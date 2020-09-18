Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,02 -9,46 116,13
Acıpayam Selüloz 12,07 -0,58 91,14
Adel Kalemcilik 19,55 -6,19 24,52
Adese Alışveriş Ticaret 2,16 0,47 51,23
Afyon Çimento 4,16 -1,42 82,59
Ak Enerji 2,05 0,99 88,07
Akbank 4,87 0,00 -39,95
Akçansa 12,80 -1,99 32,04
Akdeniz Yatırım Hold. 5,67 -8,10 168,72
Akfen GMYO 3,41 3,02 -15,80
Akın Tekstil 16,79 -4,33 21,75
Akiş GMYO 2,85 -1,04 -9,02
Akmerkez GMYO 48,16 -5,66 114,95
Aksa 6,85 0,15 -2,19
Aksa Enerji 5,87 0,00 54,47
Aksigorta 7,31 -1,22 34,92
Aksu Enerji 10,60 -1,76 -28,72
Alarko Carrıer 109,40 1,48 83,17
Alarko GMYO 16,19 0,50 10,15
Alarko Holding 5,63 1,81 -5,38
Albaraka Türk 1,51 0,00 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 26,16 -0,61 117,28
Alkim Kağıt 14,12 -1,33 160,53
Alkim Kimya 14,02 0,50 126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 1,45 241,46
Altınyunus Çeşme 77,55 10,00 676,28
Anadolu Cam 5,56 0,00 31,35
Anadolu Efes 21,00 1,65 -1,31
Anadolu Grubu Holding 18,05 -2,43 2,62
Anadolu Hayat Emek. 7,47 0,54 22,76
Anadolu Isuzu 14,14 -2,68 16,19
Anadolu Sigorta 6,44 0,78 55,05
Anel Elektrik 5,49 -0,90 71,28
Arçelik 23,98 1,78 15,07
ARD Bilişim Teknolojileri 31,38 5,51
Arena Bilgisayar 35,80 -2,82 391,42
Armada Bilgisayar 91,30 6,04 457,05
Arsan Tekstil 5,61 4,08 56,70
Artı Yatırım Holding 7,27 9,98 797,53
Aselsan 16,57 -0,48 58,73
Ata GMYO 3,51 -0,57 -22,52
Atakule GMYO 2,32 -2,52 20,83
Atlantis Yatırım Holding 2,26 -3,42 126,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,26 -0,30 -1,09
Avrasya GMYO 2,29 -2,55 51,66
Avrasya Petrol ve Tur. 2,46 -1,20 35,16
Avrasya Stratejik GMYF 1.445,70 0,00 12,43
Avrupa Yatırım Holding 2,66 9,92 72,73
Ayen Enerji 5,42 -0,37 56,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,39 9,67 283,11
Aygaz 11,28 -0,18 -7,13
Bagfaş 16,18 3,19 -3,80
Bak Ambalaj 12,69 3,17 74,20
Balatacılar Balatacılık 4,33 9,34 249,19
Bantaş Ambalaj 4,00 -3,61 58,73
Banvit 25,32 -0,47 36,35
Baştaş Başkent Çimento 5,03 9,83 94,21
Batı Çimento 3,74 0,81 12,99
Batısöke Çimento 1,76 -1,12 34,35
Bayrak Taban Sanayi 7,20 -0,55
Bera Holding 9,46 0,42 145,71
Berkosan Yalıtım 5,89 -1,83 114,96
Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 7,37 48,57
Beyaz Filo 7,77 9,90 148,26
Bilici Yatırım 5,14 1,38 79,32
Bim Mağazalar 70,15 -0,07 51,81
Birko Mensucat 0,57 -6,56 83,87
Birlik Mensucat 2,73 -7,14 139,47
Bizim Mağazaları 15,52 0,06 38,94
Bomonti Elektrik 6,34 9,88 395,31
Borusan Mannesmann 13,29 -2,28 16,07
Borusan Yat. Paz. 112,10 -0,62 87,10
Bosch Fren Sistemleri 870,50 -1,97 202,49
Bossa 10,22 -2,01 26,80
Brisa 11,50 -1,03 22,61
Burçelik 21,30 0,76 266,61
Burçelik Vana 57,00 -2,98 487,02
Bursa Çimento 5,85 0,17 46,13
Carrefoursa 16,39 10,00 247,98
Casa Emtia Petrol 30,02 -3,91 219,70
Ceo Event Medya 4,25 -1,16 16,05
Coca Cola İçecek 45,34 1,61 19,76
Cosmos Yat. Holding 6,05 10,00 196,57
Credıtwest Faktorıng 4,49 -5,67 55,90
Çelebi 69,20 -1,00 -30,35
Çelik Halat 12,25 -0,49 88,46
Çemaş Döküm 1,60 -3,03 27,64
Çemtaş 12,13 0,00 49,22
Çimbeton 101,10 -9,97 145,03
Çimentaş 35,56 -9,97 137,07
Çimsa 12,26 -1,92 35,02
Çuhadaroğlu Metal 5,52 -5,96 73,04
Dagi Giyim 11,55 0,43 362,00
Dagi Yatırım Holding 7,52 -1,70 232,74
Dardanel 12,22 -1,29 222,43
Datagate Bilgisayar 11,10 -0,54 42,13
Demısaş Döküm 7,31 9,92 110,06
Denge Holding 3,49 3,87 154,74
Deniz GMYO 3,18 2,58 51,13
Denizli Cam 7,16 -3,50 -14,15
Derimod 8,20 -2,61 14,85
Derlüks Deri 8,30 2,47 105,15
Desa Deri 6,40 -2,88 40,97
Despec Bilgisayar 9,87 0,82 132,78
Deva Holding 19,34 -0,46 116,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,10 9,91
Diriteks Diriliş Tekstil 1,87 -6,97 139,74
Ditaş Doğan 31,62 -4,18 232,31
DO-CO 322,50 -0,40 -42,82
Doğan Burda 20,34 0,00 235,09
Doğan Holding 2,32 2,65 29,21
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -9,06 58,18
Doğusan 3,66 -0,81 75,96
Doğuş GMYO 10,80 -2,70 138,41
Doğuş Otomotiv 15,00 -1,12 57,56
Döktaş Dökümcülük 32,14 -9,97 1,56
Duran Doğan Basım 18,76 -2,04 33,62
Dyo Boya 6,80 1,04 38,78
Eczacıbaşı İlaç 6,62 -1,78 81,34
Eczacıbaşı Yatırım 19,15 -0,73 98,81
Edip Gayrimenkul 3,26 -4,96 134,53
Ege Endüstri 743,00 -1,07 32,07
Ege Gübre 118,80 4,58 140,99
Ege Profil 19,40 4,02 62,07
Ege Seramik 6,43 2,06 74,80
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 -7,96 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 -6,54 156,41
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 -7,50 270,00
Egeplast 17,05 6,23 36,40
Ekiz Kimya 9,70 -7,35 1490,16
Emek Elektrik 3,60 1,98 126,42
Eminiş Ambalaj 18,77 9,96 1134,87
Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 22,96
Enerjisa Enerji 8,70 0,35 29,16
Enka İnşaat 7,20 7,46 28,99
Erbosan 23,70 -0,92 -5,12
Ereğli Demir Çelik 9,22 -0,97 4,67
Ersu Gıda 4,61 1,77 122,71
Escort Teknoloji 3,75 -0,79 169,78
Etiler Gıda 3,30 -4,35 182,63
Euro Kapital Yat. Ort. 2,27 -2,99 41,54
Euro Trend Yat. Ort. 2,79 9,84 133,70
Euro Yat. Ort. 2,10 -2,33 86,54
Euro Yatırım Holding 2,08 -4,59 38,67
Fade Gıda 7,03 3,38
Fenerbahçe Futbol 31,74 9,98 119,35
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,70 0,05
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,40 0,23 -3,72
F-M İzmit Piston 122,20 9,99 158,01
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,46 -4,59 62,03
Ford Otosan 89,90 -1,75 35,98
Formet Çelik Kapı 3,28 1,86 9,33
Frigo Pak Gıda 22,22 -5,37 217,18
Galatasaray Sportif 3,98 5,57 96,06
Garanti Bankası 6,66 -0,45 -40,22
Garanti Faktoring 10,90 -0,46 181,65
Garanti Yat. Ort. 2,53 -1,94 136,89
Gedik Y. Men. Değ. 8,94 -0,45 184,26
Gedik Yatırım Holding 24,30 0,50 215,99
Gediz Ambalaj 18,36 6,13 171,60
Gentaş 2,94 0,34 42,58
Gersan Elektrik 6,80 -0,44 113,17
Global Men. Değ. 4,86 -5,63 158,51
Global Yat. Holding 4,35 -0,68 -10,68
Good-Year 4,98 0,20 22,96
Göltaş Çimento 25,60 -4,12 43,90
Gözde Girişim 5,41 -0,18 5,25
GSD Denizcilik 4,39 0,46 71,48
GSD Holding 2,11 0,48 41,61
Gübre Fabrik. 29,06 3,56 221,46
Güler Yat. Holding 16,12 0,06 694,09
Halk GMYO 2,50 3,31 114,66
Hatay Tekstil 11,69 -1,85 73,60
Hedef Girişim 3,90 -2,74 63,43
Hektaş 12,90 2,38 60,85
HUB Girişim 18,44 -0,32 96,41
Hürriyet Gzt. 1,82 -1,62 59,65
ICBC Turkey Bank 7,23 -4,74 37,19
İdealist Danışmanlık 7,45 4,93 124,40
İdealist GMYO 5,66 0,00 84,97
İhlas Ev Aletleri 2,22 -0,45 -29,07
İhlas Gayrimenkul 1,44 -0,69 20,00
İhlas Gazetecilik 5,17 -3,54 13,88
İhlas Holding 1,05 -0,94 15,38
İhlas Yayın Holding 1,20 1,69 43,95
İndeks Bilgisayar 14,88 2,83 58,64
Info Yatırım 9,10 -6,47 87,14
İntema 19,04 0,95 105,62
İpek Doğal Enerji 12,17 1,76 57,64
İskenderun Demir Çelik 7,28 0,14 -6,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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