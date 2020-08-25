Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,47
|-5,71
|86,56
|Acıpayam Selüloz
|8,88
|-2,74
|40,62
|Adel Kalemcilik
|16,52
|-0,84
|5,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|1,57
|35,83
|Afyon Çimento
|3,80
|-3,80
|66,79
|Ak Enerji
|1,77
|-3,28
|62,39
|Akbank
|4,88
|-2,40
|-39,83
|Akçansa
|11,86
|-1,58
|22,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,24
|9,85
|148,34
|Akfen GMYO
|3,11
|0,32
|-23,21
|Akın Tekstil
|14,32
|-2,65
|3,84
|Akiş GMYO
|2,75
|3,00
|-12,21
|Akmerkez GMYO
|44,72
|-0,18
|99,60
|Aksa
|6,82
|-1,02
|-2,62
|Aksa Enerji
|4,88
|-4,50
|28,42
|Aksigorta
|6,77
|-1,17
|24,96
|Aksu Enerji
|9,94
|-0,40
|-33,15
|Alarko Carrıer
|84,95
|-2,80
|42,23
|Alarko GMYO
|14,60
|-2,14
|-0,67
|Alarko Holding
|4,73
|-1,66
|-20,50
|Albaraka Türk
|1,48
|-3,27
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,50
|-1,21
|103,49
|Alkim Kağıt
|14,45
|5,32
|166,62
|Alkim Kimya
|12,90
|0,78
|108,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,16
|-4,13
|182,93
|Altınyunus Çeşme
|42,10
|-6,44
|321,42
|Anadolu Cam
|5,20
|-0,95
|22,85
|Anadolu Efes
|19,90
|0,51
|-6,48
|Anadolu Grubu Holding
|16,70
|-2,28
|-5,06
|Anadolu Hayat Emek.
|7,27
|-0,27
|19,47
|Anadolu Isuzu
|13,39
|-4,70
|10,02
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,48
|51,68
|Anel Elektrik
|5,31
|0,00
|65,67
|Arçelik
|21,86
|-2,15
|4,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,54
|-1,15
|Arena Bilgisayar
|26,38
|1,46
|262,11
|Armada Bilgisayar
|33,32
|0,79
|103,29
|Arsan Tekstil
|4,98
|-3,49
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|2,12
|-9,79
|161,73
|Aselsan
|16,93
|-1,51
|62,18
|Ata GMYO
|3,35
|3,08
|-26,05
|Atakule GMYO
|2,27
|-2,58
|18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|2,13
|0,47
|113,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|2,55
|66,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,76
|-2,45
|-4,82
|Avrasya GMYO
|2,04
|-4,23
|35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,47
|0,41
|35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,10
|0,01
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-2,98
|5,84
|Ayen Enerji
|5,22
|-1,88
|50,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,85
|6,36
|167,12
|Aygaz
|11,74
|-1,34
|-3,34
|Bagfaş
|13,99
|1,23
|-16,83
|Bak Ambalaj
|9,73
|1,04
|33,57
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|-6,51
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|3,55
|-2,20
|40,87
|Banvit
|23,70
|0,00
|27,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,15
|3,75
|60,23
|Batı Çimento
|3,37
|-1,75
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,58
|-1,86
|20,61
|Bayrak Taban Sanayi
|6,33
|-2,47
|Bera Holding
|8,35
|-2,11
|116,88
|Berkosan Yalıtım
|4,62
|2,90
|68,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,99
|-5,97
|22,04
|Beyaz Filo
|3,44
|-0,86
|9,91
|Bilici Yatırım
|7,39
|-0,54
|71,87
|Bim Mağazalar
|69,60
|0,07
|50,62
|Birko Mensucat
|0,41
|-2,38
|32,26
|Birlik Mensucat
|2,41
|2,99
|111,40
|Bizim Mağazaları
|14,52
|-1,02
|29,99
|Bomonti Elektrik
|5,90
|-1,50
|360,94
|Borusan Mannesmann
|12,50
|-1,57
|9,17
|Borusan Yat. Paz.
|85,40
|-3,01
|42,54
|Bosch Fren Sistemleri
|925,00
|9,62
|221,43
|Bossa
|9,22
|1,32
|14,39
|Brisa
|12,32
|4,14
|31,36
|Burçelik
|21,26
|-7,57
|265,92
|Burçelik Vana
|54,10
|-8,31
|457,16
|Bursa Çimento
|5,31
|-3,98
|32,64
|Carrefoursa
|6,21
|-0,48
|31,85
|Casa Emtia Petrol
|27,50
|-2,83
|192,86
|Ceo Event Medya
|4,32
|9,92
|17,96
|Coca Cola İçecek
|43,48
|-0,82
|14,85
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|0,00
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|6,90
|9,87
|139,58
|Çelebi
|73,50
|1,80
|-28,01
|Çelik Halat
|12,42
|-0,16
|91,08
|Çemaş Döküm
|1,52
|-3,80
|21,26
|Çemtaş
|10,53
|0,29
|29,54
|Çimbeton
|69,65
|-3,40
|68,81
|Çimentaş
|24,22
|-2,73
|61,47
|Çimsa
|11,77
|-1,51
|29,63
|Çuhadaroğlu Metal
|5,11
|9,89
|60,19
|Dagi Giyim
|9,70
|1,04
|288,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,77
|1,35
|199,56
|Dardanel
|11,69
|-1,76
|208,44
|Datagate Bilgisayar
|8,55
|-1,84
|9,48
|Demısaş Döküm
|5,40
|4,25
|55,17
|Denge Holding
|2,50
|1,63
|82,48
|Deniz GMYO
|3,15
|-6,25
|49,70
|Denizli Cam
|6,96
|-1,14
|-16,55
|Derimod
|6,30
|0,16
|-11,76
|Derlüks Deri
|8,92
|-7,08
|120,48
|Desa Deri
|5,76
|-2,54
|26,87
|Despec Bilgisayar
|6,90
|-1,99
|62,74
|Deva Holding
|19,08
|-1,14
|113,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,09
|-5,00
|167,95
|Ditaş Doğan
|27,50
|-1,65
|189,01
|DO-CO
|327,50
|-0,76
|-41,93
|Doğan Burda
|27,02
|-0,07
|345,14
|Doğan Holding
|2,05
|-2,38
|14,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,54
|-1,93
|53,94
|Doğusan
|2,95
|1,72
|41,83
|Doğuş GMYO
|13,54
|4,96
|198,90
|Doğuş Otomotiv
|14,71
|-3,79
|54,52
|Döktaş Dökümcülük
|26,68
|0,68
|-15,69
|Duran Doğan Basım
|15,94
|-1,06
|13,53
|Dyo Boya
|5,79
|1,05
|18,16
|Eczacıbaşı İlaç
|5,64
|-1,23
|54,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,20
|-0,56
|47,42
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|0,43
|66,19
|Ege Endüstri
|716,00
|1,92
|27,27
|Ege Gübre
|94,50
|-2,48
|91,70
|Ege Profil
|15,92
|-2,93
|33,00
|Ege Seramik
|5,28
|-1,68
|43,54
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,96
|0,00
|200,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,93
|0,00
|138,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|4,48
|250,00
|Egeplast
|15,60
|0,65
|24,80
|Ekiz Kimya
|8,50
|-3,41
|1293,44
|Emek Elektrik
|3,04
|-7,88
|91,19
|Eminiş Ambalaj
|3,74
|6,25
|146,05
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-2,59
|29,86
|Enerjisa Enerji
|8,28
|-1,55
|22,92
|Enka İnşaat
|6,57
|-0,76
|17,70
|Erbosan
|21,52
|-1,37
|-13,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,77
|-2,12
|-0,44
|Ersu Gıda
|4,22
|-2,76
|103,86
|Escort Teknoloji
|3,30
|-4,35
|137,41
|Etiler Gıda
|3,71
|-3,64
|51,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,62
|-3,57
|35,70
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|36,80
|Euro Yatırım Holding
|1,65
|-1,79
|10,00
|Fade Gıda
|5,35
|-2,90
|Fenerbahçe Futbol
|20,96
|-1,96
|44,85
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,60
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,72
|0,54
|-18,60
|F-M İzmit Piston
|86,00
|1,30
|81,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,00
|-1,77
|30,04
|Ford Otosan
|87,40
|-1,58
|32,19
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|31,40
|3,29
|142,28
|Galatasaray Sportif
|2,87
|-1,71
|41,38
|Garanti Bankası
|6,77
|-2,73
|-39,23
|Garanti Faktoring
|10,87
|-6,53
|180,88
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|-4,46
|100,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,00
|-0,66
|186,17
|Gedik Yatırım Holding
|21,60
|-2,61
|180,88
|Gediz Ambalaj
|12,88
|-1,83
|90,53
|Gentaş
|2,76
|-2,13
|33,85
|Gersan Elektrik
|6,55
|-2,24
|105,33
|Global Men. Değ.
|4,90
|2,08
|160,64
|Global Yat. Holding
|4,39
|1,62
|-9,86
|Good-Year
|4,56
|-0,22
|12,59
|Göltaş Çimento
|20,20
|0,50
|13,55
|Gözde Girişim
|5,05
|-3,81
|-1,75
|GSD Denizcilik
|4,00
|-0,25
|56,25
|GSD Holding
|2,13
|-3,18
|42,95
|Gübre Fabrik.
|26,42
|-4,62
|192,26
|Güler Yat. Holding
|20,22
|3,85
|896,06
|Güneş Sigorta
|6,23
|-3,26
|185,78
|Halk GMYO
|2,10
|0,48
|72,51
|Halk Sigorta
|3,34
|-7,73
|99,56
|Hatay Tekstil
|9,24
|-0,54
|37,21
|Hedef Girişim
|3,97
|-4,34
|52,11
|Hektaş
|11,86
|-1,74
|47,88
|HUB Girişim
|21,46
|2,48
|128,57
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|9,64
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|6,68
|6,03
|26,76
|İdealist Danışmanlık
|4,08
|-1,92
|22,89
|İdealist GMYO
|4,55
|-3,19
|48,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-2,12
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|-4,52
|23,33
|İhlas Gazetecilik
|2,78
|9,88
|-38,77
|İhlas Holding
|0,82
|-2,38
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-5,00
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|12,22
|-3,40
|30,28
|Info Yatırım
|6,34
|-4,66
|30,38
|İntema
|14,30
|10,00
|54,43
|İpek Doğal Enerji
|11,27
|-3,34
|45,98
|İskenderun Demir Çelik
|6,85
|-1,30
|-12,35
(Sürecek)