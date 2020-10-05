Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,00 1,16 276,34 Acıpayam Selüloz 19,23 9,95 204,53 Adel Kalemcilik 24,42 -1,85 55,54 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 3,32 52,63 Afyon Çimento 4,28 2,88 87,86 Ak Enerji 2,08 1,96 90,83 Akbank 5,18 0,58 -36,13 Akçansa 14,08 4,37 45,24 Akdeniz Yatırım Hold. 5,39 3,85 155,45 Akfen GMYO 4,00 -5,44 -1,23 Akın Tekstil 22,44 10,00 62,73 Akiş GMYO 3,60 7,78 14,93 Akmerkez GMYO 75,90 10,00 238,77 Aksa 7,31 0,55 4,38 Aksa Enerji 6,62 3,12 74,21 Aksigorta 7,83 2,49 44,52 Aksu Enerji 11,62 4,12 -21,86 Alarko Carrıer 157,30 10,00 163,37 Alarko GMYO 18,01 0,78 22,53 Alarko Holding 5,92 0,68 -0,50 Albaraka Türk 1,53 1,32 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 28,12 2,78 133,55 Alkim Kağıt 13,82 1,62 154,99 Alkim Kimya 13,87 1,31 123,64 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 9,69 424,39 Altınyunus Çeşme 66,10 0,08 561,66 Anadolu Efes 21,40 2,39 0,57 Anadolu Grubu Holding 19,78 1,12 12,45 Anadolu Hayat Emek. 7,93 3,12 30,32 Anadolu Isuzu 15,75 7,44 29,42 Anadolu Sigorta 6,95 2,21 67,33 Anel Elektrik 5,81 1,75 81,27 Arçelik 23,68 -0,59 13,63 ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 6,39 Arena Bilgisayar 39,50 9,84 442,21 Armada Bilgisayar 62,15 10,00 279,19 Arsan Tekstil 6,23 1,30 74,02 Artı Yatırım Holding 14,86 9,99 1734,57 Aselsan 18,70 1,63 79,13 Ata GMYO 3,62 -0,55 -20,09 Atakule GMYO 2,37 1,28 23,44 Atlantis Yatırım Holding 3,66 9,91 266,00 Atlas Yat. Ort. 1,49 3,47 54,15 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,18 0,57 5,78 Avrasya GMYO 2,36 3,06 56,29 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 6,02 54,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.445,80 0,42 12,43 Avrupa Yatırım Holding 3,17 2,92 105,84 Ayen Enerji 6,11 -0,16 76,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,13 1,63 271,23 Aygaz 11,59 2,66 -4,58 Bagfaş 18,90 5,00 12,37 Bak Ambalaj 15,67 5,38 115,11 Balatacılar Balatacılık 12,28 9,94 890,32 Bantaş Ambalaj 4,22 7,38 67,46 Banvit 24,92 -0,40 34,19 Baştaş Başkent Çimento 7,28 9,80 181,08 Batı Çimento 4,05 2,79 22,36 Batısöke Çimento 2,11 9,90 61,07 Bayrak Taban Sanayi 7,26 2,54 Bera Holding 10,46 2,05 171,69 Berkosan Yalıtım 5,66 -0,35 106,57 Beşiktaş Futbol Yat. 3,42 -2,01 39,59 Beyaz Filo 8,50 9,96 171,58 Bilici Yatırım 5,57 2,58 94,32 Bim Mağazalar 70,30 1,37 52,13 Birko Mensucat 0,89 9,88 187,10 Birlik Mensucat 2,50 4,60 119,30 Bizim Mağazaları 16,72 6,08 51,00 Bomonti Elektrik 12,04 9,95 840,63 Borusan Mannesmann 16,67 4,51 45,59 Borusan Yat. Paz. 193,70 9,99 223,30 Bosch Fren Sistemleri 874,00 3,43 203,70 Bossa 12,19 2,44 51,24 Brisa 13,15 2,41 40,21 Burçelik 22,18 -1,07 281,76 Burçelik Vana 55,05 -3,42 466,94 Bursa Çimento 6,69 -0,15 67,11 Carrefoursa 31,24 10,00 563,27 Casa Emtia Petrol 30,50 2,14 224,81 Ceo Event Medya 4,33 1,64 18,23 Coca Cola İçecek 47,70 2,89 25,99 Cosmos Yat. Holding 10,23 10,00 401,47 Credıtwest Faktorıng 4,84 2,33 68,06 Çelebi 78,25 0,64 -21,24 Çelik Halat 12,20 0,00 87,69 Çemaş Döküm 1,74 1,75 38,81 Çemtaş 14,62 -1,48 79,85 Çimbeton 148,10 -2,12 258,94 Çimentaş 32,98 -1,38 119,87 Çimsa 13,53 -0,88 49,01 Çuhadaroğlu Metal 5,71 0,35 79,00 Dagi Giyim 10,75 -0,37 330,00 Dagi Yatırım Holding 8,56 -2,51 278,76 Dardanel 26,84 9,55 608,18 Datagate Bilgisayar 15,91 9,95 103,71 Demısaş Döküm 6,36 0,32 82,76 Denge Holding 4,51 -4,04 229,20 Deniz GMYO 3,32 -2,64 57,78 Derimod 10,17 9,95 42,44 Derlüks Deri 8,16 -0,97 101,69 Desa Deri 6,91 7,30 52,20 Despec Bilgisayar 12,29 4,51 189,86 Deva Holding 18,99 2,43 112,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,60 2,13 Diriteks Diriliş Tekstil 2,45 9,87 214,10 Ditaş Doğan 34,16 9,98 259,01 DO-CO 318,10 0,47 -43,60 Doğan Burda 22,00 10,00 262,44 Doğan Holding 2,43 0,41 35,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,51 1,62 52,12 Doğusan 3,63 0,55 74,52 Doğuş GMYO 10,26 9,97 126,49 Doğuş Otomotiv 16,19 1,95 70,06 Döktaş Dökümcülük 31,36 -0,44 -0,90 Duran Doğan Basım 24,02 3,53 71,08 Dyo Boya 9,92 9,98 102,45 Eczacıbaşı İlaç 6,72 -0,15 84,08 Eczacıbaşı Yatırım 20,10 -2,24 108,67 Edip Gayrimenkul 3,12 1,63 124,46 Ege Endüstri 731,50 0,47 30,03 Ege Gübre 127,30 2,50 158,24 Ege Profil 22,20 0,91 85,46 Ege Seramik 6,91 1,32 87,85 Egeli & Co Tarım Girişim 1,43 10,00 346,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,41 9,30 261,54 Egeli&Co Yatırım Holding 0,94 9,30 370,00 Egeplast 19,79 9,88 58,32 Ekiz Kimya 9,49 -0,11 1455,74 Emek Elektrik 3,67 -0,27 130,82 Eminiş Ambalaj 53,10 9,98 3393,42 Emlak Konut GMYO 1,77 1,72 22,26 Enerjisa Enerji 8,84 0,00 31,23 Enka İnşaat 6,97 1,31 24,87 Erbosan 28,38 0,21 13,61 Ereğli Demir Çelik 9,70 0,73 10,12 Ersu Gıda 5,11 2,82 146,86 Escort Teknoloji 5,70 2,70 310,07 Etiler Gıda 3,39 5,94 190,34 Euro Kapital Yat. Ort. 2,28 -0,44 42,17 Euro Trend Yat. Ort. 2,49 2,47 108,57 Euro Yat. Ort. 2,08 0,00 84,77 Euro Yatırım Holding 2,67 3,49 78,00 Fade Gıda 6,13 -1,13 Fenerbahçe Futbol 33,34 9,96 130,41 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,70 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,54 9,92 21,23 F-M İzmit Piston 125,20 -1,49 164,34 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,80 3,39 66,45 Ford Otosan 85,85 0,00 29,85 Formet Çelik Kapı 4,40 10,00 46,67 Frigo Pak Gıda 22,98 1,59 228,03 Galatasaray Sportif 4,17 -3,47 105,42 Garanti Bankası 7,18 0,98 -35,55 Garanti Faktoring 11,02 0,64 184,75 Garanti Yat. Ort. 2,29 -0,43 129,74 Gedik Y. Men. Değ. 8,89 0,00 182,67 Gediz Ambalaj 17,59 1,97 160,21 Gentaş 3,12 1,96 51,31 Gersan Elektrik 7,03 -0,71 120,38 Global Men. Değ. 4,67 1,30 148,40 Global Yat. Holding 5,51 4,55 13,14 Good-Year 5,66 2,72 39,75 Göltaş Çimento 25,30 3,27 42,21 Gözde Girişim 5,74 1,41 11,67 GSD Denizcilik 4,84 3,20 89,06 GSD Holding 2,24 5,16 50,34 Gübre Fabrik. 35,04 7,48 287,61 Güler Yat. Holding 14,57 1,53 617,73 Halk GMYO 2,35 -0,42 101,78 Hatay Tekstil 12,69 1,36 88,45 Hedef Girişim 4,86 2,10 103,66 Hektaş 12,49 0,89 55,74 HUB Girişim 18,01 1,12 91,83 Hürriyet Gzt. 2,22 0,91 94,74 ICBC Turkey Bank 6,82 -1,02 29,41 İdealist Danışmanlık 10,28 9,95 209,64 İdealist GMYO 6,04 -1,79 97,39 İhlas Ev Aletleri 2,18 1,40 -30,35 İhlas Gayrimenkul 1,46 1,39 21,67 İhlas Gazetecilik 6,47 1,41 42,51 İhlas Holding 1,08 1,89 18,68 İhlas Yayın Holding 1,28 2,40 53,54 İndeks Bilgisayar 17,73 4,85 89,02 Info Yatırım 10,39 9,95 113,67 İntema 21,06 2,13 127,43 Inveo Yatırım Holding 29,00 3,57 277,11 İpek Doğal Enerji 12,22 2,52 58,29 İskenderun Demir Çelik 7,69 2,53 -1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Dünyanın yüzde 10'u koronavirüse yakalanmış olabilir

PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım

Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı

Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor

Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor

İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı

Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü