Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,47 -5,71 86,56
Acıpayam Selüloz 8,88 -2,74 40,62
Adel Kalemcilik 16,52 -0,84 5,22
Adese Alışveriş Ticaret 1,94 1,57 35,83
Afyon Çimento 3,80 -3,80 66,79
Ak Enerji 1,77 -3,28 62,39
Akbank 4,88 -2,40 -39,83
Akçansa 11,86 -1,58 22,34
Akdeniz Yatırım Hold. 5,24 9,85 148,34
Akfen GMYO 3,11 0,32 -23,21
Akın Tekstil 14,32 -2,65 3,84
Akiş GMYO 2,75 3,00 -12,21
Akmerkez GMYO 44,72 -0,18 99,60
Aksa 6,82 -1,02 -2,62
Aksa Enerji 4,88 -4,50 28,42
Aksigorta 6,77 -1,17 24,96
Aksu Enerji 9,94 -0,40 -33,15
Alarko Carrıer 84,95 -2,80 42,23
Alarko GMYO 14,60 -2,14 -0,67
Alarko Holding 4,73 -1,66 -20,50
Albaraka Türk 1,48 -3,27 -3,27
Alcatel Lucent Teletaş 24,50 -1,21 103,49
Alkim Kağıt 14,45 5,32 166,62
Alkim Kimya 12,90 0,78 108,00
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,16 -4,13 182,93
Altınyunus Çeşme 42,10 -6,44 321,42
Anadolu Cam 5,20 -0,95 22,85
Anadolu Efes 19,90 0,51 -6,48
Anadolu Grubu Holding 16,70 -2,28 -5,06
Anadolu Hayat Emek. 7,27 -0,27 19,47
Anadolu Isuzu 13,39 -4,70 10,02
Anadolu Sigorta 6,30 0,48 51,68
Anel Elektrik 5,31 0,00 65,67
Arçelik 21,86 -2,15 4,89
ARD Bilişim Teknolojileri 27,54 -1,15
Arena Bilgisayar 26,38 1,46 262,11
Armada Bilgisayar 33,32 0,79 103,29
Arsan Tekstil 4,98 -3,49 39,11
Artı Yatırım Holding 2,12 -9,79 161,73
Aselsan 16,93 -1,51 62,18
Ata GMYO 3,35 3,08 -26,05
Atakule GMYO 2,27 -2,58 18,23
Atlantis Yatırım Holding 2,13 0,47 113,00
Atlas Yat. Ort. 1,61 2,55 66,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,76 -2,45 -4,82
Avrasya GMYO 2,04 -4,23 35,10
Avrasya Petrol ve Tur. 2,47 0,41 35,71
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,10 0,01 12,92
Avrupa Yatırım Holding 1,63 -2,98 5,84
Ayen Enerji 5,22 -1,88 50,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,85 6,36 167,12
Aygaz 11,74 -1,34 -3,34
Bagfaş 13,99 1,23 -16,83
Bak Ambalaj 9,73 1,04 33,57
Balatacılar Balatacılık 2,01 -6,51 62,10
Bantaş Ambalaj 3,55 -2,20 40,87
Banvit 23,70 0,00 27,63
Baştaş Başkent Çimento 4,15 3,75 60,23
Batı Çimento 3,37 -1,75 1,81
Batısöke Çimento 1,58 -1,86 20,61
Bayrak Taban Sanayi 6,33 -2,47
Bera Holding 8,35 -2,11 116,88
Berkosan Yalıtım 4,62 2,90 68,61
Beşiktaş Futbol Yat. 2,99 -5,97 22,04
Beyaz Filo 3,44 -0,86 9,91
Bilici Yatırım 7,39 -0,54 71,87
Bim Mağazalar 69,60 0,07 50,62
Birko Mensucat 0,41 -2,38 32,26
Birlik Mensucat 2,41 2,99 111,40
Bizim Mağazaları 14,52 -1,02 29,99
Bomonti Elektrik 5,90 -1,50 360,94
Borusan Mannesmann 12,50 -1,57 9,17
Borusan Yat. Paz. 85,40 -3,01 42,54
Bosch Fren Sistemleri 925,00 9,62 221,43
Bossa 9,22 1,32 14,39
Brisa 12,32 4,14 31,36
Burçelik 21,26 -7,57 265,92
Burçelik Vana 54,10 -8,31 457,16
Bursa Çimento 5,31 -3,98 32,64
Carrefoursa 6,21 -0,48 31,85
Casa Emtia Petrol 27,50 -2,83 192,86
Ceo Event Medya 4,32 9,92 17,96
Coca Cola İçecek 43,48 -0,82 14,85
Cosmos Yat. Holding 2,93 0,00 43,63
Credıtwest Faktorıng 6,90 9,87 139,58
Çelebi 73,50 1,80 -28,01
Çelik Halat 12,42 -0,16 91,08
Çemaş Döküm 1,52 -3,80 21,26
Çemtaş 10,53 0,29 29,54
Çimbeton 69,65 -3,40 68,81
Çimentaş 24,22 -2,73 61,47
Çimsa 11,77 -1,51 29,63
Çuhadaroğlu Metal 5,11 9,89 60,19
Dagi Giyim 9,70 1,04 288,00
Dagi Yatırım Holding 6,77 1,35 199,56
Dardanel 11,69 -1,76 208,44
Datagate Bilgisayar 8,55 -1,84 9,48
Demısaş Döküm 5,40 4,25 55,17
Denge Holding 2,50 1,63 82,48
Deniz GMYO 3,15 -6,25 49,70
Denizli Cam 6,96 -1,14 -16,55
Derimod 6,30 0,16 -11,76
Derlüks Deri 8,92 -7,08 120,48
Desa Deri 5,76 -2,54 26,87
Despec Bilgisayar 6,90 -1,99 62,74
Deva Holding 19,08 -1,14 113,72
Diriteks Diriliş Tekstil 2,09 -5,00 167,95
Ditaş Doğan 27,50 -1,65 189,01
DO-CO 327,50 -0,76 -41,93
Doğan Burda 27,02 -0,07 345,14
Doğan Holding 2,05 -2,38 14,17
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,54 -1,93 53,94
Doğusan 2,95 1,72 41,83
Doğuş GMYO 13,54 4,96 198,90
Doğuş Otomotiv 14,71 -3,79 54,52
Döktaş Dökümcülük 26,68 0,68 -15,69
Duran Doğan Basım 15,94 -1,06 13,53
Dyo Boya 5,79 1,05 18,16
Eczacıbaşı İlaç 5,64 -1,23 54,49
Eczacıbaşı Yatırım 14,20 -0,56 47,42
Edip Gayrimenkul 2,31 0,43 66,19
Ege Endüstri 716,00 1,92 27,27
Ege Gübre 94,50 -2,48 91,70
Ege Profil 15,92 -2,93 33,00
Ege Seramik 5,28 -1,68 43,54
Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 0,00 200,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,93 0,00 138,46
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 4,48 250,00
Egeplast 15,60 0,65 24,80
Ekiz Kimya 8,50 -3,41 1293,44
Emek Elektrik 3,04 -7,88 91,19
Eminiş Ambalaj 3,74 6,25 146,05
Emlak Konut GMYO 1,88 -2,59 29,86
Enerjisa Enerji 8,28 -1,55 22,92
Enka İnşaat 6,57 -0,76 17,70
Erbosan 21,52 -1,37 -13,85
Ereğli Demir Çelik 8,77 -2,12 -0,44
Ersu Gıda 4,22 -2,76 103,86
Escort Teknoloji 3,30 -4,35 137,41
Etiler Gıda 3,71 -3,64 51,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 0,00 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,62 -3,57 35,70
Euro Yat. Ort. 1,54 0,65 36,80
Euro Yatırım Holding 1,65 -1,79 10,00
Fade Gıda 5,35 -2,90
Fenerbahçe Futbol 20,96 -1,96 44,85
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,60 0,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 0,54 -18,60
F-M İzmit Piston 86,00 1,30 81,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,00 -1,77 30,04
Ford Otosan 87,40 -1,58 32,19
Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00
Frigo Pak Gıda 31,40 3,29 142,28
Galatasaray Sportif 2,87 -1,71 41,38
Garanti Bankası 6,77 -2,73 -39,23
Garanti Faktoring 10,87 -6,53 180,88
Garanti Yat. Ort. 2,14 -4,46 100,37
Gedik Y. Men. Değ. 9,00 -0,66 186,17
Gedik Yatırım Holding 21,60 -2,61 180,88
Gediz Ambalaj 12,88 -1,83 90,53
Gentaş 2,76 -2,13 33,85
Gersan Elektrik 6,55 -2,24 105,33
Global Men. Değ. 4,90 2,08 160,64
Global Yat. Holding 4,39 1,62 -9,86
Good-Year 4,56 -0,22 12,59
Göltaş Çimento 20,20 0,50 13,55
Gözde Girişim 5,05 -3,81 -1,75
GSD Denizcilik 4,00 -0,25 56,25
GSD Holding 2,13 -3,18 42,95
Gübre Fabrik. 26,42 -4,62 192,26
Güler Yat. Holding 20,22 3,85 896,06
Güneş Sigorta 6,23 -3,26 185,78
Halk GMYO 2,10 0,48 72,51
Halk Sigorta 3,34 -7,73 99,56
Hatay Tekstil 9,24 -0,54 37,21
Hedef Girişim 3,97 -4,34 52,11
Hektaş 11,86 -1,74 47,88
HUB Girişim 21,46 2,48 128,57
Hürriyet Gzt. 1,82 9,64 59,65
ICBC Turkey Bank 6,68 6,03 26,76
İdealist Danışmanlık 4,08 -1,92 22,89
İdealist GMYO 4,55 -3,19 48,69
İhlas Ev Aletleri 1,85 -2,12 -40,89
İhlas Gayrimenkul 1,48 -4,52 23,33
İhlas Gazetecilik 2,78 9,88 -38,77
İhlas Holding 0,82 -2,38 -9,89
İhlas Yayın Holding 1,14 -5,00 36,75
İndeks Bilgisayar 12,22 -3,40 30,28
Info Yatırım 6,34 -4,66 30,38
İntema 14,30 10,00 54,43
İpek Doğal Enerji 11,27 -3,34 45,98
İskenderun Demir Çelik 6,85 -1,30 -12,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 18:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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