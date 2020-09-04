Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,38 -0,88 81,72 Acıpayam Selüloz 8,71 0,58 37,93 Adel Kalemcilik 18,00 -7,02 14,65 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 5,15 42,83 Afyon Çimento 4,01 -1,23 76,01 Ak Enerji 1,85 0,00 69,72 Akbank 4,92 0,82 -39,33 Akçansa 11,67 -0,26 20,38 Akdeniz Yatırım Hold. 5,72 0,53 171,09 Akfen GMYO 3,16 3,27 -21,98 Akın Tekstil 14,29 0,14 3,63 Akiş GMYO 2,73 0,00 -12,85 Akmerkez GMYO 39,30 -2,58 75,41 Aksa 6,58 0,00 -6,04 Aksa Enerji 5,25 -1,32 38,16 Aksigorta 7,25 -1,36 33,82 Aksu Enerji 10,29 1,88 -30,80 Alarko Carrıer 84,00 0,36 40,64 Alarko GMYO 14,41 0,14 -1,96 Alarko Holding 5,06 -3,62 -14,96 Albaraka Türk 1,46 0,69 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 25,06 -4,93 108,14 Alkim Kağıt 13,14 -0,45 142,45 Alkim Kimya 12,57 0,08 102,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 -1,47 226,83 Altınyunus Çeşme 49,90 0,00 399,50 Anadolu Cam 5,31 2,12 25,45 Anadolu Efes 20,10 0,65 -5,54 Anadolu Grubu Holding 16,42 0,00 -6,65 Anadolu Hayat Emek. 7,34 -0,27 20,62 Anadolu Isuzu 13,12 0,54 7,81 Anadolu Sigorta 6,28 -0,16 51,20 Anel Elektrik 5,42 -0,73 69,10 Arçelik 22,00 3,77 5,57 ARD Bilişim Teknolojileri 27,14 -0,66 Arena Bilgisayar 31,40 -3,27 331,02 Armada Bilgisayar 47,18 9,98 187,86 Arsan Tekstil 4,91 0,00 37,15 Artı Yatırım Holding 2,82 9,73 248,15 Aselsan 16,88 -0,12 61,70 Ata GMYO 3,35 0,00 -26,05 Atakule GMYO 2,25 4,17 17,19 Atlantis Yatırım Holding 2,40 4,80 140,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 0,70 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,79 -0,08 -4,59 Avrasya GMYO 2,15 -5,70 42,38 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 -1,28 26,92 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,50 0,00 12,96 Avrupa Yatırım Holding 1,69 -3,43 9,74 Ayen Enerji 5,46 -1,44 57,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,87 -2,17 168,04 Aygaz 11,07 0,27 -8,86 Bagfaş 14,97 -0,27 -11,00 Bak Ambalaj 10,61 1,05 45,65 Balatacılar Balatacılık 2,39 -5,91 92,74 Bantaş Ambalaj 3,67 1,38 45,63 Banvit 24,20 1,94 30,32 Baştaş Başkent Çimento 4,00 -3,61 54,44 Batı Çimento 3,48 -1,42 5,14 Batısöke Çimento 1,65 1,85 25,95 Bayrak Taban Sanayi 7,45 6,89 Bera Holding 9,58 7,16 148,83 Berkosan Yalıtım 4,54 -2,58 65,69 Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 -3,46 36,73 Beyaz Filo 3,89 -2,51 24,29 Bilici Yatırım 4,86 -1,02 69,55 Bim Mağazalar 67,75 0,44 46,62 Birko Mensucat 0,43 -2,27 38,71 Birlik Mensucat 2,50 -2,72 119,30 Bizim Mağazaları 15,75 0,32 41,00 Bomonti Elektrik 4,70 -6,75 267,19 Borusan Mannesmann 12,30 0,90 7,42 Borusan Yat. Paz. 84,35 1,44 40,79 Bosch Fren Sistemleri 859,70 0,00 198,74 Bossa 9,12 1,45 13,15 Brisa 11,21 2,09 19,52 Burçelik 22,94 4,94 294,84 Burçelik Vana 60,75 0,41 525,64 Bursa Çimento 5,57 4,90 39,13 Carrefoursa 7,52 -1,31 59,66 Casa Emtia Petrol 30,00 6,16 219,49 Ceo Event Medya 4,11 -0,24 12,23 Coca Cola İçecek 43,98 -1,83 16,17 Cosmos Yat. Holding 2,90 -0,68 42,16 Credıtwest Faktorıng 7,18 -9,91 149,31 Çelebi 68,10 -0,95 -31,45 Çelik Halat 12,26 0,41 88,62 Çemaş Döküm 1,48 0,00 18,07 Çemtaş 11,21 0,54 37,90 Çimbeton 69,80 -0,29 69,17 Çimentaş 25,34 0,80 68,93 Çimsa 11,24 0,18 23,79 Çuhadaroğlu Metal 5,36 4,28 68,03 Dagi Giyim 10,30 0,19 312,00 Dagi Yatırım Holding 6,25 -0,79 176,55 Dardanel 12,10 0,83 219,26 Datagate Bilgisayar 11,34 5,19 45,20 Demısaş Döküm 5,30 -0,19 52,30 Denge Holding 2,86 10,00 108,76 Deniz GMYO 3,12 3,31 48,28 Denizli Cam 6,84 0,15 -17,99 Derimod 6,61 -4,48 -7,42 Derlüks Deri 8,52 3,90 110,59 Desa Deri 5,75 -0,35 26,65 Despec Bilgisayar 8,20 -1,09 93,40 Deva Holding 18,72 -1,47 109,68 Dinamik Isı Makina Yalıtım 4,25 9,82 Diriteks Diriliş Tekstil 2,43 1,67 211,54 Ditaş Doğan 30,00 9,97 215,29 DO-CO 319,50 0,47 -43,35 Doğan Burda 28,50 1,42 369,52 Doğan Holding 2,15 -0,46 19,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 0,76 60,00 Doğusan 3,70 -5,61 77,88 Doğuş GMYO 10,81 9,97 138,63 Doğuş Otomotiv 14,58 -2,15 53,15 Döktaş Dökümcülük 27,68 -1,14 -12,53 Duran Doğan Basım 16,98 -0,82 20,94 Dyo Boya 5,91 1,55 20,61 Eczacıbaşı İlaç 6,14 1,32 68,19 Eczacıbaşı Yatırım 15,15 1,41 57,28 Edip Gayrimenkul 2,36 1,29 69,78 Ege Endüstri 729,40 4,16 29,66 Ege Gübre 97,15 -0,21 97,08 Ege Profil 15,72 1,35 31,33 Ege Seramik 5,22 -0,38 41,91 Egeli & Co Tarım Girişim 0,89 2,30 178,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 1,14 128,21 Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 3,03 240,00 Egeplast 15,30 0,00 22,40 Ekiz Kimya 8,70 0,00 1326,23 Emek Elektrik 3,05 2,69 91,82 Eminiş Ambalaj 7,27 9,98 378,29 Emlak Konut GMYO 1,74 1,16 20,19 Enerjisa Enerji 8,19 0,12 21,59 Enka İnşaat 6,59 1,54 18,06 Erbosan 21,94 1,57 -12,17 Ereğli Demir Çelik 8,78 0,57 -0,32 Ersu Gıda 4,50 0,67 117,39 Escort Teknoloji 3,40 -1,16 144,60 Etiler Gıda 3,43 9,94 193,76 Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 0,00 19,09 Euro Trend Yat. Ort. 1,78 0,56 49,10 Euro Yat. Ort. 1,98 4,21 75,88 Euro Yatırım Holding 1,85 4,52 23,33 Fade Gıda 6,04 5,96 Fenerbahçe Futbol 37,02 8,50 155,84 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.152,90 0,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,75 -3,60 -17,94 F-M İzmit Piston 82,05 0,61 73,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,39 -0,76 35,11 Ford Otosan 84,50 6,83 27,81 Formet Çelik Kapı 3,55 2,90 18,33 Frigo Pak Gıda 24,38 5,18 248,02 Galatasaray Sportif 3,60 -1,37 77,34 Garanti Bankası 6,80 0,59 -38,96 Garanti Faktoring 11,20 0,90 189,41 Garanti Yat. Ort. 2,09 0,00 95,69 Gedik Y. Men. Değ. 9,02 0,56 186,81 Gedik Yatırım Holding 25,06 3,21 225,88 Gediz Ambalaj 13,00 1,33 92,31 Gentaş 2,69 -0,37 30,46 Gersan Elektrik 6,89 -1,57 115,99 Global Men. Değ. 4,66 -2,51 147,87 Global Yat. Holding 4,37 0,46 -10,27 Good-Year 4,78 0,84 18,02 Göltaş Çimento 22,22 0,00 24,90 Gözde Girişim 5,30 1,73 3,11 GSD Denizcilik 4,42 9,95 72,66 GSD Holding 2,24 3,70 50,34 Gübre Fabrik. 29,82 -1,13 229,87 Güler Yat. Holding 19,00 -0,58 835,96 Halk GMYO 2,01 0,50 72,59 Hatay Tekstil 11,90 1,10 76,72 Hedef Girişim 3,70 4,84 55,05 Hektaş 12,11 1,85 51,00 HUB Girişim 19,59 -1,11 108,66 Hürriyet Gzt. 1,83 1,10 60,53 ICBC Turkey Bank 7,71 -2,41 46,30 İdealist Danışmanlık 4,37 -1,80 31,63 İdealist GMYO 4,68 1,52 52,94 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,54 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,40 1,45 16,67 İhlas Gazetecilik 3,71 7,23 -18,28 İhlas Holding 0,86 2,38 -5,49 İhlas Yayın Holding 1,19 2,59 42,75 İndeks Bilgisayar 13,33 -1,04 42,11 Info Yatırım 6,77 1,20 39,22 İntema 19,35 -4,87 108,96 İpek Doğal Enerji 11,52 0,61 49,22 İskenderun Demir Çelik 6,70 -0,74 -14,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)