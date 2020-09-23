Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,54 7,08 144,09
Acıpayam Selüloz 13,42 10,00 112,52
Adel Kalemcilik 19,90 5,91 26,75
Adese Alışveriş Ticaret 2,31 10,00 61,73
Afyon Çimento 4,07 1,24 78,64
Ak Enerji 2,00 0,00 83,49
Akbank 4,76 0,42 -41,31
Akçansa 13,08 1,63 34,92
Akdeniz Yatırım Hold. 5,52 0,00 161,61
Akfen GMYO 3,54 0,85 -12,59
Akın Tekstil 16,11 -1,17 16,82
Akiş GMYO 2,83 2,54 -9,66
Akmerkez GMYO 64,00 9,97 185,65
Aksa 7,02 0,14 0,24
Aksa Enerji 5,83 2,28 53,42
Aksigorta 7,32 0,55 35,11
Aksu Enerji 10,50 0,48 -29,39
Alarko Carrıer 106,10 -1,49 77,65
Alarko GMYO 16,30 3,03 10,90
Alarko Holding 5,80 2,29 -2,52
Albaraka Türk 1,48 0,68 -3,27
Alcatel Lucent Teletaş 25,52 2,08 111,96
Alkim Kağıt 13,75 -0,36 153,70
Alkim Kimya 13,72 -1,65 121,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,56 9,86 280,49
Altınyunus Çeşme 103,10 9,91 932,03
Anadolu Cam 5,89 2,43 39,15
Anadolu Efes 20,78 0,39 -2,34
Anadolu Grubu Holding 18,19 1,51 3,41
Anadolu Hayat Emek. 7,56 2,16 24,24
Anadolu Isuzu 13,95 1,90 14,63
Anadolu Sigorta 6,33 0,32 52,40
Anel Elektrik 5,37 0,37 67,54
Arçelik 23,22 -0,09 11,42
ARD Bilişim Teknolojileri 30,26 -2,39
Arena Bilgisayar 37,58 -0,79 415,86
Armada Bilgisayar 81,40 10,00 396,64
Arsan Tekstil 6,09 1,67 70,11
Artı Yatırım Holding 8,49 -3,30 948,15
Aselsan 16,36 0,12 56,72
Ata GMYO 3,92 5,09 -13,47
Atakule GMYO 2,31 0,43 20,31
Atlantis Yatırım Holding 2,28 0,00 128,00
Atlas Yat. Ort. 1,45 1,40 50,01
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,59 2,26 1,38
Avrasya GMYO 2,25 4,17 49,01
Avrasya Petrol ve Tur. 2,42 2,11 32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.446,20 0,00 12,47
Avrupa Yatırım Holding 3,08 -4,05 100,00
Ayen Enerji 5,89 2,08 69,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,39 0,60 283,11
Aygaz 11,16 2,10 -8,12
Bagfaş 16,06 0,06 -4,52
Bak Ambalaj 12,70 -0,16 74,34
Balatacılar Balatacılık 5,75 9,94 363,71
Bantaş Ambalaj 4,05 2,53 60,71
Banvit 25,02 0,89 34,73
Baştaş Başkent Çimento 6,68 9,87 157,92
Batı Çimento 3,87 5,16 16,92
Batısöke Çimento 1,72 1,18 31,30
Bayrak Taban Sanayi 6,80 2,26
Bera Holding 9,20 -1,08 138,96
Berkosan Yalıtım 6,51 2,52 137,59
Beşiktaş Futbol Yat. 3,73 -0,80 52,24
Beyaz Filo 10,32 9,90 229,73
Bilici Yatırım 5,14 -3,02 79,32
Bim Mağazalar 68,50 -0,72 48,24
Birko Mensucat 0,74 8,82 138,71
Birlik Mensucat 2,68 1,52 135,09
Bizim Mağazaları 15,85 0,57 41,90
Bomonti Elektrik 7,83 9,97 511,72
Borusan Mannesmann 13,35 -0,60 16,59
Borusan Yat. Paz. 135,00 9,05 125,32
Bosch Fren Sistemleri 822,00 -0,12 185,64
Bossa 10,33 -1,81 28,16
Brisa 11,31 1,16 20,59
Burçelik 20,88 3,98 259,38
Burçelik Vana 59,10 7,26 508,65
Bursa Çimento 6,38 10,00 59,37
Carrefoursa 21,80 9,99 362,85
Casa Emtia Petrol 28,98 -6,52 208,63
Ceo Event Medya 4,27 2,15 16,60
Coca Cola İçecek 44,52 0,27 17,59
Cosmos Yat. Holding 8,04 9,99 294,12
Credıtwest Faktorıng 4,86 3,62 68,75
Çelebi 67,20 0,00 -32,36
Çelik Halat 11,92 1,97 83,38
Çemaş Döküm 1,59 3,25 26,84
Çemtaş 13,90 9,97 70,99
Çimbeton 95,00 -1,86 130,25
Çimentaş 31,98 3,56 113,20
Çimsa 12,43 -0,48 36,89
Çuhadaroğlu Metal 5,99 3,28 87,77
Dagi Giyim 11,15 -9,94 346,00
Dagi Yatırım Holding 7,95 9,96 251,77
Dardanel 15,18 10,00 300,53
Datagate Bilgisayar 11,10 0,36 42,13
Demısaş Döküm 6,26 -1,26 79,89
Denge Holding 4,10 0,74 199,27
Deniz GMYO 3,09 0,65 46,85
Denizli Cam 7,07 0,43 -15,23
Derimod 7,63 3,67 6,86
Derlüks Deri 8,20 -0,61 102,68
Desa Deri 6,18 0,16 36,12
Despec Bilgisayar 9,98 -0,99 135,38
Deva Holding 18,93 -0,26 112,04
Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,41 1,18
Diriteks Diriliş Tekstil 1,79 -2,72 129,49
Ditaş Doğan 32,70 0,00 243,66
DO-CO 311,00 0,94 -44,86
Doğan Burda 19,00 -5,00 213,01
Doğan Holding 2,31 0,43 28,66
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,50 -1,19 51,52
Doğusan 3,63 1,97 74,52
Doğuş GMYO 10,15 -1,07 124,06
Doğuş Otomotiv 14,80 1,02 55,46
Döktaş Dökümcülük 32,04 3,16 1,25
Duran Doğan Basım 18,73 1,41 33,40
Dyo Boya 6,69 2,92 36,53
Eczacıbaşı İlaç 6,72 0,15 84,08
Eczacıbaşı Yatırım 19,00 -1,96 97,25
Edip Gayrimenkul 3,29 -2,66 136,69
Ege Endüstri 725,20 -0,49 28,91
Ege Gübre 118,20 -0,67 139,78
Ege Profil 21,66 9,95 80,95
Ege Seramik 6,41 0,31 74,26
Egeli & Co Tarım Girişim 1,15 -4,96 259,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,12 -5,88 187,18
Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 -3,75 285,00
Egeplast 18,68 -7,16 49,44
Ekiz Kimya 9,60 -3,61 1473,77
Emek Elektrik 3,57 -3,25 124,53
Eminiş Ambalaj 24,96 9,96 1542,11
Emlak Konut GMYO 1,74 0,58 20,19
Enerjisa Enerji 8,68 0,35 28,86
Enka İnşaat 6,85 -0,29 22,72
Erbosan 23,72 -1,58 -5,04
Ereğli Demir Çelik 9,10 -1,52 3,31
Ersu Gıda 5,80 9,85 180,19
Escort Teknoloji 3,79 -0,26 172,66
Etiler Gıda 3,46 9,84 196,33
Euro Kapital Yat. Ort. 2,60 9,70 62,12
Euro Trend Yat. Ort. 3,03 -9,82 153,81
Euro Yat. Ort. 2,23 3,24 98,09
Euro Yatırım Holding 2,50 9,65 66,67
Fade Gıda 6,71 4,68
Fenerbahçe Futbol 30,52 -9,65 110,92
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,00 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,67 0,65 2,19
F-M İzmit Piston 124,70 2,97 163,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,72 -2,00 65,41
Ford Otosan 87,35 -0,63 32,12
Formet Çelik Kapı 3,82 9,77 27,33
Frigo Pak Gıda 20,88 1,16 198,06
Galatasaray Sportif 4,99 3,96 145,81
Garanti Bankası 6,58 1,70 -40,93
Garanti Faktoring 11,12 -0,71 187,34
Garanti Yat. Ort. 2,53 -1,94 136,89
Gedik Y. Men. Değ. 8,87 0,45 182,04
Gediz Ambalaj 17,30 -2,32 155,92
Gentaş 2,85 1,06 38,21
Gersan Elektrik 7,01 0,57 119,75
Global Men. Değ. 4,72 3,06 151,06
Global Yat. Holding 4,28 -0,47 -12,11
Good-Year 5,13 5,56 26,67
Göltaş Çimento 25,56 6,41 43,68
Gözde Girişim 5,30 2,12 3,11
GSD Denizcilik 4,31 1,65 68,36
GSD Holding 2,06 1,48 38,26
Gübre Fabrik. 28,84 0,07 219,03
Güler Yat. Holding 15,24 -3,48 650,74
Halk GMYO 2,37 -1,66 103,50
Hatay Tekstil 11,84 2,42 75,82
Hedef Girişim 4,26 3,90 78,52
Hektaş 12,50 1,63 55,86
HUB Girişim 18,21 0,55 93,96
Hürriyet Gzt. 2,00 9,89 75,44
ICBC Turkey Bank 7,38 9,99 40,04
İdealist Danışmanlık 7,92 -10,00 138,55
İdealist GMYO 6,12 -2,39 100,00
İhlas Ev Aletleri 2,19 -0,45 -30,03
İhlas Gayrimenkul 1,41 0,00 17,50
İhlas Gazetecilik 5,43 9,92 19,60
İhlas Holding 1,07 0,94 17,58
İhlas Yayın Holding 1,26 1,61 51,14
İndeks Bilgisayar 15,67 -0,95 67,06
Info Yatırım 11,44 10,00 135,26
İntema 25,32 9,99 173,43
Inveo Yatırım Holding 24,06 0,17 212,87
İpek Doğal Enerji 11,69 0,52 51,42
İskenderun Demir Çelik 7,10 0,00 -9,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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