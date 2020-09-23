Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,54
|7,08
|144,09
|Acıpayam Selüloz
|13,42
|10,00
|112,52
|Adel Kalemcilik
|19,90
|5,91
|26,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|10,00
|61,73
|Afyon Çimento
|4,07
|1,24
|78,64
|Ak Enerji
|2,00
|0,00
|83,49
|Akbank
|4,76
|0,42
|-41,31
|Akçansa
|13,08
|1,63
|34,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,52
|0,00
|161,61
|Akfen GMYO
|3,54
|0,85
|-12,59
|Akın Tekstil
|16,11
|-1,17
|16,82
|Akiş GMYO
|2,83
|2,54
|-9,66
|Akmerkez GMYO
|64,00
|9,97
|185,65
|Aksa
|7,02
|0,14
|0,24
|Aksa Enerji
|5,83
|2,28
|53,42
|Aksigorta
|7,32
|0,55
|35,11
|Aksu Enerji
|10,50
|0,48
|-29,39
|Alarko Carrıer
|106,10
|-1,49
|77,65
|Alarko GMYO
|16,30
|3,03
|10,90
|Alarko Holding
|5,80
|2,29
|-2,52
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,52
|2,08
|111,96
|Alkim Kağıt
|13,75
|-0,36
|153,70
|Alkim Kimya
|13,72
|-1,65
|121,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,56
|9,86
|280,49
|Altınyunus Çeşme
|103,10
|9,91
|932,03
|Anadolu Cam
|5,89
|2,43
|39,15
|Anadolu Efes
|20,78
|0,39
|-2,34
|Anadolu Grubu Holding
|18,19
|1,51
|3,41
|Anadolu Hayat Emek.
|7,56
|2,16
|24,24
|Anadolu Isuzu
|13,95
|1,90
|14,63
|Anadolu Sigorta
|6,33
|0,32
|52,40
|Anel Elektrik
|5,37
|0,37
|67,54
|Arçelik
|23,22
|-0,09
|11,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,26
|-2,39
|Arena Bilgisayar
|37,58
|-0,79
|415,86
|Armada Bilgisayar
|81,40
|10,00
|396,64
|Arsan Tekstil
|6,09
|1,67
|70,11
|Artı Yatırım Holding
|8,49
|-3,30
|948,15
|Aselsan
|16,36
|0,12
|56,72
|Ata GMYO
|3,92
|5,09
|-13,47
|Atakule GMYO
|2,31
|0,43
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|2,28
|0,00
|128,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|1,40
|50,01
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,59
|2,26
|1,38
|Avrasya GMYO
|2,25
|4,17
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|2,11
|32,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,20
|0,00
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|3,08
|-4,05
|100,00
|Ayen Enerji
|5,89
|2,08
|69,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,39
|0,60
|283,11
|Aygaz
|11,16
|2,10
|-8,12
|Bagfaş
|16,06
|0,06
|-4,52
|Bak Ambalaj
|12,70
|-0,16
|74,34
|Balatacılar Balatacılık
|5,75
|9,94
|363,71
|Bantaş Ambalaj
|4,05
|2,53
|60,71
|Banvit
|25,02
|0,89
|34,73
|Baştaş Başkent Çimento
|6,68
|9,87
|157,92
|Batı Çimento
|3,87
|5,16
|16,92
|Batısöke Çimento
|1,72
|1,18
|31,30
|Bayrak Taban Sanayi
|6,80
|2,26
|Bera Holding
|9,20
|-1,08
|138,96
|Berkosan Yalıtım
|6,51
|2,52
|137,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,73
|-0,80
|52,24
|Beyaz Filo
|10,32
|9,90
|229,73
|Bilici Yatırım
|5,14
|-3,02
|79,32
|Bim Mağazalar
|68,50
|-0,72
|48,24
|Birko Mensucat
|0,74
|8,82
|138,71
|Birlik Mensucat
|2,68
|1,52
|135,09
|Bizim Mağazaları
|15,85
|0,57
|41,90
|Bomonti Elektrik
|7,83
|9,97
|511,72
|Borusan Mannesmann
|13,35
|-0,60
|16,59
|Borusan Yat. Paz.
|135,00
|9,05
|125,32
|Bosch Fren Sistemleri
|822,00
|-0,12
|185,64
|Bossa
|10,33
|-1,81
|28,16
|Brisa
|11,31
|1,16
|20,59
|Burçelik
|20,88
|3,98
|259,38
|Burçelik Vana
|59,10
|7,26
|508,65
|Bursa Çimento
|6,38
|10,00
|59,37
|Carrefoursa
|21,80
|9,99
|362,85
|Casa Emtia Petrol
|28,98
|-6,52
|208,63
|Ceo Event Medya
|4,27
|2,15
|16,60
|Coca Cola İçecek
|44,52
|0,27
|17,59
|Cosmos Yat. Holding
|8,04
|9,99
|294,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|3,62
|68,75
|Çelebi
|67,20
|0,00
|-32,36
|Çelik Halat
|11,92
|1,97
|83,38
|Çemaş Döküm
|1,59
|3,25
|26,84
|Çemtaş
|13,90
|9,97
|70,99
|Çimbeton
|95,00
|-1,86
|130,25
|Çimentaş
|31,98
|3,56
|113,20
|Çimsa
|12,43
|-0,48
|36,89
|Çuhadaroğlu Metal
|5,99
|3,28
|87,77
|Dagi Giyim
|11,15
|-9,94
|346,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,95
|9,96
|251,77
|Dardanel
|15,18
|10,00
|300,53
|Datagate Bilgisayar
|11,10
|0,36
|42,13
|Demısaş Döküm
|6,26
|-1,26
|79,89
|Denge Holding
|4,10
|0,74
|199,27
|Deniz GMYO
|3,09
|0,65
|46,85
|Denizli Cam
|7,07
|0,43
|-15,23
|Derimod
|7,63
|3,67
|6,86
|Derlüks Deri
|8,20
|-0,61
|102,68
|Desa Deri
|6,18
|0,16
|36,12
|Despec Bilgisayar
|9,98
|-0,99
|135,38
|Deva Holding
|18,93
|-0,26
|112,04
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,41
|1,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,79
|-2,72
|129,49
|Ditaş Doğan
|32,70
|0,00
|243,66
|DO-CO
|311,00
|0,94
|-44,86
|Doğan Burda
|19,00
|-5,00
|213,01
|Doğan Holding
|2,31
|0,43
|28,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,50
|-1,19
|51,52
|Doğusan
|3,63
|1,97
|74,52
|Doğuş GMYO
|10,15
|-1,07
|124,06
|Doğuş Otomotiv
|14,80
|1,02
|55,46
|Döktaş Dökümcülük
|32,04
|3,16
|1,25
|Duran Doğan Basım
|18,73
|1,41
|33,40
|Dyo Boya
|6,69
|2,92
|36,53
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|0,15
|84,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,00
|-1,96
|97,25
|Edip Gayrimenkul
|3,29
|-2,66
|136,69
|Ege Endüstri
|725,20
|-0,49
|28,91
|Ege Gübre
|118,20
|-0,67
|139,78
|Ege Profil
|21,66
|9,95
|80,95
|Ege Seramik
|6,41
|0,31
|74,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,15
|-4,96
|259,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,12
|-5,88
|187,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|-3,75
|285,00
|Egeplast
|18,68
|-7,16
|49,44
|Ekiz Kimya
|9,60
|-3,61
|1473,77
|Emek Elektrik
|3,57
|-3,25
|124,53
|Eminiş Ambalaj
|24,96
|9,96
|1542,11
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|0,58
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,68
|0,35
|28,86
|Enka İnşaat
|6,85
|-0,29
|22,72
|Erbosan
|23,72
|-1,58
|-5,04
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|-1,52
|3,31
|Ersu Gıda
|5,80
|9,85
|180,19
|Escort Teknoloji
|3,79
|-0,26
|172,66
|Etiler Gıda
|3,46
|9,84
|196,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,60
|9,70
|62,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,03
|-9,82
|153,81
|Euro Yat. Ort.
|2,23
|3,24
|98,09
|Euro Yatırım Holding
|2,50
|9,65
|66,67
|Fade Gıda
|6,71
|4,68
|Fenerbahçe Futbol
|30,52
|-9,65
|110,92
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,00
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,67
|0,65
|2,19
|F-M İzmit Piston
|124,70
|2,97
|163,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,72
|-2,00
|65,41
|Ford Otosan
|87,35
|-0,63
|32,12
|Formet Çelik Kapı
|3,82
|9,77
|27,33
|Frigo Pak Gıda
|20,88
|1,16
|198,06
|Galatasaray Sportif
|4,99
|3,96
|145,81
|Garanti Bankası
|6,58
|1,70
|-40,93
|Garanti Faktoring
|11,12
|-0,71
|187,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|-1,94
|136,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,87
|0,45
|182,04
|Gediz Ambalaj
|17,30
|-2,32
|155,92
|Gentaş
|2,85
|1,06
|38,21
|Gersan Elektrik
|7,01
|0,57
|119,75
|Global Men. Değ.
|4,72
|3,06
|151,06
|Global Yat. Holding
|4,28
|-0,47
|-12,11
|Good-Year
|5,13
|5,56
|26,67
|Göltaş Çimento
|25,56
|6,41
|43,68
|Gözde Girişim
|5,30
|2,12
|3,11
|GSD Denizcilik
|4,31
|1,65
|68,36
|GSD Holding
|2,06
|1,48
|38,26
|Gübre Fabrik.
|28,84
|0,07
|219,03
|Güler Yat. Holding
|15,24
|-3,48
|650,74
|Halk GMYO
|2,37
|-1,66
|103,50
|Hatay Tekstil
|11,84
|2,42
|75,82
|Hedef Girişim
|4,26
|3,90
|78,52
|Hektaş
|12,50
|1,63
|55,86
|HUB Girişim
|18,21
|0,55
|93,96
|Hürriyet Gzt.
|2,00
|9,89
|75,44
|ICBC Turkey Bank
|7,38
|9,99
|40,04
|İdealist Danışmanlık
|7,92
|-10,00
|138,55
|İdealist GMYO
|6,12
|-2,39
|100,00
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|-0,45
|-30,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|0,00
|17,50
|İhlas Gazetecilik
|5,43
|9,92
|19,60
|İhlas Holding
|1,07
|0,94
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|1,61
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|15,67
|-0,95
|67,06
|Info Yatırım
|11,44
|10,00
|135,26
|İntema
|25,32
|9,99
|173,43
|Inveo Yatırım Holding
|24,06
|0,17
|212,87
|İpek Doğal Enerji
|11,69
|0,52
|51,42
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|0,00
|-9,15
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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