-1,40
|32,05
|Çuhadaroğlu Metal
|4,23
|9,87
|32,60
|Dagi Giyim
|9,49
|-0,11
|279,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,59
|-2,95
|191,59
|Dardanel
|11,90
|-0,75
|213,98
|Datagate Bilgisayar
|8,65
|-1,82
|10,76
|Demısaş Döküm
|5,01
|-1,38
|43,97
|Denge Holding
|2,24
|-6,67
|63,50
|Deniz GMYO
|3,50
|-4,37
|66,34
|Denizli Cam
|7,02
|-0,43
|-15,83
|Derimod
|6,19
|0,81
|-13,31
|Derlüks Deri
|9,04
|9,98
|123,44
|Desa Deri
|5,83
|-1,19
|28,41
|Despec Bilgisayar
|7,06
|1,29
|66,51
|Deva Holding
|19,74
|-0,20
|121,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,25
|-3,43
|188,46
|Ditaş Doğan
|28,36
|-0,77
|198,05
|DO-CO
|327,70
|-0,36
|-41,90
|Doğan Burda
|26,22
|0,08
|331,96
|Doğan Holding
|2,10
|-1,87
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|-1,59
|50,30
|Doğusan
|2,83
|-2,08
|36,06
|Doğuş GMYO
|11,73
|9,93
|158,94
|Doğuş Otomotiv
|15,31
|-4,19
|60,82
|Döktaş Dökümcülük
|26,48
|-2,22
|-16,32
|Duran Doğan Basım
|16,12
|-2,24
|14,81
|Dyo Boya
|5,71
|-2,06
|16,53
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|-0,17
|57,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,35
|-0,21
|48,98
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|-3,36
|65,47
|Ege Endüstri
|683,90
|-1,16
|21,57
|Ege Gübre
|96,60
|-3,78
|95,96
|Ege Profil
|16,30
|0,31
|36,17
|Ege Seramik
|5,33
|-3,96
|44,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,99
|-4,81
|209,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,98
|-9,26
|151,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|-4,17
|245,00
|Egeplast
|15,68
|-7,11
|25,44
|Ekiz Kimya
|8,79
|-2,55
|1340,98
|Emek Elektrik
|3,00
|9,89
|88,68
|Eminiş Ambalaj
|3,47
|0,29
|128,29
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|-3,94
|34,70
|Enerjisa Enerji
|8,48
|-2,53
|25,89
|Enka İnşaat
|6,62
|0,00
|18,60
|Erbosan
|22,70
|0,18
|-9,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|-0,67
|1,49
|Ersu Gıda
|3,95
|-0,50
|90,82
|Escort Teknoloji
|3,56
|9,88
|156,12
|Etiler Gıda
|3,90
|3,17
|59,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|-1,12
|10,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,63
|4,49
|36,54
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|35,02
|Euro Yatırım Holding
|1,66
|-2,92
|10,67
|Fade Gıda
|5,01
|-9,89
|Fenerbahçe Futbol
|19,44
|7,40
|34,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,40
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,66
|-1,61
|-19,91
|F-M İzmit Piston
|77,20
|-2,71
|63,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|-2,30
|32,64
|Ford Otosan
|89,50
|-2,82
|35,37
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|-0,33
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|31,00
|-0,51
|139,20
|Galatasaray Sportif
|2,66
|-0,37
|31,03
|Garanti Bankası
|7,08
|-0,84
|-36,45
|Garanti Faktoring
|12,32
|10,00
|218,35
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-0,88
|108,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,11
|-2,04
|189,67
|Gedik Yatırım Holding
|22,48
|0,45
|192,33
|Gediz Ambalaj
|12,86
|-3,89
|90,24
|Gentaş
|2,79
|4,10
|35,30
|Gersan Elektrik
|6,27
|1,13
|96,55
|Global Men. Değ.
|4,69
|-0,21
|149,47
|Global Yat. Holding
|4,32
|-6,90
|-11,29
|Good-Year
|4,53
|-0,66
|11,85
|Göltaş Çimento
|19,90
|-0,80
|11,86
|Gözde Girişim
|5,21
|-2,80
|1,36
|GSD Denizcilik
|3,96
|-0,75
|54,69
|GSD Holding
|2,17
|-4,41
|45,64
|Gübre Fabrik.
|28,30
|-1,39
|213,05
|Güler Yat. Holding
|18,92
|8,30
|832,02
|Güneş Sigorta
|6,03
|-1,15
|176,61
|Halk GMYO
|2,11
|0,00
|73,33
|Halk Sigorta
|3,45
|4,55
|106,13
|Hatay Tekstil
|9,13
|-0,98
|35,58
|Hedef Girişim
|4,00
|2,04
|53,26
|Hektaş
|11,96
|-3,31
|49,13
|HUB Girişim
|19,04
|8,30
|102,80
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|3,21
|41,23
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|-3,54
|8,73
|İdealist Danışmanlık
|4,15
|-1,43
|25,00
|İdealist GMYO
|4,64
|-1,07
|51,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,79
|-1,10
|-42,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|-3,70
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|2,44
|-3,17
|-46,26
|İhlas Holding
|0,81
|-2,41
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-1,67
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|12,27
|-0,49
|30,81
|Info Yatırım
|6,12
|0,99
|25,86
|İntema
|11,92
|-0,42
|28,73
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|-9,94
|58,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|-1,00
|-11,33
(Sürecek)