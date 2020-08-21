Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,51 4,78 88,71 Acıpayam Selüloz 9,14 1,56 44,74 Adel Kalemcilik 16,31 -0,12 3,89 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -2,99 36,53 Afyon Çimento 3,94 -2,96 72,94 Ak Enerji 1,92 -9,86 76,15 Akbank 5,07 -0,20 -37,48 Akçansa 12,20 -1,85 25,85 Akdeniz Yatırım Hold. 4,34 -5,24 105,69 Akfen GMYO 3,21 1,58 -20,74 Akın Tekstil 14,57 -0,95 5,66 Akiş GMYO 2,69 -2,18 -14,12 Akmerkez GMYO 42,70 -0,70 90,58 Aksa 6,95 -0,86 -0,76 Aksa Enerji 5,31 -9,85 39,74 Aksigorta 6,96 -2,79 28,46 Aksu Enerji 10,26 -9,84 -31,00 Alarko Carrıer 86,10 -2,27 44,16 Alarko GMYO 15,14 0,13 3,01 Alarko Holding 4,83 -0,41 -18,82 Albaraka Türk 1,54 -2,53 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 23,56 -5,31 95,68 Alkim Kağıt 14,72 9,93 171,60 Alkim Kimya 12,92 1,73 108,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,20 -2,44 192,68 Altınyunus Çeşme 43,26 6,81 333,03 Anadolu Cam 5,32 -0,75 24,76 Anadolu Efes 19,80 1,54 -6,95 Anadolu Grubu Holding 17,30 2,00 -1,65 Anadolu Hayat Emek. 7,39 -0,27 21,44 Anadolu Isuzu 13,63 3,26 12,00 Anadolu Sigorta 6,28 -1,26 51,20 Anel Elektrik 5,29 -0,19 65,04 Arçelik 22,56 -1,40 8,25 ARD Bilişim Teknolojileri 28,10 -1,40 Arena Bilgisayar 24,40 4,72 234,94 Armada Bilgisayar 35,00 -0,34 113,54 Arsan Tekstil 5,05 2,85 41,06 Artı Yatırım Holding 2,42 -9,70 198,77 Aselsan 17,35 -1,87 66,20 Ata GMYO 3,24 0,31 -28,48 Atakule GMYO 2,42 -7,28 26,04 Atlantis Yatırım Holding 2,12 -0,93 112,00 Atlas Yat. Ort. 1,43 -6,54 47,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 -1,50 -1,91 Avrasya GMYO 2,11 -3,65 39,74 Avrasya Petrol ve Tur. 2,54 -3,79 39,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,70 0,01 12,89 Avrupa Yatırım Holding 1,70 3,03 10,39 Ayen Enerji 5,63 -9,92 62,25 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,65 -2,59 157,99 Aygaz 12,14 -5,16 -0,05 Bagfaş 14,13 -1,81 -15,99 Bak Ambalaj 9,69 2,22 33,02 Balatacılar Balatacılık 2,09 0,97 68,55 Bantaş Ambalaj 3,62 -2,16 43,65 Banvit 23,78 -1,74 28,06 Baştaş Başkent Çimento 4,12 3,26 59,07 Batı Çimento 3,43 -0,87 3,63 Batısöke Çimento 1,62 -1,22 23,66 Bayrak Taban Sanayi 6,50 -0,76 Bera Holding 8,85 4,49 129,87 Berkosan Yalıtım 4,34 7,16 58,39 Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 1,03 20,41 Beyaz Filo 3,47 -2,80 10,87 Bilici Yatırım 7,50 -0,40 74,43 Bim Mağazalar 68,00 -0,95 47,16 Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71 Birlik Mensucat 2,40 6,19 110,53 Bizim Mağazaları 14,67 -1,81 31,33 Bomonti Elektrik 5,90 -9,92 360,94 Borusan Mannesmann 12,92 0,54 12,84 Borusan Yat. Paz. 89,60 -0,11 49,55 Bosch Fren Sistemleri 767,10 -2,16 166,56 Bossa 8,99 -2,81 11,54 Brisa 11,40 0,35 21,55 Burçelik 24,52 3,03 322,03 Burçelik Vana 59,20 2,07 509,68 Bursa Çimento 5,54 -1,60 38,38 Carrefoursa 6,21 -1,27 31,85 Casa Emtia Petrol 28,50 -5,00 203,51 Ceo Event Medya 3,92 -2,49 7,04 Coca Cola İçecek 44,46 0,41 17,43 Cosmos Yat. Holding 2,95 -4,84 44,61 Credıtwest Faktorıng 5,71 -6,39 98,26 Çelebi 71,10 -1,11 -30,36 Çelik Halat 12,17 -1,70 87,23 Çemaş Döküm 1,59 -2,45 26,84 Çemtaş 10,14 0,50 24,74 Çimbeton 68,20 -4,95 65,29 Çimentaş 24,34 -2,72 62,27 Çimsa 11,99 -1,40 32,05 Çuhadaroğlu Metal 4,23 9,87 32,60 Dagi Giyim 9,49 -0,11 279,60 Dagi Yatırım Holding 6,59 -2,95 191,59 Dardanel 11,90 -0,75 213,98 Datagate Bilgisayar 8,65 -1,82 10,76 Demısaş Döküm 5,01 -1,38 43,97 Denge Holding 2,24 -6,67 63,50 Deniz GMYO 3,50 -4,37 66,34 Denizli Cam 7,02 -0,43 -15,83 Derimod 6,19 0,81 -13,31 Derlüks Deri 9,04 9,98 123,44 Desa Deri 5,83 -1,19 28,41 Despec Bilgisayar 7,06 1,29 66,51 Deva Holding 19,74 -0,20 121,11 Diriteks Diriliş Tekstil 2,25 -3,43 188,46 Ditaş Doğan 28,36 -0,77 198,05 DO-CO 327,70 -0,36 -41,90 Doğan Burda 26,22 0,08 331,96 Doğan Holding 2,10 -1,87 16,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 -1,59 50,30 Doğusan 2,83 -2,08 36,06 Doğuş GMYO 11,73 9,93 158,94 Doğuş Otomotiv 15,31 -4,19 60,82 Döktaş Dökümcülük 26,48 -2,22 -16,32 Duran Doğan Basım 16,12 -2,24 14,81 Dyo Boya 5,71 -2,06 16,53 Eczacıbaşı İlaç 5,76 -0,17 57,78 Eczacıbaşı Yatırım 14,35 -0,21 48,98 Edip Gayrimenkul 2,30 -3,36 65,47 Ege Endüstri 683,90 -1,16 21,57 Ege Gübre 96,60 -3,78 95,96 Ege Profil 16,30 0,31 36,17 Ege Seramik 5,33 -3,96 44,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 -4,81 209,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 -9,26 151,28 Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 -4,17 245,00 Egeplast 15,68 -7,11 25,44 Ekiz Kimya 8,79 -2,55 1340,98 Emek Elektrik 3,00 9,89 88,68 Eminiş Ambalaj 3,47 0,29 128,29 Emlak Konut GMYO 1,95 -3,94 34,70 Enerjisa Enerji 8,48 -2,53 25,89 Enka İnşaat 6,62 0,00 18,60 Erbosan 22,70 0,18 -9,13 Ereğli Demir Çelik 8,94 -0,67 1,49 Ersu Gıda 3,95 -0,50 90,82 Escort Teknoloji 3,56 9,88 156,12 Etiler Gıda 3,90 3,17 59,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 -1,12 10,37 Euro Trend Yat. Ort. 1,63 4,49 36,54 Euro Yat. Ort. 1,52 0,66 35,02 Euro Yatırım Holding 1,66 -2,92 10,67 Fade Gıda 5,01 -9,89 Fenerbahçe Futbol 19,44 7,40 34,35 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,40 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,66 -1,61 -19,91 F-M İzmit Piston 77,20 -2,71 63,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 -2,30 32,64 Ford Otosan 89,50 -2,82 35,37 Formet Çelik Kapı 3,03 -0,33 1,00 Frigo Pak Gıda 31,00 -0,51 139,20 Galatasaray Sportif 2,66 -0,37 31,03 Garanti Bankası 7,08 -0,84 -36,45 Garanti Faktoring 12,32 10,00 218,35 Garanti Yat. Ort. 2,25 -0,88 108,33 Gedik Y. Men. Değ. 9,11 -2,04 189,67 Gedik Yatırım Holding 22,48 0,45 192,33 Gediz Ambalaj 12,86 -3,89 90,24 Gentaş 2,79 4,10 35,30 Gersan Elektrik 6,27 1,13 96,55 Global Men. Değ. 4,69 -0,21 149,47 Global Yat. Holding 4,32 -6,90 -11,29 Good-Year 4,53 -0,66 11,85 Göltaş Çimento 19,90 -0,80 11,86 Gözde Girişim 5,21 -2,80 1,36 GSD Denizcilik 3,96 -0,75 54,69 GSD Holding 2,17 -4,41 45,64 Gübre Fabrik. 28,30 -1,39 213,05 Güler Yat. Holding 18,92 8,30 832,02 Güneş Sigorta 6,03 -1,15 176,61 Halk GMYO 2,11 0,00 73,33 Halk Sigorta 3,45 4,55 106,13 Hatay Tekstil 9,13 -0,98 35,58 Hedef Girişim 4,00 2,04 53,26 Hektaş 11,96 -3,31 49,13 HUB Girişim 19,04 8,30 102,80 Hürriyet Gzt. 1,61 3,21 41,23 ICBC Turkey Bank 5,73 -3,54 8,73 İdealist Danışmanlık 4,15 -1,43 25,00 İdealist GMYO 4,64 -1,07 51,63 İhlas Ev Aletleri 1,79 -1,10 -42,81 İhlas Gayrimenkul 1,56 -3,70 30,00 İhlas Gazetecilik 2,44 -3,17 -46,26 İhlas Holding 0,81 -2,41 -10,99 İhlas Yayın Holding 1,18 -1,67 41,55 İndeks Bilgisayar 12,27 -0,49 30,81 Info Yatırım 6,12 0,99 25,86 İntema 11,92 -0,42 28,73 İpek Doğal Enerji 12,23 -9,94 58,42 İskenderun Demir Çelik 6,93 -1,00 -11,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)