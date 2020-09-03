Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,41
|-2,29
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|8,66
|-1,03
|37,14
|Adel Kalemcilik
|19,36
|10,00
|23,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-2,02
|35,83
|Afyon Çimento
|4,06
|1,25
|78,21
|Ak Enerji
|1,85
|-4,15
|69,72
|Akbank
|4,88
|-0,81
|-39,83
|Akçansa
|11,70
|-1,68
|20,69
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,69
|9,85
|169,67
|Akfen GMYO
|3,06
|1,32
|-24,44
|Akın Tekstil
|14,27
|2,00
|3,48
|Akiş GMYO
|2,73
|2,25
|-12,85
|Akmerkez GMYO
|40,34
|-4,54
|80,05
|Aksa
|6,58
|-1,79
|-6,04
|Aksa Enerji
|5,32
|-3,97
|40,00
|Aksigorta
|7,35
|0,68
|35,66
|Aksu Enerji
|10,10
|0,20
|-32,08
|Alarko Carrıer
|83,70
|-0,53
|40,14
|Alarko GMYO
|14,39
|1,62
|-2,10
|Alarko Holding
|5,25
|6,06
|-11,76
|Albaraka Türk
|1,45
|-0,68
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,36
|-2,01
|118,94
|Alkim Kağıt
|13,20
|-0,75
|143,55
|Alkim Kimya
|12,56
|-0,24
|102,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,36
|-8,11
|231,71
|Altınyunus Çeşme
|49,90
|-4,04
|399,50
|Anadolu Cam
|5,20
|-1,14
|22,85
|Anadolu Efes
|19,97
|4,17
|-6,15
|Anadolu Grubu Holding
|16,42
|-0,30
|-6,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,36
|0,14
|20,95
|Anadolu Isuzu
|13,05
|-0,08
|7,23
|Anadolu Sigorta
|6,29
|-0,94
|51,44
|Anel Elektrik
|5,46
|0,55
|70,35
|Arçelik
|21,20
|2,42
|1,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,32
|1,94
|Arena Bilgisayar
|32,46
|2,72
|345,57
|Armada Bilgisayar
|42,90
|10,00
|161,74
|Arsan Tekstil
|4,91
|0,00
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|2,57
|9,83
|217,28
|Aselsan
|16,90
|1,81
|61,89
|Ata GMYO
|3,35
|0,90
|-26,05
|Atakule GMYO
|2,16
|-2,26
|12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|2,29
|4,09
|129,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-2,05
|47,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|-0,47
|-4,52
|Avrasya GMYO
|2,28
|5,07
|50,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,34
|1,30
|28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,50
|-0,05
|12,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|5,42
|13,64
|Ayen Enerji
|5,54
|-3,15
|59,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,00
|-3,54
|173,97
|Aygaz
|11,04
|-0,81
|-9,11
|Bagfaş
|15,01
|2,81
|-10,76
|Bak Ambalaj
|10,50
|-7,00
|44,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,54
|9,96
|104,84
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-1,90
|43,65
|Banvit
|23,74
|0,00
|27,84
|Baştaş Başkent Çimento
|4,15
|1,47
|60,23
|Batı Çimento
|3,53
|-1,94
|6,65
|Batısöke Çimento
|1,62
|-2,99
|23,66
|Bayrak Taban Sanayi
|6,97
|3,41
|Bera Holding
|8,94
|-2,30
|132,21
|Berkosan Yalıtım
|4,66
|-3,12
|70,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,47
|1,76
|41,63
|Beyaz Filo
|3,99
|1,53
|27,48
|Bilici Yatırım
|4,91
|-0,81
|71,29
|Bim Mağazalar
|67,45
|-1,10
|45,97
|Birko Mensucat
|0,44
|0,00
|41,94
|Birlik Mensucat
|2,57
|-4,10
|125,44
|Bizim Mağazaları
|15,70
|-0,63
|40,56
|Bomonti Elektrik
|5,04
|0,20
|293,75
|Borusan Mannesmann
|12,19
|-1,46
|6,46
|Borusan Yat. Paz.
|83,15
|-1,60
|38,78
|Bosch Fren Sistemleri
|859,70
|-3,30
|198,74
|Bossa
|8,99
|-1,32
|11,54
|Brisa
|10,98
|-1,08
|17,07
|Burçelik
|21,86
|-4,96
|276,25
|Burçelik Vana
|60,50
|-7,21
|523,07
|Bursa Çimento
|5,31
|-1,67
|32,64
|Carrefoursa
|7,62
|1,60
|61,78
|Casa Emtia Petrol
|28,26
|-5,80
|200,96
|Ceo Event Medya
|4,12
|-0,24
|12,50
|Coca Cola İçecek
|44,80
|0,31
|18,33
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|0,00
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|7,97
|0,00
|176,74
|Çelebi
|68,75
|-0,07
|-30,80
|Çelik Halat
|12,21
|-1,77
|87,85
|Çemaş Döküm
|1,48
|-1,99
|18,07
|Çemtaş
|11,15
|-3,88
|37,16
|Çimbeton
|70,00
|-2,37
|69,66
|Çimentaş
|25,14
|-0,08
|67,60
|Çimsa
|11,22
|-1,32
|23,57
|Çuhadaroğlu Metal
|5,14
|-4,10
|61,13
|Dagi Giyim
|10,28
|6,42
|311,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,30
|0,64
|178,76
|Dardanel
|12,00
|-2,28
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|10,78
|10,00
|38,03
|Demısaş Döküm
|5,31
|-0,93
|52,59
|Denge Holding
|2,60
|-2,99
|89,78
|Deniz GMYO
|3,02
|-4,73
|43,52
|Denizli Cam
|6,83
|0,00
|-18,11
|Derimod
|6,92
|7,62
|-3,08
|Derlüks Deri
|8,20
|-3,87
|102,68
|Desa Deri
|5,77
|-0,35
|27,09
|Despec Bilgisayar
|8,29
|0,36
|95,52
|Deva Holding
|19,00
|-0,99
|112,82
|Dinamik Isı Makina
|3,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,39
|8,14
|206,41
|Ditaş Doğan
|27,28
|-0,44
|186,70
|DO-CO
|318,00
|0,09
|-43,62
|Doğan Burda
|28,10
|-2,43
|362,93
|Doğan Holding
|2,16
|2,37
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,38
|58,79
|Doğusan
|3,92
|-7,98
|88,46
|Doğuş GMYO
|9,83
|-3,15
|117,00
|Doğuş Otomotiv
|14,90
|3,11
|56,51
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|0,43
|-11,52
|Duran Doğan Basım
|17,12
|4,58
|21,94
|Dyo Boya
|5,82
|0,34
|18,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,06
|1,68
|66,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,94
|-0,40
|55,10
|Edip Gayrimenkul
|2,33
|-0,85
|67,63
|Ege Endüstri
|700,30
|0,04
|24,48
|Ege Gübre
|97,35
|0,00
|97,48
|Ege Profil
|15,51
|-1,02
|29,57
|Ege Seramik
|5,24
|-0,57
|42,45
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,87
|-1,14
|171,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,88
|-2,22
|125,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|230,00
|Egeplast
|15,30
|0,00
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,70
|-0,34
|1326,23
|Emek Elektrik
|2,97
|0,68
|86,79
|Eminiş Ambalaj
|6,61
|9,98
|334,87
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-2,82
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,18
|-1,33
|21,44
|Enka İnşaat
|6,49
|0,15
|16,27
|Erbosan
|21,60
|0,09
|-13,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,73
|0,69
|-0,89
|Ersu Gıda
|4,47
|0,90
|115,94
|Escort Teknoloji
|3,44
|-0,86
|147,48
|Etiler Gıda
|3,12
|9,86
|167,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|-0,52
|19,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,77
|-7,81
|48,26
|Euro Yat. Ort.
|1,90
|4,40
|68,78
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|1,72
|18,00
|Fade Gıda
|5,70
|9,83
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|9,99
|135,80
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,20
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,89
|2,91
|-14,88
|F-M İzmit Piston
|81,55
|-1,75
|72,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,47
|-3,06
|36,15
|Ford Otosan
|79,10
|-4,06
|19,64
|Formet Çelik Kapı
|3,45
|2,99
|15,00
|Frigo Pak Gıda
|23,18
|0,09
|230,89
|Galatasaray Sportif
|3,65
|4,89
|79,80
|Garanti Bankası
|6,76
|-1,31
|-39,32
|Garanti Faktoring
|11,10
|0,09
|186,82
|Garanti Yat. Ort.
|2,09
|-2,34
|95,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,97
|-1,54
|185,22
|Gedik Yatırım Holding
|24,28
|-0,16
|215,73
|Gediz Ambalaj
|12,83
|0,00
|89,79
|Gentaş
|2,70
|-1,82
|30,94
|Gersan Elektrik
|7,00
|-2,78
|119,44
|Global Men. Değ.
|4,78
|-0,21
|154,26
|Global Yat. Holding
|4,35
|-2,68
|-10,68
|Good-Year
|4,74
|-1,46
|17,04
|Göltaş Çimento
|22,22
|-6,09
|24,90
|Gözde Girişim
|5,21
|-3,34
|1,36
|GSD Denizcilik
|4,02
|-0,99
|57,03
|GSD Holding
|2,16
|3,85
|44,97
|Gübre Fabrik.
|30,16
|3,50
|233,63
|Güler Yat. Holding
|19,11
|2,63
|841,38
|Halk GMYO
|2,00
|-1,48
|71,73
|Hatay Tekstil
|11,77
|10,00
|74,79
|Hedef Girişim
|3,86
|-0,52
|47,89
|Hektaş
|11,89
|-1,65
|48,25
|HUB Girişim
|19,81
|-3,27
|111,00
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|-4,23
|58,77
|ICBC Turkey Bank
|7,90
|4,50
|49,91
|İdealist Danışmanlık
|4,45
|1,14
|34,04
|İdealist GMYO
|4,61
|-3,96
|50,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-3,16
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|-3,50
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|3,46
|-2,26
|-23,79
|İhlas Holding
|0,84
|-4,55
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-3,33
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|13,47
|-3,16
|43,61
|Info Yatırım
|6,69
|-2,19
|37,58
|İntema
|20,34
|4,74
|119,65
|İpek Doğal Enerji
|11,45
|-2,22
|48,32
|İskenderun Demir Çelik
|6,75
|0,90
|-13,63
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi