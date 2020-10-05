Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,00
|1,16
|276,34
|Acıpayam Selüloz
|19,23
|9,95
|204,53
|Adel Kalemcilik
|24,42
|-1,85
|55,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|3,32
|52,63
|Afyon Çimento
|4,28
|2,88
|87,86
|Ak Enerji
|2,08
|1,96
|90,83
|Akbank
|5,18
|0,58
|-36,13
|Akçansa
|14,08
|4,37
|45,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,39
|3,85
|155,45
|Akfen GMYO
|4,00
|-5,44
|-1,23
|Akın Tekstil
|22,44
|10,00
|62,73
|Akiş GMYO
|3,60
|7,78
|14,93
|Akmerkez GMYO
|75,90
|10,00
|238,77
|Aksa
|7,31
|0,55
|4,38
|Aksa Enerji
|6,62
|3,12
|74,21
|Aksigorta
|7,83
|2,49
|44,52
|Aksu Enerji
|11,62
|4,12
|-21,86
|Alarko Carrıer
|157,30
|10,00
|163,37
|Alarko GMYO
|18,01
|0,78
|22,53
|Alarko Holding
|5,92
|0,68
|-0,50
|Albaraka Türk
|1,53
|1,32
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,12
|2,78
|133,55
|Alkim Kağıt
|13,82
|1,62
|154,99
|Alkim Kimya
|13,87
|1,31
|123,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|9,69
|424,39
|Altınyunus Çeşme
|66,10
|0,08
|561,66
|Anadolu Efes
|21,40
|2,39
|0,57
|Anadolu Grubu Holding
|19,78
|1,12
|12,45
|Anadolu Hayat Emek.
|7,93
|3,12
|30,32
|Anadolu Isuzu
|15,75
|7,44
|29,42
|Anadolu Sigorta
|6,95
|2,21
|67,33
|Anel Elektrik
|5,81
|1,75
|81,27
|Arçelik
|23,68
|-0,59
|13,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,94
|6,39
|Arena Bilgisayar
|39,50
|9,84
|442,21
|Armada Bilgisayar
|62,15
|10,00
|279,19
|Arsan Tekstil
|6,23
|1,30
|74,02
|Artı Yatırım Holding
|14,86
|9,99
|1734,57
|Aselsan
|18,70
|1,63
|79,13
|Ata GMYO
|3,62
|-0,55
|-20,09
|Atakule GMYO
|2,37
|1,28
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|3,66
|9,91
|266,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|3,47
|54,15
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,18
|0,57
|5,78
|Avrasya GMYO
|2,36
|3,06
|56,29
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|6,02
|54,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,80
|0,42
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|3,17
|2,92
|105,84
|Ayen Enerji
|6,11
|-0,16
|76,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,13
|1,63
|271,23
|Aygaz
|11,59
|2,66
|-4,58
|Bagfaş
|18,90
|5,00
|12,37
|Bak Ambalaj
|15,67
|5,38
|115,11
|Balatacılar Balatacılık
|12,28
|9,94
|890,32
|Bantaş Ambalaj
|4,22
|7,38
|67,46
|Banvit
|24,92
|-0,40
|34,19
|Baştaş Başkent Çimento
|7,28
|9,80
|181,08
|Batı Çimento
|4,05
|2,79
|22,36
|Batısöke Çimento
|2,11
|9,90
|61,07
|Bayrak Taban Sanayi
|7,26
|2,54
|Bera Holding
|10,46
|2,05
|171,69
|Berkosan Yalıtım
|5,66
|-0,35
|106,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,42
|-2,01
|39,59
|Beyaz Filo
|8,50
|9,96
|171,58
|Bilici Yatırım
|5,57
|2,58
|94,32
|Bim Mağazalar
|70,30
|1,37
|52,13
|Birko Mensucat
|0,89
|9,88
|187,10
|Birlik Mensucat
|2,50
|4,60
|119,30
|Bizim Mağazaları
|16,72
|6,08
|51,00
|Bomonti Elektrik
|12,04
|9,95
|840,63
|Borusan Mannesmann
|16,67
|4,51
|45,59
|Borusan Yat. Paz.
|193,70
|9,99
|223,30
|Bosch Fren Sistemleri
|874,00
|3,43
|203,70
|Bossa
|12,19
|2,44
|51,24
|Brisa
|13,15
|2,41
|40,21
|Burçelik
|22,18
|-1,07
|281,76
|Burçelik Vana
|55,05
|-3,42
|466,94
|Bursa Çimento
|6,69
|-0,15
|67,11
|Carrefoursa
|31,24
|10,00
|563,27
|Casa Emtia Petrol
|30,50
|2,14
|224,81
|Ceo Event Medya
|4,33
|1,64
|18,23
|Coca Cola İçecek
|47,70
|2,89
|25,99
|Cosmos Yat. Holding
|10,23
|10,00
|401,47
|Credıtwest Faktorıng
|4,84
|2,33
|68,06
|Çelebi
|78,25
|0,64
|-21,24
|Çelik Halat
|12,20
|0,00
|87,69
|Çemaş Döküm
|1,74
|1,75
|38,81
|Çemtaş
|14,62
|-1,48
|79,85
|Çimbeton
|148,10
|-2,12
|258,94
|Çimentaş
|32,98
|-1,38
|119,87
|Çimsa
|13,53
|-0,88
|49,01
|Çuhadaroğlu Metal
|5,71
|0,35
|79,00
|Dagi Giyim
|10,75
|-0,37
|330,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,56
|-2,51
|278,76
|Dardanel
|26,84
|9,55
|608,18
|Datagate Bilgisayar
|15,91
|9,95
|103,71
|Demısaş Döküm
|6,36
|0,32
|82,76
|Denge Holding
|4,51
|-4,04
|229,20
|Deniz GMYO
|3,32
|-2,64
|57,78
|Derimod
|10,17
|9,95
|42,44
|Derlüks Deri
|8,16
|-0,97
|101,69
|Desa Deri
|6,91
|7,30
|52,20
|Despec Bilgisayar
|12,29
|4,51
|189,86
|Deva Holding
|18,99
|2,43
|112,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,60
|2,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,45
|9,87
|214,10
|Ditaş Doğan
|34,16
|9,98
|259,01
|DO-CO
|318,10
|0,47
|-43,60
|Doğan Burda
|22,00
|10,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,43
|0,41
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,51
|1,62
|52,12
|Doğusan
|3,63
|0,55
|74,52
|Doğuş GMYO
|10,26
|9,97
|126,49
|Doğuş Otomotiv
|16,19
|1,95
|70,06
|Döktaş Dökümcülük
|31,36
|-0,44
|-0,90
|Duran Doğan Basım
|24,02
|3,53
|71,08
|Dyo Boya
|9,92
|9,98
|102,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|-0,15
|84,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,10
|-2,24
|108,67
|Edip Gayrimenkul
|3,12
|1,63
|124,46
|Ege Endüstri
|731,50
|0,47
|30,03
|Ege Gübre
|127,30
|2,50
|158,24
|Ege Profil
|22,20
|0,91
|85,46
|Ege Seramik
|6,91
|1,32
|87,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,43
|10,00
|346,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,41
|9,30
|261,54
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,94
|9,30
|370,00
|Egeplast
|19,79
|9,88
|58,32
|Ekiz Kimya
|9,49
|-0,11
|1455,74
|Emek Elektrik
|3,67
|-0,27
|130,82
|Eminiş Ambalaj
|53,10
|9,98
|3393,42
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,72
|22,26
|Enerjisa Enerji
|8,84
|0,00
|31,23
|Enka İnşaat
|6,97
|1,31
|24,87
|Erbosan
|28,38
|0,21
|13,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,70
|0,73
|10,12
|Ersu Gıda
|5,11
|2,82
|146,86
|Escort Teknoloji
|5,70
|2,70
|310,07
|Etiler Gıda
|3,39
|5,94
|190,34
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,28
|-0,44
|42,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,49
|2,47
|108,57
|Euro Yat. Ort.
|2,08
|0,00
|84,77
|Euro Yatırım Holding
|2,67
|3,49
|78,00
|Fade Gıda
|6,13
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,34
|9,96
|130,41
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,70
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,54
|9,92
|21,23
|F-M İzmit Piston
|125,20
|-1,49
|164,34
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,80
|3,39
|66,45
|Ford Otosan
|85,85
|0,00
|29,85
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|10,00
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|22,98
|1,59
|228,03
|Galatasaray Sportif
|4,17
|-3,47
|105,42
|Garanti Bankası
|7,18
|0,98
|-35,55
|Garanti Faktoring
|11,02
|0,64
|184,75
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-0,43
|129,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,89
|0,00
|182,67
|Gediz Ambalaj
|17,59
|1,97
|160,21
|Gentaş
|3,12
|1,96
|51,31
|Gersan Elektrik
|7,03
|-0,71
|120,38
|Global Men. Değ.
|4,67
|1,30
|148,40
|Global Yat. Holding
|5,51
|4,55
|13,14
|Good-Year
|5,66
|2,72
|39,75
|Göltaş Çimento
|25,30
|3,27
|42,21
|Gözde Girişim
|5,74
|1,41
|11,67
|GSD Denizcilik
|4,84
|3,20
|89,06
|GSD Holding
|2,24
|5,16
|50,34
|Gübre Fabrik.
|35,04
|7,48
|287,61
|Güler Yat. Holding
|14,57
|1,53
|617,73
|Halk GMYO
|2,35
|-0,42
|101,78
|Hatay Tekstil
|12,69
|1,36
|88,45
|Hedef Girişim
|4,86
|2,10
|103,66
|Hektaş
|12,49
|0,89
|55,74
|HUB Girişim
|18,01
|1,12
|91,83
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|0,91
|94,74
|ICBC Turkey Bank
|6,82
|-1,02
|29,41
|İdealist Danışmanlık
|10,28
|9,95
|209,64
|İdealist GMYO
|6,04
|-1,79
|97,39
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|1,40
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|1,39
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|6,47
|1,41
|42,51
|İhlas Holding
|1,08
|1,89
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,28
|2,40
|53,54
|İndeks Bilgisayar
|17,73
|4,85
|89,02
|Info Yatırım
|10,39
|9,95
|113,67
|İntema
|21,06
|2,13
|127,43
|Inveo Yatırım Holding
|29,00
|3,57
|277,11
|İpek Doğal Enerji
|12,22
|2,52
|58,29
|İskenderun Demir Çelik
|7,69
|2,53
|-1,60
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi