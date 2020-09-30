Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,84 9,97 267,74
Acıpayam Selüloz 21,58 9,93 241,74
Adel Kalemcilik 20,58 -3,29 31,08
Adese Alışveriş Ticaret 2,19 -0,45 53,33
Afyon Çimento 4,25 0,24 86,54
Ak Enerji 2,07 1,97 89,91
Akbank 5,15 3,21 -36,50
Akçansa 13,61 1,57 40,39
Akdeniz Yatırım Hold. 5,48 0,37 159,72
Akfen GMYO 4,09 7,35 0,99
Akın Tekstil 21,38 9,92 55,04
Akiş GMYO 3,46 0,58 10,46
Akmerkez GMYO 84,00 -9,97 274,92
Aksa 7,13 2,00 1,81
Aksa Enerji 6,26 4,33 64,74
Aksigorta 7,75 2,38 43,05
Aksu Enerji 11,45 3,15 -23,00
Alarko Carrıer 139,70 -9,99 133,90
Alarko GMYO 17,36 3,03 18,11
Alarko Holding 6,01 2,39 1,01
Albaraka Türk 1,52 2,01 -0,65
Alcatel Lucent Teletaş 27,18 1,65 125,75
Alkim Kağıt 13,85 -1,14 155,55
Alkim Kimya 13,82 0,58 122,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,02 -7,34 392,68
Altınyunus Çeşme 74,50 -9,97 645,75
Anadolu Cam 6,28 -0,16 48,36
Anadolu Efes 20,68 -1,05 -2,81
Anadolu Grubu Holding 18,91 0,21 7,50
Anadolu Hayat Emek. 7,65 1,73 25,72
Anadolu Isuzu 15,16 2,43 24,57
Anadolu Sigorta 6,95 3,42 67,33
Anel Elektrik 5,63 1,08 75,65
Arçelik 24,80 7,17 19,00
ARD Bilişim Teknolojileri 30,70 0,00
Arena Bilgisayar 35,90 0,50 392,79
Armada Bilgisayar 61,05 0,99 272,48
Arsan Tekstil 6,43 3,71 79,61
Artı Yatırım Holding 11,18 9,93 1280,25
Aselsan 19,32 3,82 85,07
Ata GMYO 3,75 2,46 -17,22
Atakule GMYO 2,37 1,28 23,44
Atlantis Yatırım Holding 3,65 9,94 265,00
Atlas Yat. Ort. 1,46 0,69 51,05
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,00 -0,14 4,43
Avrasya GMYO 2,27 2,71 50,33
Avrasya Petrol ve Tur. 2,78 9,88 52,75
Avrasya Stratejik GMYF 1.439,70 0,02 11,96
Avrupa Yatırım Holding 3,25 0,31 111,04
Ayen Enerji 6,57 3,63 89,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,94 -5,70 308,22
Aygaz 11,31 2,17 -6,88
Bagfaş 16,92 3,55 0,59
Bak Ambalaj 14,34 -2,65 96,85
Balatacılar Balatacılık 9,24 10,00 645,16
Bantaş Ambalaj 4,02 1,01 59,52
Banvit 25,20 0,00 35,70
Baştaş Başkent Çimento 6,45 -5,01 149,03
Batı Çimento 3,89 4,01 17,52
Batısöke Çimento 1,82 3,41 38,93
Bayrak Taban Sanayi 7,18 0,14
Bera Holding 10,20 -2,21 164,94
Berkosan Yalıtım 5,89 -1,51 114,96
Beşiktaş Futbol Yat. 3,46 0,58 41,22
Beyaz Filo 7,82 -9,91 149,85
Bilici Yatırım 5,48 2,81 91,18
Bim Mağazalar 69,60 1,31 50,62
Birko Mensucat 0,97 8,99 212,90
Birlik Mensucat 2,49 -3,86 118,42
Bizim Mağazaları 15,97 0,44 42,97
Bomonti Elektrik 9,06 -2,27 607,81
Borusan Mannesmann 15,41 -7,56 34,59
Borusan Yat. Paz. 177,80 -9,97 196,76
Bosch Fren Sistemleri 876,40 0,11 204,54
Bossa 11,75 -8,13 45,78
Brisa 12,48 6,67 33,06
Burçelik 21,68 9,99 273,15
Burçelik Vana 60,45 9,91 522,55
Bursa Çimento 6,43 0,47 60,61
Carrefoursa 35,04 9,98 643,95
Casa Emtia Petrol 33,00 4,76 251,44
Ceo Event Medya 4,27 -0,23 16,60
Coca Cola İçecek 44,80 -0,22 18,33
Cosmos Yat. Holding 11,47 9,97 462,25
Credıtwest Faktorıng 4,87 1,88 69,10
Çelebi 73,90 0,96 -25,62
Çelik Halat 12,32 1,15 89,54
Çemaş Döküm 1,72 -0,58 37,22
Çemtaş 14,82 -5,36 82,31
Çimbeton 125,10 -9,94 203,20
Çimentaş 34,08 -5,44 127,20
Çimsa 14,70 9,70 61,89
Çuhadaroğlu Metal 5,84 1,21 83,07
Dagi Giyim 11,08 0,18 343,20
Dagi Yatırım Holding 9,00 4,65 298,23
Dardanel 24,38 9,92 543,27
Datagate Bilgisayar 14,71 6,75 88,35
Demısaş Döküm 6,34 0,63 82,18
Denge Holding 4,45 9,88 224,82
Deniz GMYO 3,49 2,65 65,86
Denizli Cam 6,69 -3,88 -19,78
Derimod 8,46 3,80 18,49
Derlüks Deri 8,36 5,03 106,63
Desa Deri 6,59 -0,45 45,15
Despec Bilgisayar 12,19 1,67 187,50
Deva Holding 18,83 2,50 110,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,40 -1,67
Diriteks Diriliş Tekstil 2,25 9,76 188,46
Ditaş Doğan 30,96 -0,13 225,38
DO-CO 316,30 1,38 -43,92
Doğan Burda 19,00 -2,56 213,01
Doğan Holding 2,37 1,28 32,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,48 0,81 50,30
Doğusan 3,76 1,35 80,77
Doğuş GMYO 9,82 -0,41 116,78
Doğuş Otomotiv 15,47 -0,77 62,50
Döktaş Dökümcülük 32,20 0,88 1,75
Duran Doğan Basım 23,76 10,00 69,23
Dyo Boya 8,73 9,95 78,16
Eczacıbaşı İlaç 7,00 4,63 91,75
Eczacıbaşı Yatırım 20,74 9,97 115,32
Edip Gayrimenkul 3,11 1,63 123,74
Ege Endüstri 728,20 0,72 29,44
Ege Gübre 128,90 9,98 161,48
Ege Profil 23,00 -1,03 92,15
Ege Seramik 6,68 0,91 81,60
Egeli & Co Tarım Girişim 1,57 9,79 390,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,58 9,72 305,13
Egeli&Co Yatırım Holding 1,05 9,38 425,00
Egeplast 19,30 -1,03 54,40
Ekiz Kimya 9,35 -2,20 1432,79
Emek Elektrik 3,55 0,85 123,27
Eminiş Ambalaj 39,92 9,97 2526,32
Emlak Konut GMYO 1,73 1,17 19,50
Enerjisa Enerji 8,92 1,25 32,42
Enka İnşaat 7,04 1,73 26,12
Erbosan 29,88 9,93 19,62
Ereğli Demir Çelik 9,46 1,50 7,40
Ersu Gıda 5,42 0,18 161,84
Escort Teknoloji 4,89 9,89 251,80
Etiler Gıda 3,60 4,35 208,32
Euro Kapital Yat. Ort. 2,30 -4,17 43,41
Euro Trend Yat. Ort. 2,61 -2,97 118,63
Euro Yat. Ort. 2,15 -3,59 90,98
Euro Yatırım Holding 2,85 -5,00 90,00
Fade Gıda 6,58 -0,45
Fenerbahçe Futbol 29,16 -2,80 101,52
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,70 0,02
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,94 -9,02 8,10
F-M İzmit Piston 126,00 -4,18 166,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,67 -0,24 64,76
Ford Otosan 87,50 0,57 32,35
Formet Çelik Kapı 4,03 -1,47 34,33
Frigo Pak Gıda 22,94 -0,26 227,46
Galatasaray Sportif 4,25 -4,06 109,36
Garanti Bankası 7,10 2,90 -36,27
Garanti Faktoring 11,39 2,06 194,32
Garanti Yat. Ort. 2,47 0,82 131,27
Gedik Y. Men. Değ. 9,04 2,61 187,44
Gediz Ambalaj 17,52 -1,57 159,17
Gentaş 3,04 -0,33 47,43
Gersan Elektrik 6,97 2,35 118,50
Global Men. Değ. 4,68 0,65 148,94
Global Yat. Holding 4,69 2,63 -3,70
Good-Year 5,40 5,47 33,33
Göltaş Çimento 24,54 0,57 37,94
Gözde Girişim 5,59 -0,18 8,75
GSD Denizcilik 4,61 4,30 80,08
GSD Holding 2,12 1,44 42,28
Gübre Fabrik. 32,12 10,00 255,31
Güler Yat. Holding 14,60 4,81 619,21
Halk GMYO 2,39 2,58 105,22
Hatay Tekstil 12,63 -2,24 87,56
Hedef Girişim 4,53 -1,52 89,83
Hektaş 12,48 0,97 55,61
HUB Girişim 17,96 1,30 91,30
Hürriyet Gzt. 2,22 9,90 94,74
ICBC Turkey Bank 7,11 1,28 34,91
İdealist Danışmanlık 10,49 8,70 215,96
İdealist GMYO 6,53 3,65 113,40
İhlas Ev Aletleri 2,24 0,00 -28,43
İhlas Gayrimenkul 1,44 0,70 20,00
İhlas Gazetecilik 6,91 1,62 52,20
İhlas Holding 1,09 1,87 19,78
İhlas Yayın Holding 1,27 0,00 52,34
İndeks Bilgisayar 17,20 2,93 83,37
Info Yatırım 9,31 -1,27 91,46
İntema 22,08 -5,15 138,44
Inveo Yatırım Holding 26,94 9,96 250,33
İpek Doğal Enerji 11,62 0,43 50,52
İskenderun Demir Çelik 7,19 1,41 -8,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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