Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,86 -2,00 268,82 Acıpayam Selüloz 21,14 9,93 234,78 Adel Kalemcilik 23,76 -2,70 51,34 Adese Alışveriş Ticaret 2,20 0,92 54,03 Afyon Çimento 4,23 -1,17 85,67 Ak Enerji 2,13 2,40 95,41 Akbank 5,14 -0,77 -36,62 Akçansa 14,08 0,00 45,24 Akdeniz Yatırım Hold. 5,42 0,56 156,87 Akfen GMYO 3,96 -1,00 -2,22 Akın Tekstil 22,80 1,60 65,34 Akiş GMYO 3,50 -2,78 11,73 Akmerkez GMYO 68,40 -9,88 205,29 Aksa 8,04 9,99 14,80 Aksa Enerji 6,73 1,66 77,11 Aksigorta 7,74 -1,15 42,86 Aksu Enerji 12,18 4,82 -18,09 Alarko Carrıer 151,00 -4,01 152,82 Alarko GMYO 17,57 -2,44 19,54 Alarko Holding 5,99 1,18 0,67 Albaraka Türk 1,51 -1,31 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 28,50 1,35 136,71 Alkim Kağıt 13,74 -0,58 153,52 Alkim Kimya 13,96 0,65 125,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,36 9,77 475,61 Altınyunus Çeşme 62,00 -6,20 520,62 Anadolu Efes 21,90 2,34 2,92 Anadolu Grubu Holding 20,00 1,11 13,70 Anadolu Hayat Emek. 7,83 -1,26 28,68 Anadolu Isuzu 16,99 7,87 39,61 Anadolu Sigorta 6,96 0,14 67,57 Anel Elektrik 5,80 -0,17 80,95 Arçelik 23,78 0,42 14,11 ARD Bilişim Teknolojileri 33,10 -2,47 Arena Bilgisayar 38,20 -3,29 424,37 Armada Bilgisayar 64,80 4,26 295,36 Arsan Tekstil 6,14 -1,44 71,51 Artı Yatırım Holding 16,34 9,96 1917,28 Aselsan 18,54 -0,86 77,60 Ata GMYO 3,80 4,97 -16,11 Atakule GMYO 2,46 3,80 28,13 Atlantis Yatırım Holding 3,31 -9,56 231,00 Atlas Yat. Ort. 1,52 2,01 57,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,13 -0,35 5,40 Avrasya GMYO 2,36 0,00 56,29 Avrasya Petrol ve Tur. 2,79 -1,06 53,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,00 0,15 12,61 Avrupa Yatırım Holding 3,48 9,78 125,97 Ayen Enerji 6,10 -0,16 75,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,44 -8,49 239,73 Aygaz 11,46 -1,12 -5,65 Bagfaş 18,63 -1,43 10,76 Bak Ambalaj 15,87 1,28 117,86 Balatacılar Balatacılık 13,50 9,93 988,71 Bantaş Ambalaj 4,48 6,16 77,78 Banvit 24,98 0,24 34,52 Baştaş Başkent Çimento 8,00 9,89 208,88 Batı Çimento 4,14 2,22 25,08 Batısöke Çimento 2,09 -0,95 59,54 Bayrak Taban Sanayi 7,42 2,20 Bera Holding 10,35 -1,05 168,83 Berkosan Yalıtım 5,76 1,77 110,22 Beşiktaş Futbol Yat. 3,36 -1,75 37,14 Beyaz Filo 9,35 10,00 198,74 Bilici Yatırım 5,63 1,08 96,41 Bim Mağazalar 69,45 -1,21 50,29 Birko Mensucat 0,97 8,99 212,90 Birlik Mensucat 2,52 0,80 121,05 Bizim Mağazaları 16,25 -2,81 46,75 Bomonti Elektrik 13,08 8,64 921,88 Borusan Mannesmann 16,10 -3,42 40,61 Borusan Yat. Paz. 181,90 -6,09 203,60 Bosch Fren Sistemleri 857,10 -1,93 197,83 Bossa 12,14 -0,41 50,62 Brisa 13,00 -1,14 38,61 Burçelik 21,50 -3,07 270,05 Burçelik Vana 55,25 0,36 469,00 Bursa Çimento 6,72 0,45 67,86 Carrefoursa 29,26 -6,34 521,23 Casa Emtia Petrol 30,00 -1,64 219,49 Ceo Event Medya 4,51 4,16 23,15 Coca Cola İçecek 47,14 -1,17 24,51 Cosmos Yat. Holding 11,25 9,97 451,47 Credıtwest Faktorıng 4,80 -0,83 66,67 Çelebi 78,50 0,32 -20,99 Çelik Halat 12,08 -0,98 85,85 Çemaş Döküm 1,84 5,75 46,79 Çemtaş 14,32 -2,05 76,16 Çimbeton 144,00 -2,77 249,01 Çimentaş 32,38 -1,82 115,87 Çimsa 13,46 -0,52 48,24 Çuhadaroğlu Metal 5,71 0,00 79,00 Dagi Giyim 10,98 2,14 339,20 Dagi Yatırım Holding 8,40 -1,87 271,68 Dardanel 28,50 6,18 651,98 Datagate Bilgisayar 16,56 4,09 112,04 Demısaş Döküm 6,31 -0,79 81,32 Denge Holding 4,65 3,10 239,42 Deniz GMYO 3,35 0,90 59,21 Derimod 10,62 4,42 48,74 Derlüks Deri 8,07 -1,10 99,47 Desa Deri 6,95 0,58 53,08 Despec Bilgisayar 12,20 -0,73 187,74 Deva Holding 19,33 1,79 116,52 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,56 10,00 Diriteks Diriliş Tekstil 2,69 9,80 244,87 Ditaş Doğan 33,40 -2,22 251,02 DO-CO 319,30 0,38 -43,39 Doğan Burda 23,00 4,55 278,91 Doğan Holding 2,39 -1,65 33,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,54 1,20 53,94 Doğusan 3,64 0,28 75,00 Doğuş GMYO 10,03 -2,24 121,41 Doğuş Otomotiv 15,59 -3,71 63,76 Döktaş Dökümcülük 31,00 -1,15 -2,04 Duran Doğan Basım 24,08 0,25 71,51 Dyo Boya 10,91 9,98 122,65 Eczacıbaşı İlaç 6,66 -0,89 82,44 Eczacıbaşı Yatırım 20,22 0,60 109,92 Edip Gayrimenkul 3,10 -0,64 123,02 Ege Endüstri 752,00 2,80 33,67 Ege Gübre 124,40 -2,28 152,35 Ege Profil 21,60 -2,70 80,45 Ege Seramik 6,80 -1,59 84,86 Egeli & Co Tarım Girişim 1,57 9,79 390,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,55 9,93 297,44 Egeli&Co Yatırım Holding 1,03 9,57 415,00 Egeplast 20,00 1,06 60,00 Ekiz Kimya 9,22 -2,85 1411,48 Emek Elektrik 3,66 -0,27 130,19 Eminiş Ambalaj 58,40 9,98 3742,11 Emlak Konut GMYO 1,78 0,56 22,96 Enerjisa Enerji 8,99 1,70 33,46 Enka İnşaat 7,05 1,15 26,30 Erbosan 27,26 -3,95 9,13 Ereğli Demir Çelik 9,64 -0,62 9,44 Ersu Gıda 5,05 -1,17 143,96 Escort Teknoloji 5,53 -2,98 297,84 Etiler Gıda 3,40 0,29 191,19 Euro Kapital Yat. Ort. 2,28 0,00 42,17 Euro Trend Yat. Ort. 2,73 9,64 128,68 Euro Yat. Ort. 2,09 0,48 85,65 Euro Yatırım Holding 2,66 -0,37 77,33 Fade Gıda 6,43 4,89 Fenerbahçe Futbol 36,66 9,96 153,35 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,70 0,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,74 3,61 25,60 F-M İzmit Piston 122,80 -1,92 159,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,48 -2,50 62,29 Ford Otosan 84,85 -1,16 28,34 Formet Çelik Kapı 4,84 10,00 61,33 Frigo Pak Gıda 21,42 -6,79 205,76 Galatasaray Sportif 4,11 -1,44 102,46 Garanti Bankası 7,11 -0,97 -36,18 Garanti Faktoring 11,00 -0,18 184,24 Garanti Yat. Ort. 2,35 2,62 135,75 Gedik Y. Men. Değ. 9,27 4,27 194,76 Gediz Ambalaj 17,58 -0,06 160,06 Gentaş 3,09 -0,96 49,85 Gersan Elektrik 6,95 -1,14 117,87 Global Men. Değ. 4,60 -1,50 144,68 Global Yat. Holding 5,51 0,00 13,14 Good-Year 5,51 -2,65 36,05 Göltaş Çimento 25,64 1,34 44,13 Gözde Girişim 5,73 -0,17 11,48 GSD Denizcilik 4,81 -0,62 87,89 GSD Holding 2,21 -1,34 48,32 Gübre Fabrik. 34,90 -0,40 286,06 Güler Yat. Holding 14,87 2,06 632,51 Halk GMYO 2,34 -0,43 100,92 Hatay Tekstil 12,73 0,32 89,04 Hedef Girişim 5,12 5,35 114,56 Hektaş 12,68 1,52 58,10 HUB Girişim 18,13 0,67 93,11 Hürriyet Gzt. 2,20 -0,90 92,98 ICBC Turkey Bank 6,79 -0,44 28,84 İdealist Danışmanlık 9,81 -4,57 195,48 İdealist GMYO 6,64 9,93 116,99 İhlas Ev Aletleri 2,14 -1,83 -31,63 İhlas Gayrimenkul 1,49 2,05 24,17 İhlas Gazetecilik 6,46 -0,15 42,29 İhlas Holding 1,08 0,00 18,68 İhlas Yayın Holding 1,26 -1,56 51,14 İndeks Bilgisayar 17,53 -1,13 86,89 Info Yatırım 10,41 0,19 114,08 İntema 20,66 -1,90 123,11 Inveo Yatırım Holding 31,90 10,00 314,82 İpek Doğal Enerji 12,12 -0,82 56,99 İskenderun Demir Çelik 7,61 -1,04 -2,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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