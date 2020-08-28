Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,45 -3,63 85,48
Acıpayam Selüloz 8,92 -0,78 41,26
Adel Kalemcilik 18,25 7,16 16,24
Adese Alışveriş Ticaret 1,97 -2,48 37,93
Afyon Çimento 3,94 0,51 72,94
Ak Enerji 1,93 -1,03 77,06
Akbank 5,01 -0,40 -38,22
Akçansa 11,94 -1,16 23,16
Akdeniz Yatırım Hold. 4,83 -0,62 128,91
Akfen GMYO 3,16 -0,94 -21,98
Akın Tekstil 14,26 -0,97 3,41
Akiş GMYO 2,75 -4,18 -12,21
Akmerkez GMYO 43,90 -4,57 95,94
Aksa 6,72 0,15 -4,05
Aksa Enerji 5,28 -1,31 38,95
Aksigorta 7,15 0,28 31,97
Aksu Enerji 10,21 0,99 -31,34
Alarko Carrıer 84,45 1,14 41,40
Alarko GMYO 14,58 0,41 -0,80
Alarko Holding 4,92 1,23 -17,31
Albaraka Türk 1,50 -0,66 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 26,88 0,67 123,26
Alkim Kağıt 13,69 -2,28 152,59
Alkim Kimya 12,79 -0,62 106,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,27 6,72 209,76
Altınyunus Çeşme 51,85 9,90 419,02
Anadolu Cam 5,27 -0,57 24,50
Anadolu Efes 19,54 -0,66 -8,17
Anadolu Grubu Holding 16,64 -0,24 -5,40
Anadolu Hayat Emek. 7,32 0,55 20,29
Anadolu Isuzu 13,25 -1,56 8,87
Anadolu Sigorta 6,30 0,00 51,68
Anel Elektrik 5,79 4,14 80,64
Arçelik 21,62 -1,82 3,74
ARD Bilişim Teknolojileri 26,70 -0,89
Arena Bilgisayar 29,00 2,84 298,08
Armada Bilgisayar 36,50 -1,35 122,70
Arsan Tekstil 4,94 -1,98 37,99
Artı Yatırım Holding 2,48 6,90 206,17
Aselsan 16,75 -1,06 60,45
Ata GMYO 3,39 -1,17 -25,17
Atakule GMYO 2,29 -2,55 19,27
Atlantis Yatırım Holding 2,10 -2,33 110,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 -1,44 -3,03
Avrasya GMYO 2,06 -1,44 36,42
Avrasya Petrol ve Tur. 2,48 -1,98 36,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,30 0,00 12,94
Avrupa Yatırım Holding 1,63 -0,61 5,84
Ayen Enerji 5,29 -1,31 52,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,95 -0,83 171,69
Aygaz 11,65 -0,68 -4,08
Bagfaş 14,48 -1,09 -13,91
Bak Ambalaj 9,81 0,41 34,67
Balatacılar Balatacılık 2,00 1,01 61,29
Bantaş Ambalaj 3,72 0,81 47,62
Banvit 23,46 -0,59 26,33
Baştaş Başkent Çimento 4,13 -1,67 59,46
Batı Çimento 3,73 3,32 12,69
Batısöke Çimento 1,66 -4,05 26,72
Bayrak Taban Sanayi 6,35 0,79
Bera Holding 8,58 5,93 122,86
Berkosan Yalıtım 4,77 2,14 74,09
Beşiktaş Futbol Yat. 2,96 -2,95 20,82
Beyaz Filo 3,52 1,73 12,47
Bilici Yatırım 5,09 3,74 77,57
Bim Mağazalar 69,80 -1,83 51,05
Birko Mensucat 0,42 2,44 35,48
Birlik Mensucat 2,37 -2,07 107,89
Bizim Mağazaları 15,22 1,06 36,26
Bomonti Elektrik 5,25 -1,13 310,16
Borusan Mannesmann 12,66 -0,78 10,57
Borusan Yat. Paz. 85,70 -1,21 43,04
Bosch Fren Sistemleri 894,10 -3,12 210,69
Bossa 9,12 -0,87 13,15
Brisa 11,81 -0,34 25,92
Burçelik 24,02 9,28 313,43
Burçelik Vana 63,50 9,96 553,96
Bursa Çimento 5,44 -2,51 35,88
Carrefoursa 7,73 2,93 64,12
Casa Emtia Petrol 28,00 4,17 198,19
Ceo Event Medya 4,00 -1,48 9,22
Coca Cola İçecek 43,28 -0,05 14,32
Cosmos Yat. Holding 2,99 2,40 46,57
Credıtwest Faktorıng 7,22 -2,43 150,69
Çelebi 73,30 0,55 -28,21
Çelik Halat 12,66 -2,01 94,77
Çemaş Döküm 1,54 0,65 22,86
Çemtaş 10,95 -3,78 34,70
Çimbeton 70,00 -0,21 69,66
Çimentaş 24,36 0,16 62,40
Çimsa 11,73 -0,59 29,19
Çuhadaroğlu Metal 5,62 -4,10 76,18
Dagi Giyim 9,68 -0,21 287,20
Dagi Yatırım Holding 6,53 0,15 188,94
Dardanel 12,45 -2,58 228,50
Datagate Bilgisayar 8,68 -1,03 11,14
Demısaş Döküm 5,39 -2,36 54,89
Denge Holding 2,46 -3,15 79,56
Deniz GMYO 3,27 -0,91 55,41
Denizli Cam 6,99 -2,37 -16,19
Derimod 6,25 -0,48 -12,46
Derlüks Deri 9,56 -0,31 136,29
Desa Deri 5,67 -0,87 24,89
Despec Bilgisayar 7,47 3,03 76,18
Deva Holding 19,26 -0,36 115,73
Diriteks Diriliş Tekstil 2,08 -5,45 166,67
Ditaş Doğan 27,82 -1,42 192,38
DO-CO 326,50 -0,73 -42,11
Doğan Burda 28,98 5,77 377,43
Doğan Holding 2,12 -1,40 18,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 -3,99 60,61
Doğusan 3,91 9,83 87,98
Doğuş GMYO 11,23 -3,36 147,90
Doğuş Otomotiv 15,60 4,70 63,87
Döktaş Dökümcülük 30,14 10,00 -4,76
Duran Doğan Basım 16,14 0,25 14,96
Dyo Boya 6,03 -2,90 23,06
Eczacıbaşı İlaç 5,77 -0,52 58,06
Eczacıbaşı Yatırım 15,04 2,66 56,14
Edip Gayrimenkul 2,38 -2,46 71,22
Ege Endüstri 739,30 -3,37 31,42
Ege Gübre 99,00 0,61 100,83
Ege Profil 15,76 -1,50 31,66
Ege Seramik 5,39 -2,00 46,53
Egeli & Co Tarım Girişim 0,92 -1,08 187,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,90 -1,10 130,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 1,47 245,00
Egeplast 15,31 0,07 22,48
Ekiz Kimya 8,81 0,00 1344,26
Emek Elektrik 3,01 0,33 89,31
Eminiş Ambalaj 4,53 9,95 198,03
Emlak Konut GMYO 1,83 -2,14 26,41
Enerjisa Enerji 8,13 -0,73 20,69
Enka İnşaat 6,49 -1,07 16,27
Erbosan 21,50 -1,38 -13,93
Ereğli Demir Çelik 8,88 0,34 0,81
Ersu Gıda 4,17 1,46 101,45
Escort Teknoloji 3,29 -1,20 136,69
Etiler Gıda 2,15 9,50 84,14
Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -2,07 17,85
Euro Trend Yat. Ort. 1,65 0,00 38,21
Euro Yat. Ort. 1,73 6,79 53,68
Euro Yatırım Holding 1,66 -0,60 10,67
Fade Gıda 5,13 -3,02
Fenerbahçe Futbol 24,62 0,90 70,15
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,70 0,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 0,00 -16,85
F-M İzmit Piston 86,55 -7,43 82,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 0,00 35,24
Ford Otosan 87,80 2,33 32,80
Formet Çelik Kapı 3,03 1,00 1,00
Frigo Pak Gıda 32,20 5,50 148,46
Galatasaray Sportif 3,07 -1,29 51,23
Garanti Bankası 6,92 -1,00 -37,88
Garanti Faktoring 11,43 -2,72 195,35
Garanti Yat. Ort. 2,17 0,93 103,18
Gedik Y. Men. Değ. 10,14 -0,10 222,42
Gedik Yatırım Holding 26,62 10,00 246,16
Gediz Ambalaj 13,34 -2,20 97,34
Gentaş 2,78 -0,36 34,82
Gersan Elektrik 6,34 0,16 98,75
Global Men. Değ. 5,05 0,40 168,62
Global Yat. Holding 4,56 2,47 -6,37
Good-Year 4,71 0,43 16,30
Göltaş Çimento 20,96 2,54 17,82
Gözde Girişim 5,59 6,88 8,75
GSD Denizcilik 4,00 -1,96 56,25
GSD Holding 2,20 -0,45 47,65
Gübre Fabrik. 29,12 4,07 222,12
Güler Yat. Holding 19,00 0,80 835,96
Güneş Sigorta 6,45 -2,12 195,87
Halk GMYO 2,09 -1,42 79,46
Halk Sigorta 3,54 0,00 111,51
Hatay Tekstil 9,77 -0,91 45,09
Hedef Girişim 3,73 -3,37 42,91
Hektaş 12,01 -0,99 49,75
HUB Girişim 19,58 -2,49 108,55
Hürriyet Gzt. 1,81 -1,09 58,77
ICBC Turkey Bank 7,09 9,92 34,54
İdealist Danışmanlık 4,24 1,68 27,71
İdealist GMYO 4,65 3,10 51,96
İhlas Ev Aletleri 1,82 -1,62 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,48 -1,33 23,33
İhlas Gazetecilik 3,15 -3,08 -30,62
İhlas Holding 0,82 0,00 -9,89
İhlas Yayın Holding 1,13 -3,42 35,55
İndeks Bilgisayar 12,52 0,00 33,48
Info Yatırım 6,84 3,32 40,66
İntema 18,00 4,05 94,38
İpek Doğal Enerji 12,12 0,08 56,99
İskenderun Demir Çelik 6,80 -0,15 -12,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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