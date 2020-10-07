Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,54
|9,91
|305,38
|Acıpayam Selüloz
|19,10
|-9,65
|202,47
|Adel Kalemcilik
|23,02
|-3,11
|46,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|-0,91
|52,63
|Afyon Çimento
|4,26
|0,71
|86,98
|Ak Enerji
|2,24
|5,16
|105,50
|Akbank
|5,07
|-1,36
|-37,48
|Akçansa
|13,86
|-1,56
|42,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,78
|6,64
|173,93
|Akfen GMYO
|4,14
|4,55
|2,22
|Akın Tekstil
|22,78
|-0,09
|65,19
|Akiş GMYO
|3,40
|-2,86
|8,54
|Akmerkez GMYO
|70,00
|2,34
|212,43
|Aksa
|8,28
|2,99
|18,23
|Aksa Enerji
|6,66
|-1,04
|75,26
|Aksigorta
|7,70
|-0,52
|42,12
|Aksu Enerji
|12,19
|0,08
|-18,02
|Alarko Carrıer
|143,10
|-5,23
|139,60
|Alarko GMYO
|17,62
|0,28
|19,88
|Alarko Holding
|5,98
|-0,17
|0,50
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,36
|6,53
|152,16
|Alkim Kağıt
|13,97
|1,67
|157,76
|Alkim Kimya
|14,50
|3,87
|133,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|8,90
|526,83
|Altınyunus Çeşme
|61,10
|-1,45
|511,61
|Anadolu Efes
|22,12
|1,00
|3,96
|Anadolu Grubu Holding
|19,69
|-1,55
|11,94
|Anadolu Hayat Emek.
|7,87
|0,51
|29,33
|Anadolu Isuzu
|16,27
|-4,24
|33,69
|Anadolu Sigorta
|6,96
|0,00
|67,57
|Anel Elektrik
|5,99
|3,28
|86,88
|Arçelik
|24,32
|2,27
|16,70
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,50
|1,21
|Arena Bilgisayar
|37,50
|-1,83
|414,76
|Armada Bilgisayar
|60,95
|-5,94
|271,87
|Arsan Tekstil
|6,15
|0,16
|71,79
|Artı Yatırım Holding
|17,97
|9,98
|2118,52
|Aselsan
|18,56
|0,11
|77,79
|Ata GMYO
|3,79
|-0,26
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,51
|2,03
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|3,64
|9,97
|264,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,22
|0,64
|6,08
|Avrasya GMYO
|2,48
|5,08
|64,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,80
|0,36
|53,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,10
|0,01
|12,61
|Avrupa Yatırım Holding
|3,75
|7,76
|143,51
|Ayen Enerji
|6,28
|2,95
|80,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,73
|3,90
|252,97
|Aygaz
|11,37
|-0,79
|-6,39
|Bagfaş
|18,48
|-0,81
|9,87
|Bak Ambalaj
|17,45
|9,96
|139,55
|Balatacılar Balatacılık
|14,85
|10,00
|1097,58
|Bantaş Ambalaj
|4,22
|-5,80
|67,46
|Banvit
|25,58
|2,40
|37,75
|Baştaş Başkent Çimento
|8,80
|10,00
|239,77
|Batı Çimento
|4,13
|-0,24
|24,77
|Batısöke Çimento
|2,04
|-2,39
|55,73
|Bayrak Taban Sanayi
|8,16
|9,97
|Bera Holding
|10,22
|-1,26
|165,45
|Berkosan Yalıtım
|5,65
|-1,91
|106,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,37
|0,30
|37,55
|Beyaz Filo
|10,28
|9,95
|228,45
|Bilici Yatırım
|5,62
|-0,18
|96,06
|Bim Mağazalar
|68,90
|-0,79
|49,10
|Birko Mensucat
|1,06
|9,28
|241,94
|Birlik Mensucat
|2,49
|-1,19
|118,42
|Bizim Mağazaları
|16,00
|-1,54
|44,49
|Bomonti Elektrik
|12,12
|-7,34
|846,88
|Borusan Mannesmann
|15,73
|-2,30
|37,38
|Borusan Yat. Paz.
|171,00
|-5,99
|185,41
|Bosch Fren Sistemleri
|840,90
|-1,89
|192,20
|Bossa
|12,81
|5,52
|58,93
|Brisa
|12,89
|-0,85
|37,44
|Burçelik
|21,20
|-1,40
|264,89
|Burçelik Vana
|54,00
|-2,26
|456,13
|Bursa Çimento
|6,69
|-0,45
|67,11
|Carrefoursa
|26,50
|-9,43
|462,63
|Casa Emtia Petrol
|29,00
|-3,33
|208,84
|Ceo Event Medya
|4,61
|2,22
|25,88
|Coca Cola İçecek
|46,32
|-1,74
|22,35
|Cosmos Yat. Holding
|12,37
|9,96
|506,37
|Credıtwest Faktorıng
|5,03
|4,79
|74,65
|Çelebi
|78,90
|0,51
|-20,58
|Çelik Halat
|12,13
|0,41
|86,62
|Çemaş Döküm
|1,91
|3,80
|52,37
|Çemtaş
|14,30
|-0,14
|75,91
|Çimbeton
|133,00
|-7,64
|222,35
|Çimentaş
|32,46
|0,25
|116,40
|Çimsa
|13,38
|-0,59
|47,36
|Çuhadaroğlu Metal
|5,81
|1,75
|82,13
|Dagi Giyim
|10,95
|-0,27
|338,00
|Dagi Yatırım Holding
|9,24
|10,00
|308,85
|Dardanel
|26,50
|-7,02
|599,21
|Datagate Bilgisayar
|15,74
|-4,95
|101,54
|Demısaş Döküm
|6,25
|-0,95
|79,60
|Denge Holding
|5,10
|9,68
|272,26
|Deniz GMYO
|3,32
|-0,90
|57,78
|Derimod
|10,54
|-0,75
|47,62
|Derlüks Deri
|8,15
|0,99
|101,44
|Desa Deri
|6,87
|-1,15
|51,32
|Despec Bilgisayar
|11,89
|-2,54
|180,42
|Deva Holding
|19,19
|-0,72
|114,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,60
|9,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,80
|4,09
|258,97
|Ditaş Doğan
|32,50
|-2,69
|241,56
|DO-CO
|321,50
|0,69
|-43,00
|Doğan Burda
|22,04
|-4,17
|263,10
|Doğan Holding
|2,43
|1,67
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|0,79
|55,15
|Doğusan
|3,78
|3,85
|81,73
|Doğuş GMYO
|10,25
|2,19
|126,27
|Doğuş Otomotiv
|15,71
|0,77
|65,02
|Döktaş Dökümcülük
|32,18
|3,81
|1,69
|Duran Doğan Basım
|23,90
|-0,75
|70,23
|Dyo Boya
|12,00
|9,99
|144,90
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|1,35
|84,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,56
|1,68
|113,45
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|1,94
|127,34
|Ege Endüstri
|757,20
|0,69
|34,60
|Ege Gübre
|123,50
|-0,72
|150,53
|Ege Profil
|23,70
|9,72
|97,99
|Ege Seramik
|6,84
|0,59
|85,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,72
|9,55
|437,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,65
|6,45
|323,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|420,00
|Egeplast
|19,14
|-4,30
|53,12
|Ekiz Kimya
|9,51
|3,15
|1459,02
|Emek Elektrik
|3,60
|-1,64
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|64,20
|9,93
|4123,68
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-0,56
|22,26
|Enerjisa Enerji
|9,31
|3,56
|38,21
|Enka İnşaat
|7,29
|3,40
|30,60
|Erbosan
|27,10
|-0,59
|8,49
|Ereğli Demir Çelik
|9,59
|-0,52
|8,87
|Ersu Gıda
|5,20
|2,97
|151,21
|Escort Teknoloji
|6,08
|9,95
|337,41
|Etiler Gıda
|3,33
|-2,06
|185,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,42
|6,14
|50,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,88
|5,49
|141,24
|Euro Yat. Ort.
|2,13
|1,91
|89,21
|Euro Yatırım Holding
|2,72
|2,26
|81,33
|Fade Gıda
|6,43
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|38,24
|4,31
|164,27
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,90
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,55
|-3,31
|21,44
|F-M İzmit Piston
|121,00
|-1,47
|155,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,60
|0,96
|63,85
|Ford Otosan
|84,00
|-1,00
|27,05
|Formet Çelik Kapı
|5,32
|9,92
|77,33
|Frigo Pak Gıda
|21,30
|-0,56
|204,05
|Galatasaray Sportif
|4,07
|-0,97
|100,49
|Garanti Bankası
|7,01
|-1,41
|-37,07
|Garanti Faktoring
|10,86
|-1,27
|180,62
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|1,28
|138,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,25
|-0,22
|194,12
|Gediz Ambalaj
|17,44
|-0,80
|157,99
|Gentaş
|3,22
|4,21
|56,16
|Gersan Elektrik
|6,95
|0,00
|117,87
|Global Men. Değ.
|4,65
|1,09
|147,34
|Global Yat. Holding
|5,36
|-2,72
|10,06
|Good-Year
|5,55
|0,73
|37,04
|Göltaş Çimento
|25,38
|-1,01
|42,66
|Gözde Girişim
|5,76
|0,52
|12,06
|GSD Denizcilik
|4,84
|0,62
|89,06
|GSD Holding
|2,27
|2,71
|52,35
|Gübre Fabrik.
|36,64
|4,99
|305,31
|Güler Yat. Holding
|14,18
|-4,64
|598,52
|Halk GMYO
|2,35
|0,43
|101,78
|Hatay Tekstil
|14,00
|9,98
|107,90
|Hedef Girişim
|5,35
|4,49
|124,20
|Hektaş
|13,57
|7,02
|69,20
|HUB Girişim
|18,06
|-0,39
|92,36
|Hürriyet Gzt.
|2,13
|-3,18
|86,84
|ICBC Turkey Bank
|6,72
|-1,03
|27,51
|İdealist Danışmanlık
|9,65
|-1,63
|190,66
|İdealist GMYO
|7,30
|9,94
|138,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|0,47
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|0,67
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|7,00
|8,36
|54,19
|İhlas Holding
|1,08
|0,00
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|0,79
|52,34
|İndeks Bilgisayar
|17,20
|-1,88
|83,37
|Info Yatırım
|11,12
|6,82
|128,68
|İntema
|20,30
|-1,74
|119,22
|Inveo Yatırım Holding
|35,08
|9,97
|356,18
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|-0,08
|56,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,49
|-1,58
|-4,16
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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