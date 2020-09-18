Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,02
|-9,46
|116,13
|Acıpayam Selüloz
|12,07
|-0,58
|91,14
|Adel Kalemcilik
|19,55
|-6,19
|24,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|0,47
|51,23
|Afyon Çimento
|4,16
|-1,42
|82,59
|Ak Enerji
|2,05
|0,99
|88,07
|Akbank
|4,87
|0,00
|-39,95
|Akçansa
|12,80
|-1,99
|32,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,67
|-8,10
|168,72
|Akfen GMYO
|3,41
|3,02
|-15,80
|Akın Tekstil
|16,79
|-4,33
|21,75
|Akiş GMYO
|2,85
|-1,04
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|48,16
|-5,66
|114,95
|Aksa
|6,85
|0,15
|-2,19
|Aksa Enerji
|5,87
|0,00
|54,47
|Aksigorta
|7,31
|-1,22
|34,92
|Aksu Enerji
|10,60
|-1,76
|-28,72
|Alarko Carrıer
|109,40
|1,48
|83,17
|Alarko GMYO
|16,19
|0,50
|10,15
|Alarko Holding
|5,63
|1,81
|-5,38
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,16
|-0,61
|117,28
|Alkim Kağıt
|14,12
|-1,33
|160,53
|Alkim Kimya
|14,02
|0,50
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|1,45
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|77,55
|10,00
|676,28
|Anadolu Cam
|5,56
|0,00
|31,35
|Anadolu Efes
|21,00
|1,65
|-1,31
|Anadolu Grubu Holding
|18,05
|-2,43
|2,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,47
|0,54
|22,76
|Anadolu Isuzu
|14,14
|-2,68
|16,19
|Anadolu Sigorta
|6,44
|0,78
|55,05
|Anel Elektrik
|5,49
|-0,90
|71,28
|Arçelik
|23,98
|1,78
|15,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,38
|5,51
|Arena Bilgisayar
|35,80
|-2,82
|391,42
|Armada Bilgisayar
|91,30
|6,04
|457,05
|Arsan Tekstil
|5,61
|4,08
|56,70
|Artı Yatırım Holding
|7,27
|9,98
|797,53
|Aselsan
|16,57
|-0,48
|58,73
|Ata GMYO
|3,51
|-0,57
|-22,52
|Atakule GMYO
|2,32
|-2,52
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|2,26
|-3,42
|126,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,26
|-0,30
|-1,09
|Avrasya GMYO
|2,29
|-2,55
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,46
|-1,20
|35,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,70
|0,00
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,66
|9,92
|72,73
|Ayen Enerji
|5,42
|-0,37
|56,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,39
|9,67
|283,11
|Aygaz
|11,28
|-0,18
|-7,13
|Bagfaş
|16,18
|3,19
|-3,80
|Bak Ambalaj
|12,69
|3,17
|74,20
|Balatacılar Balatacılık
|4,33
|9,34
|249,19
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|-3,61
|58,73
|Banvit
|25,32
|-0,47
|36,35
|Baştaş Başkent Çimento
|5,03
|9,83
|94,21
|Batı Çimento
|3,74
|0,81
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,76
|-1,12
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,20
|-0,55
|Bera Holding
|9,46
|0,42
|145,71
|Berkosan Yalıtım
|5,89
|-1,83
|114,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,64
|7,37
|48,57
|Beyaz Filo
|7,77
|9,90
|148,26
|Bilici Yatırım
|5,14
|1,38
|79,32
|Bim Mağazalar
|70,15
|-0,07
|51,81
|Birko Mensucat
|0,57
|-6,56
|83,87
|Birlik Mensucat
|2,73
|-7,14
|139,47
|Bizim Mağazaları
|15,52
|0,06
|38,94
|Bomonti Elektrik
|6,34
|9,88
|395,31
|Borusan Mannesmann
|13,29
|-2,28
|16,07
|Borusan Yat. Paz.
|112,10
|-0,62
|87,10
|Bosch Fren Sistemleri
|870,50
|-1,97
|202,49
|Bossa
|10,22
|-2,01
|26,80
|Brisa
|11,50
|-1,03
|22,61
|Burçelik
|21,30
|0,76
|266,61
|Burçelik Vana
|57,00
|-2,98
|487,02
|Bursa Çimento
|5,85
|0,17
|46,13
|Carrefoursa
|16,39
|10,00
|247,98
|Casa Emtia Petrol
|30,02
|-3,91
|219,70
|Ceo Event Medya
|4,25
|-1,16
|16,05
|Coca Cola İçecek
|45,34
|1,61
|19,76
|Cosmos Yat. Holding
|6,05
|10,00
|196,57
|Credıtwest Faktorıng
|4,49
|-5,67
|55,90
|Çelebi
|69,20
|-1,00
|-30,35
|Çelik Halat
|12,25
|-0,49
|88,46
|Çemaş Döküm
|1,60
|-3,03
|27,64
|Çemtaş
|12,13
|0,00
|49,22
|Çimbeton
|101,10
|-9,97
|145,03
|Çimentaş
|35,56
|-9,97
|137,07
|Çimsa
|12,26
|-1,92
|35,02
|Çuhadaroğlu Metal
|5,52
|-5,96
|73,04
|Dagi Giyim
|11,55
|0,43
|362,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,52
|-1,70
|232,74
|Dardanel
|12,22
|-1,29
|222,43
|Datagate Bilgisayar
|11,10
|-0,54
|42,13
|Demısaş Döküm
|7,31
|9,92
|110,06
|Denge Holding
|3,49
|3,87
|154,74
|Deniz GMYO
|3,18
|2,58
|51,13
|Denizli Cam
|7,16
|-3,50
|-14,15
|Derimod
|8,20
|-2,61
|14,85
|Derlüks Deri
|8,30
|2,47
|105,15
|Desa Deri
|6,40
|-2,88
|40,97
|Despec Bilgisayar
|9,87
|0,82
|132,78
|Deva Holding
|19,34
|-0,46
|116,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,10
|9,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|-6,97
|139,74
|Ditaş Doğan
|31,62
|-4,18
|232,31
|DO-CO
|322,50
|-0,40
|-42,82
|Doğan Burda
|20,34
|0,00
|235,09
|Doğan Holding
|2,32
|2,65
|29,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-9,06
|58,18
|Doğusan
|3,66
|-0,81
|75,96
|Doğuş GMYO
|10,80
|-2,70
|138,41
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|-1,12
|57,56
|Döktaş Dökümcülük
|32,14
|-9,97
|1,56
|Duran Doğan Basım
|18,76
|-2,04
|33,62
|Dyo Boya
|6,80
|1,04
|38,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|-1,78
|81,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,15
|-0,73
|98,81
|Edip Gayrimenkul
|3,26
|-4,96
|134,53
|Ege Endüstri
|743,00
|-1,07
|32,07
|Ege Gübre
|118,80
|4,58
|140,99
|Ege Profil
|19,40
|4,02
|62,07
|Ege Seramik
|6,43
|2,06
|74,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|-7,96
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,00
|-6,54
|156,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|-7,50
|270,00
|Egeplast
|17,05
|6,23
|36,40
|Ekiz Kimya
|9,70
|-7,35
|1490,16
|Emek Elektrik
|3,60
|1,98
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|18,77
|9,96
|1134,87
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,70
|0,35
|29,16
|Enka İnşaat
|7,20
|7,46
|28,99
|Erbosan
|23,70
|-0,92
|-5,12
|Ereğli Demir Çelik
|9,22
|-0,97
|4,67
|Ersu Gıda
|4,61
|1,77
|122,71
|Escort Teknoloji
|3,75
|-0,79
|169,78
|Etiler Gıda
|3,30
|-4,35
|182,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,27
|-2,99
|41,54
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|133,70
|Euro Yat. Ort.
|2,10
|-2,33
|86,54
|Euro Yatırım Holding
|2,08
|-4,59
|38,67
|Fade Gıda
|7,03
|3,38
|Fenerbahçe Futbol
|31,74
|9,98
|119,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,70
|0,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|0,23
|-3,72
|F-M İzmit Piston
|122,20
|9,99
|158,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,46
|-4,59
|62,03
|Ford Otosan
|89,90
|-1,75
|35,98
|Formet Çelik Kapı
|3,28
|1,86
|9,33
|Frigo Pak Gıda
|22,22
|-5,37
|217,18
|Galatasaray Sportif
|3,98
|5,57
|96,06
|Garanti Bankası
|6,66
|-0,45
|-40,22
|Garanti Faktoring
|10,90
|-0,46
|181,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|-1,94
|136,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,94
|-0,45
|184,26
|Gedik Yatırım Holding
|24,30
|0,50
|215,99
|Gediz Ambalaj
|18,36
|6,13
|171,60
|Gentaş
|2,94
|0,34
|42,58
|Gersan Elektrik
|6,80
|-0,44
|113,17
|Global Men. Değ.
|4,86
|-5,63
|158,51
|Global Yat. Holding
|4,35
|-0,68
|-10,68
|Good-Year
|4,98
|0,20
|22,96
|Göltaş Çimento
|25,60
|-4,12
|43,90
|Gözde Girişim
|5,41
|-0,18
|5,25
|GSD Denizcilik
|4,39
|0,46
|71,48
|GSD Holding
|2,11
|0,48
|41,61
|Gübre Fabrik.
|29,06
|3,56
|221,46
|Güler Yat. Holding
|16,12
|0,06
|694,09
|Halk GMYO
|2,50
|3,31
|114,66
|Hatay Tekstil
|11,69
|-1,85
|73,60
|Hedef Girişim
|3,90
|-2,74
|63,43
|Hektaş
|12,90
|2,38
|60,85
|HUB Girişim
|18,44
|-0,32
|96,41
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|-1,62
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|7,23
|-4,74
|37,19
|İdealist Danışmanlık
|7,45
|4,93
|124,40
|İdealist GMYO
|5,66
|0,00
|84,97
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|-0,45
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|-0,69
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|5,17
|-3,54
|13,88
|İhlas Holding
|1,05
|-0,94
|15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|1,69
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|14,88
|2,83
|58,64
|Info Yatırım
|9,10
|-6,47
|87,14
|İntema
|19,04
|0,95
|105,62
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|1,76
|57,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,28
|0,14
|-6,85
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:39 - Kaynak: AA
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