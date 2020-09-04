Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,38
|-0,88
|81,72
|Acıpayam Selüloz
|8,71
|0,58
|37,93
|Adel Kalemcilik
|18,00
|-7,02
|14,65
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|5,15
|42,83
|Afyon Çimento
|4,01
|-1,23
|76,01
|Ak Enerji
|1,85
|0,00
|69,72
|Akbank
|4,92
|0,82
|-39,33
|Akçansa
|11,67
|-0,26
|20,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,72
|0,53
|171,09
|Akfen GMYO
|3,16
|3,27
|-21,98
|Akın Tekstil
|14,29
|0,14
|3,63
|Akiş GMYO
|2,73
|0,00
|-12,85
|Akmerkez GMYO
|39,30
|-2,58
|75,41
|Aksa
|6,58
|0,00
|-6,04
|Aksa Enerji
|5,25
|-1,32
|38,16
|Aksigorta
|7,25
|-1,36
|33,82
|Aksu Enerji
|10,29
|1,88
|-30,80
|Alarko Carrıer
|84,00
|0,36
|40,64
|Alarko GMYO
|14,41
|0,14
|-1,96
|Alarko Holding
|5,06
|-3,62
|-14,96
|Albaraka Türk
|1,46
|0,69
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,06
|-4,93
|108,14
|Alkim Kağıt
|13,14
|-0,45
|142,45
|Alkim Kimya
|12,57
|0,08
|102,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,34
|-1,47
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|49,90
|0,00
|399,50
|Anadolu Cam
|5,31
|2,12
|25,45
|Anadolu Efes
|20,10
|0,65
|-5,54
|Anadolu Grubu Holding
|16,42
|0,00
|-6,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,34
|-0,27
|20,62
|Anadolu Isuzu
|13,12
|0,54
|7,81
|Anadolu Sigorta
|6,28
|-0,16
|51,20
|Anel Elektrik
|5,42
|-0,73
|69,10
|Arçelik
|22,00
|3,77
|5,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,14
|-0,66
|Arena Bilgisayar
|31,40
|-3,27
|331,02
|Armada Bilgisayar
|47,18
|9,98
|187,86
|Arsan Tekstil
|4,91
|0,00
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|2,82
|9,73
|248,15
|Aselsan
|16,88
|-0,12
|61,70
|Ata GMYO
|3,35
|0,00
|-26,05
|Atakule GMYO
|2,25
|4,17
|17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|2,40
|4,80
|140,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,70
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,79
|-0,08
|-4,59
|Avrasya GMYO
|2,15
|-5,70
|42,38
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,31
|-1,28
|26,92
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,50
|0,00
|12,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-3,43
|9,74
|Ayen Enerji
|5,46
|-1,44
|57,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,87
|-2,17
|168,04
|Aygaz
|11,07
|0,27
|-8,86
|Bagfaş
|14,97
|-0,27
|-11,00
|Bak Ambalaj
|10,61
|1,05
|45,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,39
|-5,91
|92,74
|Bantaş Ambalaj
|3,67
|1,38
|45,63
|Banvit
|24,20
|1,94
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|4,00
|-3,61
|54,44
|Batı Çimento
|3,48
|-1,42
|5,14
|Batısöke Çimento
|1,65
|1,85
|25,95
|Bayrak Taban Sanayi
|7,45
|6,89
|Bera Holding
|9,58
|7,16
|148,83
|Berkosan Yalıtım
|4,54
|-2,58
|65,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,35
|-3,46
|36,73
|Beyaz Filo
|3,89
|-2,51
|24,29
|Bilici Yatırım
|4,86
|-1,02
|69,55
|Bim Mağazalar
|67,75
|0,44
|46,62
|Birko Mensucat
|0,43
|-2,27
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,50
|-2,72
|119,30
|Bizim Mağazaları
|15,75
|0,32
|41,00
|Bomonti Elektrik
|4,70
|-6,75
|267,19
|Borusan Mannesmann
|12,30
|0,90
|7,42
|Borusan Yat. Paz.
|84,35
|1,44
|40,79
|Bosch Fren Sistemleri
|859,70
|0,00
|198,74
|Bossa
|9,12
|1,45
|13,15
|Brisa
|11,21
|2,09
|19,52
|Burçelik
|22,94
|4,94
|294,84
|Burçelik Vana
|60,75
|0,41
|525,64
|Bursa Çimento
|5,57
|4,90
|39,13
|Carrefoursa
|7,52
|-1,31
|59,66
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|6,16
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,11
|-0,24
|12,23
|Coca Cola İçecek
|43,98
|-1,83
|16,17
|Cosmos Yat. Holding
|2,90
|-0,68
|42,16
|Credıtwest Faktorıng
|7,18
|-9,91
|149,31
|Çelebi
|68,10
|-0,95
|-31,45
|Çelik Halat
|12,26
|0,41
|88,62
|Çemaş Döküm
|1,48
|0,00
|18,07
|Çemtaş
|11,21
|0,54
|37,90
|Çimbeton
|69,80
|-0,29
|69,17
|Çimentaş
|25,34
|0,80
|68,93
|Çimsa
|11,24
|0,18
|23,79
|Çuhadaroğlu Metal
|5,36
|4,28
|68,03
|Dagi Giyim
|10,30
|0,19
|312,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,25
|-0,79
|176,55
|Dardanel
|12,10
|0,83
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|11,34
|5,19
|45,20
|Demısaş Döküm
|5,30
|-0,19
|52,30
|Denge Holding
|2,86
|10,00
|108,76
|Deniz GMYO
|3,12
|3,31
|48,28
|Denizli Cam
|6,84
|0,15
|-17,99
|Derimod
|6,61
|-4,48
|-7,42
|Derlüks Deri
|8,52
|3,90
|110,59
|Desa Deri
|5,75
|-0,35
|26,65
|Despec Bilgisayar
|8,20
|-1,09
|93,40
|Deva Holding
|18,72
|-1,47
|109,68
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|4,25
|9,82
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,43
|1,67
|211,54
|Ditaş Doğan
|30,00
|9,97
|215,29
|DO-CO
|319,50
|0,47
|-43,35
|Doğan Burda
|28,50
|1,42
|369,52
|Doğan Holding
|2,15
|-0,46
|19,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|0,76
|60,00
|Doğusan
|3,70
|-5,61
|77,88
|Doğuş GMYO
|10,81
|9,97
|138,63
|Doğuş Otomotiv
|14,58
|-2,15
|53,15
|Döktaş Dökümcülük
|27,68
|-1,14
|-12,53
|Duran Doğan Basım
|16,98
|-0,82
|20,94
|Dyo Boya
|5,91
|1,55
|20,61
|Eczacıbaşı İlaç
|6,14
|1,32
|68,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,15
|1,41
|57,28
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|1,29
|69,78
|Ege Endüstri
|729,40
|4,16
|29,66
|Ege Gübre
|97,15
|-0,21
|97,08
|Ege Profil
|15,72
|1,35
|31,33
|Ege Seramik
|5,22
|-0,38
|41,91
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|2,30
|178,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|1,14
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|3,03
|240,00
|Egeplast
|15,30
|0,00
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,70
|0,00
|1326,23
|Emek Elektrik
|3,05
|2,69
|91,82
|Eminiş Ambalaj
|7,27
|9,98
|378,29
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,16
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,19
|0,12
|21,59
|Enka İnşaat
|6,59
|1,54
|18,06
|Erbosan
|21,94
|1,57
|-12,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,78
|0,57
|-0,32
|Ersu Gıda
|4,50
|0,67
|117,39
|Escort Teknoloji
|3,40
|-1,16
|144,60
|Etiler Gıda
|3,43
|9,94
|193,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|0,00
|19,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,78
|0,56
|49,10
|Euro Yat. Ort.
|1,98
|4,21
|75,88
|Euro Yatırım Holding
|1,85
|4,52
|23,33
|Fade Gıda
|6,04
|5,96
|Fenerbahçe Futbol
|37,02
|8,50
|155,84
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.152,90
|0,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,75
|-3,60
|-17,94
|F-M İzmit Piston
|82,05
|0,61
|73,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,39
|-0,76
|35,11
|Ford Otosan
|84,50
|6,83
|27,81
|Formet Çelik Kapı
|3,55
|2,90
|18,33
|Frigo Pak Gıda
|24,38
|5,18
|248,02
|Galatasaray Sportif
|3,60
|-1,37
|77,34
|Garanti Bankası
|6,80
|0,59
|-38,96
|Garanti Faktoring
|11,20
|0,90
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,09
|0,00
|95,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|0,56
|186,81
|Gedik Yatırım Holding
|25,06
|3,21
|225,88
|Gediz Ambalaj
|13,00
|1,33
|92,31
|Gentaş
|2,69
|-0,37
|30,46
|Gersan Elektrik
|6,89
|-1,57
|115,99
|Global Men. Değ.
|4,66
|-2,51
|147,87
|Global Yat. Holding
|4,37
|0,46
|-10,27
|Good-Year
|4,78
|0,84
|18,02
|Göltaş Çimento
|22,22
|0,00
|24,90
|Gözde Girişim
|5,30
|1,73
|3,11
|GSD Denizcilik
|4,42
|9,95
|72,66
|GSD Holding
|2,24
|3,70
|50,34
|Gübre Fabrik.
|29,82
|-1,13
|229,87
|Güler Yat. Holding
|19,00
|-0,58
|835,96
|Halk GMYO
|2,01
|0,50
|72,59
|Hatay Tekstil
|11,90
|1,10
|76,72
|Hedef Girişim
|3,70
|4,84
|55,05
|Hektaş
|12,11
|1,85
|51,00
|HUB Girişim
|19,59
|-1,11
|108,66
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|1,10
|60,53
|ICBC Turkey Bank
|7,71
|-2,41
|46,30
|İdealist Danışmanlık
|4,37
|-1,80
|31,63
|İdealist GMYO
|4,68
|1,52
|52,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,54
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|1,45
|16,67
|İhlas Gazetecilik
|3,71
|7,23
|-18,28
|İhlas Holding
|0,86
|2,38
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|2,59
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|13,33
|-1,04
|42,11
|Info Yatırım
|6,77
|1,20
|39,22
|İntema
|19,35
|-4,87
|108,96
|İpek Doğal Enerji
|11,52
|0,61
|49,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|-0,74
|-14,27
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi