Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,54 9,91 305,38 Acıpayam Selüloz 19,10 -9,65 202,47 Adel Kalemcilik 23,02 -3,11 46,62 Adese Alışveriş Ticaret 2,18 -0,91 52,63 Afyon Çimento 4,26 0,71 86,98 Ak Enerji 2,24 5,16 105,50 Akbank 5,07 -1,36 -37,48 Akçansa 13,86 -1,56 42,97 Akdeniz Yatırım Hold. 5,78 6,64 173,93 Akfen GMYO 4,14 4,55 2,22 Akın Tekstil 22,78 -0,09 65,19 Akiş GMYO 3,40 -2,86 8,54 Akmerkez GMYO 70,00 2,34 212,43 Aksa 8,28 2,99 18,23 Aksa Enerji 6,66 -1,04 75,26 Aksigorta 7,70 -0,52 42,12 Aksu Enerji 12,19 0,08 -18,02 Alarko Carrıer 143,10 -5,23 139,60 Alarko GMYO 17,62 0,28 19,88 Alarko Holding 5,98 -0,17 0,50 Albaraka Türk 1,52 0,66 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 30,36 6,53 152,16 Alkim Kağıt 13,97 1,67 157,76 Alkim Kimya 14,50 3,87 133,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 8,90 526,83 Altınyunus Çeşme 61,10 -1,45 511,61 Anadolu Efes 22,12 1,00 3,96 Anadolu Grubu Holding 19,69 -1,55 11,94 Anadolu Hayat Emek. 7,87 0,51 29,33 Anadolu Isuzu 16,27 -4,24 33,69 Anadolu Sigorta 6,96 0,00 67,57 Anel Elektrik 5,99 3,28 86,88 Arçelik 24,32 2,27 16,70 ARD Bilişim Teknolojileri 33,50 1,21 Arena Bilgisayar 37,50 -1,83 414,76 Armada Bilgisayar 60,95 -5,94 271,87 Arsan Tekstil 6,15 0,16 71,79 Artı Yatırım Holding 17,97 9,98 2118,52 Aselsan 18,56 0,11 77,79 Ata GMYO 3,79 -0,26 -16,34 Atakule GMYO 2,51 2,03 30,73 Atlantis Yatırım Holding 3,64 9,97 264,00 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 57,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,22 0,64 6,08 Avrasya GMYO 2,48 5,08 64,24 Avrasya Petrol ve Tur. 2,80 0,36 53,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,10 0,01 12,61 Avrupa Yatırım Holding 3,75 7,76 143,51 Ayen Enerji 6,28 2,95 80,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,73 3,90 252,97 Aygaz 11,37 -0,79 -6,39 Bagfaş 18,48 -0,81 9,87 Bak Ambalaj 17,45 9,96 139,55 Balatacılar Balatacılık 14,85 10,00 1097,58 Bantaş Ambalaj 4,22 -5,80 67,46 Banvit 25,58 2,40 37,75 Baştaş Başkent Çimento 8,80 10,00 239,77 Batı Çimento 4,13 -0,24 24,77 Batısöke Çimento 2,04 -2,39 55,73 Bayrak Taban Sanayi 8,16 9,97 Bera Holding 10,22 -1,26 165,45 Berkosan Yalıtım 5,65 -1,91 106,20 Beşiktaş Futbol Yat. 3,37 0,30 37,55 Beyaz Filo 10,28 9,95 228,45 Bilici Yatırım 5,62 -0,18 96,06 Bim Mağazalar 68,90 -0,79 49,10 Birko Mensucat 1,06 9,28 241,94 Birlik Mensucat 2,49 -1,19 118,42 Bizim Mağazaları 16,00 -1,54 44,49 Bomonti Elektrik 12,12 -7,34 846,88 Borusan Mannesmann 15,73 -2,30 37,38 Borusan Yat. Paz. 171,00 -5,99 185,41 Bosch Fren Sistemleri 840,90 -1,89 192,20 Bossa 12,81 5,52 58,93 Brisa 12,89 -0,85 37,44 Burçelik 21,20 -1,40 264,89 Burçelik Vana 54,00 -2,26 456,13 Bursa Çimento 6,69 -0,45 67,11 Carrefoursa 26,50 -9,43 462,63 Casa Emtia Petrol 29,00 -3,33 208,84 Ceo Event Medya 4,61 2,22 25,88 Coca Cola İçecek 46,32 -1,74 22,35 Cosmos Yat. Holding 12,37 9,96 506,37 Credıtwest Faktorıng 5,03 4,79 74,65 Çelebi 78,90 0,51 -20,58 Çelik Halat 12,13 0,41 86,62 Çemaş Döküm 1,91 3,80 52,37 Çemtaş 14,30 -0,14 75,91 Çimbeton 133,00 -7,64 222,35 Çimentaş 32,46 0,25 116,40 Çimsa 13,38 -0,59 47,36 Çuhadaroğlu Metal 5,81 1,75 82,13 Dagi Giyim 10,95 -0,27 338,00 Dagi Yatırım Holding 9,24 10,00 308,85 Dardanel 26,50 -7,02 599,21 Datagate Bilgisayar 15,74 -4,95 101,54 Demısaş Döküm 6,25 -0,95 79,60 Denge Holding 5,10 9,68 272,26 Deniz GMYO 3,32 -0,90 57,78 Derimod 10,54 -0,75 47,62 Derlüks Deri 8,15 0,99 101,44 Desa Deri 6,87 -1,15 51,32 Despec Bilgisayar 11,89 -2,54 180,42 Deva Holding 19,19 -0,72 114,95 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,60 9,85 Diriteks Diriliş Tekstil 2,80 4,09 258,97 Ditaş Doğan 32,50 -2,69 241,56 DO-CO 321,50 0,69 -43,00 Doğan Burda 22,04 -4,17 263,10 Doğan Holding 2,43 1,67 35,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,56 0,79 55,15 Doğusan 3,78 3,85 81,73 Doğuş GMYO 10,25 2,19 126,27 Doğuş Otomotiv 15,71 0,77 65,02 Döktaş Dökümcülük 32,18 3,81 1,69 Duran Doğan Basım 23,90 -0,75 70,23 Dyo Boya 12,00 9,99 144,90 Eczacıbaşı İlaç 6,75 1,35 84,90 Eczacıbaşı Yatırım 20,56 1,68 113,45 Edip Gayrimenkul 3,16 1,94 127,34 Ege Endüstri 757,20 0,69 34,60 Ege Gübre 123,50 -0,72 150,53 Ege Profil 23,70 9,72 97,99 Ege Seramik 6,84 0,59 85,94 Egeli & Co Tarım Girişim 1,72 9,55 437,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,65 6,45 323,08 Egeli&Co Yatırım Holding 1,04 0,97 420,00 Egeplast 19,14 -4,30 53,12 Ekiz Kimya 9,51 3,15 1459,02 Emek Elektrik 3,60 -1,64 126,42 Eminiş Ambalaj 64,20 9,93 4123,68 Emlak Konut GMYO 1,77 -0,56 22,26 Enerjisa Enerji 9,31 3,56 38,21 Enka İnşaat 7,29 3,40 30,60 Erbosan 27,10 -0,59 8,49 Ereğli Demir Çelik 9,59 -0,52 8,87 Ersu Gıda 5,20 2,97 151,21 Escort Teknoloji 6,08 9,95 337,41 Etiler Gıda 3,33 -2,06 185,20 Euro Kapital Yat. Ort. 2,42 6,14 50,90 Euro Trend Yat. Ort. 2,88 5,49 141,24 Euro Yat. Ort. 2,13 1,91 89,21 Euro Yatırım Holding 2,72 2,26 81,33 Fade Gıda 6,43 0,00 Fenerbahçe Futbol 38,24 4,31 164,27 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.156,90 0,02 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,55 -3,31 21,44 F-M İzmit Piston 121,00 -1,47 155,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,60 0,96 63,85 Ford Otosan 84,00 -1,00 27,05 Formet Çelik Kapı 5,32 9,92 77,33 Frigo Pak Gıda 21,30 -0,56 204,05 Galatasaray Sportif 4,07 -0,97 100,49 Garanti Bankası 7,01 -1,41 -37,07 Garanti Faktoring 10,86 -1,27 180,62 Garanti Yat. Ort. 2,38 1,28 138,76 Gedik Y. Men. Değ. 9,25 -0,22 194,12 Gediz Ambalaj 17,44 -0,80 157,99 Gentaş 3,22 4,21 56,16 Gersan Elektrik 6,95 0,00 117,87 Global Men. Değ. 4,65 1,09 147,34 Global Yat. Holding 5,36 -2,72 10,06 Good-Year 5,55 0,73 37,04 Göltaş Çimento 25,38 -1,01 42,66 Gözde Girişim 5,76 0,52 12,06 GSD Denizcilik 4,84 0,62 89,06 GSD Holding 2,27 2,71 52,35 Gübre Fabrik. 36,64 4,99 305,31 Güler Yat. Holding 14,18 -4,64 598,52 Halk GMYO 2,35 0,43 101,78 Hatay Tekstil 14,00 9,98 107,90 Hedef Girişim 5,35 4,49 124,20 Hektaş 13,57 7,02 69,20 HUB Girişim 18,06 -0,39 92,36 Hürriyet Gzt. 2,13 -3,18 86,84 ICBC Turkey Bank 6,72 -1,03 27,51 İdealist Danışmanlık 9,65 -1,63 190,66 İdealist GMYO 7,30 9,94 138,56 İhlas Ev Aletleri 2,15 0,47 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,50 0,67 25,00 İhlas Gazetecilik 7,00 8,36 54,19 İhlas Holding 1,08 0,00 18,68 İhlas Yayın Holding 1,27 0,79 52,34 İndeks Bilgisayar 17,20 -1,88 83,37 Info Yatırım 11,12 6,82 128,68 İntema 20,30 -1,74 119,22 Inveo Yatırım Holding 35,08 9,97 356,18 İpek Doğal Enerji 12,11 -0,08 56,87 İskenderun Demir Çelik 7,49 -1,58 -4,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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