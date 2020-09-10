Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,63 4,31 95,16 Acıpayam Selüloz 9,18 -1,18 45,38 Adel Kalemcilik 18,30 -0,05 16,56 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -2,30 48,43 Afyon Çimento 4,08 -2,86 79,08 Ak Enerji 1,94 -5,83 77,98 Akbank 4,93 0,82 -39,21 Akçansa 12,32 0,24 27,08 Akdeniz Yatırım Hold. 5,14 -1,72 143,60 Akfen GMYO 3,35 0,30 -17,28 Akın Tekstil 15,06 -2,33 9,21 Akiş GMYO 2,75 0,73 -12,21 Akmerkez GMYO 41,78 -0,52 86,48 Aksa 6,75 0,15 -3,62 Aksa Enerji 5,48 -4,70 44,21 Aksigorta 7,35 0,27 35,66 Aksu Enerji 10,55 -2,59 -29,05 Alarko Carrıer 92,05 -1,55 54,12 Alarko GMYO 14,83 -0,60 0,90 Alarko Holding 5,17 -0,96 -13,11 Albaraka Türk 1,50 2,74 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 27,12 5,69 125,25 Alkim Kağıt 14,16 2,61 161,27 Alkim Kimya 14,10 6,82 127,35 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 10,00 248,78 Altınyunus Çeşme 52,90 9,98 429,53 Anadolu Cam 5,37 1,70 26,86 Anadolu Efes 20,04 0,65 -5,82 Anadolu Grubu Holding 17,15 -0,87 -2,50 Anadolu Hayat Emek. 7,41 -1,20 21,77 Anadolu Isuzu 13,82 2,98 13,56 Anadolu Sigorta 6,26 -0,79 50,72 Anel Elektrik 5,55 0,36 73,15 Arçelik 22,76 3,36 9,21 ARD Bilişim Teknolojileri 28,84 -0,55 Arena Bilgisayar 36,20 -4,84 396,91 Armada Bilgisayar 61,55 -1,83 275,53 Arsan Tekstil 5,31 0,95 48,32 Artı Yatırım Holding 4,12 9,87 408,64 Aselsan 16,67 0,66 59,69 Ata GMYO 3,41 -0,29 -24,72 Atakule GMYO 2,24 -3,03 16,67 Atlantis Yatırım Holding 2,30 0,00 130,00 Atlas Yat. Ort. 1,51 0,00 56,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,12 0,31 -2,13 Avrasya GMYO 2,23 0,00 47,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,44 -0,41 34,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.453,10 0,02 13,00 Avrupa Yatırım Holding 1,78 0,00 15,58 Ayen Enerji 5,54 -3,99 59,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,50 9,97 242,47 Aygaz 11,30 -1,82 -6,96 Bagfaş 15,02 -1,05 -10,70 Bak Ambalaj 10,92 1,02 49,90 Balatacılar Balatacılık 2,48 9,73 100,00 Bantaş Ambalaj 3,94 2,87 56,35 Banvit 24,26 1,08 30,64 Baştaş Başkent Çimento 4,21 4,99 62,55 Batı Çimento 3,59 0,84 8,46 Batısöke Çimento 1,76 0,00 34,35 Bayrak Taban Sanayi 7,42 4,95 Bera Holding 9,31 4,02 141,82 Berkosan Yalıtım 5,37 9,82 95,99 Beşiktaş Futbol Yat. 3,98 -9,95 62,45 Beyaz Filo 4,40 -2,22 40,58 Bilici Yatırım 5,12 6,00 78,62 Bim Mağazalar 67,70 -0,73 46,51 Birko Mensucat 0,42 -2,33 35,48 Birlik Mensucat 2,46 0,00 115,79 Bizim Mağazaları 15,82 -0,19 41,63 Bomonti Elektrik 5,27 -2,41 311,72 Borusan Mannesmann 12,71 0,55 11,00 Borusan Yat. Paz. 90,20 0,28 50,55 Bosch Fren Sistemleri 865,00 -4,53 200,58 Bossa 9,54 -0,31 18,36 Brisa 11,45 1,15 22,08 Burçelik 21,78 -1,36 274,87 Burçelik Vana 57,75 -0,35 494,75 Bursa Çimento 5,66 1,07 41,38 Carrefoursa 9,27 1,76 96,82 Casa Emtia Petrol 30,00 0,13 219,49 Ceo Event Medya 4,23 0,24 15,50 Coca Cola İçecek 45,24 2,35 19,49 Cosmos Yat. Holding 4,23 9,87 107,35 Credıtwest Faktorıng 5,89 -0,34 104,51 Çelebi 67,80 1,12 -31,76 Çelik Halat 12,77 -2,89 96,46 Çemaş Döküm 1,55 1,97 23,65 Çemtaş 11,52 -1,12 41,71 Çimbeton 75,35 -0,20 82,62 Çimentaş 29,50 -1,60 96,67 Çimsa 11,52 -1,37 26,87 Çuhadaroğlu Metal 5,46 -3,02 71,16 Dagi Giyim 11,33 10,00 353,20 Dagi Yatırım Holding 7,12 4,40 215,04 Dardanel 12,26 -4,22 223,48 Datagate Bilgisayar 11,89 -0,50 52,24 Demısaş Döküm 5,61 -5,08 61,21 Denge Holding 2,70 -4,26 97,08 Deniz GMYO 3,10 0,65 47,33 Denizli Cam 7,50 4,31 -10,07 Derimod 7,25 2,11 1,54 Derlüks Deri 8,44 -0,47 108,61 Desa Deri 7,10 9,91 56,39 Despec Bilgisayar 8,97 1,70 111,56 Deva Holding 18,88 0,43 111,48 Dinamik Isı Makina Yalıtım 6,20 9,93 Diriteks Diriliş Tekstil 2,38 -9,85 205,13 Ditaş Doğan 39,00 -2,30 309,87 DO-CO 320,00 -0,84 -43,26 Doğan Burda 23,40 -3,70 285,50 Doğan Holding 2,16 0,47 20,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -1,87 58,79 Doğusan 3,70 -5,61 77,88 Doğuş GMYO 10,48 -1,96 131,35 Doğuş Otomotiv 14,62 0,14 53,57 Döktaş Dökümcülük 29,38 3,96 -7,16 Duran Doğan Basım 18,55 -0,64 32,12 Dyo Boya 6,38 -4,49 30,20 Eczacıbaşı İlaç 6,55 0,15 79,42 Eczacıbaşı Yatırım 15,45 -0,77 60,40 Edip Gayrimenkul 2,39 -1,24 71,94 Ege Endüstri 740,00 2,11 31,54 Ege Gübre 102,40 1,89 107,73 Ege Profil 15,86 0,89 32,50 Ege Seramik 5,43 -2,16 47,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,93 4,49 190,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 4,55 135,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,66 1,54 230,00 Egeplast 15,35 0,33 22,80 Ekiz Kimya 8,75 1,86 1334,43 Emek Elektrik 3,43 -4,72 115,72 Eminiş Ambalaj 10,61 9,95 598,03 Emlak Konut GMYO 1,80 0,00 24,34 Enerjisa Enerji 8,33 -0,72 23,66 Enka İnşaat 6,71 -0,30 20,21 Erbosan 22,74 0,62 -8,97 Ereğli Demir Çelik 9,02 -0,11 2,40 Ersu Gıda 4,44 0,23 114,49 Escort Teknoloji 3,56 -1,11 156,12 Etiler Gıda 3,27 -9,42 180,06 Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 -1,49 23,46 Euro Trend Yat. Ort. 1,85 0,00 54,96 Euro Yat. Ort. 2,00 -6,98 77,66 Euro Yatırım Holding 1,90 -2,56 26,67 Fade Gıda 5,80 1,75 Fenerbahçe Futbol 44,32 -9,99 206,29 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.153,30 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,93 2,88 -14,00 F-M İzmit Piston 89,45 1,65 88,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,60 6,42 50,85 Ford Otosan 86,75 0,52 31,21 Formet Çelik Kapı 3,56 0,00 18,67 Frigo Pak Gıda 23,40 8,84 234,03 Galatasaray Sportif 4,31 -9,83 112,32 Garanti Bankası 6,83 1,04 -38,69 Garanti Faktoring 10,91 -2,68 181,91 Garanti Yat. Ort. 2,28 1,33 113,48 Gedik Y. Men. Değ. 9,03 0,11 187,13 Gedik Yatırım Holding 25,60 2,40 232,90 Gediz Ambalaj 13,93 1,90 106,07 Gentaş 2,84 2,53 37,73 Gersan Elektrik 6,91 0,44 116,61 Global Men. Değ. 4,59 -1,08 144,15 Global Yat. Holding 4,39 -2,23 -9,86 Good-Year 5,07 3,05 25,19 Göltaş Çimento 24,00 -2,28 34,91 Gözde Girişim 5,37 1,51 4,47 GSD Denizcilik 4,50 3,21 75,78 GSD Holding 2,15 -2,71 44,30 Gübre Fabrik. 28,40 0,00 214,16 Güler Yat. Holding 17,82 10,00 777,83 Halk GMYO 2,11 -0,94 81,17 Hatay Tekstil 13,45 -9,97 99,73 Hedef Girişim 3,57 0,00 49,60 Hektaş 12,32 1,32 53,62 HUB Girişim 19,44 3,40 107,06 Hürriyet Gzt. 1,84 -1,08 61,40 ICBC Turkey Bank 7,37 -5,63 39,85 İdealist Danışmanlık 4,52 2,73 36,14 İdealist GMYO 4,67 -0,43 52,61 İhlas Ev Aletleri 2,02 0,50 -35,46 İhlas Gayrimenkul 1,45 2,84 20,83 İhlas Gazetecilik 4,82 5,47 6,17 İhlas Holding 0,98 2,08 7,69 İhlas Yayın Holding 1,25 0,00 49,94 İndeks Bilgisayar 14,39 -1,17 53,42 Info Yatırım 7,46 2,75 53,41 İntema 21,30 9,96 130,02 İpek Doğal Enerji 11,92 -6,22 54,40 İskenderun Demir Çelik 7,15 -0,56 -8,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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