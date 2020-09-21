Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,14 2,99 122,58 Acıpayam Selüloz 11,59 -3,98 83,54 Adel Kalemcilik 18,99 -2,86 20,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -3,70 45,63 Afyon Çimento 4,04 -2,88 77,33 Ak Enerji 1,96 -4,39 79,82 Akbank 4,72 -3,08 -41,80 Akçansa 12,65 -1,17 30,49 Akdeniz Yatırım Hold. 5,26 -7,23 149,29 Akfen GMYO 3,75 9,97 -7,41 Akın Tekstil 15,82 -5,78 14,72 Akiş GMYO 2,74 -3,86 -12,53 Akmerkez GMYO 52,95 9,95 136,33 Aksa 6,90 0,73 -1,48 Aksa Enerji 5,73 -2,39 50,79 Aksigorta 7,18 -1,78 32,52 Aksu Enerji 10,38 -2,08 -30,20 Alarko Carrıer 108,00 -1,28 80,83 Alarko GMYO 15,85 -2,10 7,84 Alarko Holding 5,51 -2,13 -7,39 Albaraka Türk 1,46 -3,31 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 25,30 -3,29 110,13 Alkim Kağıt 14,02 -0,71 158,68 Alkim Kimya 14,29 1,93 130,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 0,00 241,46 Altınyunus Çeşme 85,30 9,99 753,85 Anadolu Cam 5,68 2,16 34,19 Anadolu Efes 20,12 -4,19 -5,44 Anadolu Grubu Holding 17,83 -1,22 1,36 Anadolu Hayat Emek. 7,45 -0,27 22,43 Anadolu Isuzu 13,62 -3,68 11,91 Anadolu Sigorta 6,35 -1,40 52,88 Anel Elektrik 5,25 -4,37 63,79 Arçelik 23,08 -3,75 10,75 ARD Bilişim Teknolojileri 33,18 5,74 Arena Bilgisayar 36,50 1,96 401,03 Armada Bilgisayar 82,20 -9,97 401,53 Arsan Tekstil 5,70 1,60 59,22 Artı Yatırım Holding 7,99 9,90 886,42 Aselsan 16,22 -2,11 55,38 Ata GMYO 3,62 3,13 -20,09 Atakule GMYO 2,26 -2,59 17,71 Atlantis Yatırım Holding 2,31 2,21 131,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 -4,00 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 0,30 -0,79 Avrasya GMYO 2,08 -9,17 37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -6,50 26,37 Avrasya Stratejik GMYF 1.445,90 0,01 12,44 Avrupa Yatırım Holding 2,92 9,77 89,61 Ayen Enerji 5,44 0,37 56,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,09 8,34 315,07 Aygaz 10,95 -2,93 -9,85 Bagfaş 15,80 -2,35 -6,06 Bak Ambalaj 13,38 5,44 83,67 Balatacılar Balatacılık 4,76 9,93 283,87 Bantaş Ambalaj 3,80 -5,00 50,79 Banvit 24,60 -2,84 32,47 Baştaş Başkent Çimento 5,53 9,94 113,51 Batı Çimento 3,70 -1,07 11,78 Batısöke Çimento 1,69 -3,98 29,01 Bayrak Taban Sanayi 6,80 -5,56 Bera Holding 9,32 -1,48 142,08 Berkosan Yalıtım 5,78 -1,87 110,95 Beşiktaş Futbol Yat. 3,82 4,95 55,92 Beyaz Filo 8,54 9,91 172,86 Bilici Yatırım 4,98 -3,11 73,73 Bim Mağazalar 68,80 -1,92 48,89 Birko Mensucat 0,62 8,77 100,00 Birlik Mensucat 2,62 -4,03 129,82 Bizim Mağazaları 15,47 -0,32 38,50 Bomonti Elektrik 6,48 2,21 406,25 Borusan Mannesmann 12,95 -2,56 13,10 Borusan Yat. Paz. 112,60 0,45 87,94 Bosch Fren Sistemleri 833,20 -4,28 189,53 Bossa 11,24 9,98 39,45 Brisa 11,08 -3,65 18,14 Burçelik 20,50 -3,76 252,84 Burçelik Vana 55,00 -3,51 466,43 Bursa Çimento 5,68 -2,91 41,88 Carrefoursa 18,02 9,95 282,59 Casa Emtia Petrol 32,00 6,60 240,79 Ceo Event Medya 4,11 -3,29 12,23 Coca Cola İçecek 44,60 -1,63 17,80 Cosmos Yat. Holding 6,65 9,92 225,98 Credıtwest Faktorıng 4,27 -4,90 48,26 Çelebi 66,90 -3,32 -32,66 Çelik Halat 11,83 -3,43 82,00 Çemaş Döküm 1,54 -3,75 22,86 Çemtaş 12,42 2,39 52,79 Çimbeton 101,70 0,59 146,49 Çimentaş 33,30 -6,36 122,00 Çimsa 12,08 -1,47 33,04 Çuhadaroğlu Metal 5,38 -2,54 68,65 Dagi Giyim 12,29 6,41 391,60 Dagi Yatırım Holding 7,29 -3,06 222,57 Dardanel 12,55 2,70 231,13 Datagate Bilgisayar 10,64 -4,14 36,24 Demısaş Döküm 6,58 -9,99 89,08 Denge Holding 3,70 6,02 170,07 Deniz GMYO 3,08 -3,14 46,38 Denizli Cam 6,93 -3,21 -16,91 Derimod 7,44 -9,27 4,20 Derlüks Deri 8,12 -2,17 100,70 Desa Deri 6,10 -4,69 34,36 Despec Bilgisayar 10,14 2,74 139,15 Deva Holding 18,93 -2,12 112,04 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,91 10,00 Diriteks Diriliş Tekstil 1,83 -2,14 134,62 Ditaş Doğan 30,80 -2,59 223,70 DO-CO 312,60 -3,07 -44,57 Doğan Burda 20,00 -1,67 229,49 Doğan Holding 2,29 -1,29 27,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 -5,36 49,70 Doğusan 3,58 -2,19 72,12 Doğuş GMYO 10,26 -5,00 126,49 Doğuş Otomotiv 14,57 -2,87 53,05 Döktaş Dökümcülük 30,50 -5,10 -3,62 Duran Doğan Basım 17,83 -4,96 26,99 Dyo Boya 6,51 -4,26 32,86 Eczacıbaşı İlaç 6,67 0,76 82,71 Eczacıbaşı Yatırım 19,32 0,89 100,57 Edip Gayrimenkul 3,08 -5,52 121,58 Ege Endüstri 717,80 -3,39 27,59 Ege Gübre 115,00 -3,20 133,29 Ege Profil 21,34 10,00 78,28 Ege Seramik 6,25 -2,80 69,91 Egeli & Co Tarım Girişim 1,14 9,62 256,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 10,00 182,05 Egeli&Co Yatırım Holding 0,79 6,76 295,00 Egeplast 18,75 9,97 50,00 Ekiz Kimya 10,50 8,25 1621,31 Emek Elektrik 3,66 1,67 130,19 Eminiş Ambalaj 20,64 9,96 1257,89 Emlak Konut GMYO 1,73 -2,81 19,50 Enerjisa Enerji 8,74 0,46 29,75 Enka İnşaat 6,88 -4,44 23,25 Erbosan 22,78 -3,88 -8,81 Ereğli Demir Çelik 9,06 -1,74 2,86 Ersu Gıda 4,80 4,12 131,88 Escort Teknoloji 3,64 -2,93 161,87 Etiler Gıda 3,20 -3,03 174,06 Euro Kapital Yat. Ort. 2,30 1,32 43,41 Euro Trend Yat. Ort. 3,06 9,68 156,32 Euro Yat. Ort. 2,10 0,00 86,54 Euro Yatırım Holding 2,13 2,40 42,00 Fade Gıda 6,69 -4,84 Fenerbahçe Futbol 34,90 9,96 141,19 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,40 -0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,59 4,32 0,44 F-M İzmit Piston 134,40 9,98 183,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 -3,69 56,05 Ford Otosan 88,10 -2,00 33,25 Formet Çelik Kapı 3,17 -3,35 5,67 Frigo Pak Gıda 21,00 -5,49 199,77 Galatasaray Sportif 4,37 9,80 115,27 Garanti Bankası 6,48 -2,70 -41,83 Garanti Faktoring 10,65 -2,29 175,19 Garanti Yat. Ort. 2,47 -2,37 131,27 Gedik Y. Men. Değ. 8,77 -1,90 178,86 Gedik Yatırım Holding 23,92 -1,56 211,05 Gediz Ambalaj 16,90 -7,95 150,00 Gentaş 2,82 -4,08 36,76 Gersan Elektrik 7,09 4,26 122,26 Global Men. Değ. 4,61 -5,14 145,21 Global Yat. Holding 4,25 -2,30 -12,73 Good-Year 4,86 -2,41 20,00 Göltaş Çimento 24,18 -5,55 35,92 Gözde Girişim 5,21 -3,70 1,36 GSD Denizcilik 4,25 -3,19 66,02 GSD Holding 2,01 -4,74 34,90 Gübre Fabrik. 28,90 -0,55 219,69 Güler Yat. Holding 16,39 1,67 707,39 Halk GMYO 2,38 -4,80 104,36 Hatay Tekstil 11,70 0,09 73,75 Hedef Girişim 3,99 2,31 67,21 Hektaş 12,28 -4,81 53,12 HUB Girişim 17,79 -3,52 89,48 Hürriyet Gzt. 1,74 -4,40 52,63 ICBC Turkey Bank 6,55 -9,41 24,29 İdealist Danışmanlık 8,19 9,93 146,69 İdealist GMYO 5,70 0,71 86,27 İhlas Ev Aletleri 2,16 -2,70 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,39 -3,47 15,83 İhlas Gazetecilik 5,01 -3,09 10,35 İhlas Holding 1,02 -2,86 12,09 İhlas Yayın Holding 1,23 2,50 47,54 İndeks Bilgisayar 15,13 1,68 61,30 Info Yatırım 9,75 7,14 100,51 İntema 20,94 9,98 126,13 İpek Doğal Enerji 11,53 -5,26 49,35 İskenderun Demir Çelik 7,01 -3,71 -10,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü

Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden

Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin

Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı

ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı