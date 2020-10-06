Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,86
|-2,00
|268,82
|Acıpayam Selüloz
|21,14
|9,93
|234,78
|Adel Kalemcilik
|23,76
|-2,70
|51,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|0,92
|54,03
|Afyon Çimento
|4,23
|-1,17
|85,67
|Ak Enerji
|2,13
|2,40
|95,41
|Akbank
|5,14
|-0,77
|-36,62
|Akçansa
|14,08
|0,00
|45,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,42
|0,56
|156,87
|Akfen GMYO
|3,96
|-1,00
|-2,22
|Akın Tekstil
|22,80
|1,60
|65,34
|Akiş GMYO
|3,50
|-2,78
|11,73
|Akmerkez GMYO
|68,40
|-9,88
|205,29
|Aksa
|8,04
|9,99
|14,80
|Aksa Enerji
|6,73
|1,66
|77,11
|Aksigorta
|7,74
|-1,15
|42,86
|Aksu Enerji
|12,18
|4,82
|-18,09
|Alarko Carrıer
|151,00
|-4,01
|152,82
|Alarko GMYO
|17,57
|-2,44
|19,54
|Alarko Holding
|5,99
|1,18
|0,67
|Albaraka Türk
|1,51
|-1,31
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|1,35
|136,71
|Alkim Kağıt
|13,74
|-0,58
|153,52
|Alkim Kimya
|13,96
|0,65
|125,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,36
|9,77
|475,61
|Altınyunus Çeşme
|62,00
|-6,20
|520,62
|Anadolu Efes
|21,90
|2,34
|2,92
|Anadolu Grubu Holding
|20,00
|1,11
|13,70
|Anadolu Hayat Emek.
|7,83
|-1,26
|28,68
|Anadolu Isuzu
|16,99
|7,87
|39,61
|Anadolu Sigorta
|6,96
|0,14
|67,57
|Anel Elektrik
|5,80
|-0,17
|80,95
|Arçelik
|23,78
|0,42
|14,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,10
|-2,47
|Arena Bilgisayar
|38,20
|-3,29
|424,37
|Armada Bilgisayar
|64,80
|4,26
|295,36
|Arsan Tekstil
|6,14
|-1,44
|71,51
|Artı Yatırım Holding
|16,34
|9,96
|1917,28
|Aselsan
|18,54
|-0,86
|77,60
|Ata GMYO
|3,80
|4,97
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,46
|3,80
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|3,31
|-9,56
|231,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|2,01
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,13
|-0,35
|5,40
|Avrasya GMYO
|2,36
|0,00
|56,29
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,79
|-1,06
|53,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,00
|0,15
|12,61
|Avrupa Yatırım Holding
|3,48
|9,78
|125,97
|Ayen Enerji
|6,10
|-0,16
|75,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,44
|-8,49
|239,73
|Aygaz
|11,46
|-1,12
|-5,65
|Bagfaş
|18,63
|-1,43
|10,76
|Bak Ambalaj
|15,87
|1,28
|117,86
|Balatacılar Balatacılık
|13,50
|9,93
|988,71
|Bantaş Ambalaj
|4,48
|6,16
|77,78
|Banvit
|24,98
|0,24
|34,52
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|9,89
|208,88
|Batı Çimento
|4,14
|2,22
|25,08
|Batısöke Çimento
|2,09
|-0,95
|59,54
|Bayrak Taban Sanayi
|7,42
|2,20
|Bera Holding
|10,35
|-1,05
|168,83
|Berkosan Yalıtım
|5,76
|1,77
|110,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,36
|-1,75
|37,14
|Beyaz Filo
|9,35
|10,00
|198,74
|Bilici Yatırım
|5,63
|1,08
|96,41
|Bim Mağazalar
|69,45
|-1,21
|50,29
|Birko Mensucat
|0,97
|8,99
|212,90
|Birlik Mensucat
|2,52
|0,80
|121,05
|Bizim Mağazaları
|16,25
|-2,81
|46,75
|Bomonti Elektrik
|13,08
|8,64
|921,88
|Borusan Mannesmann
|16,10
|-3,42
|40,61
|Borusan Yat. Paz.
|181,90
|-6,09
|203,60
|Bosch Fren Sistemleri
|857,10
|-1,93
|197,83
|Bossa
|12,14
|-0,41
|50,62
|Brisa
|13,00
|-1,14
|38,61
|Burçelik
|21,50
|-3,07
|270,05
|Burçelik Vana
|55,25
|0,36
|469,00
|Bursa Çimento
|6,72
|0,45
|67,86
|Carrefoursa
|29,26
|-6,34
|521,23
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|-1,64
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,51
|4,16
|23,15
|Coca Cola İçecek
|47,14
|-1,17
|24,51
|Cosmos Yat. Holding
|11,25
|9,97
|451,47
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|-0,83
|66,67
|Çelebi
|78,50
|0,32
|-20,99
|Çelik Halat
|12,08
|-0,98
|85,85
|Çemaş Döküm
|1,84
|5,75
|46,79
|Çemtaş
|14,32
|-2,05
|76,16
|Çimbeton
|144,00
|-2,77
|249,01
|Çimentaş
|32,38
|-1,82
|115,87
|Çimsa
|13,46
|-0,52
|48,24
|Çuhadaroğlu Metal
|5,71
|0,00
|79,00
|Dagi Giyim
|10,98
|2,14
|339,20
|Dagi Yatırım Holding
|8,40
|-1,87
|271,68
|Dardanel
|28,50
|6,18
|651,98
|Datagate Bilgisayar
|16,56
|4,09
|112,04
|Demısaş Döküm
|6,31
|-0,79
|81,32
|Denge Holding
|4,65
|3,10
|239,42
|Deniz GMYO
|3,35
|0,90
|59,21
|Derimod
|10,62
|4,42
|48,74
|Derlüks Deri
|8,07
|-1,10
|99,47
|Desa Deri
|6,95
|0,58
|53,08
|Despec Bilgisayar
|12,20
|-0,73
|187,74
|Deva Holding
|19,33
|1,79
|116,52
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,56
|10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,69
|9,80
|244,87
|Ditaş Doğan
|33,40
|-2,22
|251,02
|DO-CO
|319,30
|0,38
|-43,39
|Doğan Burda
|23,00
|4,55
|278,91
|Doğan Holding
|2,39
|-1,65
|33,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,54
|1,20
|53,94
|Doğusan
|3,64
|0,28
|75,00
|Doğuş GMYO
|10,03
|-2,24
|121,41
|Doğuş Otomotiv
|15,59
|-3,71
|63,76
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-1,15
|-2,04
|Duran Doğan Basım
|24,08
|0,25
|71,51
|Dyo Boya
|10,91
|9,98
|122,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,66
|-0,89
|82,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,22
|0,60
|109,92
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|-0,64
|123,02
|Ege Endüstri
|752,00
|2,80
|33,67
|Ege Gübre
|124,40
|-2,28
|152,35
|Ege Profil
|21,60
|-2,70
|80,45
|Ege Seramik
|6,80
|-1,59
|84,86
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,57
|9,79
|390,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,55
|9,93
|297,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,03
|9,57
|415,00
|Egeplast
|20,00
|1,06
|60,00
|Ekiz Kimya
|9,22
|-2,85
|1411,48
|Emek Elektrik
|3,66
|-0,27
|130,19
|Eminiş Ambalaj
|58,40
|9,98
|3742,11
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,56
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,99
|1,70
|33,46
|Enka İnşaat
|7,05
|1,15
|26,30
|Erbosan
|27,26
|-3,95
|9,13
|Ereğli Demir Çelik
|9,64
|-0,62
|9,44
|Ersu Gıda
|5,05
|-1,17
|143,96
|Escort Teknoloji
|5,53
|-2,98
|297,84
|Etiler Gıda
|3,40
|0,29
|191,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,28
|0,00
|42,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,73
|9,64
|128,68
|Euro Yat. Ort.
|2,09
|0,48
|85,65
|Euro Yatırım Holding
|2,66
|-0,37
|77,33
|Fade Gıda
|6,43
|4,89
|Fenerbahçe Futbol
|36,66
|9,96
|153,35
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,70
|0,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,74
|3,61
|25,60
|F-M İzmit Piston
|122,80
|-1,92
|159,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,48
|-2,50
|62,29
|Ford Otosan
|84,85
|-1,16
|28,34
|Formet Çelik Kapı
|4,84
|10,00
|61,33
|Frigo Pak Gıda
|21,42
|-6,79
|205,76
|Galatasaray Sportif
|4,11
|-1,44
|102,46
|Garanti Bankası
|7,11
|-0,97
|-36,18
|Garanti Faktoring
|11,00
|-0,18
|184,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|2,62
|135,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,27
|4,27
|194,76
|Gediz Ambalaj
|17,58
|-0,06
|160,06
|Gentaş
|3,09
|-0,96
|49,85
|Gersan Elektrik
|6,95
|-1,14
|117,87
|Global Men. Değ.
|4,60
|-1,50
|144,68
|Global Yat. Holding
|5,51
|0,00
|13,14
|Good-Year
|5,51
|-2,65
|36,05
|Göltaş Çimento
|25,64
|1,34
|44,13
|Gözde Girişim
|5,73
|-0,17
|11,48
|GSD Denizcilik
|4,81
|-0,62
|87,89
|GSD Holding
|2,21
|-1,34
|48,32
|Gübre Fabrik.
|34,90
|-0,40
|286,06
|Güler Yat. Holding
|14,87
|2,06
|632,51
|Halk GMYO
|2,34
|-0,43
|100,92
|Hatay Tekstil
|12,73
|0,32
|89,04
|Hedef Girişim
|5,12
|5,35
|114,56
|Hektaş
|12,68
|1,52
|58,10
|HUB Girişim
|18,13
|0,67
|93,11
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|-0,90
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,79
|-0,44
|28,84
|İdealist Danışmanlık
|9,81
|-4,57
|195,48
|İdealist GMYO
|6,64
|9,93
|116,99
|İhlas Ev Aletleri
|2,14
|-1,83
|-31,63
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|2,05
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|6,46
|-0,15
|42,29
|İhlas Holding
|1,08
|0,00
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|-1,56
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|17,53
|-1,13
|86,89
|Info Yatırım
|10,41
|0,19
|114,08
|İntema
|20,66
|-1,90
|123,11
|Inveo Yatırım Holding
|31,90
|10,00
|314,82
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|-0,82
|56,99
|İskenderun Demir Çelik
|7,61
|-1,04
|-2,63
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:37 - Kaynak: AA
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